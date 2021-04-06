Кириенко заявил о необходимости международных правил работы компаний в интернете Кириенко: Россия открыта для иностранных интернет-компаний, но правила надо соблюдать 6 апреля 2021, 20:00 Текст: Алексей Дегтярев

Россия намерена добиваться того, чтобы иностранные интернет-компании соблюдали российские законы, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. «Сегодня везде в мире появляются единые правила и нормы, которые говорят о том, что не только государство должно действовать по правилам, но и глобальные международные платформы должны действовать по правилам. Они должны соблюдать права человека, не должны вводить свою цензуру», – цитирует выступление Кириенко на первом молодежном форуме по управлению интернетом Youth RIGF РИА «Новости». По его словам, в России не существует государственной цензуры, но «не может быть и цензуры глобальных платформ». «Мы, конечно, будем добиваться того, чтобы российское законодательство соблюдали иностранные компании-партнеры. Мы не закрываем рынок, они все к нам приходят, но правила надо соблюдать. Мы надеемся, что здесь здравый смысл и соблюдение норм закона действует, если нет, то у государства должны быть инструменты, что называется, подталкивания к этому. Что произошло недавно с компанией Twitter, которая игнорировала предписания Роскомнадзора», – добавил первый замглавы администрации президента. Кириенко добавил, что предписания в адрес Twitter касались распространения детской порнографии, наркотиков и пропаганды самоубийств. «После того, как Роскомнадзор начал применять меры ограничения, причем, обратите внимание, сделал это очень корректно, чтобы не пострадали пользователи. Не блокируется ресурс, а замедляется прохождение сигнала, кто хочет получить сигнал, он его получит. После этого, впервые за несколько лет, компания начала работать. Они за месяц, по данным Роскомнадзора, уже две третьих противоправной информации устранили. Почему нельзя было сделать этого раньше?» – задался он вопросом. По его словам, российский интернет-рынок – один из самых либеральных в мире, в России установлен один из самых низких тарифов на пользование интернетом, и действует одно из самых либеральных законодательств. «Но сегодня везде в мире появляются единые правила и нормы, которые говорят о том, что не только государство должно действовать по правилам, но и глобальные международные платформы должны действовать по правилам: они должны соблюдать права человека, не должны вводить свою цензуру», – пояснил Кириенко. Он подчеркнул, что нельзя допускать цензуру глобальных платформ, так же, как и государственную. «Мы знаем эти примеры, когда вдруг какая-то глобальная платформа принимает решение, что фильм про возвращение Крыма в Россию они банят и запрещают. Кто принял это решение? Кто принял решение, что они отдельных людей, высказывающих свое мнение, не противоречащее законодательству, огранивать доступ к их аккаунтам? По каким правилам это происходит?» – указал он. Этим объясняется появление в России нормы о том, что цензура запрещена для всех, включая государство и компании. «Хочу подчеркнуть, что у нас одно из самых либеральных законодательств, но законы наши надо уважать», – сказал Кириенко. По его словам, в Россия сейчас – одна из немногих стран, которая может гордиться своими собственными интернет-компаниями. «Интернет сегодня это безграничное пространство развития с точки зрения образования, и с точки зрения коммуникации, и с точки зрения возможности реализовать свои бизнес-идеи, социальные проекты. Возможность получения информации – это ключевое условие развития и конкурентоспособности и каждого человека, и страны в целом. Россия – одна из немногих стран, которая по праву может гордиться уникальными компаниями и уникальными людьми, которые создавали эти компании», – сказал Кириенко. Он напомнил, что Россия является одной из немногих стран, где национальные социальные сети превосходят иностранные, а также существуют свои антивирусы и интернет-торговля. «Качество российских программистов, интеллект и творческий потенциал россиян, которые сегодня выбирают зоной своего развития программирование, современное развитие интернет-технологий, они настолько сильны, что Россия по праву может быть одним из мировых лидеров в этих направлениях. И задача государства в этих условиях поддержать первые шаги», – подвел итог он. Напомним, Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России с 10 марта на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств из-за неудаления незаконного контента. В случае продолжения игнорирования российских законов со стороны Twitter сервису грозит блокировка. В понедельник Роскомнадзор сообщил о принятом решении продлить до 15 мая меры по замедлению трафика Twitter.

