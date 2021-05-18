МИД Австрии вызвал турецкого посла после «проклятия» Эрдогана

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НОВОСТЬ ЧАСА

S7 отменила рейсы в Турцию до конца лета

18 мая, вторник  |  Последнее обновление — 14:52  |  vz.ru
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США просчитались с российским проектом МС-21

Теперь Россия умеет делать полностью композитное крыло без западных помощников Владимир Астапкович/РИА Новости
Попытка США с помощью санкций помешать созданию лайнера МС-21, превосходящего американских и европейских конкурентов, потерпела крах. За два года Россия сумела заместить композитные материалы из США и Японии, которые попали под запрет. Теперь у России есть не только запатентованные технологии создания «черного» крыла, но и отечественные материалы для его изготовления. Как США невольно помогли России? Подробности...
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Россия становится «островом нормальности» для американцев

Сюзанна Масси открыла Рональду Рейгану «тайны русской души» White House Photographic Office
Бывший советник президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси выступила с обращением к президенту РФ Владимиру Путину, попросив его о принятии в российское гражданство. Этой женщине приписывают важную роль в том, что Рейган изменил свое мнение об СССР и перешел от политики конфронтации к политике сотрудничества. Каков вклад Масси в это и достоин ли он награды в виде гражданства? Подробности...
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Чем опасно новое пользовательское соглашение WhatsApp

Facebook планирует превратить WhatsApp в поставщика личных данных пользователей Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Мессенджер WhatsApp начал заставлять пользователей соглашаться со своими спорными новыми условиями обслуживания – спустя почти полгода после того, как впервые объявил о планах сделать это. В Госдуме видят в действиях мессенджера противоречия закону и намерены обсудить меры реагирования с Роскомнадзором. Какие опасности для пользователей представляют новые правила WhatsApp и почему их уже называют цифровой удавкой? Подробности...
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США объединяют Украину, Грузию и Молдавию против России

После встречи Зеленского с Блинкеном, Киев обратился к соседям с идеей нового антироссийского союза president.gov.ua
Сразу после визита руководства Госдепа в Киев, главы дипломатий Украины, Молдавии и Грузии презентовали новое объединение – «ассоциированное трио» по интеграции в Европу. Вступление в ЕС этих трех стран сейчас маловероятно, а участие в этом объединении Украины лишь усложняет задачу остальным. Но в антироссийские планы США эта инициатива вполне укладывается. Какова же истинная цель создания трио? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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В Берлине снова требуют «убить евреев»

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Каждый день по немецким городам теперь проходят демонстрации, которые уже не только требуют уничтожить Израиль, как государство, но и просто уничтожить каждого еврея. То есть такого тут не было, собственно, лет восемьдесят. Все лицемерие европейской политики вылезло во всей красе. Подробности...
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Россия украинцев на украинцев не меняет

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Никаких уступок, никаких послаблений, никаких компромиссов – и в то же время готовность принять Зеленского для разговора на своей территории, на своих условиях и со своей повесткой. Подробности...
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Турция пытается объединить мусульман за счет евреев

Иса Джавадов
Иса Джавадов, Историк, востоковед
Последние опросы Arab Barometer показывают, что самым популярным лидером в арабских странах остается турецкий президент Эрдоган. Не в последнюю очередь это связано с его антиизраильской позицией и действиями. Подробности...
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Секретная армия США

Болгары опять переходят на сторону Гитлера

Обсуждение: 16 комментариев

Евреи против палестинцев: почему опять?

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Предложен новый дизайн московских речных трамвайчиков

В рамках разработки системы водного общественного транспорта Москвы намечены три варианта судна с панорамным видом на город
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Названа «Мисс Вселенная – 2021»

Титул «Мисс Вселенная – 2021» получила 26-летняя программистка из Мексики Андреа Меса. Бриллиантовую корону ей вручила «Мисс Вселенная – 2019» Зозибини Тунци из ЮАР. Второе место досталось бразильянке, на третьем расположилась представительница Индии
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На Ближнем Востоке ужесточились ракетные обстрелы городов и столкновения арабов с евреями

