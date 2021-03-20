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Стали известны главные схемы аферистов с переводами «по ошибке»
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Мошенники в многочисленных схемах обмана россиян стали активно использовать переводы «по ошибке», рассказали эксперты и представители банков.
Глава службы информационной безопасности ГК «Элекснет» (входит в группу МКБ) Иван Шубин рассказал, что в последнее время появились разные вариации ранее популярной схемы «ошибочного» перевода на телефон, когда на счет мобильного поступали деньги, потом звонил человек, заявлял, что случайно перевел деньги на карту жертвы и просил их вернуть, передает РИА «Новости».
Позже ошибочно зачисленные средства со счета жертвы списывал уже оператор.
Теперь мошенники отправляют c подмененных номеров фальшивое смс от банка о зачислении на счет денег, рассказал замначальника департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Плешков.
«Через пару минут звонит расстроенная женщина и плачущим голосом говорит, что случайно перевела деньги и просит срочно вернуть всю сумму либо ей на номер телефона, либо на ее карту через мобильный банк, хотя на самом деле деньги на счет жертвы не поступили», – отмечает эксперт.
Другая вариация данной схемы: мошенник отправляет потенциальной жертве реальные деньги, затем убеждает их вернуть, но сам тем временем обращается в банк, чтобы отменить свой перевод до наступления момента безотзывности – период, в который можно вернуть платеж, сообщила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. Таким образом мошенник возвращает свои деньги и получает перевод от жертвы.
При этом часто мошенники с помощью «ошибочного» перевода отмывают деньги, добытые преступным путем. Они разбивают эти средства на небольшие части, а потом рассылают их клиентам банков якобы случайно и просят их вернуть на определенный банковский счет – уже «чистый».
В данном случае, предупреждают эксперты, подобные переводы могут повлечь блокировку счета самой жертвы, так как ее могут заподозрить в сомнительных операциях.
Кроме того, если украденные мошенниками деньги с одного счета были перечислены другому человеку, то он как последнее звено может стать соучастником данного преступления, если не станет разбираться в ситуации и оставит средства на своей карте.
Эксперты указывают, что при зачислении на карту денег от неизвестного и последующего звонка с просьбами, мольбами или угрозами вернуть переведенные средства, ни в коем случае нельзя торопиться с их возвратом: сначала нужно удостовериться, был ли перевод осуществлен на самом деле – проверить баланс счета, а затем обязательно проинформировать банк о поступлении чужих денег.
Ранее стало известно о новой схеме обмана россиян: теперь злоумышленники называют себя представителями лотерейных организаций и предлагают «бесплатный билет».
Лавров после хамства Байдена ввел новый политологический термин
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Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что министр иностранных дел Сергей Лавров в пятницу ввел в обиход новый политологический термин.
«Сергей Лавров ввел новый политологический термин – фриковая дипломатия западных лидеров», – написала она в Facebook.
В сообщении она привела слова министра, выступившего в пятницу на заседании попечительского совета Фонда Горчакова: «Наряду с фейковыми новостями, которыми заполнены СМИ и соцсети, в арсенале ряда западных лидеров появился новый феномен: фейковая, а порой – и фриковая дипломатия».
Ранее Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. Президент России Владимир Путин ответил на резкий выпад со стороны Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире.
Тем временем Москва вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Татьяна Васильева ответила оскорблявшему крымчан матом соратнику Навального
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Актриса Татьяна Васильева отреагировала на нецензурную брань соратника блогера Алексея Навального Владимира Милова в адрес жителей Крыма. Она заявила, что что ей обидно за крымчан, как за себя.
Ранее Милов в одном из своих видео заявил, что жители полуострова надоели ему. «Одна из причин, почему я перестал ездить в Крым, куда я ездил отдыхать в 90-х, это потому, что меня … (нецензурный аналог слова «достали») крымчане. (…) Ты приезжаешь отдохнуть, а они начинают рассказывать о том, как их достала Украина, украинская мова и крымские татары. И ты вот это слушаешь и говоришь: «Ребят, заткнитесь! Я не хочу слушать, какие у вас там проблемы с Украиной». Они обижались. Думали, что я их поддержу. А я приехал купаться сюда! Если вы будете так себя вести, то я в Турцию поеду», – приводит слова блогера «Мировое обозрение».