На Украине рассказали о «непоправимом провале» Зеленского 6 апреля 2021, 05:56

Фото: president.gov.ua

Текст: Елизавета Булкина

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Катар на фоне заявлений Киева о «российской угрозе» является «ошеломляющим и непоправимым провалом», считает журналист украинского телеканала «Еспресо» Виталий Портников. В минувшую пятницу президент США Джо Байден в телефонном разговоре с Зеленским заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев. Главы государств также обсудили якобы имеющее место наращивание Россией военного присутствия у границ с Украиной. Портников отмечает, что Зеленский спокойно покинул страну на фоне заявлений официального Киева о якобы «российской угрозе». Такое поведение президента, по мнению журналиста, вызывает сомнения в том, что такая угроза вообще существует. «Обычно в ситуации опасности, которая грозит их государствам и чревата войной и жертвами, главы государств прерывают официальные визиты или отпуска и возвращаются домой. Прерывают, а не начинают! О чем свидетельствует такое поведение Зеленского с точки зрения западной дипломатии и общественного мнения? О том, что никакой настоящей угрозы нет. Что все это была украинская выдумка, а российские чиновники, утверждавшие, что маневры их вооруженных сил никому не угрожают, говорили правду», – цитирует Портникова «Еспресо». «Это и есть ошеломляющий и непоправимый провал украинской политики и дипломатии после очевидных успехов последних недель», – пояснил журналист. По мнению Плотникова, на самом деле президент Украины поехал в Катар, «просто потому, что ему так захотелось». «Потому, что ни сам Зеленский, ни его помощники, ни его сторонники не чувствуют никакой ответственности за нашу страну. Катар так Катар, почему бы и нет?» – заключил он. Напомним, в Киеве прозвучала новая серия заявлений о готовности ВСУ «идти в наступление» в Донбассе и о том, что Россия якобы сконцентрировала огромные военные силы на границе с Украиной. Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, с чем связано наращивание военного присутствия на границах с Украиной и переброска военных в Крым, заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Он добавил, что Россия принимает меры для обеспечения безопасности своих рубежей, по периметру которых отмечается активность НАТО. Украинская делегация опозорилась во время визита в Катар 6 апреля 2021, 15:12

Фото: president.gov.ua

Текст: Алина Назарова

Делегацию президента Украины Владимира Зеленского обвинили в грубом нарушении правил этикета во время визита в Катар. Фотографии встречи были опубликованы на сайте офиса президента Украины, но после бурной реакции в соцсетях снимки удалили. На фотографиях видно, что во время приема глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сидели, закинув ногу на ногу, тем самым демонстрируя подошвы своих туфель, пишет «Страна.ua». «Нельзя сидеть, положив ногу на ногу. Ноги считаются нечистыми, поэтому-то, сидя, нельзя показывать подошвы обуви. То, как сидели члены делегации, является проявлением очень большого неуважения», – рассказал эксперт по арабским странам, дипломат Андрей Романюк. Он отметил, что девушка из состава украинской делегации также нарушила правила этикета, оголив колени. Эксперт уточнил, что женщины на таких мероприятиях должны надевать брючный костюм или длинную юбку. В самом Катаре также обратили внимание на позы Ермака и Кулебы, как рассказал журналист Al Jazeera Али-Хассан Аль-Моссламани. «Источники в окружении эмира Катара поделились, что у Тамим бин Хамад Аль Тани тоже посчитали это непристойным. Но в то же время нельзя говорить, что это катастрофическая ситуация и сложно сказать, насколько этот инцидент отразится на отношениях и бизнесе между странами. … Но свои выводы, конечно, у эмира сделали, и, возможно, будут, скажем так, более сдержанными в общении с Киевом», – сказал журналист. Тем временем журналист украинского телеканала «Еспресо» Виталий Портников заявил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Катар на фоне заявлений Киева о «российской угрозе» является «ошеломляющим и непоправимым провалом». В США решили втрое увеличить дальность «убийц» российских С-400 6 апреля 2021, 02:15