Ракеты Израиля разрушили 16-этажное здание Бурж аш-Шурук в центре Газы. В нем располагались офисы палестинских СМИ и компаний, магазины и жилые помещения. Погибли по меньшей мере три человека. Израиль заранее предупредил о ракетном ударе, поэтому большую часть людей успели оперативно эвакуировать
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: S7 отменила рейсы в Турцию до конца лета
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    МИД Австрии вызвал турецкого посла после «проклятия» Эрдогана

    18 мая 2021, 13:35

    Текст: Евгения Шестак

    Министерство иностранных дел Австрии вызвало посла Турции после того, как президент Тайип Эрдоган «проклял» страну из-за вывешенного израильского флага, сообщили в австрийском внешнеполитическом ведомстве.

    «После этих абсурдных высказываний президента Эрдогана турецкий посол сегодня в первой половине дня был вызван в МИД, чтобы ему совершенно ясно донесли позицию Австрии», – сообщили РИА «Новости» в министерстве.

    Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что разрешить конфликт на Ближнем Востоке не получится с пеной у рта, Турции надо внести вклад в деэскалацию ситуации. 

    «С пеной у рта не разрешить конфликт на Ближнем Востоке. ХАМАС – это террористическая организация. Нам нельзя допустить, чтоб они нам навязывали закон действия», – заявил он.

    По его словам, подобными выпадами в отношении правительств, в том числе австрийского, которые перед лицом террора стоят на стороне Израиля, турецкие политики еще раз показывают «свое ужасающее понимание права». «Вместо того, чтобы подливать масла в огонь, Турция срочно призывается внести вклад в деэскалацию», – добавил глава МИД.

    Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о поднятии государственного флага Израиля над зданием федеральной канцелярии Австрии в знак поддержки Израиля в конфликте с палестинским сектором Газа. В ответ глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отменил поездку в Австрию.

    После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проклинает Австрию за то, что она подняла флаг Израиля.


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    Эрдоган проклял Австрию за флаг Израиля

    17 мая 2021, 22:14

    Текст: Антон Антонов

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проклинает Австрию за то, что она подняла флаг Израиля.

    Эрдоган заявил, что «проклинает австрийское правительство, которое вывесило израильский флаг на здании администрации канцлера». Он назвал Израиль «террористическим государством», а Австрию обвинил в том, что та «отождествляет себя с террором». По мнению Эрдогана, «Австрия пытается заставить мусульман заплатить за совершенный ею геноцид евреев», передает РИА «Новости».

    Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о поднятии государственного флага Израиля над зданием федеральной канцелярии Австрии в знак поддержки Израиля в конфликте с палестинским сектором Газа. В ответ глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отменил поездку в Австрию.

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    Коментарии (49)
    Турция обогнала Италию по импорту газа из России
       17 мая 2021, 19:02
    Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
    Текст: Елена Мирошниченко

    В первом квартале этого года Турция обошла Италию и стала вторым по величине потребителем газа Газпрома, на первом месте остается Германия, говорится в ежеквартальном отчете компании.

    В январе – марте экспорт газа в Турцию вырос в 2,1 раза в сравнении с тем же периодом предыдущего года, до 7,762 млрд кубометров. Поставки в Италию составили 4,613 млрд куб. м (рост на 13,4%), а в Германию – 15,541 млрд куб. м (рост 33,3%). Об этом сообщает РИА «Новости».

    Согласно проекту генеральной схемы развития газовой отрасли России, в 2035 году объем поставок природного газа по трубопроводам в Европу (включая страны Балтии) по сравнению с уровнем 2019 года увеличится на 1,8% – до 197,8 млрд куб. м. При этом возможно, что экспорт российского трубопроводного газа в Европу увеличится на 9,5% по сравнению с 2019 годом – до 212,8 млрд куб. м.

    Газпром с начала этого года увеличил добычу газа на 6,9% (4,5 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 70 млрд куб. м. 

    В конце прошлого года в Газпроме заявляли, что в 2021 году комапния планирует умеренно нарастить экспорт газа в Европу – до 183 млрд куб. м, а поставки голубого топлива в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в тот же период вырастут вдвое.

