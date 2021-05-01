Чиновникам запретили иметь иностранные гражданство и вид на жительство

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1 мая, суббота | Последнее обновление — 01:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Стало известно о подготовке Джукановичем атаки на «Спутник V»
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Отгородиться от Центральной Азии Россия не может физически. Пустыня и степь начинаются уже за Волгой и продолжаются вплоть до предгорий Памира и Тянь-Шаня – именно там, не ближе, мы находим настоящие естественные границы. Географическая открытость неизбежно делает страны Центральной Азии внутренней частью российского периметра безопасности.
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Толпа мотивирующих спикеров призывает нас делать, что хочется, видеть и не упускать возможностей. И на этом фоне растет число тех, кто засыпает с пультом в руках. Кто устает от постоянной необходимости принимать сложные решения.
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В администрации Байдена, в этом либеральном вашингтонском политбюро, вовсю идут подковерные схватки за влияние на принятие важнейших решений, в том числе внешнеполитических.
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В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Главный фаворит прошлого года, фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» получил статуэтки в трех номинациях, в том числе став лучшим фильмом года. На фото: продюсеры Питер Спирс, Фрэнсис МакДорманд, Хлоя Чжао, Моллье Ашер и Дэн Джанви
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В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Чиновникам запретили иметь иностранные гражданство и вид на жительство
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Российский президент Владимир Путин подписал закон, по которому госслужащим нельзя иметь второе гражданство или вид на жительство за рубежом.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Также глава государства подписал закон, в соответствии с которым работники госорганов или органов местного самоуправления должны информировать работодателей об отсутствии гражданства России, наличии иностранного гражданства, подданства или вида на жительства, передает РИА «Новости».
Напомним, Госдума приняла законопроекты о запрете для государственных и муниципальных служащих иметь второе гражданство в апреле. Нормы касаются, в частности, сотрудников госохраны, таможенных органов, военнослужащих, росгвардейцев, МЧС, СВР, ФСИН, депутатов, сотрудников МВД и СК.
Путин выразил соболезнования Нетаньяху после трагедии на горе Мерон
Президент России Владимир Путин направил телеграмму премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, выразив соболезнования в связи с трагедией на горе Мерон, где во время праздника Лаг ба-Омер погибли по меньшей мере 44 человека, сообщила пресс-служба Кремля.
«В России разделяют скорбь дружественного народа Израиля», – отметил в телеграмме Путин.
Глава государства передал слова сочувствия и поддержки близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим на горе Мерон.
Между тем в пресс-службе посольства России в Израиле сообщили, что не располагают данными о погибших или пострадавших россиянах в результате давки. Генеральное консульство и консульский отдел посольства осуществляют мониторинг ситуации и находятся в контакте с израильской стороной, передает ТАСС.
«Информации на данный момент о погибших или пострадавших на горе Мерон среди граждан России нет. Конкретных обращений в генеральное консульство России в Хайфе по северному округу и консульский отдел посольства в Тель-Авиве не поступало», – сказала дипломат.
В пятницу в результате обрушения трибуны во время праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон близ города Цфат на севере Израиля погибли по меньшей мере 44 человека, пострадали более 100 человек.
Организаторы празднования к вечеру четверга насчитывали более 100 тыс. участников мероприятия. Часть людей могла получить ранения или погибнуть в результате давки.
Праздник Лаг ба-Омер отмечается 18-го числа месяца ияр по еврейскому лунному календарю, которое в 2021 году пришлось на период с заката солнца 29 апреля по поздний вечер 30 апреля. Он установлен в память о прекращении эпидемии, от которой умерли несколько тысяч учеников иудейского богослова Акивы, жившего на рубеже I и II веков н. э. По традиции во время этого праздника жгут костры.
В Кремле заявили об отсутствии предложений Киева по встрече Путина и Зеленского
Киев пока не направлял Москве предложения по проведению встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Кремль ждет от Украины, когда в официальном или рабочем порядке поступят конкретные инициативы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Наверное, в рабочем хотя бы или официальном порядке нам должны быть переданы и озвучены какие-то предложения конкретные. Пока нет ничего – ни по повестке дня, ни по чему», – передает его слова ТАСС.
Он добавил, что Москва «ждет, когда какие-то конкретные предложения поступят».
Напомним, Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
До этого Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
Путин присвоил звание Героя Труда пятерым россиянам
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда пятерым гражданам России, сообщила пресс-служба Кремля.
«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации (…) Антохину Геннадию Ивановичу – капитану-наставнику отдела Департамента безопасности и качества филиала публичного акционерного общества «Дальневосточное морское пароходство» в городе Владивостоке, Приморский край; Бондаренко Александру Дмитриевичу – трактористу общества с ограниченной ответственностью имени Кирова, Ростовская область», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также президент присвоил почетное звание художественному руководителю – директору государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Республики Дагестан «Республиканская школа искусств М. Кажлаева для особо одаренных детей» Кажлаеву Мураду и Полякову Виктору – заместителю генерального директора – управляющему директору публичного акционерного общества «ОДК-Сатурн», Ярославская область.
