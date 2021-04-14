О чем Джо Байден будет просить Владимира Путина

В российско-американских отношениях наметилось нечто вроде потепления – по крайней мере, такие выводы можно сделать после звонка Джо Байдена Владимиру Путину. Американский президент предложил российскому коллеге встретиться на нейтральной территории и обсудить накопившиеся проблемы. О чем будут говорить лидеры двух стран и что попросит Байден у Путина?

«Владимир Путин спрашивает: Эй, Джо, ты меня слушаешь?». Именно так озаглавлена статья в американском издании New Yorker. Наращивание российских войск на границе с Украиной, драма «Навальный страдает в тюрьме» и даже подписание закона о президентских сроках – все это, по мнению автора статьи, было сделано для того, чтобы обратить на себя внимание Джозефа Байдена. Якобы такими способами Россия пытается вернуться в фокус американской политики.

Именно в таком ракурсе большинство западных СМИ преподносили последние шаги Владимира Путина. И вот – Джо услышал, Джо позвонил, Джо согласился встретиться с российским президентом, чтобы поговорить о делах, представляющих взаимный интерес.

Джо не услышал, а почувствовал

На самом деле все было несколько иначе. Так, это российский президент услышал американского (а конкретно байденовское «угу» на вопрос о том, считает ли он Путина убийцей), после чего, по всей видимости, стало очевидно, что Вашингтон более не готов соблюдать красные линии в двусторонних отношениях. Причем не только на уровне риторики, но и на уровне реальных дел – например, на Украине, где Соединенные Штаты провоцируют Киев разморозить конфликт на Донбассе.

И в России (в отличие от заигравшихся американцев) прекрасно понимают, что подобное пересечение красных линий может привести к очень серьезному конфликту, выходящему за пределы Украины. Москва его инициировать не собирается, никакой подобный конфликт ей не нужен. Именно поэтому российские чиновники пытаются отрезвить американских коллег напоминанием о красных линиях.

Например, жесткими заявлениями о последствиях украинского наступления. «Начало боевых действий – это начало конца Украины. Это самострел – выстрел себе не в ногу, а в висок», – пояснил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. А министр обороны Сергей Шойгу описал масштаб учений на приграничных с Украиной территориях России. «В течение трех недель две армии и три соединения ВДВ были успешно переброшены на западные рубежи Российской Федерации в районы выполнения учебно-боевых задач», – заявил он.

В итоге Джо не услышал, а почувствовал, что в воздухе отчетливо запахло зрадой – причем не только украинской, но и американской. Ведь США оказались в вилке из двух плохих решений.

Если Москва действительно накажет Киев за попытку устроить массовое убийство жителей Донбасса и США вмешаются, то это создаст риск прямого российско-американского военного столкновения, на что ни американские генералы, ни политики, ни сам Байден не пойдут. «Если уж Америка и должна выступить против России, то лишь по вопросу, имеющему экзистенциальную важность. Искушать судьбу по вопросе Украины – это крайне рискованное дело с ограниченной выгодой для США, и уж точно не несет для Америки экзистенциальную важность», – пишет National Interest.

Если же Соединенные Штаты пасанут, то из этого сделают невыгодные для Вашингтона выводы его союзники, а также враги. Первые разочаруются в ценности американских гарантий, а вторые воодушевятся американской слабостью. «Вопрос не только в Украине – на кону куда большие международные ставки. Очевидно, что Китай внимательно смотрит за тем, как Запад реагирует на дела в Восточной Европе – ведь американцы точно так же пытаются поддерживать независимость Тайваня», – говорит бывший командующий вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

Осознав всю пагубность этой вилки, американский президент решил, видимо, не допускать ее возникновения. Поэтому позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения».

В закрытом режиме, на нейтральной территории

Предполагается, что встреча пройдет в нейтральной стране (не исключено, что в Финляндии) в ближайшие месяцы. Правда, вряд ли она будет полностью проходить под камерами (как предлагал Владимир Путин) – Байдену не нужен открытый разговор с российским лидером. Ведь в этом случае союзники и однопартийцы Байдена увидят, что в этом общении у дедушки Джо не так много сильных козырей.

В общем, Москва вряд ли будет настаивать на тезисе об открытых переговорах без закулисных сделок (которые в свое время продвигал бывший президент США Вудро Вильсон). Кремлю нужна встреча с конкретными результатами, а не посиделки для галочки или публичная порка Байдена.

