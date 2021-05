Предупредивших об угрозе распада Франции военных призвали уволиться Под Парижем загорелся химзавод 13 мая 2021, 14:04 Текст: Алексей Дегтярев

Под Парижем на химическом предприятии произошло возгорание, власти предполагают, что возможно загрязнение окружающей среды, сообщили французские СМИ. Загорелось предприятие компании Protec Industrie, где занимаются обработкой металлов, завод имеет европейскую классификацию Seveso, это значит, что на нем есть опасные для человека вещества, передает ТАСС. «Существует риск загрязнения почвы и воды в реке», – заявил заместитель мэра коммуны Безон Николя Барнье, сообщила местная радиостанция. При этом отмечается, что риск загрязнения воды минимален, при строительстве завода принимались меры предосторожности на этот счет. Площадь возгорания не сообщается. Барнье пояснил, что власти решили эвакуировать сотрудников завода и жителей близлежащих районов, но не сообщил, сколько именно людей выводят. Данных о пострадавших не поступало.

Фото: Rene Traut/imago-images.de/Global Look Press

Текст: Андрей Самохин

«У большинства наших пользователей, к сожалению, низкая грамотность в области сетевой безопасности, поэтому большинство из них, скорее всего, без раздумий согласится с новыми требованиями WhatsApp», – считает эксперт Владимир Зыков. Так он прокомментировал угрозы мессенджера блокировать пользователей, которые не согласятся с новой политикой конфиденциальности WhatsApp. «WhatsApp вряд ли потеряет многих пользователей в России в связи со своими новыми требованиями. WhatsApp сегодня лидирует по количеству пользователей в мире. В России им также пользуется большая часть населения, в отличие от того же мессенджера Facebook, которому это приложение принадлежит. Передача данных от первого ресурса второму, разумеется, сильно обогатит информационную базу империи Марка Цукерберга и по количеству, и по качеству данных о россиянах», – отмечает директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков. Собеседник предлагает россиянам подумать, стоит ли цепляться за WhatsApp, с учетом изменений подхода к конфиденциальности, или лучше перейти на другие мессенджеры: Telegram, Signal, или на чисто российские системы, вроде «ТамТам». «В свою очередь, правительство могло бы запретить госслужащим использовать WhatsApp, а также начать широкую информационную кампанию, чтобы разъяснить рядовым россиянам опасность новой политики этого мессенджера» – считает Зыков. Напомним, компания WhatsApp пригрозила, что с 15 мая постепенно начнет блокировать звонки и сообщения пользователям, которые не согласятся с ее новой политикой конфиденциальности, предусматривающей передачу данных Facebook, которому принадлежит мессенджер. «Начиная с этого времени функциональность WhatsApp будет ограничена до тех пор, пока вы не примете обновление», – говорится на сайте мессенджера. В среду Роскомнадзор предупредил пользователей WhatsApp о недостаточной защите персональных данных, отметив, что россияне должны представлять себе риски, связанные с передачей своих персональных данных зарубежным компаниям. Регулятор обратил внимание российских пользователей WhatsApp на тот факт, что начиная с 2014 года мессенджер уже передает значительный объем пользовательских данных компании Facebook. Зыков отмечает, что сами по себе новые правила мессенджера не нарушают российское законодательство, но передача личных данных россиян в руки Facebook – отнюдь не безобидная вещь с государственной точки зрения. В первую очередь, Facebook преследует, разумеется, коммерческие