Кроме того, Героем Труда России стала машинист крана доменного цеха «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» Суслякова Людмила из Кузбасса.
Напомним, в феврале Путин присвоил академику Ивану Дедову звание Героя Труда.
Путин заявил о планах России расширить экономическую деятельность в Каспийском регионе
Россия уже реализует масштабные проекты в Каспийском регионе в области энергетики, есть также планы по расширению экономической деятельности, заявил президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза.
«Вы хорошо знаете, насколько у нас большие проекты, скажем, в области энергетики реализуются. Есть планы не только довести до конца имеющиеся проекты, но и – вот мне представители наших крупных компаний докладывают об этом, правительство – есть и планы расширения нашей экономической деятельности, расширения деятельности наших экономических операторов», – передает слова главы государства РИА «Новости».
Путин на совещании призвал обсудить весь комплекс вопросов, связанных с обеспечением интересов России в этом регионе.
Ранее Путин встретился с президентом «Лукойла» Вагитом Алекперовым, который рассказал главе государства о проектах на Северном Каспии, в Западной Сибири.
Патрушев и Салливан обсудили возможную встречу Путина и Байдена
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев провел по телефону беседу с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза.
«Николай Патрушев и Джейкоб Салливан обсудили состояние и перспективы российско-американских отношений, а также возможность проведения встречи президентов России и США», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Переговоры состоялись по инициативе американской стороны.
13 апреля президент США Джозеф Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке».
Пресс-служба Белого дома сообщала, что Байден в ходе телефонного разговора с Путиным предложил ему провести встречу. О готовности принять на своей территории российско-американский саммит на высшем уровне заявили в Финляндии. Также Вена и Австрия предлагали стать площадкой для саммита России и США.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва пока официально не согласилась на проведение саммита Россия – США, этот вопрос по-прежнему изучается.
Эксперт: Опросы показывают рост доверия россиян президенту
Уровень доверия к президенту России заметно вырос, как и позитивная оценка деятельности главы государства, свидетельствуют результаты социологического исследования «ФОМнибус», проведенного 23-25 апреля среди 3 тыс. респондентов. Как заявил газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев, позитивный тренд – реакция россиян на заявления, озвученные в послании Владимира Путина Федеральному собранию.
Согласно данным опроса, проведенного 23-25 апреля среди 3 тыс. респондентов социологической службой «ФОМнибус», 62% россиян позитивно оценивают работу Владимира Путина на посту главы государства. Напомним, в начале года этот показатель составлял 55%, сейчас он вернулся к значениям 2020 года. Вырос и уровень доверия к президенту: с 53% в начале года до 58%. Председатель координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев считает, что рост поддержки президента со стороны граждан прямо связан с содержанием послания – фокусировкой на внутренних вопросах и теме социальной поддержки.
«Людям нужна поддержка со стороны государства, особенно на фоне пандемии и ее последствий, и естественно, решение президента выделить малообеспеченным гражданам большой пакет социальной помощи, было воспринято очень позитивно», – отметил эксперт.
В России разрешили выпускать лекарства без разрешения патентообладателя в экстренных ситуациях
Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий правительству право на использование изобретений и полезных моделей в сфере здравоохранения, а также на выпуск лекарств без разрешения патентообладателя в экстренных ситуациях.
Документ дает право использовать изобретение или выпускать лекарства без согласия патентообладателя «в случае крайней необходимости, связанной с обеспечением обороны и безопасности государства, охраной жизни и здоровья граждан», передает ТАСС.
Изменения в Гражданский кодекс позволит оперативно восполнить отсутствие или недостаток в России иностранных запатентованных лекарств или медицинских изделий, отмечается в документе. Размер компенсации патентообладателю и порядок ее выплаты утвердит правительство. Сейчас закон разрешает кабмину использовать в интересах обороны и безопасности изобретения, полезные модели или промышленные образцы без согласия патентообладателя при условии уведомления его об этом в кратчайший срок и с выплаты соразмерной компенсации.
Ранее в Минпромторге допустили, что в экстренных случаях и при чрезвычайных ситуациях правительство будет принимать меры для обеспечения россиян необходимыми препаратами, в том числе разрешая российским фармпроизводителям использовать иностранные патенты для выпуска отечественных аналогов.
