МИД Австрии вызвал турецкого посла после «проклятия» Эрдогана

Министерство иностранных дел Австрии вызвало посла Турции после того, как президент Тайип Эрдоган «проклял» страну из-за вывешенного израильского флага, сообщили в австрийском внешнеполитическом ведомстве.

«После этих абсурдных высказываний президента Эрдогана турецкий посол сегодня в первой половине дня был вызван в МИД, чтобы ему совершенно ясно донесли позицию Австрии», – сообщили РИА «Новости» в министерстве.

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что разрешить конфликт на Ближнем Востоке не получится с пеной у рта, Турции надо внести вклад в деэскалацию ситуации.

«С пеной у рта не разрешить конфликт на Ближнем Востоке. ХАМАС – это террористическая организация. Нам нельзя допустить, чтоб они нам навязывали закон действия», – заявил он.

По его словам, подобными выпадами в отношении правительств, в том числе австрийского, которые перед лицом террора стоят на стороне Израиля, турецкие политики еще раз показывают «свое ужасающее понимание права». «Вместо того, чтобы подливать масла в огонь, Турция срочно призывается внести вклад в деэскалацию», – добавил глава МИД.

Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о поднятии государственного флага Израиля над зданием федеральной канцелярии Австрии в знак поддержки Израиля в конфликте с палестинским сектором Газа. В ответ глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отменил поездку в Австрию.

После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проклинает Австрию за то, что она подняла флаг Израиля.