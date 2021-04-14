Пушков дал совет Байдену перед встречей с Путиным

Сенатор Алексей Пушков посоветовал американскому президенту Джо Байдену избавиться от заблуждения, что он «одарил» Россию предложением провести встречу с президентом Владимиром Путиным.

По мнению сенатора, такой шаг главы США демонстрирует важность взаимодействия с Россией на международной арене.

«И пусть не заблуждается насчет того, что держит в своих руках международную повестку дня. Это не так. Байден лишь подтвердил, что США не обойтись без диалога с Россией, как и с Китаем. И без такого диалога президент США сам в первую очередь будет выглядеть глупо. А если он рассчитывает вести его с позиции силы, как любят выражаться в Вашингтоне, то это третье заблуждение, с которым ему придется расстаться», – написал Пушков в Telegram.

Он считает, что Байдену предстоит сделать это при любом раскладе: в крайнем случае в ходе самой встречи с Путиным.

Напомним, президент США Джозеф Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке».

Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден в ходе телефонного разговора с Путиным предложил ему провести встречу. Вена предложила стать площадкой для саммита России и США.