цели, стараясь собрать как можно больше данных о пользователях для более таргетированной, персонализированной рекламы, отмечает эксперт. «Однако на втором плане перед этой корпорацией стоят и политические задачи, а они-то не могут оставлять равнодушными власти ни одного суверенного государства. Мы не знаем, что с вашими данными будет делать Facebook и только ли для рекламы они будут использоваться. Не исключено, что они окажутся в распоряжении американских спецслужб, которые, как известно, тратят довольно большие деньги на работу в соцсетях», – опасается директор АППСИМ. Эксперт напоминает, как в 2018 году в официальном рекламном кабинете Facebook внезапно появился сегмент аудитории под странным заголовком: «65 тысяч россиян, готовых к государственной измене». «Американские издания - Bloomberg, New York Times – удивленно поинтересовались у Цукерберга, что бы это значило. Компания дала странное объяснение, что появление этого списка «обусловлено историческими данными». «Лично я подозреваю, что после первого визита Цукерберга в Конгресс, к нему подошли определенные люди из спецслужб и попросили его «послужить родине и как следует отомстить этим русским». Скорее всего, предполагалось создать закрытый кабинет для спецработы с гражданами РФ по списку. Но модератор просто ошибся кнопкой и «спецкабинет» ненароком оказался на всеобщем обозрении», – предположил собеседник. «Напомню также, что в сентябре у нас выбирают Госдуму, а в 2024 году – президентская кампания. Можно не сомневаться, что личные данные пользователей WhatsApp и Facebook станут инструментом для политических манипуляций», – опасается эксперт. Зыков напомнил также о видеороликах сторонников блогера Алексея Навального с призывами выходить на незаконные митинги. «Ролики активно распространялись в январе в российском сегменте Facebook и других зарубежных соцсетях. Но о появлении этой незаконной политической агитации становилось известно только после жалоб конкретных пользователей», – рассказал эксперт. WhatsApp, Facebook до сих пор отказываются открывать в России свои официальные представительства, посетовал Зыков. «Еще с 2015 года все эти платформы, в соответствии с нашими законами должны были перенести серверы в Россию и зарегистрировать свои офисы на нашей территории. Все эти шесть лет Роскомнадзор их уговаривает работать по закону, эти компании только обещают, но ничего не делают. Теперь после поправок, внесенных в наши законы, этих гигантов могут штрафовать российские суды. Но практика показывает, что это малоэффективно. Либо штрафы такие мизерные для таких крупных компаний, либо они просто не выплачиваются», – отмечает директор АППСИМ. Он не исключает, что более эффективным наказанием окажется замедление трафика к этим платформам. Ранее газета ВЗГЛЯД уже приводила экспертное мнение специалистов Научно-технического центра (НТЦ) ФГУП «Главный радиочастотный центр», которые считают, что изменения в политике WhatsApp увеличивают риск глобальной слежки американских спецслужб за пользователями, а также манипуляции их мнением. Эксперты напомнили, что WhatsApp, Facebook и Instagram подчиняются законам США, и компании обязаны предоставлять спецслужбам соответствующий доступ и ключи шифрования даже без специальных оснований. «Имея столь широкие полномочия и значительные материально-технические ресурсы, американские спецслужбы могут осуществлять тотальный государственный шпионаж не только за своими гражданами, но и за миллионами пользователей по всему миру», – говорится в исследовании. Ирландский университет ответил на требования Украины закрыть курс о России 12 мая 2021, 15:33

