Лавров заявил о попытках США сузить повестку встречи Путина и Байдена

Вашингтон пытается сузить повестку встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в вопросе стратегической стабильности, заявил глава МИД России Сергей Лавров на совместной с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым пресс-конференции в Баку.

«Диалог, конечно же, необходим. Особенно в условиях, когда Вашингтон последовательно разрушил практически все механизмы контроля над вооружениями, остался только договор об СНВ-3», - заявил Лавров, передает РИА «Новости».

«Мы обозначили нашим американским коллегам целесообразность определиться с повесткой дня... Мы предлагаем рассматривать проблемы в сфере стратегической стабильности всех без исключения факторов, всех без исключения систем, как наступательных, так и оборонительных, которые на эту стратегическую стабильность оказывают непосредственное влияние», – отметил министр.

Он напомнил, что российские предложения были переданы еще в последний год администрации Дональда Трапа и были подтверждены, «когда в Белом доме сменился хозяин». «Ожидаем реакции, хотя по первым признакам американцы хотели бы существенно заузить повестку дня дискуссии по стратегической стабильности и включить в переговорные рамки далеко не все факторы, которые оказывают существенное влияние на современное положение дел в этой области», – добавил Лавров.

Он также заявил, что Москва позитивно относится к идее встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. «Что касается… вопроса о перспективах созыва российско-американского саммита в соответствии с тем предложением, которое президент Байден сделал в разговоре с президентом Путиным, мы к этому отнеслись позитивно», – сказал Лавров.

Ранее Байден заявил, что надеется встретиться с Путиным во время своей поездки в Европу в июне.

Напомним, американский президент позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США.