Фото: mil.ru

Текст: Евгения Шестак

Армия США изучает возможность увеличения дальности ракет Precision Strike Missile (PrSM) почти втрое – с текущих 500 до 1600 километров. Согласно изданию, в перспективе оружие может получить усовершенствованные двигатели, которые, не увеличивая габариты ракеты, позволят запускать ее с боевых машин реактивной системы залпового огня (РСЗО) дальнего действия High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), передает Рен ТВ со ссылкой на Breaking Defense. Также издание напоминает, что пока ракеты еще не поступили на вооружение американской армии, ожидается, что это произойдет в 2023 году. Напомним, газета ВЗГЛЯД анализировала сообщения об американской ракете Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля – земля», якобы способной уничтожить российскую систему С-400, которая уже доказала свою эффективность в Сирии. Юрист рассказал о наказании для позировавших голыми на балконе в Дубае моделей 5 апреля 2021, 20:30

Фото: кадр из видео

Текст: Татьяна Косолапова

Организаторы обнаженной фотосъемки на балконе в Дубае с большой вероятностью знали о строгом законодательстве страны и возможном аресте, заявил газете ВЗГЛЯД кандидат юридических наук, профессор Янис Юкша. Впрочем, девушкам вряд ли грозит тюремный срок, полагает он. В Дубае полиция задержала 12 моделей, которые позировали в обнаженном виде на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Dubai Marina. Участницам съемки грозит до полугода тюремного заключения, а также штраф. Кроме того, с девушками находился организатор фотосессии, который является единственным россиянином. Ему грозит до полутора лет лишения свободы и штраф. «Я хорошо знаком с правилами и законодательством Арабских Эмиратов и хочу сказать, что оно достаточно жестко трактует многие вещи, связанные с публичной демонстрацией обнаженного тела, алкогольного опьянения и так далее. Но несмотря на жесткость этого законодательства и мгновенную реакцию на подобные действия, нарушители остаются под арестом чуть ли не в гостиницах, а после этого выдворяются, как правило, без права вернуться в страну», – говорит Юкша. Он объясняет, что это связано с тем, что тюрьмы и изоляторы в ОАЭ переполнены, а сама страна очень маленькая по площади и населению: численность коренных граждан недотягивает до миллиона человек, а остальные девять миллионов – приезжие, которые никогда не получат гражданство этой страны, поэтому обязаны регулярно покидать ее и получать новую визу. «Поэтому арабская полиция всегда действует очень стремительно и пунктуально. Но я думаю, что желание получить гонорары от сумасшедшей нездоровой публики в плане фотографий с демонстрацией подобных вещей закрывает все возможные негативные последствия. Я почти убежден, что организаторы этого публичного мероприятия знали о том, что такой арест возможен», – считает собеседник. Дамы же, которые являлись непосредственными участницами, возможно, о таком жестком законодательстве не знали и не были проинформированы, полагает юрист. При этом он уверен, что в России за подобную фотосессию им бы вряд ли грозило наказание. «Что касается России, то я не вижу оснований применять по крайней мере уголовный закон к людям, которые занимаются подобным. В худшем случае мы говорим о хулиганстве, с моей точки зрения, но все зависит от того, как будет трактоваться данная ситуация правоохранительными органами – какие доказательства соберут следователи», – рассказывает Юкша. По его мнению, балкон – это не публичное место, а часть жилого помещения. Это подтверждает, например, любой план квартиры, в общую площадь которой входит лоджия или балкон. Соответственно, у владельца жилого помещения нет никаких ограничений на использование той или иной территории своей квартиры. «Все, что касается подобных проявлений в обнаженном виде, то я почти убежден, что негативных последствий в России быть не должно. Мы же не раз видели, как совершенно нездоровые дамы чуть ли не грудью бросались на полицейских. Причем это на постоянной основе происходит и в европейских странах, да и у нас в стране такие были, но это публичное место. А балкон все-таки больше подходит под частную территорию», – подытожил юрист. В ДНР назвали дату начала наступления украинских войск 6 апреля 2021, 16:44

