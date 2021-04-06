Россияне стали чаще жаловаться на мошеннические звонки от имени ЦБ

На Украине рассказали о «непоправимом провале» Зеленского

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Катар на фоне заявлений Киева о «российской угрозе» является «ошеломляющим и непоправимым провалом», считает журналист украинского телеканала «Еспресо» Виталий Портников.

В минувшую пятницу президент США Джо Байден в телефонном разговоре с Зеленским заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев. Главы государств также обсудили якобы имеющее место наращивание Россией военного присутствия у границ с Украиной.

Портников отмечает, что Зеленский спокойно покинул страну на фоне заявлений официального Киева о якобы «российской угрозе». Такое поведение президента, по мнению журналиста, вызывает сомнения в том, что такая угроза вообще существует.

«Обычно в ситуации опасности, которая грозит их государствам и чревата войной и жертвами, главы государств прерывают официальные визиты или отпуска и возвращаются домой. Прерывают, а не начинают! О чем свидетельствует такое поведение Зеленского с точки зрения западной дипломатии и общественного мнения? О том, что никакой настоящей угрозы нет. Что все это была украинская выдумка, а российские чиновники, утверждавшие, что маневры их вооруженных сил никому не угрожают, говорили правду», – цитирует Портникова «Еспресо».

«Это и есть ошеломляющий и непоправимый провал украинской политики и дипломатии после очевидных успехов последних недель», – пояснил журналист.

По мнению Плотникова, на самом деле президент Украины поехал в Катар, «просто потому, что ему так захотелось». «Потому, что ни сам Зеленский, ни его помощники, ни его сторонники не чувствуют никакой ответственности за нашу страну. Катар так Катар, почему бы и нет?» – заключил он.

Напомним, в Киеве прозвучала новая серия заявлений о готовности ВСУ «идти в наступление» в Донбассе и о том, что Россия якобы сконцентрировала огромные военные силы на границе с Украиной.

Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, с чем связано наращивание военного присутствия на границах с Украиной и переброска военных в Крым, заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Он добавил, что Россия принимает меры для обеспечения безопасности своих рубежей, по периметру которых отмечается активность НАТО.