Темы будущих переговоров очевидны и большая часть из них обозначена в кремлевском пресс-релизе о телефонных переговорах. «Джозеф Байден высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по таким острым проблемам, как обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата», - говорится в нем. Кроме того, стороны будут обсуждать Украину, Китай. По инициативе Байдена, безусловно, будет поднят вопрос о «кибератаках» России против США и стран Запада, а также судьбе Алексея Навального.

Дела стратегические и региональные

Стратегическая стабильность и контроль за вооружениями всегда были спасательным кругом российско-американских отношений. Каждый раз, когда эти отношения заходили в тупик, когда Москва и Вашингтон пытались найти общий знаменатель хотя бы в каком-нибудь вопросе, они говорили о контроле за стратегическими вооружениями.

Казалось, круг порвался в 2016 году, после прихода Дональда Трампа, который собирался проводить внешнюю политику при помощи силы и угрозы силы, поэтому выводил США из всех соглашений, ограничивающих американскую мощь и возможность ее проекции. Однако при Байдене круг залатали – нынешний американский президент (внешняя политика которого основана на классических принципах сочетания мягкой и жесткой силы, а также отношениях с союзниками) без проблем продлил договор СНВ-3, а также выразил интерес к дальнейшим дискуссиям по стратегической стабильности.

Не менее стратегическим вопросом для Вашингтона является его конфликт с Пекином. Целый ряд американских экспертов писали, что, проводя политику одновременного сдерживания Китая и России, Соединенные Штаты тем самым лишь усиливают первого за счет отторжения второго. И что нужно искать общий язык с Россией, разворачивать ее на Запад, в чем-то даже уступать – и тем самым оттягивать ее от союза с Китаем.

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Интересным для США и России является иранский ядерный вопрос. Администрация Байдена пытается реанимировать ядерную сделку с Ираном и на этом пути сталкивается с рядом препятствий. Среди них и саботаж собственных союзников (Израиля, пытающегося спровоцировать Тегеран на военные действия), и усиление переговорных позиций Ирана после заключения ими соглашения с Китаем, предусматривающего сотни миллиардов долларов китайских инвестиций в Исламскую Республику, и, наконец, банальное недоверие аятолл к американцам. Поэтому Москву, вероятно, будут просить каким-то образом помочь в деле склонения Ирана к переговорам.

Помощь России нужна Америке и в афганском вопросе, где Соединенные Штаты испытывают сложности в деле реализации их сделки с Талибаном. Вывод американских войск из этой страны должен был завершиться в мае, однако его уже переносят на сентябрь. Также под вопросом судьба американских союзников в Кабуле – талибы, конечно, пообещали не развешивать их на кранах после победы, однако в Вашингтоне сомневаются, что они сдержат слово. У России, в свою очередь, есть серьезное влияние на Талибан – и американцы попробуют это влияние использовать.

Естественно, и по Китаю, и по Ирану, и по Афганистану помощь России не может быть бесплатной. В качестве «платы» Соединенные Штаты могут предложить деэскалацию ситуации на Украине и в целом возвращение к трамповской политике по неразжиганию конфликтов на постсоветском пространстве.

Галочки и доверие

Помимо этого есть две темы, которые Байден вынужден будет обсуждать, что говорится, для галочки. И если вопрос о кибератаках может ограничиться лишь короткой дискуссией из серии «Почему вы взламываете американские компьютеры? – А у Вас есть доказательства, что это мы? – Только «хайли лайкли» – Ну вот когда появятся доказательства, тогда и поговорим», то тема Навального может встречу сорвать, как сорвала переговоры еврокомиссара по внешней политике Жозепа Борреля во время его визита в РФ. Российские власти считают эту тему сугубо внутриполитической.

Правда, даже если США и Россия смогут обойти «темы для галочки», вряд ли встреча Байдена и Путина станет конструктивной. Все вышеозначенные реальные темы Москве интересны, однако воплотить этот интерес на бумаге будет очень непросто. Главная проблема в том, что для таких дискуссий нужен хотя бы минимальный уровень доверия в двусторонних отношениях. А его сейчас банально нет – американская элита настолько антироссийская, что выступает против «сделок с путинским режимом» как таковых. У России нет никаких гарантий того, что обговоренная и даже подписанная сделка с Байденом не будет денонсирована или изменена (а у Конгресса есть такие полномочия) сразу после возвращения американского президента в Соединенные Штаты.