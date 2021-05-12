В Москве простились с Владимиром Качаном

В Москве состоялось прощание с народным артистом России Владимиром Качаном, композитора и актера проводили в последний путь долгими аплодисментами.

На церемонии прощания присутствовали глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, худрук театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз, ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев, актер и продюсер Марк Рудинштейн, актеры Александр Галибин, Дарья Юрская, Леонид Ярмольник, а также другие друзья и поклонники Качана. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Вова меня очень сильно подвел, потому что уже очень много лет два раза в год, и он об этом постоянно напоминал, мы ходили на могилу к Лене Филатову, который для него был всем, как и для меня... Вов, ты меня очень сильно подвел, потому что теперь мне ходить не только к Лене одному... Я выражаю соболезнования театру, потому что он действительно был знаком и лицом этого театра, для него это очень много значило», – выступил Ярмольник. По словам артиста, Качан является классиком, «в нем есть настроение нашей жизни, в его песнях... С Володиным уходом мое одиночество усилилось», отметил Ярмольник.

Ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев поделился, что в Качане «было много творческих планов, желания работать, выходить на сцену, писать и читать книги», он назвал артиста талантливейшим человеком, «острословием своей эпохи».

Товарищ Качана по Щукинскому училищу глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сказал, что потерял друга.

«Мы очень давно друг друга знаем, и я счастлив, что мы по жизни были друзьями, наш первый курс обслуживал четвертый курс, на котором учился Володя... Мы впитывали атмосферу творчества, которая была в нашем Щукинском училище благодаря этим людям... Сказать, что мне будет его не хватать – ничего не сказать. Просто какая-то часть меня оторвалась, хотя он всегда будет рядом, когда я буду приходить в этот театр, встречаться с нашими общими друзьями. Володя не просто внес вклад в создание этого театра, он был человек искусства, все, что он делал – это творчество», – сказал Герасимов.

Худрук театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз рассказал о деятельности Качана в рамках театра.

«Наш товарищ Володя, Владимир Андреевич Качан, он практически всю историю этого театра был одним из таких краеугольных камней и столпов. Он «тащил» репертуар, он «тащил» творческие вечера, он создавал ту уникальную атмосферу, которая есть в этом театре. Мы не предполагали, что все так вдруг случится, потому что буквально за несколько дней до того, как Володя оказался в больнице и умер, он играл здесь спектакль, мы шутили, какую песню он будет петь на моих похоронах», – поделился воспоминаниями худрук театра.

Церемония прощания проходит в среду в театре, в котором Качан прослужил 30 лет. Позже артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

Владимир Качан родился в 1947 году. Окончил Щукинское училище, работал в Московском театре юного зрителя, а также в оркестре Леонида Утесова. С 1980 года Качан служил в Московском драматическом театре на Малой Бронной, а с 1990-х работал в «Школе современной пьесы». Фильмография артиста насчитывает более 50 картин.

Ранее художественный руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз рассказал, что народный артист России Владимир Качан, скончавшийся 7 мая на 74-м году жизни, пролежал в больнице в Коммунарке около недели с коронавирусом.