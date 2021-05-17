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В Кремле заявили об опасности палестино-израильского конфликта для России
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Конфликт Палестины и Израиля при бесконтрольном разрастании представляет угрозу для России, так как происходит в смежном регионе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова российского лидера Владимира Путина о том, что данный конфликт происходит в непосредственной близости от границ России.
«Ближневосточный регион находится не на каком-то другом континенте, это смежный с нами регион, вот что имеется в виду под непосредственной близостью. И этот конфликт (между Палестиной и Израилем) действительно представляет собой опасность в случае бесконтрольного разрастания и продолжения», – сказал он, передает ТАСС.
Песков также заявил, что Кремль считает очень важным не допустить дальнейшего развития силового сценария в палестино-израильском конфликте. «Очень важно не давать событиям приобретать форму силового сценария. Поэтому сейчас прикладываются очень энергичные усилия и по линии «квартета» (РФ, США, ООН, ЕС), и разные страны по двусторонним каналам сейчас находятся в постоянных контактах и с израильтянами, и с палестинцами, с тем чтобы прекратить обмен ударами», – сказал Песков.
Он также заявил, что у Путина пока не было личных контактов с руководством Израиля и Палестины, но при необходимости они могут быть оперативно организованы, передает РИА «Новости».
«Мы крайне обеспокоены в связи с тем, что такие удары имеют место, особенно принимая во внимание, что в здании располагались офисы ведущих мировых СМИ. Мы крайне обеспокоены растущим числом человеческих жертв. Личных контактов Владимир Путин пока не имел, я имею в виду ни в последние дни, ни с Палестиной. При необходимости они могут быть организованы, в процессе диалога, в том числе по линии «квартета», самым активным образом работает Министерство иностранных дел», – сказал Песков журналистам.
В начале мая произошло обострение палестино-израильского конфликта. С 10 мая по Израилю выпустили 3,1 тыс. ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику. По последней информации, в Израиле погибли десять человек, около 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 192, среди жертв 58 детей.
Захарова прокомментировала публикации Хинштейна про «мусоров»
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Высказывания депутата Госдумы Александра Хинштейна в Twitter, в которых тот назвал полицейских Израиля и Парижа «мусорами», не имеют отношения к международной политике, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Если бы это был министр иностранных дел или глава комитета по международной политике, то был бы смысл уточнить: «Ты чего или вы чего?» А так... Ну, он депутат, ему надо избираться. Захотелось людей взбудоражить: написал, стер, потроллил. Он своей цели достиг, вот о нем пишут. А к международной политике это отношения не имеет», – сказала Захарова «Открытым медиа».
Сам Хинштейн в своем Telegram-канале пояснил, что его публикация в Twitter носила «провокативный» характер, она, по его словам, удалась.
«Полагаю, моя провокативная комбинация вполне удалась. Ровно такие оценки «Мусора – позор России» появляются в либерально-прогрессивных сетях и СМИ, когда российские правоохранители пресекают массовые беспорядки и несанкционированные акции. Но почему-то, если подобное – только куда более в жестких формах – происходит в других странах, этой волны возмущения не видно», – указал он.
Ранее в аккаунте Хинштейна в Twitter появились публикации «Мусора – позор Парижа» и «Мусора – позор Израиля». В постах были прикреплены ссылки на новости, в которых сообщалось о применении слезоточивого газа и водометов полицией в Париже, а также о применении слезоточивого газа правоохранителями в Израиле.
Парламентарий уточнил, что сам написал эти посты. Сейчас этих публикаций в его аккаунте уже нет.
Число жертв при обрушении трибуны в Израиле возросло
Количество погибших при обрушении конструкции в синагоге израильского города Гиват-Зеэв увеличилось до двух, сообщили израильские СМИ.
При этом главный раввин России Берл Лазар заявил об отсутствии российских паломников при обрушении трибуны в Израиле, передает РИА «Новости».
