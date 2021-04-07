Психолог рассказал о проблеме домогательств к мужчинам на работе

Домогательства женщин к мужчинам распространены гораздо шире, чем принято думать, поскольку большинство мужчин просто молчат о данной проблеме из-за стереотипной реакции общества, рассказал газете ВЗГЛЯД кандидат медицинских наук, семейный психолог Александр Бирюков, комментируя результаты соответствующего исследования.

Центр сервиса «Зарплата.ру» провел исследование, в ходе которого выяснил, что в России как минимум каждый десятый мужчина сталкивается с домогательствами на работе. Причем чаще всего в такое положение попадают работники государственных структур.

«Сексуальные домогательства женщин к мужчинам распространены гораздо шире, чем принято думать. Во многих организациях женщины управляют мужчинами и нередко используют власть в целях принуждения подчиненных мужчин к интиму. Начиная от навязчивых, нежелательных прикосновений (это когда мужчина говорит «не трогайте меня, пожалуйста», а женщина продолжает) и заканчивая прямым шантажом: «Либо едем ко мне, либо я тебя по статье уволю с «волчьим билетом». Особенно часто женщины домогаются мужчин на так называемых корпоративах: алкоголь снижает рассудочность, и пьяные тетки делают то, чего в трезвом виде постыдились бы», – заметил Бирюков.

Он объяснил, что интимные отношения между мужчиной и женщиной всегда должны быть добровольными с обеих сторон и никакие принуждения ни в одном из случаев не допустимы. Но если мужские домогательства осуждаются обществом, то насчет женских существует ряд деструктивных стереотипов, которые очень затрудняют жизнь жертв и мешают бороться с этим явлениям.

«Первый из таких стереотипов – двойные стандарты. Мужчина пристает к женщине – гад. Женщина пристает к мужчине – вот повезло мужику! Второй – объективация мужчин. Мужчина в представлении общества не человек, а ходячий вибратор – всегда готов, не может отказать и не имеет права выбирать. Выбирать и отказывать имеют право только женщины. Если мужчина отказывает, значит, он либо гей, либо импотент. Варианты «верен жене» или «не хочет интима с данной женщиной» почему-то не рассматриваются», – посетовал специалист.

Кроме того, именно по этим причинам мужчинам якобы нельзя возмущаться или жаловаться на домогательства женщин, продолжает психолог. Это воспринимается в обществе как «начальник засмеет», «коллеги покрутят пальцем у виска», «журналисты выставят жертву насильником, а насильника – жертвой». На худой конец мужчину обвинят в том, что он, негодяй, отверг даму, изнывающую от безответной любви к нему, а еще и жалуется.

«Следующий стереотип – газлайтинг. Это когда мужчину убеждают, что он якобы сам виноват или что на самом деле ничего не происходит. «Вызвал интерес у одинокой женщины». «Сам, небось, пристаешь и жалуешься после отказа». «Мог бы уж и согласиться! Трудно, что ли? Женщина просит!». «Такого не может быть, такого не существует». «Тебе кажется». Иногда газлайтинг сопровождается прямыми оскорблениями: «Подумаешь, Бред Питт какой, пристают к нему! Да кто к тебе приставать-то может, ты на себя посмотри! Кому ты такой плюгавый нужен-то?!». «Вот мужики, только о приставаниях и думают!», – отмечает Бирюков.

К тому же, по мнению собеседника, феминистическая идеология запрещает рассматривать проблему иначе как с точки зрения «женщина – всегда жертва, мужчина – всегда насильник» (демонизация мужчин). Даже если домогается женщина – виноват в любом случае мужчина.

«Так мужчина объективирован обществом, в том числе и самими мужчинами. И все это повышает латентность женского домогательства на работе. А также мешает жертвам защищать свое право на половую неприкосновенность. Де-юре она распространяется на оба пола, но по факту касается только женщин», – поясняет психолог.

Мужчинам, которые попали в ситуацию, когда до них на работе домогается женщина, психолог рекомендует однозначно защищать свои права. «Мужчина, ты не дилдо на ножках, а человек. А потому имеешь человеческие права и человеческое достоинство. Обращайся к начальству. Требуй уволить насильницу. Если не реагируют – увольняйся. Работать с насильницами и их пособниками – опасно как для здоровья, так и для самооценки. Пиши заявление в полицию и обязательно контролируй ход дела. Главное – не поддавайся на провокации, насмешки и газлайтинг. Никто, кроме тебя, не защитит твои права», – обращается к мужчинам Бирюков.

В феврале прошлого года газета ВЗГЛЯД писала, что после поднятия темы харассмента на Западе, часть мужчин принялась усердно бороться за права мужчин, обвиняя женщин в домогательствах и домашнем насилии. Одним из первых, кто заговорил об этом из публичных людей, стал актер Джонни Депп.