Фото: facebook.com/DCU

Текст: Алина Назарова

В Ирландии разгорелся скандал после того, как посольства Украины и Грузии потребовали от Дублинского университета изменить программу обучения из-за участия в ней российского спикера. Вуз назвал такие требования беспрецедентным в его истории вмешательством в работу независимого образовательного учреждения. Претензии у посольств возникли к курсу «Россия и постсоветское пространство», который при Дублинском городском университете (DCU) читает профессор Доннаха О Бахуэн. В рамках этого курса лекции также читают приглашенные спикеры из России, Украины и Грузии. В конце марта лекцию по видеосвязи из Москвы провел специалист по Кавказу, научный сотрудник МГИМО Сергей Маркедонов. Он широко признан на Западе как специалист по евроатлантической безопасности и является приглашенным профессором ряда европейских экспертных организаций, а также постоянным колумнистом Forbes-Россия и аналитиком московского Центра Карнеги. Также Маркедонов выступает как аналитик по проблемам безопасности Украины, Закавказья и других постсоветских регионов, пишет украинский портал «Страна». Какие конкретно тезисы высказывал Маркедонов в ходе лекции – неизвестно. На мероприятии присутствовал работник посольства Грузии. После этого грузинское и украинское представительства направили главе университета письмо с претензиями. Послание было подписано послом Грузии в Ирландии Георгием Зурабашвили и и.о. посла Украины Оленой Шалопут. В частности, посольства выразили обеспокоенность «по поводу дезинформации, распространяемой среди студентов известным российским пропагандистом из Института политического и военного анализа в Москве». В диппредставительствах заявили, что под видом академической свободы якобы маскируется российская пропаганда, а представленная точка зрения на суверенитет и территориальную целостность Украины и Грузии – это «промывание мозгов студентов и попытка оправдать незаконные действия». В Дублинском городском университете заявили, что удивлены жалобой посольств Грузии и Украины. Директор Института по разрешению международных конфликтов при DCU и один из ученых, которым были адресованы письма посольств, профессор Джон Дойл, назвал такое письмо беспрецедентным. «Это абсолютно беспрецедентно в моем опыте. Я преподавал международные отношения более 25 лет. Мы рассказали обо всех основных геополитических конфликтах и войнах за это время... не было ни одного инцидента, когда не только бы написали президенту университета с просьбой осудить своего коллегу, но и направили письмо в министерство иностранных дел, пытаясь сделать из этого какой-то дипломатический вопрос», – прокомментировал ситуацию Дойл. Он рассказал, что лично представил работника посольства Грузии группе студентов, где тому разрешили без перерыва изложить грузинскую точку зрения, а ученики задавали ему вопросы. Кроме того, через неделю после того, как российский профессор прочитал лекцию по Zoom из Москвы, другой академик представил украинскую позицию. Глава университета, профессор Дайр Кио в свою очередь направил письма в оба посольства. В них он заявил, что такая критика равносильна политическому вмешательству и направлена на подрыв основного демократического принципа академической свободы. «Академическая свобода является фундаментальным принципом, который применяется в DCU, как и во всех университетах Ирландии. Важно, чтобы в DCU мы полностью уважали и поддерживали этот принцип, который подкреплен законодательством и закреплен в уставе нашего университета. В соответствии с принципом академической свободы важно, чтобы факультеты определял свою собственную учебную программу с учетом университетских стандартов», – написал профессор. Письмо в университет вызвало возмущение и среди ирландских политиков. «Независимо от того, насколько сильна компания или страна, наше правительство должно защищать академическую свободу наших университетов... Академическая свобода – краеугольный камень нашей системы высшего образования и исследований. Недавние нападки на ученых показывают важность защиты этого принципа правительством», – заявил сенатор Малкольм Бирн. После разгоревшегося скандала посольство Украины распространило заявление для программы This Week. В нем говорится, что письмо нельзя расценивать, как попытку цензуры. «Любые обвинения в намерениях посягнуть на академическую свободу являются эмоциональными и беспочвенными», – ответили украинские дипломаты. Они отметили, что не собирались ухудшать добрые отношения с университетом. В посольстве Грузии в Ирландии заявили, что лишь хотели содействовать тому, чтобы исследователи и студенты получили объективную картину российско-грузинского конфликта и гибридной войны в Восточной Европе. В Сети также начали комментировать новый посольский скандал. «Глупые ирландцы. Не знают, как эффективно может работать государственная цензура в области академических исследований и образования. У нас традиции со времен СССР в этой сфере», – сыронизировал украинский волонтер Энрике Менендес. «Кто-нибудь объяснит чиновникам правительства Украины, что они не могут домогаться и цензурить западных академиков за то, что они не следят за своей «партийной линией»?» – написал доцент политических наук Бейлорского университета США Сергей Куделя. Дуров рассказал о создании и блокировке Telegram-канала стрелявшего в школе в Казани 12 мая 2021, 17:04