Между тем министр обороны Израиля Бени Ганц сообщил, что военные задействованы в оказании помощи при эвакуации после обрушения трибуны в Гиват-Зеэве. «Мое сердце с жертвами катастрофы в Гиват-Зеэве. Силы армии обороны Израиля под руководством Службы тыла и ВВС действуют для оказания помощи в эвакуации. Я молюсь за здоровье раненых», – заявил он.
Официальный представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман сообщил, что правоохранители начали проверку соблюдения правил при проведении массовой молитвы в этой синагоге.
«Сейчас будем выяснять, кто давал разрешение, как оно было получено, обращались ли вообще за разрешением. Мы свидетели уже не первого происшествия. Еще не стерлось из памяти то, что было на горе Мерон во время праздника Лаг ба-Омер, где погибли десятки человек», – пояснил он.
Напомним, в синагоге Гиват-Зеэва, находящегося в северном пригороде Иерусалима, обрушилась трибуна, в результате происшествия пострадали около 60 человек, также сообщалось о погибшем. Обрушение трибуны произошло вскоре после начала празднования праздника Шавуот.
Израиль поразил 35 военных объектов и 15 км тоннелей в секторе Газа
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Израильские истребители нанесли в понедельник удары по 35 военным объектам и 15 км тоннелей в северной части сектора Газа в рамках масштабной кампании по уничтожению подземной инфраструктуры ХАМАС на территории анклава, сообщила армейская пресс-служба.
«Армия обороны Израиля провела третий раунд ударов по системе тоннелей ХАМАС на севере сектора Газа. В ходе атаки 54 истребителя поразили 35 террористических целей и 15 километров системы туннелей», – говорится в заявлении военных, передает ТАСС.
Тем временем Военно-воздушные силы Израиля сообщили, что нанесли удары по девяти домам в секторе Газа, принадлежащим высокопоставленным командирам ХАМАС. «За последние несколько часов истребители и авиация ВВС США нанесли удары по девяти домам, принадлежащим высокопоставленным командирам... ХАМАС в секторе Газа», – говорится в заявлении, передает РИА «Новости».
Были атакованы дом командира батальона Бейт-Ханун, командира роты Бейт-Ханун, командира одной из рот в Газе и командира роты Аш-Шати. ВВС утверждают, что некоторые дома использовались для хранения оружия.
В начале мая произошло обострение палестино-израильского конфликта. С 10 мая по Израилю выпустили 3,1 тыс. ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику. По последней информации, в Израиле погибли десять человек, около 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 192, среди жертв 58 детей.
Израильская авиация атаковала сектор Газа
Израильские истребители наносят удары по сектору Газа, сообщила израильская армия.
«Наши истребители в настоящее время наносят удары по террористическим целям в Газе», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Напомним, возобновился ракетный обстрел Израиля с территории сектора Газа. Сигнал тревоги прозвучал в городе Беэр-Шева. С 10 мая по Израилю выпустили 3,1 тыс. ракет.
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Сандерс призвал к переоценке военной помощи США Израилю
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США должны «внимательно взглянуть на военную помощь Израилю», учитывая ситуацию в секторе Газа, заявил американский сенатор Берни Сандерс.
По его словам, «разрушения в Газе – немыслимые». Сандерс считает, что США «должны призвать к немедленному прекращению огня». Он заявил, что «убийству палестинцев и израильтян должен быть положен конец». При этом США следует «внимательно взглянуть на военную помощь Израилю почти в 4 млрд долларов в год». Сенатор подчеркнул, что «использование помощи США в поддержку нарушений прав человека незаконно».
Кроме того, Сандерс считает, что причина постоянных столкновений между палестинцами и израильскими военными кроется в том, что палестинцы «маргинализируются и демонизируются» израильскими властями, передает РИА «Новости».
В мае произошло обострение палестино-израильского конфликта. Из сектора Газа по Израилю выпускают сотни ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику, в самом Израиле происходят масштабные столкновения с палестинцами.