На провокацию блогера ответила Васильева. «Когда скудоумные вроде Владимира Милова из «особой» либеральной касты матом кроют крымчан, мол «докучают» своими проблемами – не дают купаться москвичам в тишине, становится обидно, как за себя. Это не колония с чужеземцами на плантациях! Это наши соотечественники. Наша семья. И дай Бог всем нам мира, благополучия, мудрости, любви и уважения без хамского апломба и злобы», – написала она в своем Instagram.
Актриса подчеркнула, что все ее друзья знают, с какой теплотой она относится к Крыму и крымчанам. «Это светлые, необыкновенно добрые люди. Каждый раз в этом убеждаюсь, когда приезжаю туда перевести дух и набраться сил», – отметила Васильева.
«И кто бы что ни говорил, конечно, мы один народ. С общей историей, традициями и верой», - подчеркнула актриса.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
Немецкие СМИ: Новые санкции США по «Северному потоку – 2» поставят крест на планах Байдена
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Возможные новые санкции США уже не смогут помешать завершению строительства газопровода «Северный поток – 2», а скорее только усугубят отношения между Берлином и Вашингтоном, считают в редакции немецкой газеты Handelsblatt.
Администрация Соединенных Штатов рассматривает введение новых санкций не только против российских судов, но и против оператора проекта – компании Nord Stream 2 AG, передает ТАСС.
Как отмечают немецкие журналисты, ограничения США до сих пор не остановили строительство «Северного потока – 2», а только затянули его. Введение же новых санкций, считает издание, несет опасность, поскольку член совета акционеров компании Nord Stream 2 AG возглавляет бывший канцлер Германии Герхард Шредер, а наложение рестрикций против него «немыслимо в рамках трансатлантического партнерства». Кроме того, пишет газета, санкции могут спровоцировать на действия специальный экологический фонд, созданный властями федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания для защиты интересов участников «Северного потока – 2». Отмечается, что в этом случае фонд сам попадет под санкции США, а это будет означать введение ограничений в отношении властей германской земли. В конечном итоге все это рискует вылиться в большой политический скандал, который может поставить крест на планах президента США Джо Байдена возродить трансатлантическое партнерство, подчеркивает газета.
США в четверг вновь обратились ко всем компаниям, участвующим в строительстве «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что такие компании рискуют оказаться под санкциями США, и потребовал, чтобы они прекратили эту работу. Также сообщалось, что новые связанные с «Северным потоком – 2» санкции администрации президента США Джо Байдена могут затронуть компанию Nord Stream 2 AG – оператора проекта строительства газопровода.
Стала известна судьба пропавшей с радаров НАТО подлодки ЧФ «Ростов-на-Дону»
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Исчезнувшая с радаров кораблей НАТО в Средиземном море подводная лодка Черноморского флота «Ростов-на-Дону» находится на связи и передает информацию, рассказал информированный источник.
Накануне ряд иностранных СМИ сообщили, что группа кораблей НАТО после контакта начала поиск российской подлодки в Средиземном море.
«Противолодочные силы НАТО вот уже неделю пытаются найти в Средиземном море подлодку «Ростов-на-Дону»... Попытки найти ее не увенчались успехом. В то же время российское командование не теряет связь с «Ростовом-на-Дону», – сообщил источник РИА «Новости» в День моряка-подводника.
По его словам, НАТО располагает большими возможностями в Средиземном море, но уровень скрытности российской субмарины превзошел ожидания.
«Они задействовали большие силы для поиска российской подлодки, но безрезультатно. Значит, в условиях боевых действий они находятся на прицеле, что их очень раздражает», – отметил источник.
Как накануне написало, в частности, издание News Israel, несколько дней назад российская подлодка исчезла с экранов систем управления и контроля кораблей НАТО. Исчезновение подлодки вызвало озабоченность у ВМС США, «особенно в связи со способностью российской подводной лодки собирать конфиденциальную информацию». После этого ВМС США развернули силы союзников для помощи по поиску «пропажи».
Напомним, ранее в пятницу командующий флотом вице-адмирал Игорь Осипов сообщил, что все шесть подводных лодок Черноморского флота (ЧФ) находятся в пятницу в море на боевом дежурстве.
Макфол предложил России вернуться к границам 18-го века
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Бывший американский посол в Москве Майкл Макфол вступил в спор с пользователем Сети, который напомнил экс-дипломату, что Крым вошел в состав России еще в 1783 году. В ответ Макфол предложил вернуться к границам 1783 года.
Спор начался после того, как Макфол написал твит, в котором назвал Крым частью Украины. В ответ пользователь под ником НеБолтай напомнил экс-послу, что «Крым стал частью России в 1783 году, с тех пор там живут русские».