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Замглавы министерства информации самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Бессонов заявил, что ожидает наступление Киева в третьей декаде апреля, отметив, что украинская сторона продолжает ежедневно подвозить военную технику в Донбасс. «Конечно, ежедневно (продолжается подвоз техники – прим. ВЗГЛЯД). Противник разворачивает силы и средства. Конечно, наш противник готовится к наступательным действиям, это очевидно», – сказал Бессонов в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости». По его словам, ДНР уже семь лет находится в состоянии войны и готова обороняться в случае наступления. Как отметил Бессонов, разведка ДНР работает хорошо, поэтому Донецк готов ко всему. «Прогнозировать конкретную дату, когда будет... Нужно понимать, что противник уже готов. Они провели все необходимые подготовительные мероприятия, чтобы начать боевые действия. Когда будет отдан приказ о наступлении? Скорее всего, это будет зависеть от погодных условий, потому что сейчас весенняя распутица, земля влажная, для эффективных наступательных действий армия должна иметь возможность быстро маневрировать, быстро перемещаться. Поэтому земля должна просохнуть. Скорее всего, по прогнозам наших специалистов и военных, возможно это будут 20-е числа апреля», – сказал Бессонов. Говоря о том, готов ли Донецк обороняться в том случае, если Украина будет применять беспилотники, Бессонов также ответил положительно. «Конечно, готовимся. Конечно, есть, чем ответить. Готовы к тому, что противник будет применять все имеющееся вооружение», – добавил он. Накануне глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово». Напомним, 3 апреля в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. На следующий день мирный житель подорвался в ЛНР на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника. При этом в тот же день Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Берлину и Парижу следует «безотлагательно привести в чувства» власти Украины в связи с обострением ситуации в Донбассе. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Евродепутат потребовал от Германии «кусать русского медведя» 6 апреля 2021, 13:04

Фото: Martin Bertrand/Reuters

Текст: Алина Назарова

Нидерландский политик и депутат Европарламента Питер ван Дален призвал власти Германии не бояться «кусать русского медведя», отказаться от «Северного потока – 2» и вводить более жесткие санкции в отношении Москвы. «Путина не волнуют права человека… Несмотря на это, Германия не может решиться на жесткие санкции против России, прежде всего по экономическим причинам», – написал евродепутат в статье для немецкого издания Die Welt, перевод которой приводит ИноПресса. Политик отметил, что немецкая геополитика всегда во многом определялась географическим положением Германии. По его словам, расположенной в центре Европы стране всегда приходилось поддерживать гармоничные отношения с крупными державами Запада и Востока. «На Западе сегодня без перемен. Отношения с Западом и Францией стали гармоничными надолго, что отчасти связано с политикой НАТО и Европейского союза. Но Германия поддерживает хорошие отношения и с Востоком. С одной стороны, это означает поддержание мирных отношений внутри европейского континента, а также, в частности, с Россией (и с Китаем). Германия хочет сохранить эти отношения, потому что они благоприятны для торговли. Продажа знаменитых немецких станков и автомобилей должна продолжаться без помех. С другой стороны, Германии следовало бы открыто говорить о ситуации с правами человека в этих странах. К сожалению, это происходит настолько осторожно, что в отношениях едва ли появляется напряженность», – говорится в статье. Ван Дален пишет, что «политический шпагат Германии по отношению к России» наблюдается уже многие годы. Он отметил, что Берлин неоднократно делал многочисленные заявления в адрес России. «Но эта критика всегда была одного рода: слова, иногда сопровождавшиеся гуманитарными действиями, например, оказанием медицинской помощи. Дальше Германия пока не заходила. Она предпочитает не вводить санкции или в лучшем случае вводить весьма ограниченные санкции», – указывает автор статьи. Он уверен, что правительству в Берлине пора отказаться от этого курса. «На Западе гармония стала устойчивой. И есть возможности для того, чтобы на Востоке более жестко относиться к России. … Германии следует отказаться от «Северного потока – 2» и ввести санкции против компаний, работающих над этим проектом, по примеру правительств Трампа и Байдена в США», – считает евродепутат. «Германия не должна бояться жестких санкций. … Германии следует не только лаять на русского медведя, но время от времени и кусать его. Это не убьет медведя, но может заставить его сменить курс. И именно это необходимо. Я надеюсь, за словами моих немецких товарищей последуют и действия», – заключает ван Дален. Между тем в марте Германия заявила администрации США, что отвергает экстерриториальные санкции по газопроводу «Северный поток – 2». Кроме того, СМИ сообщили, что надежды немецкого правительства на улучшение взаимоотношений с Вашингтоном при новой американской администрации не оправдались. В МИД России заявили, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2», поскольку строительство газопровода близится к завершению. Оператор проекта «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG сообщил об укладке уже 2339 километров протяженности труб, или 95% газопровода. Лавров призвал Францию и Германию «привести в чувство» Киев 6 апреля 2021, 13:28

