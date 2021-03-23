В ЦБ описали основные схемы мошенничества в Сети

Чаще всего мошенники в Сети маскируют свои сайты под ресурсы продажи авиа/железнодорожных билетов, сообщил Центробанк в своем обзоре основных видов компьютерных атак в кредитно-финансовой сфере в 2019-2020 годах.

«В 2020 году Банк России инициировал блокировку 7680 сайтов. Основное большинство (6256 единиц), как и годом ранее, составляли мошеннические сайты, маскирующиеся под продажу авиа/железнодорожных билетов, p2p-переводы, обменники», – цитирует обзор ЦБ РИА «Новости».

Также заблокировали 1034 сайта, маскирующихся под банки, и 45 сайтов, замаскированных под страховые организации, таковых оказалось вдвое больше, чем годом ранее.

Были заблокированы мошеннические сайты, маскирующиеся под профессиональных участников рынка ценных бумаг (114 сайтов), микрофинансовых организаций (83), а также сайтов с вредоносным программным обеспечением (148).

Всего за 2019 год заблокировали 8469 доменов.

Кроме того, ЦБ выяснил, что чаще всего жертвами мошенников, использующих социальную инженерию, становятся женщины (свыше 65%). Также мошенникам проще обворовать «индивидуалистов», благополучных в финансовом плане людей, легко тратящих средства на себя и удовольствия, и чрезмерно доверяющих новым технологиям.

Другой группой жертв мошенников стали «школьники, студенты, лица с особенностями социальной адаптации». Отмечается, что эти люди склонны доверять, легко тратят средства, они импульсивны, склонны к риску.

Третья группа – «бюджетораспорядители семей с невысоким уровнем дохода и высокой финансовой нагрузкой». Эта категория ответственных и целеустремленных людей, которые высоко ценят семейные и дружеские связи. Четвертой группой стали «домохозяйки», они склонны уступать и доверять другим. Пятой группой ЦБ указал граждан старше 60 лет, эти люди составляют треть от всех жертв социальной инженерии.

ЦБ отметил, что массовые мошеннические звонки клиентам банков характерны для России, за рубежом они не имеют широкого распространения.

«Проведенный анализ международного опыта показывает, что методы, которые используют злоумышленники, сильно зависят от уровня развития платежных инструментов и применяемых платежных технологий в стране. Реализация методов социальной инженерии путем массовых телефонных звонков клиентам финансовых организаций характерна в значительной степени для Российской Федерации и не имеет широкого распространения в других странах», – цитирует обзор ТАСС.

При этом отработанные в России схемы телефонного мошенничества после распространяются по ЕАЭС и СНГ.

Регулятор отметил, что в 2019-2020 годах мошенники использовали телефонную связь как канал взаимодействия на предполагаемую жертву в 84% случаев, порядка 16% мошенничеств связано с получением СМС или сообщений в мессенджерах.

Злоумышленники чаще всего (57% случаев) представляются сотрудниками службы безопасности финансовых организаций, в 41% случаев они сообщают, что звонят из кредитной организации, обслуживающей счет гражданина.

Ранее стало известно, что мошенники в многочисленных схемах обмана россиян стали активно использовать переводы «по ошибке».