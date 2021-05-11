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Лавров заявил о попытках США сузить повестку встречи Путина и Байдена
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Вашингтон пытается сузить повестку встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в вопросе стратегической стабильности, заявил глава МИД России Сергей Лавров на совместной с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым пресс-конференции в Баку.
«Диалог, конечно же, необходим. Особенно в условиях, когда Вашингтон последовательно разрушил практически все механизмы контроля над вооружениями, остался только договор об СНВ-3», - заявил Лавров, передает РИА «Новости».
«Мы обозначили нашим американским коллегам целесообразность определиться с повесткой дня... Мы предлагаем рассматривать проблемы в сфере стратегической стабильности всех без исключения факторов, всех без исключения систем, как наступательных, так и оборонительных, которые на эту стратегическую стабильность оказывают непосредственное влияние», – отметил министр.
Он напомнил, что российские предложения были переданы еще в последний год администрации Дональда Трапа и были подтверждены, «когда в Белом доме сменился хозяин». «Ожидаем реакции, хотя по первым признакам американцы хотели бы существенно заузить повестку дня дискуссии по стратегической стабильности и включить в переговорные рамки далеко не все факторы, которые оказывают существенное влияние на современное положение дел в этой области», – добавил Лавров.
Он также заявил, что Москва позитивно относится к идее встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. «Что касается… вопроса о перспективах созыва российско-американского саммита в соответствии с тем предложением, которое президент Байден сделал в разговоре с президентом Путиным, мы к этому отнеслись позитивно», – сказал Лавров.
Ранее Байден заявил, что надеется встретиться с Путиным во время своей поездки в Европу в июне.
Напомним, американский президент позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США.
Захарова указала Госдепу на проблемы со свободой СМИ в США
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Официальный представитель МИД Мария Захарова указала американскому посольству на проблемы со свободой СМИ в США в связи с блокировкой видеохостингом YouTube интервью телеканала RT с вирусологом Дмитрием Львовым.
«Важно понять, что думает посольство США на этот счет, принимая во внимание их недавнее заявление о свободе прессы, базовом принципе демократии и Первой поправке к Конституции США. Надо, конечно, отдать американским дипломатам должное: в своем комментарии они сделали упор на проблемах не у них в стране. Теперь хочется услышать от них и об их проблемах тоже», – написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook, комментируя блокировку видеохостингом YouTube интервью телеканала RT с вирусологом Дмитрием Львовым.
Как передавал Telegram-канал RT, видеохостинг Youtube заблокировал интервью телеканала с вирусологом Дмитрием Львовым якобы в связи с «недостоверной медицинской информацией». В течение семи дней видео будет удалено с платформы. Перевод этого интервью также был заблокирован и на английском канале.
Напомним, 24 апреля Роскомнадзор потребовал от американской компании Google снять все ограничения с YouTube-канала RT, обвинив администрацию видеохостинга в нарушении ключевых принципов свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и введении цензуры в отношении российских СМИ.
Ранее YouTube удалил часть контента телеканала RT. В Google утверждают, что RT наказали якобы за несоблюдение правил распространения медицинской информации о коронавирусе.
За 2020 год YouTube девять раз ограничивал доступ к аккаунтам российских СМИ, трижды – к их материалам. За четыре месяца 2021 года были заблокированы три аккаунта и пять материалов. При этом YouTube не удалил почти 6 тыс. материалов с детской порнографией, призывами к экстремизму, пронаркотическим и суицидальным контентом, прочей социально опасной информацией из более чем 71 тыс., выявленных с 2012 года.
Американские корпорации Google и Facebook могут оштрафовать на 20 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора. Кроме того, на 24 млн рублей могут оштрафовать соцсеть Twitter. Глава Google в России Юлия Соловьева допустила возможность закрытия видеохостинга YouTube в России.
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Россия обвинила США в вовлечении других стран в создание биооружия
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Соединенные Штаты разрабатывают для многих стран индивидуальные планы биологических исследований, заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов.
«В последние годы США и их союзники по НАТО значительно активизировали биологические исследования во многих государствах мира. Для каждой страны США разрабатывают индивидуальные планы работ исходя из потребностей национальных биопрограмм, в первую очередь военного назначения», – сказал Аверьянов в интервью РИА «Новости».
По его словам, эта деятельность «реализуется через жесткое навязывание» программ «Глобальное партнерство по нераспространению оружия массового уничтожения», двусторонних программ «Совместные биологические обязательства» и «Совместное сокращение угроз».