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Китай предложил Израилю и Палестине провести переговоры в КНР
Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе заседания Совбеза ООН пригласил представителей Израиля и Палестины в КНР для проведения переговоров.
«Китай нарастит усилия по содействию мирным переговорам... Мы вновь подтверждаем свое предложение сторонникам мира от Палестины и Израиля продолжить их диалог в Китае и приглашаем представителей обеих сторон приехать в Китай для прямых переговоров», – цитирует Ван И РИА «Новости».
Также глава МИД КНР в ходе заседания Совбеза обратился к Соединенным Штатам. «Мы призываем США продемонстрировать свою ответственность, занять справедливую позицию и вместе с большей частью международного сообщества поддержать Совет безопасности в облегчении ситуации, восстановлении доверия и продвижении политического урегулирования», – сказал он.
В воскресенье ночью боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» запустило десятки ракет в направлении городов Ашдод и Тель-Авив. Также сообщалось, что дом лидера политического бюро палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара был разрушен в результате атаки израильской ракетой.
К утру воскресенья из сектора Газа по территории Израиля были выпущены 2,9 тыс. ракет. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской – 174, в том числе 47 детей.
После этого израильские беспилотники в воскресенье нанесли удары по двум складам оружия движения ХАМАС в секторе Газа, а премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что ХАМАС «заплатит большую цену».
В синагоге в Израиле обрушилась трибуна с десятками человек
В синагоге израильского города Гиват-Зеев (северный пригород Иерусалима) обрушилась трибуна, в результате происшествия пострадали около 60 человек, сообщается о погибшем.
Видеозапись с моментом происшествия опубликовали в соцсетях. В результате обрушения конструкции пострадали десятки человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на израильские СМИ. По этим данным, погиб как минимум один человек.
В службе скорой помощи сообщили, что 10 человек после обрушения находятся в критическом и тяжелом состоянии, медики оказывают помощь пострадавшим.
Всего из-за ЧП пострадали порядка 60 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на радио «КАН».
Ранее в воскресенье в Иерусалиме мужчина за рулем попытался задавить нескольких сотрудников правоохранительных органов, его застрелили.
Возобновился ракетный обстрел Израиля из сектора Газа
С территории сектора Газа по Израилю выпустили новые ракеты, сигнал тревоги звучит в городе Беэр-Шева, сообщила израильская армия.
Собщается, что «в городе Беэр-Шева и его окрестностях звучат сирены ПВО». С 10 мая из сектора Газа по Израилю выпустили 3,1 тыс. ракет, из которых 450 упали в самом анклаве, а 1,2 тыс. были перехвачены израильской системой ПВО «Железный купол», передает ТАСС.
В мае произошло обострение палестино-израильского конфликта. Из сектора Газа по Израилю выпускают сотни ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику.
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Названо число выпущенных по Израилю ракет с начала обострения конфликта
Из сектора Газа по Израилю с начала обострения выпустили около 3 тыс. ракет, израильские военные смогли перехватить порядка 1210 ракет, сообщила пресс-служба израильской армии.
«По состоянию на 19.00 из сектора Газа по территории Израиля были выпущены около 3100 ракет, из которых примерно 450 неудачных запусков упали в секторе Газа», – цитирует сообщение армии РИА «Новости».
Система ПРО «Железный купол» за этот период успела перехватить около 1210 ракет, добавили там.
В конце недели обострилась ситуация в секторе Газа. Движение ХАМАС запустило десятки ракет в направлении городов Ашдод и Тель-Авив. Также сообщалось, что дом лидера политического бюро палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара был разрушен в результате атаки израильской ракетой.
К утру воскресенья из сектора Газа по территории Израиля были выпущены 2,9 тыс. ракет. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской – 174, в том числе 47 детей.
После этого израильские беспилотники нанесли ответные удары по двум складам оружия движения ХАМАС в секторе Газа, также Израиль нанес удар по тоннелю в секторе Газа, расположенному рядом с детсадом, мечетью и больницей.
