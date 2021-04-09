Выборы-2021: «Родина» вспомнила о мигрантах, а Быков хочет в Госдуму из СИЗО

Партия «Родина» вновь решает проблему мигрантов. «Справедливая Россия» дала понять, что готова отбить у конкурентов не менее дюжины одномандатных округов. Участвовать в выборах как самовыдвиженец захотел и обвиняемый в организации убийств красноярский бизнесмен Анатолий Быков.

Руководитель центрального аппарата партии «Справедливая Россия – За правду» Дмитрий Гусев, назвал кандидатов, благодаря которым партия надеется победить в одномандатных округах. Это Галина Хованская в Москве, Федот Тумусов в Якутии, Елена Драпеко в Петербурге, Анатолий Грешневиков в Ярославле. Анонсировал список Гусев, выступая на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Кроме того, партия намерена выставить на выборы кандидатуры публициста Анатолия Вассермана, юриста Екатерину Гордон и тележурналиста Глеба Пьяных.

В наплыве мигрантов виноваты чиновники и работодатели, заинтересованные в дешевой рабочей силе, наплыв иностранцев «без всякой социальной ответственности» вызывает справедливое недовольство россиян, заявил председатель партии «Родина» Алексей Журавлев. «Любая ксенофобия – это всегда плохо. Но россияне имеют полное право выражать недовольство засильем неадаптированных мигрантов в своих населенных пунктах. Эти анклавы несут гражданам одни проблемы и угрозы», – написал он в Facebook. Лидер партии предложил открыть специальные «адаптационные курсы для будущих мигрантов» на их родине и вновь потребовал принять для них отдельный Уголовный кодекс.

Тем временем бывший депутат Заксобрания Красноярского края, знаменитый в 90-е годы бизнесмен Анатолий Быков, объявил, что тоже собирается в Госдуму. С мая прошлого года Быков находится под стражей – по обвинению в организации двух убийств. Поскольку суд еще не состоялся, формально Быков имеет право баллотироваться. Предвыборное обращение арестанта, переданное адвокатом, появилось на его странице в Instagram. Выдвигаться Быков намерен не от партии, а как самовыдвиженец.

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов довольно оптимистично оценивает шансы «СР» потеснить другие партии в одномандатных округах. «За счет партийного объединения «Справедливая Россия – За правду» может даже улучшить свой результат, возможно мы даже увидим в Госдуме нового созыва 15-17 депутатов-одномандатников», – предсказывает эксперт. Причем, оговорился он, случится это «не столько за счет уменьшения числа мандатов у «Единой России», сколько за счет провалов ЛДПР и КПРФ».

Что касается выдвижения Быкова в парламент прямо из тюрьмы, то оно удивило Мартынова. «С таким упорством этот человек на протяжении последних 25 лет прорывается во власть! – сказал политолог. – Он в Заксобрание баллотировался, и в Госдуму пытался несколько раз через одну из парламентских партий проникнуть. Но каждый раз система его отфильтровывала». Мартынов не берется предугадать, будет ли и на этот раз отфильтрован Быков. «Но это не та история, когда вам приходится долго доказывать правоохранителям или ЦИКу, что в вашей биографии все чисто, чтобы баллотироваться. Эта фигура хорошо знакома избирателям по всей стране, а не только в родном Красноярском крае». Эксперт полагает, что выиграть выборы человек с такой биографией не сможет.

Профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев оценивает призывы партии «Родина» принять отдельный Уголовный кодекс для мигрантов как предвыборные ходы. «Подобные предложения – это инвестиции в узнаваемость перед выборами в думу. Видимо, это делается для популизма. Но на самом деле не надо плодить никакие новые уголовные кодексы. А то понадобится потом отдельный уголовный кодекс для членов партии «Родина». Это глупости. Все люди, без разницы, откуда они и кто такие, – все равны перед законом», - указал эксперт. А вот с идеей создания курсов адаптации для мигрантов он согласен. Однако на выборах, по мнению политолога, такие инициативы Алексея Журавлева вряд ли принесут существенные политические дивиденды: «В каких-то отдельных городах, может, чуть-чуть и добавят. Но не думаю, что в целом он получит большой выхлоп, потому что самые большие проблемы с мигрантами пришлись на другие года. Тогда межэтническая преступность росла. И уже тогда партия «Родина» пыталась на этом спекулировать. Но с приходом Собянина в Москву квоты на иностранную рабочую силу с каждым годом уменьшались. Да и во время ковида многие иностранцы уехали. Нет проблемы какого-то гигантского насилия. Наши люди стали более толерантно к этому относиться, потому что явно понимают, что гастарбайтеры делают ту работу, которую местные выполнять не собираются».

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