    Коментарии (19)
    Израиль нанес удар по Ливану
       18 мая 2021, 00:30
    Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    В ответ на ракетную атаку с территории Ливана Израиль нанес удар по источникам пусков, сообщила израильская армия.

    Военные сообщают, что засекли «шесть неудачных попыток запуска ракет из Ливана». Ракеты не достигли территории Израиля. Израильская артиллерия «поразила источники огня». Запуск ракет выявили «после срабатывания сирен» в киббуце Мисгав Ам, передает ТАСС.

    Напомним, армия Израиля сообщила, что с территории сектора Газа выпустили новые ракеты, сигнал тревоги прозвучал в городе Сдерот. Позднее стало известно о срабатывании сирен в киббуце Мисгав Ам.

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    Коментарии (15)
    В оперштабе опровергли продление приостановки авиасообщения с Турцией
       17 мая 2021, 21:18
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Ксения Панькова

    Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса опроверг сообщения о продлении приостановки авиасообщения России с Турцией до 30 июня.

    «Оперативный штаб не подтверждает информацию о продлении приостановки авиасообщения с Турцией до 30 июня», – сказали в штабе, передает РИА «Новости».

    Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Россия приняла решение продлить приостановку авиасообщения с Турцией до 30 июня. Сообщалось, что в понедельник вечером агенты авиакомпании «Аэрофлот» получили официальную телеграмму.

    Ранее в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что Россия направит делегацию в Турцию для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения.

    Напомним, в Турции с 29 апреля по 17 мая ввели полный локдаун в связи с распространением коронавируса. Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Российским туроператорам рекомендовали временно прекратить продажу туров в Турцию. По данным Роспотребнадзора, около 80% заразившихся за границей коронавирусом россиян приезжают из Турции.

    Коментарии (18)
    Аэрофлот отменил рейсы в Турцию до июля

    17 мая 2021, 21:41

    Текст: Ксения Панькова

    Официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин сообщил, что авиакомпания отменила все рейсы в Турцию на июнь, кроме разрешенных двух рейсов в неделю.

    «Планирование путешествий – это всегда планирование на недели, иногда месяцы вперед. Мы прекратили продажи и произвели отмены на все рейсы в Турцию на июнь, за исключением разрешенных штабом двух рейсов в неделю в Стамбул, чтобы не создавать неудобств пассажирам в связи с возможными отменами», – цитирует РИА «Новости» Демина.

    Однако, по его словам, как только появятся другие решения, «Аэрофлот» готов пересмотреть расписание, увеличить число рейсов и открыть продажи. «Мы, как и другие перевозчики, находимся в ожидании решения штаба правительства», – добавил представитель компании.

    Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Россия приняла решение продлить приостановку авиасообщения с Турцией до 30 июня. Сообщалось, что в понедельник вечером агенты авиакомпании «Аэрофлот» получили официальную телеграмму. Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса опроверг сообщения о продлении приостановки авиасообщения России с Турцией до 30 июня.

    В понедельник в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что Россия направит делегацию в Турцию для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения.

    Напомним, в Турции с 29 апреля по 17 мая ввели полный локдаун в связи с распространением коронавируса. Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Российским туроператорам рекомендовали временно прекратить продажу туров в Турцию. По данным Роспотребнадзора, около 80% заразившихся за границей коронавирусом россиян приезжают из Турции.

    Коментарии (3)
    Стало известно о визите главы минтуризма Турции в Москву

    17 мая 2021, 16:03

    Текст: Евгения Шестак

    Пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын и замминистра здравоохранения страны Толга Толунай в понедельник, 17 мая, посетят Москву вместе с министром культуры и туризма республики Нури Мехметом Эрсоем, заявил источник в турецкой туротрасли.

    «Калын и Толунай прибывают в Москву вместе с Эрсоем», – сказал РИА «Новости» источник.

    По его словам, члены турецкой делегации обсудят с российскими коллегами не только возобновление авиасообщения между странами, но и поставки вакцины «Спутник V».

    Ранее СМИ сообщали, что турецкая делегация во главе с министром культуры и туризма страны Мехметом Нури Эрсоем может отправиться в понедельник, 17 мая, в Россию для обсуждения введенных ранее Москвой ограничений на перелеты с Турцией. Посольство Турции в России подтвердило, что запланирована встреча с вице-премьером России Татьяной Голиковой.