В Иерусалиме застрелили пытавшегося задавить полицейских водителя
В Иерусалиме мужчина за рулем попытался задавить нескольких сотрудников правоохранительных органов, заявил официальный представитель полиции Израиля Мики Розенфельд.
«Попытка автомобильного теракта совершена на въезде в район Шейх Джаррах в Иерусалиме, полицейские офицеры ранены. Террорист нейтрализован на месте», – цитирует Розенфельда РИА «Новости».
Он позже пояснил, что при наезде ранения получили шесть сотрудников силовых органов, двое находятся в состоянии средней степени тяжести, у других легкие травмы.
Напомним, в конце недели обострилась ситуация в секторе Газа. Движение ХАМАС запустило десятки ракет в направлении городов Ашдод и Тель-Авив. Также сообщалось, что дом лидера политического бюро палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара был разрушен в результате атаки израильской ракетой.
К утру воскресенья из сектора Газа по территории Израиля были выпущены 2,9 тыс. ракет. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской – 174, в том числе 47 детей.
После этого израильские беспилотники нанесли ответные удары по двум складам оружия движения ХАМАС в секторе Газа, также Израиль нанес удар по тоннелю в секторе Газа, расположенному рядом с детсадом, мечетью и больницей.
Нетаньяху заявил, что ХАМАС «заплатит большую цену»
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после совещания с министром обороны, начальником Генштаба, главами «ШАБАК», «Моссада» и Совета нацбезопасности заявил, что руководство страны приняло определенные решения после эскалации конфликта в секторе Газа.
«Мы только что завершили совещание по оценке ситуации с главами систем безопасности и приняли решения. «ХАМАС» и «Исламский Джихад» заплатили и заплатят очень большую цену», – цитирует Нетаньяху РИА «Новости».
По его словам, эта операция «займет еще какое-то время».
Между тем постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что «ХАМАС» умышленно провоцирует кризис в секторе Газа, чтобы сохранить свою власть, передает ТАСС.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал стороны прекратить боевые действия, он отметил, что единственным выходом из сложившейся ситуации является возврат к переговорам.
В воскресенье ночью боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» запустило десятки ракет в направлении городов Ашдод и Тель-Авив. Также сообщалось, что дом лидера политического бюро палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара был разрушен в результате атаки израильской ракетой.
К утру воскресенья из сектора Газа по территории Израиля были выпущены 2,9 тыс. ракет. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской – 174, в том числе 47 детей.
После этого израильские беспилотники в воскресенье нанесли удары по двум складам оружия движения ХАМАС в секторе Газа.
Премьер Нетаньяху собрал оперативное совещание с участием министра обороны, главы Генштаба и других членов руководства страны.
Израиль разбомбил тоннель рядом с детсадом, больницей и мечетью в секторе Газа
Израиль нанес удар по тоннелю в секторе Газа, расположенному рядом с детсадом, мечетью и больницей, в тоннеле хранилось военное оборудование, заявила пресс-служба израильской армии.
«Истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по офису, принадлежащему службе внутренней безопасности ХАМАС, который использовался в террористических целях. Израильские истребители также поразили шахту тоннеля ХАМАС в районе Хан-Юнис на юге сектора Газа», – цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.
В тоннеле, по этим данным, было военное оборудование, он был рядом с детским садом, мечетью и больницей. Отмечается, что гражданских лиц заблаговременно предупредили об ударе, чтобы они смогли эвакуироваться.
В воскресенье ночью боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» запустило десятки ракет в направлении городов Ашдод и Тель-Авив. Также сообщалось, что дом лидера политического бюро палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара был разрушен в результате атаки израильской ракетой.
К утру воскресенья из сектора Газа по территории Израиля были выпущены 2,9 тыс. ракет. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской – 174, в том числе 47 детей.
После этого израильские беспилотники в воскресенье нанесли удары по двум складам оружия движения ХАМАС в секторе Газа, а премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что ХАМАС «заплатит большую цену».