Фото: Tatan Syuflana/AP/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. Ранее сообщалось, что в результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей, учительница английского языка, пытавшаяся спасти ребенка, а также женщина-работник, еще 23 человека пострадали. Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева заявила, что действия учителей при стрельбе в казанской гимназии № 175 были правильными, педагоги знали правила поведения при ЧП. Стало известно отношение жителей Чехии к «Спутнику V» 13 мая 2021, 06:58 Текст: Антон Антонов

В Чехии 14% жителей, собирающихся сделать прививку от коронавируса, выразили желание воспользоваться российской вакциной «Спутник V», сообщают СМИ. Сделать прививку хотят 59% населения. Из них 58% предпочли бы вакцину Pfizer/BioNTech, 17% – Johnson&Johnson, 14% – «Спутник V», 12% – Moderna, 7% – AstraZeneca, 1% – Sinopharm. При этом 60% жителей Чехии выступили против «Спутника V», 36% – против AstraZeneca, 21% – Sinopharm, 3% – против Pfizer/BioNTech, еще по 2% не хотят препараты фирм Moderna и Johnson & Johnson, передает ТАСС со ссылкой на Чешское радио. Опрос проводился агентствами CVVM и Medianс 26 марта по 15 апреля, в нем участвовали 1025 человек, имеющих различный пол, уровень образования и доходов, проживающие в больших и малых городах и в сельской местности во всех краях республики. Данные о допустимой погрешности не сообщаются, передает РИА «Новости». Напомним, премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил, что вице-премьер, глава МВД Ян Гамачек отменил поездку в Москву, где должен был обсудить возможность приобретения вакцины «Спутник V». Сам Гамачек заявил, что его объявленная, но отмененная поездка в Москву для обсуждения вакцины «Спутник V» якобы была частью антироссийской операции. 25 апреля президент Чехии Милош Земан заявил, что намерен выступать за применение «Спутника V» в стране, если будет недостаток других препаратов. ЕС заподозрил Россию в планах «фактической интеграции» Донбасса 13 мая 2021, 03:59

Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Если Донбасс получит автономию, это потенциально может заблокировать вступление Украины в Евросоюз и НАТО, сообщает Bloomberg со ссылкой на документ ЕС. Документ должен быть представлен на саммите лидеров Евросоюза 24–25 мая и включает меры, которые должны «повысить устойчивость» Украины к «действиям со стороны России». В частности, речь идет об усилении поддержки в борьбе «с гибридными угрозами», в проведении вакцинации, в укреплении энергетической безопасности. Также в документе говорится об усилении мер по отказу в признании выданных жителям Крыма и ряда районов Донбасса российских паспортов. Вопрос о санкциях против России связывают с «дальнейшим ухудшением ситуации, затрагивающей суверенитет, независимость и вопрос территориальной целостности Украины», передает ТАСС. Bloomberg утверждает, что Москва, по мнению Евросоюза, якобы готовит «фактическую интеграцию в состав России» Донбасса через выборы, которые ЕС объявил незаконными, и выдачу паспортов местным жителям. Со ссылкой на внутреннюю записку ЕС Bloomberg отмечает, что постпреды стран блока в комитете по политике и безопасности восприняли заявку Украины на вступление в НАТО неоднозначно. Некоторые считают, что Украина прикладывает недостаточно усилий в сфере реформ, например, касающихся борьбы с коррупцией. Напомним, гражданство России в упрощенном порядке получили более 500 тыс. жителей ЛНР и ДНР. В феврале президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия не бросит Донбасс. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Новак назвал стоимость газификации России 12 мая 2021, 17:50 Текст: Алексей Дегтярев

