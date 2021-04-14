Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

Посла США предупредили о решительном ответе Москвы в случае новых санкций Вашингтона

14 апреля, среда  |  Последнее обновление — 11:45  |  vz.ru
Разделы

Куда поехать собиравшимся в Турцию туристам

Найти замену отдыху в Турции непросто REUTERS/Murad Sezer
Приостановка перелетов в Турцию, казалось бы, могла быть выгодна для Крыма и Краснодарского края. Ведь турецкое побережье было самой дешевой альтернативой российским морским курортам. Однако спрос на черноморские курорты России начал расти еще зимой, а скоро весь номерной фонд на грядущий сезон будет распродан. Чем же тогда заменить Турцию?  Подробности...
Перейти в раздел…

О чем Джо Байден будет просить Владимира Путина

Президенты России и США должны встретиться на нейтральной территории kremlin.ru,Lev Radin/
Global Look Press
В российско-американских отношениях наметилось нечто вроде потепления – по крайней мере, такие выводы можно сделать после звонка Джо Байдена Владимиру Путину. Американский президент предложил российскому коллеге встретиться на нейтральной территории и обсудить накопившиеся проблемы. О чем будут говорить лидеры двух стран и что попросит Байден у Путина? Подробности...
Перейти в раздел…

Полет Гагарина сопровождала серия ошибок и неожиданностей

Момент старта гагаринского корабля «Восток-1» roscosmos.ru
12 апреля 2021 года мы празднуем 60-летие первого полета человека в космос. За это время полет Юрия Гагарина на корабле «Восток-1» не только стал историей, но и отчасти превратился в миф: «все было хорошо». В действительности первое знакомство человека с космическим пространством стало тяжелым испытанием и для Гагарина, и для всех, кто готовил его подвиг. Подробности...
Перейти в раздел…

Вакцинный туризм способен радикально поменять имидж России за рубежом

Вакцинирование иностранцев может стать еще одной составляющей «мягкой силы» России Сергей Бобылев/ТАСС
Россия, как выясняется, способна предложить миру еще одну – и весьма важную – туристическую услугу. Уже сейчас зарубежные турагентства принимают заявки от желающих приехать в нашу страну ради вакцинации от коронавируса. «Потенциальный спрос очень высокий», утверждают эксперты. И сама возможность такой поездки может сыграть очень важную роль с точки зрения имиджа нашей страны за рубежом. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
Перейти в раздел…

Безусловный базовый доход – шаг от человека к животному

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Для жизни достаточно клетушки, в которой разместится все необходимое для жизни: кровать, санузел и любимый девайс с доступом к интернету. Виртуальная жизнь – от социальных сетей до компьютерных игр – удовлетворит потребность в самореализации, признании и развлечениях (включая секс). Подробности...

Звонок Байдена породил новые риски и возможности

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Сейчас нельзя не учитывать, что американская государственность находится в серьезном кризисе. Поэтому США, скорее всего, попробуют повторить собственный опыт 1970-х годов. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Монополизм IT-гигантов противоречит законам

Дмитрий Комиссаров
Дмитрий Комиссаров, генеральный директор МойОфис
Международный опыт по предустановке программного обеспечения предусматривает два основных подхода: ограничение роста монополий и протекционизм на локальном рынке. ЕС и США в вопросах предустановки ПО отталкиваются от первого подхода. Китай и Япония – приверженцы второго. Подробности...
Перейти в раздел…

У Азербайджана претензии к России

Обсуждение: 7 комментариев

Кремль добавил Зеленского в игнор

Обсуждение: 5 комментариев

Турки унизили европейцев

Перейти в раздел…

Пожар уничтожил здание «Невской мануфактуры» в Петербурге

В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Французское вино спасают с помощью костров

Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
Подробности...

