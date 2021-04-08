Дан старт конкурсу «Твой ход» и студенческому треку «Лидеров России»

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» запустила конкурс для студентов «Твой ход», а также дала старт новому студенческому треку конкурса «Лидеры России», сообщили в пресс-службе организации.

Регистрация на оба проекта стартует 8 апреля, заявки на участие в «Твой ход» принимаются до 12 июня на платформе твойход.онлайн, на студенческий трек «Лидеров России» – до 26 апреля на сайте лидерыроссии.рф, передает ТАСС.

Гендиректор АНО Алексей Комиссаров отметил, что конкурс «Твой ход» отличается от многих студенческих соревнований: «Во-первых, в нем ребята сами смогут выбирать и предлагать собственные решения различных актуальных вопросов. Во-вторых, каждый участник получит персональную траекторию развития, потому что конкурсные тесты направлены прежде всего на определение личностных особенностей участника, а не только его оценку. Такая же возможность появится и у конкурсантов специального трека «Лидеров России».

Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко поддержал запуск обоих проектов.

«Сегодняшние студенты наверняка часто с этим сталкиваются: ты выбрал университет, тебе удалось поступить, но до конца ли ты уверен, что это твое настоящее призвание? Ведь наверняка у тебя есть и еще какие-то таланты, появляются новые интересы, очень хочется попробовать. Как сделать так, чтобы попробовать еще в разных возможностях, талантах и направлениях, ничем не рискуя и не перебегая из университета в университет? Конкурс для этого», – отметил он.

Кириенко напомнил, что 31 марта стартовал четвертый сезон конкурса управленцев «Лидеры России».

«У нас впервые в этом году отдельный трек в «Лидерах России» появился для студентов. Раньше там базовые условия были - наличие управленческого опыта. Понятно, что у большинства студентов его просто не может быть. Еще и такая возможность дополнительная появляется», – подчеркнул он.

«Твой ход» – это первый масштабный конкурс для российских студентов, который объединяет восемь федеральных округов и вовлекает тысячи студентов по 11 направлениям. Принять участие в проекте смогут учащиеся I-III курсов бакалавриата и студентов I-IV курсов специалитета.

Организаторами конкурса выступают АНО «Россия – страна возможностей», Российский союз ректоров и Национальная лига студенческих клубов. Победители конкурса получат 1 млн рублей на обучение в магистратуре, улучшение жилищных условий или грант на стартап.

Цель трека для студентов конкурса «Лидеры России» – выявить наиболее перспективные молодые кадры с управленческим потенциалом. Участвовать в этой специализации смогут молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет: студенты средних специальных учебных заведений и вузов, магистранты, аспиранты, а также молодые специалисты, кто не более двух лет назад получил первое высшее образование. Победители студенческого трека получат возможность стажировки в органах государственного управления и в крупных корпорациях, а также сертификаты на дополнительное образование.

Первый конкурс «Лидеры России» прошел в 2017-2018 годах. Заявки подали около 200 тыс. желающих, победителями стали 103 человека. Второй сезон проходил в 2018-2019 годах, он стал международным. Более 227 тыс. заявок на участие поступило из 68 стран, победителями стали 104 конкурсанта. Заявки на третий сезон подали около 234 тыс. человек, по итогам заключительного этапа победителями стали 106 человек.

Конкурс «Лидеры России» – флагманский проект платформы «Россия – страна возможностей», которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 году по инициативе президента Владимира Путина.

Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы «Россия – страна возможностей» была создана одноименная автономная некоммерческая организация.