Стоимость работ по повышению газификации страны в ближайшие пять лет оценивается в 700-800 млрд рублей, правительство и Газпром работают над поиском дополнительных источников финансирования, заявил вице-премьер Александр Новак. «Предварительно мы считали, что на пятилетку понадобится от 700 до 800 млрд рублей», – цитирует Новака РИА «Новости». Он добавил, что программа газификации субъектов Газпрома в 2021-2025 годах рассчитана в объеме на 526 млрд рублей. Правительство и компания ищут дополнительные источники финансирования, которые могут установить к 1 июля, когда закончится инвентаризация и будет создан график догазификации населенных пунктов, в которых уже есть газ. «Мы смотрим разные варианты, в том числе оптимизацию расходов и перераспределение внутри принятых программ газификации, есть также у нас на сегодняшний день возможности у тех регионов, которые принимали свои программы газификации вместе с Газпромом, взыскать дополнительные ресурсы», – указал он. «Ну и в том числе также дополнительные средства Газпрома. И не только Газпрома, что важно, потому что речь касается газификации и регионов, где основными сетями владеет не Газпром, а региональные организации. Таких субъектов у нас 10 – например, Московская область, Москва, Санкт-Петербург, Самарская область, Ленинградская область, Татарстан и так далее», – подвел итог Новак. Ранее в среду министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что в ходе реализации программы газификации не планируется повышать тарифы на газ для населения. Напомним, президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что россиянам не придется платить за подключение их домовладений к газовым сетям. Глава государства отметил, что немало российских семей живет без газа, хотя к самому населенному пункту сети уже подведены. Позже правительство России утвердило дорожную карту повышения газификации регионов, уровень их газификации вырастет более чем на 10% к 2030 году. В Роскосмосе назвали главное преимущество российских ракет перед американскими 12 мая 2021, 22:16

Фото: Роскосмос/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Российские ракеты-носители космического назначения стартуют точно в обозначенное время вне зависимости от погодных условий, поскольку были изначально спроектированы под военные задачи, а зарубежная космическая техника не способна взлетать при плохой погоде, сообщили в Роскосмосе. «Военная ракета не может ждать, когда пройдет гроза, когда ветер успокоится. И были заложены в техническое задание требования, которые гениальными людьми были реализованы в конструкцию. Ну есть, конечно, пределы. Пределы существуют. Но мы откладываем запуск по погодным условиям не чаще, чем раз в пять лет, когда что-то такое произойдет и чтобы не рисковать – раз в пять лет мы откладываем и на следующий день успешно производим запуск. Как знает весь мир, на Куру (европейский космодром – прим. ВЗГЛЯД) перенос по погодным условиям – это совершенно обычное явление, да и у Falcon (американская ракета – прим. ВЗГЛЯД) это бывало не раз», – сказал руководитель направления дирекции коммерческих программ Космического центра имени Хруничева (входит в Роскосмос) Владимир Бронфман в видео, опубликованном «Роскосмос ТВ» в YouTube, передает РИА «Новости». По его словам, зарубежные ракеты не были изначально рассчитаны на плохую погоду, и они это просто не выдержат. В апреле на метеорологическом спутнике госкорпорации «Роскосмос» отказала система ориентации. На пляжах в Сочи обнаружили ядовитое растение из Абхазии 12 мая 2021, 17:10 Текст: Елена Мирошниченко

В Сочи ученые обнаружили новый вид ядовитого сорняка – витекса прибрежного, он способен вытеснять редкую прибрежную флору. Впервые этот вид на Черноморском побережье Кавказа был обнаружен в Аджарии в 2010 году, тогда ученые решили, что его распространение будет ограничено данной территорий. «Однако спустя 10 лет вид найден в Абхазии, куда он попал благодаря легкости плодов, хорошо переносимых течениями на большие расстояния, штормовые волны выбрасывают их на берег. Не трудно догадаться, что расстояние от Пицунды до Адлера намного короче, чем путь, который преодолел этот опасный сорняк из Аджарии в Абхазию», – цитирует сотрудников Сочинского национального парка «Сочи Экспресс». Уточняется, что это растение во многих странах Тихоокеанского побережья относят к разряду ядовитых сорняков, вытесняющих редкую прибрежную флору. «Витекс прибрежный может погубить морскую горчицу, желтый мачок, морскую лилию, прибрежный молочай и ряд других, которые включены в Красную книгу России и Красную книгу Краснодарского края», – рассказали специалисты. Напомним, в феврале «гормональный сбой» произошел у плодовых деревьев в Сочи, яблони и груши зацвели на три месяца раньше обычного из-за аномально теплой погоды. Названы сроки завершающих испытания пусков гиперзвуковых ракет «Циркон» 12 мая 2021, 19:08