Напомним, в начале апреля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обвинил США в разработке биологического оружия у российских границ. В январе Москва обвинила Соединенные Штаты в создании на постсоветском пространстве штаммов опасных заболеваний, которые могут использоваться против нацбезопасности России.
В апреле 2020 года Москва заподозрила американские лаборатории, расположенные за пределами США, в разработке смертельных патогенов. В связи с этим Россия потребовала от Грузии ответить на запрос о доступе в лабораторию Лугара. В МИД подчеркнули, что несмотря на заявления Грузии о том, что лаборатория Лугара полностью финансируется Тбилиси, по факту исследования оплачивает Пентагон, который проводит эксперименты по применению насекомых как разносчиков опасных инфекций.
Путин сообщил о хорошем титре антител после прививки от COVID-19
Президент Владимир Путин рассказал, что после вакцинации у него хорошие показатели по антителам к коронавирусу.
«Как раз 9 (мая) взяли анализы (на антитела), и результат позитивный», – сообщил глава государства, передает ТАСС.
По его словам, «сейчас специалисты говорят о коэффициенте позитивности». «Он у меня 15 оказался, и, как врачи сказали, это результат хороший», – отметил Путин.
Также президент заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабильная и призвал к продолжению активной вакцинации и тестирования.
Напомним, Путин сделал вторую прививку от коронавируса через три недели после получения первой дозы вакцины. Первый компонент вакцины Путин получил 23 марта вечером.
Также Путин объяснил, что отказался прививаться от коронавируса в открытом для журналистов режиме, как это сделали лидеры других государств, потому что не хотел «обезьянничать».
Путин поручил ужесточить правила оборота оружия по факту нападения на школу в Казани
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Российские власти проанализируют эффективность существующих мер и проработают ужесточение правил оборота гражданского оружия в связи с ситуацией в школе в Казани, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, Путин во вторник поговорил по телефону с председателем правительства Михаилом Мишустиным, вице-премьером Татьяной Голиковой и главой МЧС Евгением Зиничевым. Они обсудили ситуацию в школе в Казани, где была стрельба. Также Путин выслушал доклад главы ФСБ Александра Бортникова о деталях трагедии, передает РИА «Новости».
«Разумеется, это будет поводом для того, чтобы проанализировать, насколько эффективны те меры, которые принимались ранее, и насколько это делает необходимым принятие новых комплексных мер», – сказал Песков, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле смысл в комплексных мерах, пересмотре мер безопасности в школах после ситуации в Казани.
Кроме того, президент поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия. «Отдельное поручение было дано (главе Росгвардии Виктору Золотову) с тем, чтобы срочно было проработано новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте, может быть на руках у населения, с учетом вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший», – сказал представитель Кремля.
«Дело в том, что иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки, и так далее. Это тоже будет Росгвардией срочно прорабатываться», – уточнил Песков.
Он уточнил, что Путин поручил правительству оказать помощь пострадавшим, министру здравоохранения Михаилу Мурашко и министру просвещения Сергею Кравцову – вылететь в Казань на самолете МЧС с медиками и психологами.
Песков добавил, что «президент глубоко соболезнует родственникам детей, которые погибли от рук стрелка». Он отметил, что «Путин желает скорейшего выздоровления тем школьникам, которые получили ранения».
Во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. Изначально сообщалось о двоих нападавших: одного из них задержали, второго – ликвидировал спецназ. Однако позже ряд источников сообщили, что нападавший был один – студент четвертого курса университета ТИСБИ 19-летний Ильназ Галявиев.
В экстренных службах сообщали, что при стрельбе в школе в Казани погибли 11 человек, еще четверо получили ранения. Двое из погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже. В то же время власти Татарстана сообщили, что погибли восемь человек – семеро детей и учительница.
В Кремле заявили о непричастности России к атаке на Colonial Pipeline
Россия не имеет никакого отношения к хакерской атаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя утверждение президента США Джо Байдена о нахождении в России «вируса-вымогателя».
«Россия не имеет к этому никакого отношения», – приводит слова представителя Кремля ТАСС. Таким образом пресс секретарь главы государства прокомментировал утверждение Байдена о том, что связанное с хакерской атакой вирусное ПО может находиться в России.
Отвечая на вопрос, готова ли Москва взаимодействовать с Вашингтоном по этому делу, Песков подчеркнул, что «США отказываются от сотрудничества в противодействии киберпреступности».
Ранее в понедельник Байден признал отсутствие данных о причастности России к кибератаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. При этом он выступил с утверждением, что вирус-вымогатель якобы находится в России, и на российской стороне «лежит определенная ответственность за то, чтобы разобраться с этим».