Скончался супруг английской королевы принц Филип

Муж британской королевы Елизаветы Второй, принц Филип Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер в пятницу в возрасте 99 лет. Они прожили в браке 75 лет. Кстати, по отцовской линии умерший – праправнук российского императора Николая Первого
Подробности...
Перейти в раздел…
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
Подробности...
Перейти в раздел…
На какое черноморское побережье вы предпочли бы отправиться на отдых этим летом?
  • В Крым

  • В Сочи
Кто должен заниматься сексуальным просвещением детей?
  • Родители

  • Школа

  • Узнают сами (улица, интернет и т.д.)
Становились ли вы объектом домогательств на рабочем месте?
  • Да, я женщина

  • Да, я мужчина

  • Нет, я женщина

  • Нет, я мужчина

  • Сам домогался

  • Сама домогалась
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Посла США предупредили о решительном ответе Москвы в случае новых санкций Вашингтона
    Захарова ответила требующему предсказуемости от России Вашингтону В Германии спрогнозировали последствия беседы Путина и Байдена Пушков дал совет Байдену перед встречей с Путиным Санкции назвали причиной задержки выхода МС-21 на рынок
    В МИД обозначили план действий на случай отключения России от SWIFT Посла России вызвали в МИД Швеции Новый стиль Порошенко смутил украинцев В Госдуме сообщили об увольнении пяти генералов Росгвардии
    Кадырова возмутил интерес Навального к Корану Стала известна разница между антителами М и G к коронавирусу Задержанный за убийство криминального авторитета в Москве назвал мотив Автобус врезался в мачту освещения в Москве, много пострадавших

    «способ обсуждения»


    Захарова рассказала о случайной встрече, способствовавшей переговорам Путина и Байдена

    «великая держава»


    В США предрекли гибель «миллионов американцев» при конфликте с Россией

    «заразу везти»


    В Сети возмутились жалобами Бородиной на приостановку авиасообщения с Турцией

    Видео

    старта корабля «Восток-1»


    Полет Гагарина сопровождала серия ошибок и неожиданностей

    дорога жизни


    На срочное расширение БАМа пришлось бросить армию

    визит в стамбул


    Заявления Эрдогана о Крыме ввели Зеленского в заблуждение

    лайнер Ил-96-300ПУ


    Чем уникален новый «борт № 1» для президента России

    российский «Спутник»


    Игорь Мальцев: Вакцинация в Европе перетекла в скандал

    ситуация на украине


    Глеб Простаков: Слабость Зеленского ведет к новому конфликту

    официальный визит


    Геворг Мирзаян: Эрдоган показал себя настоящим султаном

    специальный репортаж


    Как советская интеллигенция хранила тайну полета Гагарина

    на ваш взгляд


    На какое черноморское побережье вы предпочли бы отправиться на отдых этим летом?

    О чем Джо Байден будет просить Владимира Путина

    Президенты России и США должны встретиться на нейтральной территории    14 апреля 2021, 11:37
    Фото: kremlin.ru,Lev Radin/
    Global Look Press
    Текст: Геворг Мирзаян,
    доцент Финансового университета

    В российско-американских отношениях наметилось нечто вроде потепления – по крайней мере, такие выводы можно сделать после звонка Джо Байдена Владимиру Путину. Американский президент предложил российскому коллеге встретиться на нейтральной территории и обсудить накопившиеся проблемы. О чем будут говорить лидеры двух стран и что попросит Байден у Путина?

    «Владимир Путин спрашивает: Эй, Джо, ты меня слушаешь?». Именно так озаглавлена статья в американском издании New Yorker. Наращивание российских войск на границе с Украиной, драма «Навальный страдает в тюрьме» и даже подписание закона о президентских сроках – все это, по мнению автора статьи, было сделано для того, чтобы обратить на себя внимание Джозефа Байдена. Якобы такими способами Россия пытается вернуться в фокус американской политики.

    Именно в таком ракурсе большинство западных СМИ преподносили последние шаги Владимира Путина. И вот – Джо услышал, Джо позвонил, Джо согласился встретиться с российским президентом, чтобы поговорить о делах, представляющих взаимный интерес.