«Если мы вернемся в 1783 год, чтобы перекроить границы, означает ли это, что вы готовы отдать Китаю Приморский край и часть Хабаровска?» – ответил в Twitter Макфол.
После этого в комментариях бывшему послу напомнили, что по состоянию на 1783 год территория самих США едва ли превышала 30% от их нынешнего размера. В частности, еще не были американскими Техас, Флорида, Луизиана, Калифорния, Орегон и Аляска, пишет «Московский комсомолец».
Кроме того, Макфолу указали, что документально подтвержденное присутствие России в Приморском крае датируется еще летом 1655 года.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Байден трижды споткнулся на трапе президентского самолета
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Американский президент Джозеф Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета. Это видно на опубликованной в социальных сетях видеозаписи.
В опубликованном в соцсетях ролике, Байден трижды спотыкается, поднимаясь на борт президентского самолета, при этом в последний раз он падает на ступеньки. После этого он поднимается и без чьей-либо помощи заходит в салон.
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Отмечается, что это произошло перед перелетом в американский штат Джорджия.
Позже в пресс-службе Белого дома сообщили, что Байден упал из-за сильного ветра, который помешал ему нормально подняться на борт.
«Как вы знаете, сегодня очень ветрено, очень. Я сама почти упала на ступенях», – цитирует представителя пресс-службы Белого дома Жан-Пьер РИА «Новости».
По ее словам, глава государства «чувствует себя прекрасно». Глава пресс-службы Кейт Бедингфильд сообщила в соцсетях, что Байден «всего лишь оступился на лестнице», ему не нужна медицинская помощь.
Позже на происшествие с Байденом отреагировал Дональд Трамп-младший, сравнив этот эпизод с одним из случаев, который произошел с его отцом.
Напомним, российский президент Владимир Путин предлагал американскому коллеге провести открытую дискуссию. Это произошло после резких антироссийских высказываний со стороны американского президента. В ответ в пятницу Байден заявил, что «в какой-то момент» переговорит с российским лидером, уйдя от ответа на вопрос о возможной дате разговора.
Сам же Путин сообщил, что планирует провести эти выходные в тайге. По заявлению Кремля, компанию ему составит министр обороны Сергей Шойгу.
Эрдоган назвал роскошным ответ Путина Байдену
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Заявление президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина неприемлемо для главы государства, глава российского государства дал достойный ответ, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
«Это не то заявление, которое можно принять и проглотить. Такое заявление не подходит руководителю государства. Он (Путин) очень умный, и дал роскошный ответ», – сказал Эрдоган, отвечая на вопрос о словах Байдена, передает РИА «Новости».
Ранее лауреат Нобелевской премии мира, бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что президент Владимир Путин сделал политически грамотный шаг, предложив американскому коллеге Джо Байдену провести открытый диалог. По его словам, теперь Байден находится в сложном положении.
В среду Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Президент России Владимир Путин ответил на резкий выпад со стороны Джо Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире.
Тем временем Москва вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
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Германия отвергла экстерриториальные санкции США по «Северному потоку – 2»
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Германия заявила администрации США, что отвергает экстерриториальные санкции по газопроводу «Северный поток – 2», заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
«Наша позиция остается тут неизменной. Мы видим экстерриториальные санкции, которыми угрожают и которые вводят США в связи с «Северным потоком – 2», мы отклоняем их. Об этом мы заявили администрации США и будем продолжать делать это», – сказал Зайберт, передает РИА «Новости».
США в четверг вновь обратились ко всем компаниям, участвующим в строительстве «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен вновь заявил, что такие компании рискуют оказаться под санкциями США, и потребовал, чтобы они прекратили эту работу.
Также сообщалось, что новые связанные с «Северным потоком – 2» санкции администрации президента США Джо Байдена могут затронуть компанию Nord Stream 2 AG – оператора проекта строительства газопровода.
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ФСБ задержала в России сжегших копию Знамени Победы украинских радикалов
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ФСБ России задержала в Геленджике и Ярославле 14 участников украинского молодежного радикального неонацистского сообщества «М.К.У», у которых изъяты нацистские материалы, оружие и инструкции по изготовлению взрывных устройств, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
«Федеральной службой безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом в рамках уголовного дела по ст. 282.1 УК РФ («Создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе») пресечена деятельность организованной группы сторонников украинского молодежного радикального сообщества «М.К.У.», созданного гражданином Украины Красновым Егором, 2000 года рождения, использующим в сети интернет псевдоним Егор Яковлев», – передает ТАСС сообщение ЦОС.
Тринадцать участников этой группы задержаны в Геленджике, еще один – в Ярославле.
«В местах их проживания изъято значительное количество нацистских материалов, холодное оружие, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия», – сообщили в ФСБ.
Как признались задержанные, их группа была организована в 2019 году «под идеологическим воздействием Краснова». Он и другие члены «М.К.У.» в дальнейшем пересылали из Киева и Харькова инструкции по совершению терактов, массовых убийств и других насильственных акций, передает РИА «Новости».
«Подготовка к ним велась на специальных тренировках, а практические навыки отрабатывались на избиениях бездомных и представителей молодежных субкультур», – указано в релизе ФСБ.
В качестве демонстрации «приверженности нацистской идеологии» члены группы сожгли копию Знамени Победы, а видеоотчет отправили на Украину.
«При этом в 2020 году главарь «М.К.У.» в интернете призвал своих сторонников к активизации террористической деятельности на территории Российской Федерации», – сообщает спецслужба.
Напомним, в среду ФСБ предотвратила теракт в Адыгее.
В США нашли зависимость между употреблением аспирина и риском смерти от COVID-19
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Даже приняв небольшую дозу аспирина, больные коронавирусом смогут снизить вероятность смерти и госпитализации, а также использования аппарата ИВЛ, считают ученые Университета Джорджа Вашингтона в США.
Специалисты выяснили, что применение аспирина на 44% снижает необходимость ИВЛ, на 43% – вероятность госпитализации в реанимацию, и на 47% – внутрибольничную смертность, передает РИА «Новости».
«Когда мы узнали о связи между тромбами и COVID-19, мы поняли, что аспирин, используемый для предотвращения инсульта и сердечных приступов, может быть важен для пациентов с COVID-19. Наше исследование выявило связь между низкими дозами аспирина и снижением тяжести течения COVID-19, а также летальными исходами», – рассказал ученый университета Джонатан Чоу.
Он отметил, что, поскольку аспирин недорогой препарат, открытие позволит снизить смертность в масштабах миллионов. Ученый выразил надежду на то, что теперь и другие исследователи станут изучать влияние аспирина на течение заболевания коронавирусом.
Ранее британские ученые назвали фактор, вчетверо увеличивающий риск смерти от COVID-19.
В январе ученые изучили возможную связь расы и тяжести течения коронавируса.
Эксперт рассказала, как существенно снизить расходы на оплату ЖКХ
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Чтобы снизить расходы на жилищно-коммунальные услуги, надо перестать переплачивать за излишне потребленные ресурсы. Кроме того, уменьшить сумму счета можно за счет субсидии, рассчитывать на которую могут не только льготники. Об этом рассказала газете ВЗГЛЯД председатель комиссии Общественной палаты (ОП) по ЖКХ, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.
«Экономить нужно начиная с собственной квартиры. В первую очередь, конечно, у нас граждане переплачивают за лишние объемы коммунальных ресурсов, которые они потребляют. Если говорить про квартиру, то есть некоторые лайфхаки. В первую очередь это регулярно выключать свет либо поставить регулирующую аппаратуру, которая выключает свет за вас. Или поставить такие реле, которые предусматривают несколько режимов работы освещения», – советует Разворотнева.
Такие выключатели позволят максимально приглушить свет во время просмотра телевизора, продолжает член ОП. В Европе, например, люди практически отказываются от верхнего света и пользуются точечным освещением. Кроме того, следует покупать технику класса А, где буква означает высокий показатель энергоэффективности прибора. Также эксперт рекомендует заменить все лампы накаливания на светодиодные (энергосберегающие).
«Есть еще такие элементарные правила, как не ставить холодильник рядом с плитой или батареей, потому что тогда он потребляет больше энергии, выключать воду во время чистки зубов, чтобы она просто так не лилась, вытаскивать абсолютно все приборы из розеток, даже провода, которые не подсоединены к каким-либо приборам. Более того, если на телевизоре горит красный глазок, а он выключен, это тоже говорит о том, что он потребляет энергию даже тогда, когда его никто не смотрит», – объясняет собеседник.
Она подчеркивает, что, по западным подсчетам, вставленный в розетку неработающий телевизор потребляет электроэнергии на 30 евро в год. Еще для экономии можно отказаться от услуги «Радио и оповещение», что тоже поможет сэкономить около 60–100 рублей в месяц, продолжает председатель комиссии ОП.