    Напомним, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Турции с 29 апреля по 17 мая вводится полный локдаун в связи с распространением коронавируса. Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Российским туроператорам рекомендовали временно прекратить продажу туров в Турцию. По данным Роспотребнадзора, около 80% заразившихся за границей коронавирусом россиян приезжают из Турции.

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    США одобрили продажу Израилю высокоточного оружия на 735 млн долларов

    17 мая 2021, 15:44

    Текст: Алина Назарова

    Администрация президента США Джо Байдена на фоне конфликта на Ближнем Востоке одобрила продажу Израилю американского высокоточного оружия на сумму 735 млн долларов, пишет газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники.

    «Администрация Байдена одобрила продажу высокоточного оружия Израилю на 735 миллионов долларов», – информирует издание, передает РИА «Новости».

    При этом, как пишет газета, Конгресс США был официально уведомлен о готовящейся сделке еще 5 мая, то есть примерно за неделю до того, как палестинское движение ХАМАС начало наносить удары по израильской территории.

    В начале мая произошло обострение палестино-израильского конфликта. С 10 мая по Израилю выпустили 3,1 тыс. ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику. По последней информации, в Израиле погибли десять человек, около 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 192, среди жертв 58 детей. 

    Коментарии (26)
    S7 отменила рейсы в Турцию до конца лета
       18 мая 2021, 13:58
    Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Авиакомпания S7 Airlines отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона, при этом в компании не исключили возобновления продаж билетов, сообщил перевозчик.

    «S7 Airlines отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона – 2021, поскольку по данному направлению сохраняется неопределенность. Мы будем готовы возобновить продажи, как только эпидемиологическая обстановка нормализуется, а авиасообщение будет восстановлено», – цитирует сообщение авиаперевозчика РИА «Новости».

    Ранее «Аэрофлот» отменил все рейсы в Турцию на июнь, кроме разрешенных двух рейсов в неделю.

    До этого в СМИ появилась информация о том, что Россия приняла решение продлить приостановку авиасообщения с Турцией до 30 июня. Сообщалось, что в понедельник вечером агенты авиакомпании «Аэрофлот» получили официальную телеграмму. Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса опроверг сообщения о продлении приостановки авиасообщения России с Турцией до 30 июня.

    В понедельник в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что Россия направит делегацию в Турцию для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения.

    Напомним, в Турции с 29 апреля по 17 мая ввели полный локдаун в связи с распространением коронавируса. Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Российским туроператорам рекомендовали временно прекратить продажу туров в Турцию. По данным Роспотребнадзора, около 80% заразившихся за границей коронавирусом россиян приезжают из Турции.

    Коментарии (2)
    Сектор Газа возобновил ракетный обстрел Израиля
       17 мая 2021, 23:29
    Фото: Ahmed Adnan Alsharateha/
    Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    С территории сектора Газа по Израилю выпустили новые ракеты, сигнал тревоги звучит в городе Сдерот, сообщила израильская армия.

    Военные сообщили, что «сирены воздушной тревоги звучат в городе Сдерот и районах, прилегающих к сектору Газа». Радио «Кан» сообщает, что ракеты попали в детский сад и здание завода. В понедельник вечером сирены ПВО несколько раз звучали в городах Ашкелон, Ашдод и Беэр-Шева на юге страны. Были выпущены десятки ракет, передает ТАСС.

    Сирены также прозвучали в киббуце Мисгав Ам, передает РИА «Новости».

    Красный Полумесяц Катара сообщает, что в результате израильского удара по зданию организации в секторе Газа «погибли два палестинца, еще 10 человек получили ранения». Красный Полумесяц назвал атаку на их офис «откровенным нарушением международного права».

    Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военные продолжат атаковать объекты «террористов» в секторе Газа и сделают все необходимое для восстановления спокойствия. Нетаньяху также заявил, что израильским арабам, ранившим в ходе столкновений в городе Лод на прошлой неделе еврея, который впоследствии умер от полученных травм, не удастся избежать наказания. 