Подсчитано число жертв в Израиле за последние дни эскалации конфликта
В Израиле за последний виток эскалации на границе сектора Газа погибли 10 человек, заявил командующий службы тыла армии Израиля генерал Ори Гордин.
«10 человек погибли, я не знаю точного количества, но около 50 серьезно ранены и сотни человек пострадали за нынешний раунд эскалации», – заявил Гордин, передает РИА «Новости».
Он добавил, что израильская система ПРО «Железный купол» успевает перехватывать порядка 90% запусков ракет из сектора Газа. «Но надо понимать, что опасны даже перехваченные ракеты – крупные обломки падают на землю, попадают в здания, создавая серьезную угрозу жизни и здоровью людей», – пояснил генерал.
В воскресенье ночью боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» запустило десятки ракет в направлении городов Ашдод и Тель-Авив. Также сообщалось, что дом лидера политического бюро палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара был разрушен в результате атаки израильской ракетой.
К утру воскресенья из сектора Газа по территории Израиля были выпущены 2,9 тыс. ракет эскалации. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской – 174, в том числе 47 детей.
Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск». В ХАМАС заявили о готовности к наземной операции Израиля в секторе Газа, а также предсказали всеобщее палестинское восстание на Западном берегу реки Иордан.
Израиль поразил склады оружия ХАМАС в Газе
Израиль при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) нанес в воскресенье удары по двум складам оружия движения ХАМАС в секторе Газа, сирены ПВО слышны в настоящий момент в Беэр-Шеве и Ашкелоне на юге Израиля, сообщили в пресс-службе армии.
«Сирены воздушной тревоги звучат в городах Беэр-Шева, Ашкелон и их окрестностях, а также в районах, граничащих с сектором Газа... Некоторое время назад БПЛА нанес удар по складу с оружием, расположенному в доме офицера ХАМАС в центральной части сектора Газа. Кроме того, беспилотник поразил склад вооружений военно-морского типа, принадлежащих террористической организации ХАМАС, на юге сектора Газа», – цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.
В воскресенье ночью боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» запустило десятки ракет в направлении городов Ашдод и Тель-Авив. Также сообщалось, что дом лидера политического бюро палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара был разрушен в результате атаки израильской ракетой.
К утру воскресенья из сектора Газа по территории Израиля были выпущены 2,9 тыс. ракет. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской – 174, в том числе 47 детей.
Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск». В ХАМАС заявили о готовности к наземной операции Израиля в секторе Газа, а также предсказали всеобщее палестинское восстание на Западном берегу реки Иордан.
Саудовская Аравия призвала мировое сообщество вмешаться в ситуацию в Восточном Иерусалиме
Саудовская Аравия призвала международное сообщество остановить Израиль, заявил министр иностранных дел королевства Фейсал бен Фархан Аль Сауд, в воскресенье в формате видеоконференции проходит экстренной заседание Организации исламского сотрудничества (ОИС).
«Международное сообщество должно немедленно вмешаться, чтобы остановить действия Израиля», – цитирует его ТАСС. Министр считает, что международное сообщество «должно выполнить взятые на себя обязательства и положить конец опасной эскалации» конфликта в Восточном Иерусалиме. Также он подчеркнул, что необходимо незамедлительно предпринять действия, которые положат конец военным операциям и приведут к возобновлению мирных переговоров.
В воскресенье ночью боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» запустило десятки ракет в направлении городов Ашдод и Тель-Авив. Также сообщалось, что дом лидера политического бюро палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара был разрушен в результате атаки израильской ракетой.
К утру воскресенья из сектора Газа по территории Израиля были выпущены 2,9 тыс. ракет эскалации. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской – 174, в том числе 47 детей.
Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск». В ХАМАС заявили о готовности к наземной операции Израиля в секторе Газа, а также предсказали всеобщее палестинское восстание на Западном берегу реки Иордан.