Фото: Минобороны РФ/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

В ближайшие дни планируется провести завершающие испытательные пуски гиперзвуковых ракет «Циркон», сообщили в Министерстве обороны России. Пуски проведет фрегат «Адмирал Горшков», сообщили в ведомстве. «В Северодвинске корабль примет участие в завершающих этапах испытаний перспективного ракетного оружия», – передает РИА «Новости» сообщение министерства. Корабль покинул Баренцево море во вторник, он направился на восток вдоль побережья Кольского полуострова. Планируется, что он прибудет в Беломорскую военно-морскую базу в четверг. В апреле глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году. До этого сообщалось, что государственные испытания гиперзвуковых ракет «Циркон» начнутся в начале лета пуском с борта фрегата Северного флота проекта 22350 «Адмирал Горшков». Испания назвала условие для приезда туристов из России 12 мая 2021, 17:35 Текст: Елена Мирошниченко

Приезд российских туристов в Испанию зависит от рекомендаций ЕС, которые касаются уровня распространения коронавируса, заявила министр туризма Испании Мария Рейес Марото. «К России будет применяться рекомендация 912 (о временном ограничении несущественных поездок в ЕС и возможной отмене такого ограничения, принята Советом ЕС 30 июня 2020 года – прим. ВЗГЛЯД). Если она будет соответствовать критериям этой рекомендации в отношении поездок, которые не являются абсолютно необходимыми, российские туристы смогут приехать в Испанию», – рассказала Рейес Марото. Об этом сообщает РИА «Новости». Также министр туризма считает, что вероятнее всего для вхождения в новый «белый список» стран, которым разрешат въезд в страны ЕС, будет установлен уровень заражений выше 25 за две недели на сто тысяч населения, который действует сейчас. Помимо этого, планируется разрешать въезд в ЕС туристам из определенных стран, которые были вакцинированы, Марото уточнила, что сейчас ведется обсуждение, какие именно вакцины будут разрешены. Министр отметила, что 20 мая на Совете министров торговли ЕС будут вновь пересмотрены рекомендации в отношении поездок, которые не являются абсолютно необходимыми, для стран, не входящих в ЕС. «Если она будет выполнять параметры, которые будут установлены в этой новой резолюции, тогда (россияне – прим. ВЗГЛЯД) смогут приехать так же, как смогут приехать из других частей мира», – заключила Марото. Ранее сообщалось, что официальный визовый центр Испании в Москве возобновит выдачу Шенгенских виз с 12 мая, при этом пока въезд в страну и другие государства ЕС невозможен из-за пандемии коронавируса. Напомним, самыми безопасными странами во время пандемии по состоянию на апрель 2021 года являются Сингапур, Новая Зеландия и Австралия: в них самые высокие темпы вакцинации населения. Лавров отказал Западу в праве навязывать миру «универсальные нормы» 12 мая 2021, 23:30