    Джо не услышал, а почувствовал

    На самом деле все было несколько иначе. Так, это российский президент услышал американского (а конкретно байденовское «угу» на вопрос о том, считает ли он Путина убийцей), после чего, по всей видимости, стало очевидно, что Вашингтон более не готов соблюдать красные линии в двусторонних отношениях. Причем не только на уровне риторики, но и на уровне реальных дел – например, на Украине, где Соединенные Штаты провоцируют Киев разморозить конфликт на Донбассе.

    И в России (в отличие от заигравшихся американцев) прекрасно понимают, что подобное пересечение красных линий может привести к очень серьезному конфликту, выходящему за пределы Украины. Москва его инициировать не собирается, никакой подобный конфликт ей не нужен. Именно поэтому российские чиновники пытаются отрезвить американских коллег напоминанием о красных линиях.

    Например, жесткими заявлениями о последствиях украинского наступления. «Начало боевых действий – это начало конца Украины. Это самострел – выстрел себе не в ногу, а в висок», – пояснил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. А министр обороны Сергей Шойгу описал масштаб учений на приграничных с Украиной территориях России. «В течение трех недель две армии и три соединения ВДВ были успешно переброшены на западные рубежи Российской Федерации в районы выполнения учебно-боевых задач», – заявил он.

    В итоге Джо не услышал, а почувствовал, что в воздухе отчетливо запахло зрадой – причем не только украинской, но и американской. Ведь США оказались в вилке из двух плохих решений.

    Если Москва действительно накажет Киев за попытку устроить массовое убийство жителей Донбасса и США вмешаются, то это создаст риск прямого российско-американского военного столкновения, на что ни американские генералы, ни политики, ни сам Байден не пойдут. «Если уж Америка и должна выступить против России, то лишь по вопросу, имеющему экзистенциальную важность. Искушать судьбу по вопросе Украины – это крайне рискованное дело с ограниченной выгодой для США, и уж точно не несет для Америки экзистенциальную важность», – пишет National Interest.

    Если же Соединенные Штаты пасанут, то из этого сделают невыгодные для Вашингтона выводы его союзники, а также враги. Первые разочаруются в ценности американских гарантий, а вторые воодушевятся американской слабостью. «Вопрос не только в Украине – на кону куда большие международные ставки. Очевидно, что Китай внимательно смотрит за тем, как Запад реагирует на дела в Восточной Европе – ведь американцы точно так же пытаются поддерживать независимость Тайваня», – говорит бывший командующий вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

    Осознав всю пагубность этой вилки, американский президент решил, видимо, не допускать ее возникновения. Поэтому позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения».

    В закрытом режиме, на нейтральной территории

    Предполагается, что встреча пройдет в нейтральной стране (не исключено, что в Финляндии) в ближайшие месяцы. Правда, вряд ли она будет полностью проходить под камерами (как предлагал Владимир Путин) – Байдену не нужен открытый разговор с российским лидером. Ведь в этом случае союзники и однопартийцы Байдена увидят, что в этом общении у дедушки Джо не так много сильных козырей.

    В общем, Москва вряд ли будет настаивать на тезисе об открытых переговорах без закулисных сделок (которые в свое время продвигал бывший президент США Вудро Вильсон). Кремлю нужна встреча с конкретными результатами, а не посиделки для галочки или публичная порка Байдена.

    Темы будущих переговоров очевидны и большая часть из них обозначена в кремлевском пресс-релизе о телефонных переговорах. «Джозеф Байден высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по таким острым проблемам, как обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата», - говорится в нем. Кроме того, стороны будут обсуждать Украину, Китай. По инициативе Байдена, безусловно, будет поднят вопрос о «кибератаках» России против США и стран Запада, а также судьбе Алексея Навального.

