В одном из городов Ярославской области из-за урагана ввели режим ЧС

Власти Ярославской области ввели режим чрезвычайной ситуации в городе Любим из-за последствий урагана, который повредил крыши 19 зданий и нарушил электроснабжение, сообщило правительство региона.

По данным властей, прошедшие накануне сильный ветер с дождем нанесли наибольший урон городу Любиму. Там произошли отключения электричества. Также, по предварительным данным, в результате сильных порывов ветра произошло частичное повреждение крыш 19 строений. В числе строений – 17 жилых домов, детский сад и гараж. Пострадавших от происшествия нет, передает РИА «Новости».

«Режим чрезвычайной ситуации введен в Любиме в связи с разрушениями, нанесенными ураганным ветром. Сейчас разрабатывается план аварийно-восстановительных работ на поврежденных домах», – добавили в правительстве региона. Уточняется, что эвакуация людей из-за частичных разрушений кровель не потребовалась.

Воспитанники детского сада, в котором была повреждена крыша, будут распределены по другим дошкольным учреждениям до окончания ремонта. Осталось подключить к электричеству три населенных пункта, в которых проживают пять человек, и часть улицы Советской в Любиме, говорится в сообщении.

12 мая в Москве ураган повалил 20 деревьев, в результате были повреждены 12 автомобилей и одна опора освещения. На минувшей неделе два человека пострадали от ураганного ветра в столице, они доставлены в больницу.