Напомним, Colonial Pipeline, которая обеспечивает 45% общего объема поставок топлива в восточные штаты, подтвердила, что ее атаковали с применением вируса-вымогателя. Компании пришлось временно приостановить работу.
После кибератаки на крупнейшую трубопроводную компанию США Colonial Pipeline власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации. В атаке подозревают группировку хакеров DarkSide якобы из России. При этом Bloomberg отмечает, что DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы. В Белом доме заявили, что по мнению Вашингтона, кибератаку на трубопроводную компанию Colonial Pipeline совершила не какая-то конкретная страна, а уголовные элементы в лице группы хакеров, именующей себя DarkSide.
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Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу
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Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о денонсации Россией Договора по открытому небу. 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США.
Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента.
Ранее Путин назначил замглавы МИД Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о денонсации этого Договора.
В начале мая правительство одобрило предложение о денонсации Договора по открытому небу (ДОН).
Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов отмечал, что ситуация вокруг Договора по открытому небу ведет к его развалу, Москва не пойдет на односторонние уступки.
Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.
Байден заявил об отсутствии данных о причастности России к кибератаке на Colonial Pipeline
Свидетельств о причастности России к кибератаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline нет, однако хакеры могут находиться в России, заявил президент США Джо Байден.
«От наших разведслужб пока нет никаких свидетельств того, что Россия причастна, хотя есть свидетельства того, что вирус-вымогатель (…) находится в России», – передает его слова ТАСС.
Напомним, в Colonial Pipeline, которая обеспечивает 45% общего объема поставок топлива в восточные штаты, подтвердила, что ее атаковали с применением вируса-вымогателя. Компании пришлось временно приостановить работу.
После кибератаки на крупнейшую трубопроводную компанию США Colonial Pipeline власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации. В атаке подозревают группировку хакеров DarkSide якобы из России. При этом Bloomberg отмечает, что DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы.
В Белом доме заявили, что по мнению Вашингтона, кибератаку на трубопроводную компанию Colonial Pipeline совершила не какая-то конкретная страна, а уголовные элементы в лице группы хакеров, именующей себя DarkSide.
Американцы оценили перспективы противостояния России в Арктике
Читатели электронной версии американского телеканала Fox News прокомментировали материал о положении дел в арктическом регионе, выразив уверенность, что Соединенные Штаты «уже проиграли» Арктику России и Китая.
Телеканал Fox News опубликовал материал, посвященный положению дел в арктическом регионе. Так, согласно чиновнику из Госдепа США, Вашингтон обеспокоен растущим влиянием Китая в этой части Земли, а основатель Института безопасности в Арктике Ник Солхайм подчеркнул, что Соединенным Штатам необходимы ледоколы. Статья вызвала горячий отклик у читателей материала, передает РИА «Новости».
«Да перестаньте вы! Мы уже проиграли. У народов Китая и России есть воля и решимость сделать то, что необходимо сделать. <…> Китай и Россия видят возможности теперь, когда в Белом доме слабый лидер, и они ими пользуются», – высказался Hmmmand.
«Правительство потратит 1 млрд долларов на строительство ледокола. И в эту сумму включены те 100 млн долларов, которые будут потрачены на строительство тренировочного центра по вопросам многообразия, где морякам будут преподавать такие дисциплины, как таяние ледников в условиях потепления климата, вызовы для трансгендеров в Арктике, а также курс по системному расизму на Северном полюсе», – сыронизировал Greyhorse1964736.
Некоторые пользователи вспомнили историю. «В годы Второй мировой войны Америке потребовалось два месяца, чтобы построить ледокол. Сегодня ей требуется два года только на то, чтобы согласовать его проект», – отметил Either1or300.
А другие американцы предложили обратить внимание на современные проблемы своего государства.
«Поскольку мы потратили триллионы долларов на реализацию программ по продвижению политкорректности и оказание финансовой помощи недееспособным демократическим государствам, у нас не осталось средств для того, чтобы купить даже одну весельную лодку», – написал Moodymac.
«Китайцы разработали долгосрочное видение, стратегию и планы действий. Соединенные Штаты сосредоточились на квартальной прибыли, следующих выборах и планах ведения внутрипартийной борьбы. Все мы понимаем, кто выиграет в этой гонке», – пришел к неутешительным выводам ForTheObservations.
«Америка Байдена, некогда являвшаяся ведущей военной и экономической державой, теперь больше напоминает страну третьего мира, где вспыхивают нескончаемые бунты, где растет уличная преступность, где толпа запугивает судей и присяжных, где растет уровень инфляции, налоговое бремя и массовая безработица, а также попираются гражданские свободы», – заключил davidcjones45988.
Напомним, в марте впервые в истории ВМФ три атомные подводные лодки (АПЛ) одновременно всплыли из-подо льда в Арктике. В апреле официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя опасения США по поводу увеличения активности России в Арктике, заявила, что Москва обеспокоена использованием Арктики в целях сдерживания России и стремлением Североатлантического альянса к милитаризации региона. В начале апреля Россия утвердила новую программу развития Арктики.
Байден заявил о готовности встретиться с Путиным
Президент США Джо Байден заявил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным.
Информацию об этом передает РИА «Новости».
Напомним, американский президент позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США.
Байден заявил, что надеется встретиться с Путиным во время своей поездки в Европу в июне.
Путин на немецком языке обсудил с главой Международной федерации хоккея ЧМ в Петербурге
Президент России Владимир Путин в Сочи обсудил с президентом Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Рене Фазелем подготовку к чемпионату мира по хоккею в Санкт-Петербурге. Беседа велась на немецком языке.
Встреча прошла в резиденции российского лидера «Бочаров Ручей», Путин поблагодарил Фазеля за визит.
«Мы обсудим чемпионат мира в Новосибирске и Омске между молодежными командами и чемпионат мира по хоккею в Санкт-Петербурге. Мы готовимся», – передает слова президента ТАСС.
Фазель намерен в понедельник принять участие в финале Ночной хоккейной лиги. По его словам, для участия в этом мероприятии предварительно провел некоторое время на карантине. «Да, конечно, сегодня финал Ночной хоккейной лиги. Спасибо за приглашение. Я встретил старых друзей в отеле: Фетисов, Буре, Мышкин, Каменский –все там были, на карантине. Такие теперь времена, но это было очень весело», – сказал он.
В Сочи проходит финальный этап X всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги, в понедельник пройдет традиционный гала-матч с участием легенд отечественного хоккея.
Ранее Фазель заявил, что Международная федерация хоккея планирует провести чемпионат мира 2023 года в России, несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства.
В Совфеде пообещали оперативно рассмотреть закон о денонсации ДОН
Совет Федерации готов оперативно рассмотреть закон о денонсации Договора по открытому небу (ДОН), заявил вице-спикер верхней палаты Константин Косачев.
«Совет Федерации будет готов рассмотреть данный закон оперативно, сразу после его принятия Госдумой», – сказал он, передает ТАСС.
Он также заявил, что «Россия сделала все, чтобы сохранить ДОН». «Он разрушается США при пассивной позиции их союзников по НАТО. Для нас денонсация – это вынужденный, но единственно возможный шаг в условиях выхода США из договора», – сказал Косачев.
В то же время первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что России ничего не остается, кроме как денонсировать Договор по открытому небу, поскольку США снова проигнорировали предложение вернуться к участию в нем.
«Не так давно МИД РФ опять напомнил американцам, что мы ждем предложений, вернутся ли они в договор или нет. Они промолчали. Нам ничего не остается, как денонсировать этот договор», – сказал Джабаров.
Во вторник утром президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о денонсации Россией Договора по открытому небу. Также Путин назначил замглавы МИД Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о денонсации этого Договора.
В начале мая правительство одобрило предложение о денонсации Договора по открытому небу (ДОН).
Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.
Путин вышел на лед в гала-матче Ночной хоккейной лиги
Президент России Владимир Путин вышел на лед под традиционным для него номером 11 в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи.
Ночная хоккейная лига была основана 15 декабря 2011 года по инициативе Путина и легенд отечественного хоккея. Лига призвана способствовать развитию массового хоккея в стране. В рамках лиги организовываются всероссийские любительские соревнования, передает ТАСС.
Перед началом игры Путин вручил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени призеру олимпийских игр, финалисту Кубка Стенли, хоккеисту Павлу Буре.
«У нас есть еще один награжденный – не только за выдающиеся достижения в большом спорте, мировом спорте, но и за внимание и развитие любительского спорта. Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени награжден Павел Буре. Поздравляю!» – сказал глава государства.
Также президент вручил приз «За верность любительскому хоккею» представителю Ночной хоккейной лиги, региональному представителю Рязанской области хоккеисту-любителю Олегу Смирнову.
Путин поздравил хоккеистов и болельщиков с 10-летием Ночной хоккейной лиги. «Дорогие друзья, уважаемые спортсмены, болельщики, я всех вас поздравляю с замечательным юбилеем – 10-летием Ночной хоккейной лиги», – передает слова президента РИА «Новости».
