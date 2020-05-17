В число богатейших жителей Британии вошли Усманов, Фридман и Абрамович

В топ-20 богатейших жителей Великобритании вошли российские бизнесмены Алишер Усманов, Михаил Фридман и Роман Абрамович, свидетельствуют данные рейтинга Sunday Times.

Состояние Усманова, который поднялся с восьмой на седьмую строчку, оценили в 11,68 млрд фунтов стерлингов (14,14 млрд долларов), передает ТАСС.

Отмечается, что в 2020 году Усманов передал России 118 млн фунтов (142,8 млн долларов) на борьбу с коронавирусом, передает РИА «Новости».

Он возглавляет холдинг USM (родительская структура компаний «Металлоинвест», «Мегафон», Mail.ru Group).

Михаил Фридман («Альфа-групп») оказался на 11 месте с 10,23 млрд фунтов стерлингов (12,4 млрд долларов), Роман Абрамович (Millhouse и Evraz) – на 12-й с 10,16 млрд фунтов стерлингов (12,3 млрд долларов).

Возглавил рейтинг Джеймс Дайсон, глава компании по изготовлению электроприборов Dyson, с 16,2 млрд фунтов (19,6 млрд долларов). Индийские предприниматели Шри и Гопи Хиндуя и бизнесмены Дэвид и Саймон Рубены с состоянием в 16 млрд фунтов (19,37 млрд долларов) делят второе место.

Sunday Times пишет, что из-за коронавируса за два месяца богатейшие жители Великобритании потеряли 54 млрд фунтов стерлингов (65 млрд долларов). Общее состояние тысячи самых богатых жителей Великобритании составляет 743 млрд фунтов стерлингов (899 млрд долларов), что на 29 млрд фунтов стерлингов (35 млрд долларов) меньше, чем в 2019 году.

Напомним, Forbes рассказал, где укрылись от коронавируса российские олигархи. Так, Усманов отправился на самоизоляцию в Ташкент.

Кроме того, Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших бизнесменов России.

Британская газета Times в рубрике «комментарий» опубликовала письмо российского посла в Великобритании Андрея Келина по поводу материала издания, автор которого высказался о помощи российских бизнесменов в борьбе с COVID-19.