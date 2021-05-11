Госдума денонсировала налоговое соглашение с Нидерландами

Госдума денонсировала соглашение между правительствами России и Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество.

Законопроект о денонсации соглашения в Госдуму внесло правительство. «В случае направления российской стороной уведомления о денонсации соглашения в срок до 30 июня 2021 года, его действие прекратится с 1 января 2022 года», – указывается в пояснительной записке к документу, передает РИА «Новости».

Тем временем замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что Минфин будет предлагать изменить налоговые соглашения с Гонконгом, Сингапуром и Швейцарией. «У нас осталось три ключевых юрисдикции – это Швейцария, Гонконг, Сингапур. По ним мы также будем предлагать внести изменения в соглашения. Это позволит уже охватить более 90% выплат в транзитные юрисдикции и дополнительно пополнить казну РФ», – сказал Сазанов.

Президент Владимир Путин в марте 2020 года поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения. Изменения пока затронули четыре страны – Кипр, Мальту, Люксембург (налоговые соглашения пересмотрены) и Нидерланды.