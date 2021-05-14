Заслуженный учитель РФ рассказал, почему школьникам не удастся списать на ЕГЭ

Перед экзаменами школьников проверят металлоискателями на входе, во время экзамена за ними будут наблюдать камеры и по два человека на аудиторию, заявил газете ВЗГЛЯД директор санкт-петербургского Президентского физико-математического лицея № 239, заслуженный учитель России Максим Пратусевич, рассказывая об осуществлении контроля в ходе ЕГЭ.

Несмотря на продолжение пандемии коронавируса и увеличения ежедневного прироста заболевших, в этом году Рособрнадзор решил не переносить Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Он пройдет по единому расписанию для всей страны. Первые экзамены стартуют 31 мая, в этот день ученики будут сдавать литературу, химию и географию.

«В этом году будет работать абсолютно такая же система контроля за старшеклассниками, что действует с 2014 года. Это полное оснащение камерами наблюдения, металлоискатели на входе, по два наблюдателя на аудиторию – все как всегда. Изменений самой процедуры не будет, если не считать санитарно-эпидемиологические нововведения», – говорит Пратусевич.

По личным наблюдениям собеседника, за последние годы старшеклассники начали серьезнее относиться к экзаменам и даже не пытаются списывать. Педагог заверил, что все его ученики точно пишут честно. При этом в масштабах страны случаи списывания, конечно, случаются каждый год, этого нельзя избежать.

«Ежегодно Рособрнадзор рапортует о том, что кого-то выловили. Всегда находятся желающие сжульничать, но это единичные случаи. Такой порчядок, в первую очередь, обеспечили камеры: записи с экзаменов доступны, их можно посмотреть. Более того, бывают ситуации, когда уже после того, как экзамен написан, при пересмотре видеозаписи обнаруживается ученик, который списывает. После этого принимается решение об аннулировании его работы», – рассказывает педагог.

Он уточняет, что во время экзамена камеры просматривают наблюдатели, и если они обнаруживают, что ученик ведет себя подозрительно, ставят метку. Затем, при проверке экзамена промежуток времени, в который ученик вел себя странно, пересматривается. В случае, если эксперты замечают, что выпускник пользовался запрещенными предметами (шпаргалкой, телефоном и так далее), то принимается решение об аннулировании данной работы.

В конце июня 2019 года в Рособрнадзоре сообщили, что удалили с экзамена более 800 человек. Причем в основном это были ученики, использовавшие мобильные телефоны (355 человек) и шпаргалки (323 школьника). Тем не менее, данные цифры ниже, нежели были годом ранее.