Стало известно о подготовке новых санкций США против России

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена завершила обзор приписываемых России «злонамеренных» действий и теперь изучает возможность высылки российских дипломатов и введения санкций, сообщили источники Bloomberg.

Как отмечается в материале, «администрация Байдена завершила разведывательный обзор предполагаемых злонамеренных действий со стороны России, таких как [приписываемое России] вмешательство в выборы и хакерская атака в отношении [компании] SolarWinds, США готовятся к скорому объявлению ответных мер», передает ТАСС.

По сведениям источников, «возможные действия могли бы включать высылку российских сотрудников разведки», которые якобы могут находиться в США «под дипломатическим прикрытием». «Ожидается, что ключевые официальные лица встретятся в среду для обсуждения дальнейших шагов», – говорится в публикации.

Кроме того, по имеющихся у источников данным, Соединенные Штаты, в частности, могут ввести санкции в отношении лиц, близких к российскому руководству, а также ведомств, якобы «связанных с вмешательством в выборы». Вашингтон также может с российской стороной провести закрытые консультации, на которых американские официальные лица, предположительно, хотели бы представить информацию о «дальнейших действиях, которые США будут готовы предпринять».

В материале отмечается, что Вашингтон одновременно рассчитывает на взаимодействие с Россией по ряду направлений. В их числе консультации с Ираном относительно сделки по атому, контроль над вооружениями и противодействие изменению климата.

Накануне Минюст США утвердил два пакета санкций против «Северного потока – 2». Кроме того, в начале марта США объявили о внесении России в список стран, в которые запрещается вывозить оборонные технологии. Исключение коснется только космической отрасли. Соединенные Штаты также объявили о введении финансовых санкций против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом блогера Алексея Навального.

Между тем в Минпромторге отметили, что новые американские санкции в отношении России, вступившие в силу 18 марта, только ускорят и интенсифицируют процессы импортозамещения в российских технологических цепочках.

Глава МИД Сергей Лавров раскритиковал санкционные «инстинкты» Запада и неумные попытки наказать Россию и Китай санкциями, а также обвинил Запад в стремлении сохранить доминирование в глобальной экономике и международной политике любой ценой.

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