    Палестинское агентство ВАФА сообщает, что один палестинец погиб, десятки получили ранения в возобновившихся в понедельник столкновениях с израильскими сотрудниками правопорядка на Западном берегу Иордан. Погибший получил смертельное ранение в результате выстрела сотрудников израильской пограничной полиции.

    В мае произошло обострение палестино-израильского конфликта. Из сектора Газа по Израилю выпускают сотни ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику. В самом Израиле происходят самые масштабные за последние годы столкновения с палестинцами.

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    Коментарии (2)
    Российская делегация посетит Турцию для принятия решения о возобновлении авиасообщения

    17 мая 2021, 21:07

    Текст: Елена Мирошниченко

    Россия направит делегацию в Турцию для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения, заявили в секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой.

    «Для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения стороны договорились о проведении консультаций между Роспотребнадзором и ответственными ведомствами Турции, а также о визите в Турцию российской делегации, в состав которой войдут представители компетентных органов исполнительной власти и отраслевого сообщества», – цитирует сообщение РИА «Новости». Отмечается, что делегации предстоит осмотреть туробъекты на предмет принятых мер безопасности.

    Уточняется, что Голикова провела встречу с главным внешнеполитическим советником президента Турции Ибрагимом Калыном, министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем. Также на встрече присутствовали глава Роспотребнадзора Анна Попова, посол Турции в России Мехмет Самсар и заместитель министра здравоохранения Турции Толга Тулунай.

    Сообщается, что возможность восстановления авиационного сообщения и активного туристического потока между двумя странами была основной темой встречи Голиковой и представителей Турции.

    Вице-премьер отметила, что вопрос о возобновлении авиарейсов и туризма будет решаться на основе утвержденных оперативным штабом критериев оценки санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом уровня заболеваемости в Турции и России. Также было решено разработать совместный план действий, в котором будут определены условия возобновления взаимных туристических поездок.

    «Мы заинтересованы в динамичном развитии российско-турецких отношений, расширении сотрудничества в торговле, экономике, промышленности и высоких технологиях. Будем совместными усилиями продвигать крупные проекты в энергетической, транспортной, инфраструктурной и цифровых областях», – отметила Голикова.

    Ранее СМИ сообщали, что турецкая делегация во главе с министром культуры и туризма страны Мехметом Нури Эрсоем может отправиться в понедельник, 17 мая, в Россию для обсуждения введенных ранее Москвой ограничений на перелеты с Турцией. Посольство Турции в России подтвердило, что запланирована встреча с вице-премьером России Татьяной Голиковой.

    Напомним, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Турции с 29 апреля по 17 мая вводится полный локдаун в связи с распространением коронавируса. Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Российским туроператорам рекомендовали временно прекратить продажу туров в Турцию. По данным Роспотребнадзора, около 80% заразившихся за границей коронавирусом россиян приезжают из Турции.

    Коментарии (1)
    Названо число погибших при израильских авиаударах по Газе палестинцев

    17 мая 2021, 22:00

    Текст: Ксения Панькова

    Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов по Газе, достигло 212, среди жертв 61 ребенок, сообщает министерство здравоохранения палестинского анклава.

    «Общее число палестинцев, погибших при израильских авиаударах по сектору Газа, составило с начала эскалации конфликта 212, в том числе 61 ребенок и 36 женщин. Еще 1 400 человек получили ранения, в том числе 400 детей и 270 женщин», – приводит РИА «Новости» сообщение.

    Ранее глава Генштаба Израиля приказал продолжать наносить удары по военным целям радикалов на территории палестинского анклава.

    Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. С начала эскалации конфликта по Израилю выпустили 3,1 тыс. ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику. По последней информации, в Израиле погибли десять человек, около 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 212, среди жертв 61 ребенок.

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    Израиль назвал число выпущенных из сектора Газа за день ракет

    17 мая 2021, 20:17

    Текст: Ксения Панькова

    Палестинские радикалы из сектора Газа за 12 часов с 07.00 мск выпустили Израилю 190 ракет, сообщила пресс-служба Армии обороны еврейского государства.