«Мало того, что вы делаете свою жизнь ярче, интереснее, красивее, содержательнее, вы ещё подаёте замечательный пример миллионам других людей, продляете себе жизнь, делаете жизнь более качественной, содержательной. Спасибо вам за это большое», – продолжил он.
Путин выразил благодарность играющим в матче звездам российского и мирового хоккея за их участие в этой «масштабной работе, рассчитанной на всю страну, на многомиллионную аудиторию».
Он также попросил поприветствовать гостя – президента Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля. «Спасибо ему большое за то, что он не только развивает профессиональный спорт, но и уделяет такое большое внимание любительскому, в данном случае в России», – сказал российский лидер.
В предыдущий раз Путин принял участие в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги на катке на Красной площади в конце 2019 года. Президент вышел на лед под 11-м номером. Команда Путина одержала победу со счетом 8:5.
Путин побеседовал с президентами Киргизии и Азербайджана
Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с лидерами Киргизии и Азербайджана Садыром Жапаровым и Ильхамом Алиевым.
«В ходе состоявшегося телефонного разговора Владимир Путин и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев тепло поздравили друг друга с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, отметив, что в обеих странах свято чтут память о подвиге воинов-освободителей и глубоко благодарны ветеранам, проявившим беспримерный героизм и самоотверженность», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также в ходе разговора подтвержден обоюдный настрой на наращивание всестороннего российско-азербайджанского взаимодействия.
Кроме того, состоялся телефонный разговор Путина с президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым. «Главы государств обменялись теплыми поздравлениями с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнули особую значимость этой даты для народов двух стран, важность сохранения памяти о подвиге фронтовиков и тружеников тыла», – указали в Кремле.
С учётом состоявшихся на днях в Москве переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, Путин выразил поддержку достигнутым между Бишкеком и Душанбе договоренностям по урегулированию ситуации в киргизско-таджикистанском приграничье политико-дипломатическими средствами. Также подтверждена готовность российской стороны содействовать дальнейшей стабилизации обстановки.
Кроме того, Владимир Путин пригласил Садыра Жапарова посетить Россию с рабочим визитом. Приглашение было принято.
Команда Путина одержала победу в гала-матче Ночной хоккейной лиги
Со счетом 13:9 в пользу команды «Легенды хоккея», в составе которой на лед вышел президент Владимир Путин, завершился гала-матч Ночной хоккейной лиги в Сочи.
Матч прошел при зрителях в сочинском ледовом дворце «Большой». Глава государства традиционно вышел под 11-м номером. Среди участников товарищеского поединка между «Легендами хоккея» и сборной Ночной хоккейной лиги были также глава Минобороны России Сергей Шойгу, губернатор Московской области Андрей Воробьев, музыкант Игорь Бутман, прославленные отечественные хоккеисты Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Игорь Ларионов и другие, передает ТАСС.
Перед игрой Путин поздравил хоккеистов и болельщиков с 10-летием Ночной хоккейной лиги.
В предыдущий раз Путин принял участие в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги на катке на Красной площади в конце 2019 года. Президент вышел на лед под 11-м номером. Команда Путина одержала победу со счетом 8:5.
Путин призвал к продолжению активной вакцинации от коронавируса
Президент Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабильная и призвал к продолжению активной вакцинации и тестирования.
«Ситуация в стране, по оценкам специалистов, является стабильной. У нас все, как говорят, «на полке лежит», то есть не поднимается, сейчас держится на том уровне, на котором сложилось в предыдущее время», – сказал Путин.
По словам главы государства, прививки от коронавируса в России получили 21,5 млн граждан. При этом Путин указал главам регионов на необходимость соблюдать темпы вакцинации и тестирования на коронавирус, а также масочный режим, передает ТАСС.
«Конечно, нужно соблюдать правила, которые вырабатывают специалисты в сегодняшних условиях. Ни в коем случае нельзя пренебрегать рекомендациями: нужно соблюдать масочный режим, соблюдать и другие требования. Только в этом случае нас ждет успех, а в том, что он будет, я не сомневаюсь», – добавил президент, передает РИА «Новости».
«Результаты очень хорошие по стране. … Нам нужно продолжать активно тестироваться и вакцинироваться. ... Я так же, как и в прежних своих выступлениях, хотел бы людей призвать к тому, чтобы, не теряя время, делать прививку», – заявил глава государства.
Ранее Путин указал, что российская система здравоохранения оказалась устойчивой, гибкой и хорошо подготовленной, на распространение коронавируса отреагировали быстро.