«Все остальное придется решать в многоквартирном доме сообща, если только это не новая многоэтажка, где существует горизонтальная разводка системы теплоснабжения, где у всех стоят индивидуальные приборы учета, предусмотренные по проекту здания. Здесь, конечно, можно топить меньше и экономить самостоятельно. Но большинство домов все-таки оборудованы вертикальной разводкой, когда тепло идет из одной квартиры в другую, поэтому сэкономить можно, только приняв решение всем домом», – рассказывает Разворотнева.
Соответственно, в первую очередь речь идет о проведении энергоэффективных мероприятий, говорит эксперт. Чаще всего в домах наблюдаются перетопы, особенно в московских, то есть тепла поступает больше, чем нужно. Эту проблему можно было бы решить с помощью установки регулирующей аппаратуры, которая позволяет пускать в дом только то тепло, которое необходимо. Чтобы принять такое решение, во-первых, необходимо созвать общее собрание жильцов, а во-вторых, подумать, за счет каких средств это осуществить. А сделать это можно, например, через энергосервисные контракты, когда приходят компании и устанавливают все за свои средства, а потом люди первое время платят примерно столько же, сколько и платили, но потребляют меньше. За счет этой разницы впоследствии люди начинают экономить деньги на тепле.
«Далее, сэкономить можно благодаря установке датчиков движения и светодиодных лампочек в местах общего пользования. И наконец, немаловажен контроль за деятельностью управляющей компании. У нас в Жилищном кодексе есть нормы, когда совет многоквартирного дома должен ежемесячно подписывать акты сдачи-приемки работ управляющей компании. Если она делает что-то не в должном объеме или с ненадлежащим качеством, то за этим должен следовать перерасчет. Правда, управляющие компании часто стараются не подписывать эти акты, но норма такая есть. В любом случае, когда люди начинают контролировать свою управляющую компанию, задавать ей вопросы, что и за какие деньги она делает, все начинают лучше работать», – подчеркивает специалист.
Кроме того, на тех же общих собраниях жильцы могут принять решение, что они будут самостоятельно мыть пол в подъезде и перестанут платить за это управляющей компании, предлагает член ОП.
«Помимо прочего, у нас в стране существуют две системы социальной поддержки: льготы и субсидии. Льготы даются по категориям. Например, у нас есть социальные льготники – инвалиды или ветераны Великой Отечественной войны, которые платят только часть суммы. Есть какие-то региональные. Например, в Москве многодетным семьям предоставляются скидки. Но вот если у людей низкие доходы, то они имеют право претендовать на жилищную субсидию», – говорит Разворотнева.
Жилищная субсидия выплачивается в том случае, когда расходы на ЖКУ превышают определенный порог дохода семьи, поясняет эксперт, отмечая, что в каждом регионе этот порог разный, но в основном он составляет 22%, а в Москве – 10%. Получается, если житель столицы платит за коммуналку больше 10% своего дохода, то может претендовать на субсидию.
«Соответственно, если нужно обратиться в органы соцзащиты (в Москве это МФЦ), чтобы начислили субсидию. Там есть несколько условий, в том числе нужно не иметь долгов», – объяснила собеседница.
В Кремле ответили на обвинения Евросоюза в адрес Путина
В Кремле категорически не согласны с прозвучавшими в Европейском союзе заявлениями в адрес президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, безусловно нет, мы категорически не согласны с подобными заявлениями», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Так он ответил на просьбу прокомментировать утверждения Евросоюза о том, что глава российского государства якобы несет политическую ответственность за происходящее с «лидерами оппозиции».
Байден ушел от ответа на вопрос о дате разговора с Путиным
Президент США Джо Байден заявил, что «в какой-то момент» переговорит с российским лидером Владимиром Путиным.
«Уверен, что мы поговорим в какой-то момент», – передает слова Байдена РИА «Новости».
В среду Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. Путин в ответ на это пожелал Байдену здоровья и вспомнил детскую поговорку. Также он предложил американскому президенту провести дискуссию в прямом эфире.
Эксперт объяснил скандал на первых при Байдене переговорах США и Китая на высоком уровне
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«Новый президент США дает понять, что не пойдет на уступки даже там, где американский интерес требует компромисса», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя обвинения Китая в адрес Соединенных Штатов Америки в неподобающем поведении во время встречи делегаций двух стран в Анкоридже.
