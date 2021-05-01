Стало известно о подготовке Джукановичем атаки на «Спутник V»

В Минздраве ответили на претензии Бразилии к «Спутнику V»

Один из аденовирусов, который используется в вакцине «Спутник V», имеет шанс размножения менее одного процента, что практически равно тому, что это невозможно, поэтому претензии Бразилии касательно российского препарата абсолютно несерьезные, рассказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов.

Бразильское национальное агентство по надзору за здоровьем Anvisa заявило, что причиной отказа в импорте и использовании в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V» стала не политика, а наличие в препарате реплицирующихся аденовирусов.

«Претензия бразильцев несерьезная. Во-первых, в первой дозе «Спутника V» используется аденовирус 26-го типа, который вообще не способен к репликации, а аденовирус 5-го типа только в супертеоретической прогрессии может быть способен к репликации. Естественно, они живые, но они не способны к самовоспроизведению», – говорит Козлов.

Он предлагает дождаться, когда Anvisa сможет пояснить свою позицию в Верховном суде Бразилии, поскольку никаких оснований говорить, что в вакцине «Спутник V» есть способные размножаться аденовирусы – нет.

«Шанс размножения этого аденовируса – менее одного процента. То есть это только теоретически возможно, практически этого нет. Производитель проводил многочисленные исследования, которые показали, что аденовирусы не реплецируются. Поэтому я бы абсолютно точно не стал бы говорить, что они вообще могут размножаться, этого нет. Ни в одном из исследований этого показано не было. Я бы даже сказал, что возможности их размножения не существует», – объясняет микробиолог.

Ранее была обнародована аудиозапись встречи представителей Anvisa и Института Гамалеи, которая состоялась 23 марта. На ней бразильские специалисты спрашивают, почему процесс разработки вакцины не был обращен вспять, когда были обнаружены реплицирующиеся аденовирусы, после чего последовали слова переводчика, который перевел слова представителя российской лаборатории, как «это отняло бы много времени».

«Это какой-то нонсенс, мне не верится в реальность этой записи. Потому что я доверяю разработчикам «Спутника», потому что я их знаю, и Минздраву России, который регистрировал вакцину. Еще одним наглядным показателем того, что все нормально, является регистрация препарата в более чем 60 странах. Даже представить себе данную ситуацию невозможно: есть регистрация, сертифицированное производство, исследования, поэтому этот разговор больше похож на фейк какой-то, потому что это несерьезно», – считает Козлов.

Разработчики «Спутника V» уверены, что Anvisa не одобрило импорт и использование российской вакцины «Спутник V» по политическим причинам, а не потому, что действительно сомневается в безопасности препарата. В пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) рассказали, что заявление Anvisa не соответствует действительности, а решение бразильского регулятора в отношении «Спутника V» будет рассмотрено Верховным судом Бразилии.