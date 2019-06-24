Названа причина удаления с ЕГЭ сотен школьников

С основного периода ЕГЭ удалили 812 человек, из них 355 за использование мобильных телефонов, а 323 – за шпаргалки, сообщил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

«Больше всего (удаленных) за мобильные телефоны – 355 человек, но в прошлом году было 518. Справочные материалы на втором месте – в прошлом году их было 495, в этом 323. И прочее: это разговоры, вынос КИМов (контрольно-измерительных материалов – прим. ВЗГЛЯД). Итого в прошлом году было 1083, в этом году 812 удаленных», – приводит РИА «Новости» слова Кравцова с конференции.

Ранее пресс-служба Рособрнадзора сообщала о количестве школьников, которых удалили с ЕГЭ во время первых экзаменов.

Основной период ЕГЭ начался 27 мая и длился до 13 июня. До 1 июля продлится резервный срок.