    Дела стратегические и региональные

    Стратегическая стабильность и контроль за вооружениями всегда были спасательным кругом российско-американских отношений. Каждый раз, когда эти отношения заходили в тупик, когда Москва и Вашингтон пытались найти общий знаменатель хотя бы в каком-нибудь вопросе, они говорили о контроле за стратегическими вооружениями.

    Казалось, круг порвался в 2016 году, после прихода Дональда Трампа, который собирался проводить внешнюю политику при помощи силы и угрозы силы, поэтому выводил США из всех соглашений, ограничивающих американскую мощь и возможность ее проекции. Однако при Байдене круг залатали – нынешний американский президент (внешняя политика которого основана на классических принципах сочетания мягкой и жесткой силы, а также отношениях с союзниками) без проблем продлил договор СНВ-3, а также выразил интерес к дальнейшим дискуссиям по стратегической стабильности.

    Не менее стратегическим вопросом для Вашингтона является его конфликт с Пекином. Целый ряд американских экспертов писали, что, проводя политику одновременного сдерживания Китая и России, Соединенные Штаты тем самым лишь усиливают первого за счет отторжения второго. И что нужно искать общий язык с Россией, разворачивать ее на Запад, в чем-то даже уступать – и тем самым оттягивать ее от союза с Китаем.

    Интересным для США и России является иранский ядерный вопрос. Администрация Байдена пытается реанимировать ядерную сделку с Ираном и на этом пути сталкивается с рядом препятствий. Среди них и саботаж собственных союзников (Израиля, пытающегося спровоцировать Тегеран на военные действия), и усиление переговорных позиций Ирана после заключения ими соглашения с Китаем, предусматривающего сотни миллиардов долларов китайских инвестиций в Исламскую Республику, и, наконец, банальное недоверие аятолл к американцам. Поэтому Москву, вероятно, будут просить каким-то образом помочь в деле склонения Ирана к переговорам.

    Помощь России нужна Америке и в афганском вопросе, где Соединенные Штаты испытывают сложности в деле реализации их сделки с Талибаном. Вывод американских войск из этой страны должен был завершиться в мае, однако его уже переносят на сентябрь. Также под вопросом судьба американских союзников в Кабуле – талибы, конечно, пообещали не развешивать их на кранах после победы, однако в Вашингтоне сомневаются, что они сдержат слово. У России, в свою очередь, есть серьезное влияние на Талибан – и американцы попробуют это влияние использовать.

    Естественно, и по Китаю, и по Ирану, и по Афганистану помощь России не может быть бесплатной. В качестве «платы» Соединенные Штаты могут предложить деэскалацию ситуации на Украине и в целом возвращение к трамповской политике по неразжиганию конфликтов на постсоветском пространстве.

    Галочки и доверие

    Помимо этого есть две темы, которые Байден вынужден будет обсуждать, что говорится, для галочки. И если вопрос о кибератаках может ограничиться лишь короткой дискуссией из серии «Почему вы взламываете американские компьютеры? – А у Вас есть доказательства, что это мы? – Только «хайли лайкли» – Ну вот когда появятся доказательства, тогда и поговорим», то тема Навального может встречу сорвать, как сорвала переговоры еврокомиссара по внешней политике Жозепа Борреля во время его визита в РФ. Российские власти считают эту тему сугубо внутриполитической.

    Правда, даже если США и Россия смогут обойти «темы для галочки», вряд ли встреча Байдена и Путина станет конструктивной. Все вышеозначенные реальные темы Москве интересны, однако воплотить этот интерес на бумаге будет очень непросто. Главная проблема в том, что для таких дискуссий нужен хотя бы минимальный уровень доверия в двусторонних отношениях. А его сейчас банально нет – американская элита настолько антироссийская, что выступает против «сделок с путинским режимом» как таковых. У России нет никаких гарантий того, что обговоренная и даже подписанная сделка с Байденом не будет денонсирована или изменена (а у Конгресса есть такие полномочия) сразу после возвращения американского президента в Соединенные Штаты.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •