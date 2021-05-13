Ученица школы в Казани рассказала о спасении ее сестры учителем физкультуры

Пятиклассница 175-й казанской гимназии Ангелина Лазарева рассказала, что ее младшую сестру – второклассницу во время нападения на школу придавила шкафом взрывная волна. Выбраться из здания ей помог учитель физкультуры, который донес школьницу до ворот гимназии.

«Мою сестренку от взрывной волны накрыло шкафом. Разбились стекла, попали на одноклассников, но мою сестру защитил шкаф. Все выбежали, не заметили, что ее нет. Она кричала «Помогите!», но никто не слышал. Она выбралась из-под шкафа сама, с трудом смогла вытащить ногу, села на окно и стала кричать», – цитирует РИА «Новости» Ангелину.

По словам школьницы, выбраться из гимназии, где в это время Ильназ Галявиев расстреливал детей, сестре помог учитель, который стоял на улице и помогал доставать первоклассников из окна. Он донес школьницу до забора.

«Очень хорошо сработал наш учитель по физкультуре, спас ребенка», – добавила ее мама Надежда Александровна.

По словам Ангелины Лазаревой, сейчас ее сестра дома, врачи диагностировали у нее сильный ушиб, но в тот день, как и других пострадавших, забрали в больницу.

Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.

В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. При этом, по данным следствия, молодому человеку был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Сам Галявиев заявил в суде об отсутствии у него тяжких заболеваний.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как учителя казанской гимназии спасали детей от убийцы.