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Попытки Запада придумывать правила за спиной мирового сообщества недопустимы, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По итогам встречи с генсеком ООН Антониу Гуттерешем Лавров назвал «неприемлемыми и опасными» попытки стран Запада «за спиной большей части мирового сообщества вырабатывать некие правила, которые затем навязываются остальным в качестве универсальных норм», передает РИА «Новости». Министр осудил попытки Запада «продвигать односторонние подходы в обход устоявшихся коллективных механизмов выработки решений». По мнению России, «внедрение концепции так называемых правил наносит ощутимый ущерб по центральной координирующей роли ООН в мировых делах». Москва заверила, что «неизменно поддерживает деятельность» ООН, которая является «несущей конструкцией международной правовой системы». Как заявил министр, «внешнеполитические начинания Россия носят ооноцентричный характер». Лавров подчеркнул нелегитимность применения силы без согласия СБ ООН, а также односторонние экономические санкции. По его словам, для решения проблем необходимо слышать голос каждой страны. Лавров по итогам встречи с Гуттерешем заявил о договоренности о работе по увеличению числа россиян в секретариате всемирной организации. «Здесь уже конкретные шаги были предприняты, мы за них признательны», – заявил глава МИДа. Напомним, США продвигают концепцию «миропорядка, основанного на правилах». Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков подчеркнул, что «The rules-based world» – это «мир американской гегемонии». Пушков объяснил высылку пресс-секретаря посольства США из Москвы 12 мая 2021, 18:08

Фото: flickr.com/sf_press/

Текст: Наталья Макарова

«Это зеркальные меры со стороны нашей страны, те самые, о которых мы предупреждали американскую сторону», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя решение МИДа объявить персоной нон-грата пресс-секретаря американского посольства Ребекку Росс. «Высылка пресс-секретаря американского посольства из Москвы не является отдельной акцией. Это часть ответа российской стороны на высылку российских дипломатов из Вашингтона, которая была частью последних американских санкций, введенных администрацией Джо Байдена», – пояснил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Сенатор также напомнил о том, что США не допускают в Вашингтон сотрудника МИД России, который должен был бы занять должность пресс-секретаря в нашем посольстве в американской столице. «Теперь посольство США в Москве будет также работать без пресс-секретаря. Это зеркальные меры, – подчеркнул Пушков, – которые затронули десять сотрудников посольства США – до 21 мая они должны покинуть Москву». «После введения новых санкций американская сторона заявляет о том, что она не заинтересована в эскалации в отношениях с Россией. Она дает понять, что не намерена предпринимать новых шагов, которые привели бы к дальнейшему ухудшению отношений. По крайней мере, на нынешнем этапе», – отметил собеседник. «Если эти заявления будут соответствовать действительности, то с учетом того, что сейчас рассматривается возможность встречи в верхах между президентами двух стран – Владимиром Путиным и Джозефом Байденом, вероятно, обе стороны воздержатся от новых акций, направленных на осложнение отношений», – полагает сенатор. «Сегодня маловероятно расширение дипломатической войны. Но в данном случае все зависит от Вашингтона. Не мы были инициаторами нового раунда конфронтации с администрацией Байдена», – заключил Пушков. Ранее стало известно о том, что Россия объявила персоной нон-грата пресс-секретаря американского посольства в Москве Ребекку Росс. Она вошла в список из десяти американских дипломатов, которых вышлют из нашей страны в ответ на аналогичный шаг Вашингтона. Сама Ребекка Росс подтвердила эту информацию. Такое решение принято на фоне того, что Вашингтон без каких-либо объяснений более полугода отказывается впустить в Соединенные Штаты подготовленного для работы в нашем посольстве пресс-секретаря. Напомним, 15 апреля президент США Байден ввел новые антироссийские санкции. В ответ 21 апреля Москва объявила о выдворении десяти дипломатов США. Дипломаты, среди которых оказалась и Ребекка Росс, должны покинуть нашу страну до 21 мая. Кроме того, США попали в «список недружественных России государств». Дипмиссиям таких государств будет запрещено нанимать административно-технический персонал из числа граждан России и третьих стран. Работавшие за рубежом американские дипломаты и военные пожаловались на повреждения мозга 13 мая 2021, 08:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Более 130 американских дипломатов и военных, работавших за рубежом, столкнулись с загадочными проблемами, связанными с повреждением мозга, сообщает New York Times со ссылкой на бывших и нынешних официальных лиц. Сообщается, что первоначально стало известно о 60 случаях проблем со здоровьем в Китае и на Кубе. Теперь повреждения были зафиксированы у дипломатов в Европе и в странах Азии. Случаи, которые были зарегистрированы внутри страны, по мнению источников, скорее всего, являются последствиями того, что произошло с пострадавшими сотрудниками за рубежом, передает РИА «Новости». По данным газеты, степень повреждения мозга у людей варьируется от головных болей до мыслей о самоубийстве. Сообщается, что аналогичные инциденты получили распространение около пяти лет назад. Администрация экс-президента США Дональда Трампа пыталась усилить участие министерства обороны в расследовании причин этих случаев. Однако, как сообщает New York Times, сотрудники администрации столкнулись с трудностями из-за федеральной защиты данных о здоровье, которая ограничила их доступ к нужной информации. Согласно газете, совет национальной безопасности занимается сбором данных для выявления возможной закономерности среди ранее не зафиксированных повреждений. Администрация президента Джо Байдена призвала ведомства назначить координаторов, которые занимались бы выявлением причин повреждений мозга у чиновников и военных и улучшением качества медицинских услуг, предоставляемых пострадавшим сотрудникам. Сообщается, что в ЦРУ было создано специальное подразделение, которое занимается сбором информации о новых инцидентах. Замдиректора ведомства Дэвид Коэн назначен ответственным за расследование причин. Он будет ежемесячно встречаться с пострадавшими сотрудниками и проводить регулярные брифинги перед членами конгресса. В декабре из доклада Национальных академий наук, инженерии и медицины Соединенных Штатов, подготовленного для Госдепа, стало известно, что десятки американских дипломатов на Кубе и в Китае в 2017–2018 годах якобы подверглись направленному радиочастотному воздействию. При этом ФБР не нашло свидетельств «акустических атак», которые «могли бы вызвать физиологические симптомы, имевшиеся у дипломатов» на Кубе. Кубинские следователи предположили, что «акустическая атака» являлась стрекотом сверчков или цикад. Лавров и Блинкен обсудили организацию встречи Путина и Байдена 12 мая 2021, 19:34

Фото: Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор о предстоящих переговорах президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена. «Обсужден график других российско-американских контактов на предстоящий период, включая предложение Вашингтона об организации российско-американского саммита», – говорится в сообщении на сайте МИД. Лавров и Блинкен также обменялись мнениями о подходах к ядерной проблеме Корейского полуострова, возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. «Было затронуто также взаимодействие двух стран в Арктическом совете (АС), в том числе в свете перехода председательства в этой структуре к Российской Федерации, который состоится на министерской сессии АС в Рейкьявике 20 мая. Лавров и Блинкен договорились провести «на полях» этой сессии отдельную встречу для рассмотрения ключевых вопросов двусторонних отношений и международной повестки дня», – добавили в МИД. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Вашингтон пытается сузить повестку встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в вопросе стратегической стабильности. Ранее Байден говорил, что надеется встретиться с Путиным во время своей поездки в Европу в июне. Напомним, американский президент позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США. Скончалась известная российская феминистка Татьяна Никонова 12 мая 2021, 22:17 Текст: Антон Антонов

В возрасте 43 лет умерла российская феминистка и журналистка Татьяна Никонова, сообщили ее коллеги и друзья. В Telegram-канале Никоновой сообщается, что она «скоропостижно скончалась днем из-за болезни». Уточняется, что «время и место прощания будет известно позднее». «Пожалуйста, будьте максимально тактичны по отношению к семье Тани», – говорится в сообщении. Никонова – создательница первого в России блога со сплетнями и новостями о знаменитостях Spletnik.ru. Работала с порталом Takzdorovo.ru для Министерства здравоохранения и социального развития России и портала о культурном наследии России «Культура.РФ» для Министерства культуры. Автор материалов по сексуальному просвещению в ряде интернет-проектов, в частности, «Афиша Daily», Wonderzine, The Village, GQ.