«После победы Байдена в американской политической дискуссии звучало мнение, что китайцы и русские будут испытывать его на прочность, а он, в свою очередь, не сможет реагировать на это так же жестко, как Трамп. Но теперь новый президент дает понять, что не пойдет на уступки даже там, где американский интерес требует компромисса», – объяснил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
По мнению собеседника, встреча США и Китая на Аляске характерно продемонстрировала такую позицию демократической администрации. «С одной стороны, все понимают, что нужно договориться друг с другом хотя бы по вопросам торговли. Вероятно, какое-то торговое соглашение действительно будет подписано, но все же американская сторона постоянно делает акцент на том, что китайцам такой договор нужен больше, чем Америке. Это значит, что давление на Китай будет только усиливаться», – полагает эксперт.
Китай обвинил США в неподобающем поведении во время встречи делегаций двух стран в Анкоридже, штат Аляска. С американской стороны делегацию возглавляли госсекретарь Энтони Блинкен и советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан, с китайской – глава МИД КНР Ван И.
«Американская сторона во время вступительного слова резко вышла за лимит времени с безосновательными атаками и обвинениями в адрес внешней и внутренней политики Китая, провоцируя конфликт. Это не этика обращения с гостями, это также не соответствует дипломатическому протоколу. Китайская сторона резко ответила на это», – сообщил представитель китайской делегации.
Риторика США относительно Китая отличается от их позиции по вопросам взаимоотношений с Россией, отметил Кортунов.
«С китайским лидером Си Цзиньпином в любом случае придется вести диалог, а вот с президентом России Владимиром Путиным Байден, по-видимому, не считает нужным договариваться, кроме как по теме контроля над вооружениями. Несмотря на то, что по отношению к Си используется менее агрессивная риторика, суть остается одной: надо всем доказать, что Байден – сильный президент, который будет последовательно отстаивать американские позиции», – указал собеседник.
Сохранение дипломатических отношений с США в интересах России?
«Это значит, что общий конфронтационный курс США относительно Китая сохраняется, а в некотором смысле даже усиливается. Ведь у демократов, помимо традиционного набора претензий к Пекину, есть еще целый ряд вопросов, которые не очень интересовали бывшего президента – права человека в Гонконге, Синьцзяне и на Тибете, преследование религиозных меньшинств, отношение к диссидентам. В то же время ни одна из сторон не желает полноценной торговой войны, следовательно, по этим вопросам договоренности, скорее всего, будут достигнуты. Таким образом, конфронтация будет перемещаться в другие сферы: гонку современных технологий и вооружений, геополитическое соревнование в Восточной Азии, идеологическое противостояние», – заключил Кортунов.
Ранее министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И на открытии китайско-американских переговоров высокого уровня в Анкоридже на Аляске заявил, что Китай и США должны остановить дальнейшее ухудшение двусторонних отношений.
Напомним, в среду Китай пригрозил США ответными мерами в случае введения новых американских санкций. В тот же день в американской администрации заявили о намерении потребовать от Китая на предстоящих переговорах в Анкоридже «изменить курс». В конце февраля глава МИД КНР Ван И заявил, что отношения Китая и США отклонились от нормального пути, так как «предыдущая администрация США, исходя из собственных политических интересов, в серьезной степени извратила путь Китая в будущее и политику в отношении него. В ответ в Белом доме заявили о намерении властей США строить отношения с Китаем «с позиции силы».
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Разработчика «Бурана» обвинили в заказном убийстве
Разработчику многоразового космического орбитального корабля-ракетоплана «Буран» Александру Кибальченко предъявили обвинение в заказе и организации убийства бывшего зятя в Москве, сообщил его адвокат Александр Карабанов.
«Разработчик «Бурана» 63-летний профессор, доктор технических наук Александр Кибальченко категорически отвергает обвинение в организации похищения с целью убийства», – передает ТАСС сообщение адвоката.
По версии следствия, 4 марта на улице Маршала Тухачевского в столице четверо мужчин с помощью электрошокера насильно посадили мужчину в автомобиль, вывезли в подмосковный Красногорск и убили. Изначально фигурантам предъявили обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, сопряженное с похищением человека»), позже им дополнительно инкриминировали признак «из корыстных побуждений или по найму», затем «похищение человека». В настоящее время все они находятся в СИЗО. Следствие полагает, что Кибальченко заказал убийство бывшего зятя из-за споров при разводе с его дочерью. Уточняется, что профессор отдал за убийство 50 тыс. долларов.
В январе Следственный комитет рассказал о случаях заказных убийств за криптовалюту.