Лавров и Блинкен обсудили организацию встречи Путина и Байдена

Эксперт оценил решение Москвы выслать пресс-секретаря посольства США

«Россия зеркально ответила на все недружественные шаги США по дипломатической линии. Осталась одна неохваченная ниша – экономическая», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя высылку из России пресс-секретаря американского посольства в Москве в ответ на аналогичные действия США.

«Тот факт, что пресс-секретарь американского посольства в Москве Ребекка Росс фигурирует в списке из десяти американских дипломатов, объявленных в России персонами нон грата, не должен никого удивлять. Москва просто симметрично ответила на аналогичные действия Вашингтона», – считает политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

По его словам, подобная ситуация, безусловно, снижает уровень дипломатических отношений между странами, и пока ни у кого нет понимания, как остановить этот процесс. «Это не новая тенденция в американо-российских отношениях, а, к сожалению, продолжение старой конфликтной линии», – отметил собеседник.

Дробницкий пояснил, что одним из важных принципов дипломатии, которая как наука становится все менее применимой в современном мире, является принцип зеркальности на недружественные действия другой страны. «Россия уже ответила зеркально на все недружественные шаги США по дипломатической линии. Осталась одна неохваченная ниша – экономическая. Но здесь, к сожалению, экономически у России очень мало рычагов воздействия на Соединенные Штаты. Поэтому остается простая формула успеха – России надо выстроить свою экономику и финансы таким образом, чтобы нивелировать уязвимость для американских санкций. Это одна из ключевых задач для России на нынешнем этапе», – считает эксперт.

Он также выразил сомнение в том, что саммит президентов двух стран состоится в ближайшее время. «Лично я пока не вижу никакой повестки для проведения этого саммита. Очевидно, что американская сторона предлагает встретиться без предварительных условий, при этом сохраняя за собой право действовать по собственному разумению. Не думаю, что такое положение дел устроит российскую сторону», – предполагает Дробницкий.

Политолог полагает, что у политической элиты США отсутствует понимание того, как действовать в отношении России и, в связи с этим будет продолжен текущий политический курс. «Возможно, американской администрации стоило взять некую тактическую паузу в своих антироссийских действиях. Но из-за того, что Россия, как и Китай, заняла довольно жесткую позицию по отношению к США и не намерена отступать по целому ряду направлений, то американская сторона продолжит совершать выпады в адрес России», – заключил эксперт.

Ранее СМИ сообщили, что Россия объявила персоной нон-грата пресс-секретаря американского посольства в Москве Ребекку Росс. Она вошла в список из десяти американских дипломатов, которых российская сторона вышлет из страны в ответ на аналогичный шаг властей США.

Такое решение было принято на фоне того, что Вашингтон без каких-либо объяснений более полугода отказывается впустить в Соединенные Штаты подготовленного для работы в российском посольстве пресс-секретаря.

Позже Ребекка Росс подтвердила, что фигурирует в списке из десяти американских дипломатов, объявленных в России персонами нон грата.

Напомним, 15 апреля президент США Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. В Ответ 21 апреля Россия объявила о выдворении десяти дипломатов США. Американские дипломаты, среди которых оказалась и Ребекка Росс, должны покинуть Россию до 21 мая. Кроме того, США попали в список недружественных России государств, в связи с чем в ближайшее время будет юридически оформлено решение о запрете дипмиссиям США нанимать административно-технический персонал из граждан России и третьих стран.