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Берлину и Парижу следует «безотлагательно привести в чувства» власти Украины в связи с обострением ситуации в Донбассе, призвал министр иностранных дел России Сергей Лавров, заявив о разочаровании в реакции США и Запада на поведение Киева в Донбассе. «К сожалению, каждый раз, когда встречается нормандский формат в том или ином качестве, на уровне ли лидеров, представителей, сотрудников министерств иностранных дел, мы не видим энергичных действий со стороны наших французских и германских коллег по приведению украинской стороны в чувства. А сейчас уже слишком много свидетельств того, что это требуется сделать безотлагательно», – сказал Лавров, передает ТАСС. Он также заявил, что реакция США и Запада на поведение Киева в Донбассе разочаровывает. «Что касается заявлений украинского руководства, на этот счет было много аналитических статей, репортажей. Нас это тревожит, мы об этом говорим и нашим европейским коллегам, надеемся, что соответствующее понимание того, что происходит, имеется и в Вашингтоне. К огромному сожалению, пока действия и реакция наших западных коллег на наращивание военной структуры, на переброску войск к линии соприкосновения в Донбассе разочаровывает», – сказал министр. По его словам, на Западе «исходят из того, что надо всячески всемерно поддерживать украинскую власть, в том числе в ее абсолютно неприемлемых действиях и заявлениях», передает РИА «Новости». В Донбассе в последнее время наблюдается эскалация конфликта. Так, 3 апреля в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. 4 апреля мирный житель подорвался в Луганской народной республике на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника. При этом Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово». «Академик Черский» начал подготовку к укладке «Северного потока – 2» 6 апреля 2021, 11:52 Текст: Алина Назарова

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» ведет подготовительные работы перед началом укладки газопровода «Северный поток – 2» в датских водах Балтийского моря, сообщили в компании-операторе строительства трубопровода Nord Stream 2 AG. «Трубоукладочное судно «Академик Черский» выполняет подготовительные работы перед началом укладки трубопровода. О начале укладки трубопровода «Академиком Черским» мы сообщим дополнительно», – сказали ТАСС в компании, отвечая на вопрос о сроках начала укладки «Северного потока – 2». В конце марта судно-трубоукладчик «Академик Черский» прибыло к месту укладки «Северного потока – 2», сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG. Тем временем в МИД России заявили, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2», поскольку строительство газопровода близится к завершению. Оператор проекта «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG сообщил об укладке уже 2339 километров протяженности труб, или 95% газопровода. Свидетели по делу Ефремова предстанут перед судом за дачу ложных показаний 5 апреля 2021, 21:23

