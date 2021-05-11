Второй напавший на школу в Казани может удерживать заложников

Один из напавших на школу на улице Файзи в Казани может удерживать нескольких заложников, сообщил источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, напавший на школу, который в настоящее время находится в здании, может удерживать в заложниках нескольких человек», – сказал источник ТАСС.

Во вторник утром два человека устроили стрельбу в школе № 175 в Казани из огнестрельного оружия. Кроме того, в здании учебного заведения прогремел взрыв. В результате погибли девять человек, десять пострадали.

Одного из нападавших уже задержали. По предварительным данным, это 17-летний подросток. Второй напавший на школу пока находится в здании. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы и сотрудники полиции. Детей эвакуируют из школы, некоторые ученики стали выпрыгивать из окон, спасаясь от стрельбы.