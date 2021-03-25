ЦБ предложил наказание для телефонных мошенников

Банк России предложил внести дополнения в Уголовный кодекс, чтобы мошенники, которые с помощью социальной инженерии обманывают банковских клиентов, не смогли избежать суда, сообщили в ЦБ.

Число атак на клиентов банков с использованием методов социальной инженерии в 2020 году выросло почти в 2 раза (на 88%) по сравнению с 2019 годом. В подавляющем большинстве случаев (84%) мошенники связываются со своими жертвами по телефону, свидетельствуют данные Банка России.

Сейчас преступления с использованием методов социальной инженерии могут квалифицироваться по разным статьям Уголовного кодекса, а это затрудняет доведение дела до судебного решения, указывает регулятор.

«Для решения проблемы Банк России считает необходимым внести дополнения для упрощения квалификации подобных преступлений: чтобы они подпадали под часть 6 статьи 159 УК РФ (Мошенничество)», – передает РИА «Новости» сообщение ЦБ. Максимальное наказание по 6 части этой статьи – шесть лет лишения свободы.

Приговоры по «телефонным» и другим мошенникам по операциям с банковскими переводами и картами выносятся, но раскрываемость ущерба по таким уголовным делам недостаточная, говорят опрошенные агентством эксперты. Однако они не видят необходимости вносить в УК дополнения.

По словам директора Центра финансовой культуры Елены Феоктистовой, Уголовный кодекс содержит все статьи, по которым можно квалифицировать то или иное действие злоумышленников. С экспертом Феоктистовой согласны также юристы.

«Все другие формы хищений, совершаемых путем обмана или злоупотребления доверием, квалифицируются по общей норме – статье 159 УК, поэтому отдельно изменять часть шестую, устанавливающую квалифицированный признак к части пятой, нецелесообразно», – заявил адвокат, руководитель уголовной практики «BMS Law Firm» Александр Иноядов.

Партнер Адвокатского бюро Москвы «Щеглов и партнеры», адвокат Муса Абдурахманов считает, что проблема не в Уголовном кодексе, а в том, что следственные органы не имеют достаточного опыта и навыков в расследовании таких преступлений.

Ранее в ЦБ описали основные схемы мошенничества в Сети.