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Трое свидетелей по делу Михаила Ефремова, обвиняемые в даче заведомо ложных показаний, предстанут перед судом, им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Следователями... главного следственного управления ГУ МВД России по Москве окончено предварительное расследование трех уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 307 УК РФ... В настоящее время уголовные дела с утвержденными прокурором обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу», – цитирует РИА «Новости» Волк. По ее словам, всем фигурантам предъявлены обвинения, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Напомним, в МВД сообщали, что в отношении свидетелей по делу о смертельном ДТП с Ефремовым возбуждены три уголовных дела о даче заведомо ложных показаний. Свидетелей допросили по ходатайству Пашаева. Бывший адвокат Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что актер не искал свидетелей по делу самостоятельно, и добавил, что не пытался ввести суд в заблуждение. Пашаев также заявлял, что нашел свидетелей по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова по объявлению в СМИ. На заседании в Пресненском суде Пашаев зачитывал показания тайного свидетеля по фамилии Кобец, который подтверждал, что на момент смертельного ДТП актера не было за рулем. Позже он признался, что слеп на один глаз, а перед тем, как увидел аварию, пил пиво. Второй свидетель Гаев заявил, что после ДТП Ефремов вышел из машины со стороны пассажирского сиденья. Третий, Бадасян, сообщил, что видел, как «высокий мужчина в бейсболке» якобы садился на заднее сиденье автомобиля артиста перед смертельным ДТП. В сентябре Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор на полгода – до семи с половиной лет. В феврале 2021 года Ефремова направили из колонии в Белгородской области на следственные действия в Москву, где поместили в следственный изолятор «Водник». В феврале Ефремова этапировали обратно в Белгородскую область. США решили уничтожить самолеты для наблюдательных полетов над Россией 6 апреля 2021, 08:35

Фото: wikipedia.org

Текст: Дмитрий Зубарев

Американские военные приняли решение разобрать на запчасти самолеты, которые ранее, согласно условиям международного Договора по открытому небу (ДОН), применялись США для проведения наблюдательных полетов над Россией. Как отмечает издание, в связи с этим «возникают вопросы относительно планов президента [США Джо] Байдена по возвращению» в ДОН. Решение выйти из соглашения приняла предыдущая американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом, передает ТАСС со ссылкой на электронную версию газеты The Wall Street Journal. Представитель ВВС США сообщила, что в наличии двух самолетов OC-135B («Оу-си-135-би») больше нет необходимости. Их в ближайшие месяцы отправят на авиабазу в штате Аризона, где находится свалка авиационной техники. Член палаты представителей Конгресса США Дон Бэкон (республиканец от штата Небраска) сообщил изданию, что обслуживание самолетов обходится слишком дорого. «После доставки на свалку их разберут на запчасти и разрежут на металлолом», – добавил законодатель. В материале приводятся слова представителя Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома относительно возможности возвращения США в ДОН. «Мы примем решение в нужное время, оно не связано с запланированными действиями, касающимися устаревающей техники», – сказал он. Руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл заявил, что США могли бы вернуться в ДОН, несмотря на утилизацию самолетов. По словам эксперта, американские специалисты могут находиться на борту самолетов союзников. «Мы можем взаимодействовать с союзниками в рамках совместных миссий, как мы делали в прошлом при облете территории России», – отметил Кимболл. Как говорится в публикации, бывшие сотрудники администрации Трампа выразили уверенность в том, что США не нуждаются в облете российской территории в свете совершенствования спутников. Источники уточнили, что администрация Трампа в прошлом году предлагала отдать указанные самолеты союзникам, однако они не проявили интереса. Напомним, 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес. Сообщалось, что Москва может завершить внутригосударственные процедуры по выходу из ДОН к лету этого года. При этом Россия не исключила сохранения Договора об открытом небе. Ранее сообщалось также, что вооруженные силы России смогут применять существующую версию самолетов Открытого неба Ту-214ОН для решения военных задач в Арктическом регионе. При этом 5 апреля Ту-214ОН заметили у границы Украины, борт сделал несколько кругов к западу от Ростова-на-Дону. США заподозрили в подготовке к третьей мировой войне 6 апреля 2021, 15:39 Текст: Наталья Ануфриева