    «По состоянию на 19.00 с 07.00 (совпадает с мск – прим. ВЗГЛЯД) было зафиксировано 190 пусков ракет из сектора Газа по территории Израиля. 25 ракет упали в секторе Газа. Система ПВО «Железный купол» перехватила десятки ракет», – приводит ТАСС заявление военных.

    В свою очередь ВВС Израиля, по данным пресс-службы, нанесли удар по главному операционному штабу Службы внутренней безопасности ХАМАС в районе Римал на севере сектора Газа, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что штаб являлся центральной часть «террористической инфраструктуры ХАМАС», служа базой для военной разведки.

    Армия подчеркивает, что заблаговременно предупредила жителей здания и предоставила им достаточно времени для эвакуации.

    Ранее глава Генштаба Израиля приказал продолжать наносить удары по военным целям радикалов на территории палестинского анклава.

    Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. С начала эскалации конфликта по Израилю выпустили 3,1 тыс. ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику. По последней информации, в Израиле погибли десять человек, около 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 192, среди жертв 58 детей. 

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    СБ ООН решил в четвертый раз за неделю обсудить палестино-израильский конфликт

    18 мая 2021, 01:55

    Текст: Антон Антонов

    Запланированы новые закрытые консультации СБ ООН по палестино-израильскому урегулированию, сообщил источник в организации.

    С соответствующим предложением выступили Китай, Тунис и Норвегия. Обсуждение состоится 18 мая и станет уже четвертым за последнюю неделю. СБ ООН так и не смог выработать совместное заявление, поскольку предложенные уже три раза блокировали США, передает ТАСС.

    Напомним, США также заблокировали встречу СБ ООН по кризису между Палестиной и Израилем. Обострение палестино-израильского конфликта произошло в начале мая.

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    Израиль сбросил на подземные объекты ХАМАС в Газе 110 бомб

    18 мая 2021, 09:20

    Текст: Алина Назарова

    В ночь на 18 мая 62 израильских истребителя сбросили 110 управляемых снарядов на 65 военных объектов, входящих в систему подземных коммуникаций ХАМАС в секторе Газа, сообщила армейская пресс-служба.

    «Истребители и БПЛА в четвертый раз нанесли удары по системе тоннелей террористической организации ХАМАС на севере сектора Газа. В ходе удара 62 истребителя поразили 65 террористических целей с использованием 110 единиц управляемого вооружения», – говорится в заявлении военных.

    Там также сообщили, что палестинские радикалы из сектора Газа с 10 мая выпустили по израильским городам 3440 ракет, 500 снарядов упали в самом палестинском анклаве, около 90% были перехвачены системой ПВО «Железный купол», передает ТАСС.

    Ранее глава Генштаба Израиля приказал продолжать наносить удары по военным целям радикалов на территории палестинского анклава.

    Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. С начала эскалации конфликта по Израилю выпустили 3,1 тыс. ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику. По последней информации, в Израиле погибли десять человек, около 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 212, среди жертв 61 ребенок.

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    Израиль перехватил беспилотник из Иордании

    18 мая 2021, 09:51

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Израильские военные сообщили о перехвате во вторник беспилотного летательного аппарата (БПЛА), приблизившегося к границе страны со стороны Иордании, сообщила армейская пресс-служба.

    «Ранее сегодня утром БПЛА, приближавшийся к израильской границе в районе Эмек ха-Мааянот (в центральной части Израиля южнее озера Кинерет – прим. ВЗГЛЯД), был перехвачен после мониторинга военнослужащими ВВС Израиля. Фрагменты БПЛА были собраны представителями служб безопасности», – передает ТАСС заявление военных.

    Сообщается также, что израильские военные в ночь на вторник нанесли удары по пяти домам командиров радикального движения ХАМАС в секторе Газа.

    «Дома использовались в террористических целях, некоторые являлись командными штабами», – говорится в заявлении.

    Ранее во вторник армейская пресс-служба сообщила, что в ночь на 18 мая 62 израильских истребителя сбросили 110 управляемых снарядов на 65 военных объектов, входящих в систему подземных коммуникаций ХАМАС в секторе Газа.

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