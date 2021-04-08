Сенатор: США не прекращают попыток вмешательства в дела России

Призывы США к освобождению Алексея Навального – очевидная попытка давления на российскую систему правосудия и способ вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, заявила член Комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Елена Афанасьева.

«Официальные лица США не прекращают попытки вмешательства во внутренние дела Российской Федерации. Складывается впечатление, что эффективность их работы оценивается начальством по количеству случаев вмешательства», – заявила Афанасьева, прокомментировав призыв пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки освободить гражданина Навального вопреки решению суда.

По словам сенатора, это очевидная попытка оказать давление на работу российской системы правосудия. «Высказывания сопровождались публикациями в западных СМИ с новыми призывами ввести санкции против России. Регулярность подобных заявлений и сопутствующих публикаций подтверждает системность попыток вмешательства в суверенные дела нашей страны», – подчеркнула сенатор.

«И еще скажу русским языком: у США нет союзников, у них только сателлиты. Я предлагаю, если им уж так нужен Навальный – давайте обменяем его на Виктора Бута. Но, уверена, что США откажутся, так как им нужен свободный Навальный как «лысому расческа». Он им интересен в тюрьме, чтобы придумывать новые санкции против России», – заключила Афанасьева.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США обеспокоены сообщениями об ухудшении здоровья Алексея Навального и призывают власти России к его скорейшему освобождению.

«Мы обеспокоены сообщениями о том, что здоровье господина Навального ухудшается, что он объявил голодовку и ему требуется дополнительная медицинская помощь. Мы призываем российские власти принять все необходимые меры, чтобы сохранить его здоровье и безопасность. Пока он находится в тюрьме, власти России несут ответственность за его здоровье и благополучие. Мы призываем немедленно его освободить, а также прекратить преследование в отношении его сторонников», – приводит РИА «Новости» слова Псаки.

Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщили, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена завершила обзор приписываемых России «злонамеренных» действий и теперь изучает возможность высылки российских дипломатов и введения санкций.

Минюст США утвердил два пакета санкций против «Северного потока – 2». Кроме того, в начале марта США объявили о внесении России в список стран, в которые запрещается вывозить оборонные технологии. Исключение коснется только космической отрасли. Соединенные Штаты также объявили о введении финансовых санкций против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом блогера Алексея Навального.

Глава МИД Сергей Лавров раскритиковал санкционные «инстинкты» Запада и неумные попытки наказать Россию и Китай санкциями, а также обвинил Запад в стремлении сохранить доминирование в глобальной экономике и международной политике любой ценой.