Военно-воздушные силы США проводят регулярные учения, в ходе которых моделируется масштабное воздушное противостояние великих держав, американские ВВС «сталкиваются» с опытными и хорошо подготовленными противниками, что можно расценивать как подготовку к третьей мировой войне, пишет обозреватель Крис Осборн в своей статье в The National Interest. Осборн пишет, что в ходе учений Red Flag ВВС США сталкиваются с опытным и хорошо вооруженным противником, так называемой красной командой, обладающей передовыми средствами ПВО и высокотехнологичными самолетами пятого поколения, передает РИА «Новости». По мнению эксперта, так США готовятся к третьей мировой войне. Согласно докладу ВВС США, целью учений является подготовка вооруженных сил к «многодоменной» войне. «Тактика воздушного боя остается основным направлением в сценариях учений Red Flag, однако также учитываются угрозы, которые могут появиться в космосе и киберпространстве. Таким образом, вооруженные силы должны быть готовы реагировать и преодолевать любые вражеские препятствия для осуществления успешной миссии», – отмечается в докладе. Обозреватель подчеркивает, что при возникновении угроз в космическом или кибепространстве уничтожение ПВО противника становится более сложной задачей для ВВС США. Ранее политолог Андрей Кортунов назвал в комментарии газете ВЗГЛЯД вероятный сценарий начала новой мировой войны. Названо главное препятствие для полетов в дальний космос 5 апреля 2021, 20:53

Фото: "Mars", National Geographic

Текст: Ксения Панькова

Пониженное магнитное поле или его полное отсутствие являются основным препятствием для полетов в дальний космос, поскольку это может негативно влиять на космонавтов, заявил научный руководитель Института космических исследований РАН академик Лев Зеленый. «Может быть, у будущих космонавтов надо эту магнитную чувствительность тоже проверять, не только брать анализ простаты, как сейчас это делается, и другие сложные анализы, а проверять на чувствительность к изменению магнитного поля», – сказал он на международном симпозиуме «Человек в космосе» в Москве, передает РИА «Новости». По словам Зеленого, у космонавтов может проявляться негативный эффект при длительном пониженном или полном отсутствии магнитного поля в дальнем космосе. На данный момент, космонавты сдают многочисленные анализы, на основании которых врачи допускают их к полетам в космос. Ранее руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что российские разработчики задумали создать сверхтяжелую ракету, способную доставлять до 200 тонн груза на Луну и Марс. В США два брата-подростка убили свою семью и покончили с собой 5 апреля 2021, 20:39

Фото: Ron T. Ennis/Zuma/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Шесть человек были найдены мертвыми в доме американского города Аллен штата Техас. По предварительной версии следствия, два подростка убили членов своей семьи, а затем покончили жизнь самоубийством, сообщили в полиции города. В понедельник сотрудники полиции, которых вызвал друг погибшей семьи, обнаружили мертвыми двух братьев, их сестру, отца, мать, а также бабушку. Отмечается, что самой молодой жертве было 19 лет, сообщает The Dallas Morning News. Правоохранители считают братьев подозреваемыми. «Очевидно, два брата договорились покончить жизнь самоубийством и в конечном итоге забрали с собой всю семью», – сказал сержант полиции Аллена Джон Фелти. Полиция считает, что инцидент произошел в субботу. Лукашенко разъяснил Польше, где родина у белорусских поляков 6 апреля 2021, 12:53

Фото: Валерий Шарифулин/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко указал польским властям, что проживающие в республике этнические поляки являются гражданами своей страны – Белоруссии. Лукашенко заявил на совещании по внешнеполитической тематике, что «многие поднимают польский вопрос», говорят о «притеснении». Он напомнил Варшаве – в Белоруссии проживает много поляков, но «это наши поляки», эта республика – их родина, передает БелТА. «Они здесь жили, их дети живут и будут жить. Кто хочет выехать, - мы никого не держали и держать не собираемся. Но те, кто живет у нас, граждане Беларуси, это – наши поляки», – подчеркнул он. Лукашенко отметил, что аналогичный подход и в отношении граждан других национальностей: «Это наши русские, наши украинцы, евреи». Он констатировал, что законную реакцию правоохранительных органов на противоправную деятельность некоторых граждан Белоруссии, называющих себя поляками, в Варшаве считают притеснением польского национального меньшинства. «Но почему-то у нас отдельные лица вспоминают о своих национальных корнях только тогда, когда преступают закон, а не когда нужно сделать что-то полезное для государства, гражданами которого они являются. Неважно, кто они – поляки, белорусы, русские, евреи или украинцы», – отметил глава государства. Президент подчеркнул, что в Белоруссии всегда ответственно подходили к соблюдению прав всех национальных меньшинств и гордятся межэтническим миром в стране: «Так оно будет всегда. И религиозный, и межэтнический мир в Белоруссии будет сохранен во что бы то ни стало. Никто нас не толкнет на противоборство поляков с белорусами или русскими». «Более того, с польским народом белорусов объединяет многовековая история. У нас нет неурегулированных территориальных и имущественных претензий друг к другу. Мы никогда не вспоминали об оккупации Польшей значительной части белорусской территории в 20-30-е годы прошлого века. Но, видимо, пришло время вернуться к этой теме и детально исследовать ее с привлечением историков и политологов, что уже, кстати, мы начали делать», – сказал глава государства. Лукашенко отметил, что политические контакты между Польшей и Белоруссией «никогда не были идеальными», и в Минске «в силу своего характера, менталитета долго мирились с отдельными выпадами и обвинениями в свой адрес, старались найти компромисс, проявляли гибкость, понимание», исходя из того, что «соседей не выбирают», и «они действительно все важны для нас». «Но, оказалось, эти конструктивные подходы в Варшаве воспринимают как слабость. Декларируемая еще в июне прошлого года готовность польской стороны идти нам навстречу по целому ряду направлений сменилась обвинениями в фальсификации выборов, поддержкой наших нынешних беглых и их компаний, предоставлением убежища беглым предателям и экстремистам, экстремистским интернет-ресурсам. А потом дело дошло до санкций», – обратил внимание Лукашенко. «Последней каплей, которая переполнила чашу терпения, стали неприкрытые попытки героизации бандитов и военных преступников», – заявил белорусский лидер. Ранее Польша решила предложить Литве и Латвии ввести санкции против Белоруссии. Эксперт оценил решение США утроить дальность «убийцы» С-400 6 апреля 2021, 14:50

Фото: army.mil

Текст: Наталья Макарова

«Это будет совсем другая ракета, и на ее изготовление уйдет до десяти лет», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС России Сергей Хатылев, комментируя сообщение о планах армии США увеличить дальность ракет Precision Strike Missile (PrSM) почти втрое – с текущих 500 до 1600 километров. «Судя по всему, американцы хотят получить оружие, способное наносить удары по наземным целям с относительно безопасной дистанции. То есть речь идет о том, чтобы увеличить дальность стоящих на вооружении ракет», – пояснил бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев. «Но увеличение дальности не ведет за собой сохранение точности, – отмечает эксперт. – Тогда американцам нужно вкладываться в систему целеуказания и наведения ракет. Но наши системы разведки давно используют пассивные каналы радиолокации. А в ближайшие пять-десять лет мы, возможно, сможем работать лазером и другими перспективными средствами обнаружения целей. Поэтому то, что США затеяли, несвоевременно. Российские средства обнаружения и ЗРК имеют полный набор ракет, которые могут действовать в разных условиях обстановки», – заверил он. «Кроме того, чтобы увеличить дальность ракеты с 500 до 1600 километров, нужны новые технологии, двигатели, системы. Это практически новая ракета, – подчеркнул эксперт. – Технологически срок ее разработки – от одного до двух лет. Но на то, чтобы изготовить эту ракету, провести ее испытания и запустить в серию, понадобится до десяти лет. Поэтому такое заявление американцев близко к фейковому». Напомним, издание Breaking Defense сообщило о том, что армия США изучает возможность увеличения дальности ракет Precision Strike Missile (PrSM) почти втрое – с текущих 500 до 1600 километров. Согласно изданию, в перспективе оружие может получить усовершенствованные двигатели, которые, не увеличивая габариты ракеты, позволят запускать ее с боевых машин реактивной системы залпового огня (РСЗО) дальнего действия High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS). Также издание напоминает, что пока ракеты еще не поступили на вооружение американской армии, ожидается, что это произойдет в 2023 году. Ранее газета ВЗГЛЯД анализировала сообщения об американской ракете Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля – земля», якобы способной уничтожить российскую систему С-400, которая уже доказала свою эффективность в Сирии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД