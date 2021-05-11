Психологи МЧС вылетели в Казань

Психологи Приволжского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России вылетели из Нижнего Новгорода в Казань, где произошла стрельба в гимназии, сообщает региональное управление ведомства.

«Одиннадцатого мая из Нижегородской области в Казань вылетел вертолет МИ-8 МЧС России с психологами МЧС России для оказания психологической помощи родственникам погибших и пострадавших при стрельбе в школе», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Уточняется, что всего в Казань направлены шесть специалистов Приволжского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

Во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. Изначально сообщалось о двоих нападавших, однако позже сообщили, что нападавший был один – бывший ученик гимназии, экс-студент четвертого курса ТИСБИ 19-летний Ильназ Галявиев. Недавно он был отчислен из колледжа, однако в учебном заведении его охарактеризовали как «тихого и неконфликтного» студента. По словам источников, мотивом нападения могла стать месть.

В экстренных службах сообщали, что при стрельбе в школе в Казани погибли 11 человек, еще четверо получили ранения. Двое из погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже. В то же время власти Татарстана сообщили, что погибли восемь человек – семеро детей и учительница. Большое число погибших и пострадавших в результате стрельбы в казанской школе объяснили тем, что дети находились в замкнутом пространстве класса и не могли скрыться от напавшего.

После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.