«День тишины» при многодневном голосовании отменен
Глава российского государства Владимир Путин подписал закон об отмене «дня тишины» для предвыборной агитации в случае проведения многодневного голосования.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В законе также уточняется, что суд не может отменить решение избиркома о регистрации кандидата или списка кандидатов из-за недостаточных сведений в документах, нарушений при их оформлении, отсутствия «копий каких-либо документов», если избирком не сообщил об этих нарушениях кандидату заранее, передает РИА «Новости».
Напомним, согласно закону, если ЦИК примет решение о голосовании в течение нескольких дней, проведение предвыборной агитации необходимо будет завершить в полночь по местному времени первого дня голосования. Кроме того, в законе говорится, что решение, которое примет комиссия по жалобе об отказе в регистрации кандидата, может быть обжаловано только в суде.
Канцлер Австрии предложил провести встречу Путина и Байдена в Вене
Вена может стать площадкой для переговоров между Россией и США на высшем уровне, заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц в разговоре с президентом России Владимиром Путиным.
«Федеральный канцлер предложил рассмотреть кандидатуру Вены как места возможной российско-американской встречи на высшем уровне, если о ее проведении будет достигнута соответствующая договоренность», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Напомним, 13 апреля президент США Джозеф Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке».
Пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден в ходе телефонного разговора с Путиным предложил ему провести встречу. О готовности принять на своей территории российско-американский саммит на высшем уровне заявили в Финляндии. Также Вена предложила стать площадкой для саммита России и США.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва пока официально не согласилась на проведение саммита Россия – США, этот вопрос по-прежнему изучается.
Утверждены штрафы за публикацию материалов СМИ-иноагента без указания статуса
За распространение в средствах массовой информации материалов СМИ-иноагента без указания на этот статус вводится штраф до 50 тыс. рублей, говорится в подписанном президентом России Владимиром Путиным законе.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Соответствующие изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях. Гражданам, нарушившим закон, грозит штраф в 2–2,5 тыс. рублей, если речь идет о должностных лицах – 4–5 тыс. рублей, юрлицам –40–50 тысяч.
Штраф назначается, если в печатных СМИ и в материалах СМИ в интернете без указания на статус публикуются материалы иностранного СМИ, признанного иноагентом или российского юрлица, включенного в реестр иностранных СМИ-иноагентов, передает РИА «Новости».
Кроме того, закон вводит дополнительные условия для обеспечения прав представителей СМИ на массовых мероприятиях – у журналиста должен быть ясно видимый отличительный признак представителя СМИ, его устанавливает МВД по согласованию с Роскомнадзором и Союзом журналистов России. Если знак используется человеком, который не имеет на это права, нарушителю грозит штраф в 20–30 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 50 часов.
В феврале 2020 года в России вступили в силу поправки к закону об иностранных агентах, вводящие статус иностранного агента для физических лиц и требующие от СМИ, уже объявленных иноагентами, зарегистрировать российское юридическое лицо.
По закону «О средствах массовой информации» (ст. 25.1), материалы зарубежных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств.
В Кремле ответили на вопрос об обсуждении «Спутника V» на встрече Путина с бизнесом Франции
В ходе встречи президента России Владимира Путина с представителями французского бизнеса поднимался вопрос о российской вакцине от COVID-19 «Спутник V», но прямой просьбы ее продвигать не было, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
У представителя Кремля поинтересовались, действительно ли Путин во время встречи с бизнесом Франции обратился с просьбой изменить отношения европейских регуляторов к российской вакцине.
«Очевидно, что ни одна из этих компаний-участников не может оказать прямого влияния на европейского регулятора, поэтому такой прямой просьбы не было, но чтобы проиллюстрировать ситуацию, когда затягивается время с этим одобрением, да, действительно об этой ситуации президент упоминал», – передает слова Пескова РИА «Новости».
Накануне Путин провел в формате видеоконференции встречу с представителями деловых кругов Франции. Президент заявил, что Россия будет оказывать всемерное содействие французскому бизнесу, Франция остается одним из ключевых экономических партнеров России.
Между тем ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа на данный момент не нуждается в проведении вакцинации российским препаратом от коронавируса «Спутник V», поскольку вакцина пока не одобрена европейским санитарным регулятором.
Путин: День Победы остается в России самым главным праздником
Президент Владимир Путин поздравил с наступающим Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны и посетителей портала правительства Москвы, отметив, что 9 Мая остается главным праздником в России.
«Сердечно поздравляю вас с наступающим Днем Победы. Пройдут годы, минуют десятилетия, но в нашей стране 9 Мая останется самым главным, святым праздником. В каждом доме, в каждой российской семье всегда будут искренне гордиться подвигом героев Великой Отечественной, которые спасли мир от нацизма, подарили жизнь грядущим поколениям. В рядах защитников Отчизны навечно останутся москвичи-ополченцы и воины-уроженцы нашей столицы, прошедшие фронтовыми дорогами», – подчеркнул Путин, слова которого приводятся в телеграмме на сайте Кремля.
Он также отметил, что «Слово солдата победы» – это уникальный проект портала московского правительства, выполняющий благородную миссию сбережения памяти об истории России. Собранные в архиве воспоминания ветеранов, подчеркнул президент, их рассказы о драматических событиях войны, редкие фотографии и документы имеют исключительную историческую и нравственную ценность, являются свидетельством беспримерного мужества бойцов и командиров Красной армии, их беззаветной любви к Родине и величия духа.
Путин добавил, что публикация архива проекта станет одним из ключевых мероприятий в рамках празднования 80-летия Битвы за Москву. «Убежден, что такие проекты, как ваш архив, очень нужны сегодня, они служат преемственности традиций патриотизма и личной ответственности за судьбу Отечества, воспитанию молодежи. Желаю вам успехов, здоровья и благополучия», – заключил президент.
Ранее власти Москвы запустили проект «Слово солдата Победы», где участники Великой Отечественной войны поделятся своими воспоминаниями о событиях тех лет.
Путин выразил надежду на восстановление иранской ядерной сделки в прежних рамках
Президент Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности выразил надежду на то, что все, связанное с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе, будет восстановлено в прежних рамках.
«Сейчас очень много вопросов решается по иранской ядерной программе. Надеюсь, всё, что связано с СВПД, будет восстановлено в прежних рамках, и мы сможем, в том числе и в Каспийском регионе, выстраивать полноценные отношения со всеми участниками этого каспийского клуба, реализовывать в полном объеме все планы, которые мы для себя имеем в виду», – передает слова главы государства РИА «Новости».
Путин добавил, что намерен обсудить на совещании ситуацию в Каспийском регионе. «Мы с вами обсудим сегодня очень важную тему, а именно: ситуацию в Каспийском регионе. Не нужно, мне кажется, лишний раз говорить о том, насколько это важно для России. Это касается и вопросов экономической деятельности, и взаимодействия с нашими ближайшими партнерами и союзниками. И конечно, это касается вопросов обеспечения безопасности, интересов России в Каспийском регионе в целом», – сказал президент.
В совещании участвуют спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Москва при любых обстоятельствах не допускает варианта, при котором Иран получит ядерное оружие. Он отметил, что переговоры по иранской ядерной сделке желательно завершить до 21 мая.
16 апреля Тегеран объявил о получении первой партии обогащенного до 60% урана. По словам президента Ирана Хасана Роухани, ввод в эксплуатацию (центрифуг) IR-6 и обогащение (урана) до 60% стало ответом на диверсию на объекте в Натанзе.
После выхода США из ядерной сделки Тегеран отказался от обязательств по СВПД и приступил к обогащению урана до оружейного уровня. Президент Ирана Хасан Роухани заявлял о готовности Тегерана вернуться к выполнению обязательств по ядерной программе при условии снятия всех санкций. Однако США отказались «платить» Ирану за возможность начать переговоры.
Стали известны сроки начала доплаты кураторам в колледжах
Кураторы групп в колледжах будут получать доплаты размером в 5 тыс. рублей начиная с 1 сентября 2021 года, доплату за классное руководство осенью – зимой 2020 года в таком же размере получили 810 тыс. учителей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании коллегии Минпросвещения.
«Я бы хотела обратить также внимание на реализованную по поручению президента [РФ Владимира Путина] инициативу по доплате за классное руководство. В 2020 году с сентября по декабрь выплату получили 810 тыс. учителей, и сейчас эта выплата уже полноценно вошла в нашу обычную жизнь. Теперь по решению президента с этого года, с 1 сентября, эту выплату будут получать кураторы групп в образовательных учреждениях среднего профессионального образования», – цитирует ТАСС Голикову.
По ее словам, в правительстве подготовлены определенные подходы к развитию системы среднего специального образования.
«Сегодня в правительстве подготовлены определенные подходы к развитию системы среднего специального образования, которые в ближайшее время будут представлены вашему вниманию», – передает РИА «Новости» слова Голиковой на итоговой коллегии Минпросвещения России.
Она уточнила, что подходы предполагают изменения сроков подготовки, порядок установления контрольных цифр приема для среднего специального образования, изменение материально-технической базы этих учреждений и «полное соединение системы профтехобразования с прогнозом реагирования на процессы, происходящие на рынке труда».
Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил распространить ежемесячную доплату в размере 5 тысяч рублей, которую сегодня получают классные руководители школ, на кураторов учебных групп техникумов и колледжей.
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Путин запретил изымать домашних животных за долги
Глава российского государства Владимир Путин подписал закон о запрете изымать домашних животных за долги.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает РИА «Новости».
Напомним, закон включает в перечень имущества, которое запрещается изымать за долги, домашних животных по аналогии с запретом на изъятие сельскохозяйственных животных.
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