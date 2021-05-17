Стало известно о риске роста цен на сахар

Правительство обсуждает новые меры регулирования рынка сахара, речь идет о создании интервенционного фонда, а также утверждении ежегодной квоты для беспошлинного импорта, заявила замглавы Минсельхоза Оксана Лут.

В Минсельхозе «Коммерсанту» подтвердили, что считают целесообразным формирование запаса сахара для бесперебойных поставок и сохранения стабильных цен. При этом обнуление пошлины на импорт в ведомстве назвали разовой мерой. В торговом блоке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сообщили, что пока не получали официальные предложения об установлении ежегодной квоты.

В этом году сев сахарной свеклы идет с отставанием, и с учетом истечения срока соглашения о фиксации цен это может привести к повышению цен на сахар, пояснила Лут. По ее словам, Минсельхоз будет рекомендовать заводам в регионах продавать сахар в первую очередь торговым сетям.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько отметил, что из-за холодной и дождливой погоды сбор свеклы на юге может начаться на месяц позже, ближе к концу августа, что отсрочит запуск заводов, а на этот период приходится пиковый спрос на сахар со стороны промышленных потребителей.

По данным газеты, представитель Объединенной зерновой компании (ОЗК, контролируется государством) заявил на совещании, что компания готова отгрузить 25 тыс. тонн сахара к 1 июня промышленным потребителям по 43,5-46 руб. за 1 кг с НДС с доставкой в Москву. Лут рекомендовала компаниям рассмотреть предложение.

Исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» Вячеслав Лашманкин отметил, что сахар составляет 15-90% себестоимости кондитерских изделий и из-за роста цен небольшие и средние предприятия работают с нулевой или даже отрицательной рентабельностью. По его словам, после обнуления ввозных пошлин ряд компаний начали рассматривать предложения на внешних рынках.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что цены на продовольственные товары в России стабилизируются, однако особого внимания все еще требует ряд позиций: яйца, гречневая крупа, пшеничный хлеб, подсолнечное масло и сахар.

Напомним, в ходе выступления в Госдуме в среду премьер-министр России Михаил Мишустин одной из причин роста цен назвал жадность отдельных производителей и торговых сетей. Он напомнил, что у правительства достаточно инструментов, чтобы «обуздать аппетиты» тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах.