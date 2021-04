Одного из богатейших жителей Британии убили в загородном поместье

Эксперт объяснил срочность визита главы МИД Польши в Киев

«Вероятно, со стороны США было дано поручение Варшаве донести до Киева некую консолидированную позицию пятерки стран, которые накануне обсудили проблему Донбасса», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Так он прокомментировал срочный визит главы МИД Польши в Киев, которому предшествовали переговоры представителей США, Британии, Польши, Литвы и Канады по украинской проблематике.

«Мне кажется, речь идет о своего рода аналоге Coalition of the willing (коалиции стран, участвовавших в иракской войне 2003 года – прим. газеты ВЗГЛЯД), то есть группе антироссийски настроенных стран, которая проявляет наибольшую заинтересованность в развитии событий на востоке Украины. Кроме того, они имеют схожие политические взгляды на причины конфликта, его динамику и на то, кто несет ответственность за его эскалацию», – отметил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

По его мнению, такая встреча не должна вызывать ни у кого удивления. При этом неполный состав участников свидетельствует о том, что даже в такой структуре, как НАТО, очень сложно добиться единства мнений и весьма непросто навязать американскую точку зрения тем странам, которые с ней не согласны. Это касается прежде всего Франции и Германии, которые не принимали участия в обсуждении украинской проблемы. При этом Париж и Берлин обсуждают вопросы Украины и Донбасса напрямую с Москвой.

Эксперт также напомнил о срочном визите главы МИД Польши в Киев, который «очень неожиданно» совпал со встречей, прошедшей накануне с участием представителей США, Британии, Польши, Литвы и Канады. По мнению Кортунова этот визит может свидетельствовать о двух обстоятельствах. Во-первых, вероятно, со стороны США было дано поручение Варшаве донести до Киева некую консолидированную позицию по итогам обсуждения. Во-вторых, целью могла быть и двусторонняя повестка Варшавы и Киева. «Визит главы МИД Польши в Киев можно расценить, помимо всего прочего, как демонстрацию солидарности с украинским руководством по Донбассу и готовность Варшавы оказать поддержку Украине в случае обострения ситуации на востоке страны», – предположил политолог.

Накануне по сообщению пресс-службы Пентагона, исполняющая обязанности заместителя министра обороны США по политическим делам Аманда Дори в ходе виртуальной встречи обсудила с коллегами из Канады, Литвы, Польши и Великобритании ситуацию вокруг Украины.

В ходе совещания участники «подтвердили свою решительную поддержку суверенитету Украины, ее территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям, а также обсудили беспокоящие их вопросы, касающиеся усиления военной активности России в регионе».

Ранее в НАТО заверили главнокомандующего ВС Украины Руслана Хомчака в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. В среду Москва обвинила НАТО в наращивании военной активности на Украине и в Черном море, в непосредственной близости от российских границ.

В прошлую пятницу в ВС Украины заявили о проведении военных учений на границе с Крымом. В тот же день в Киеве заявили о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым и призвали граничащие с Украиной страны альянса повысить боеготовность.

Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.

