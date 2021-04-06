На столкнувшего человека на рельсы в метро Москвы мужчину завели дело об угрозе убийством Впавшую в кому сотрудницу Госдумы признали потерпевшей в ДТП с участием блогера 6 апреля 2021, 18:22 Текст: Алексей Дегтярев

Пострадавшую в аварии с пятью автомобилями на Садовом кольце в Москве сотрудницу Госдумы Марию Артемову признали потерпевшей в деле с участием блогера Эдварда Била (Эдуарда Биля), сообщил адвокат семьи Артемовой Александр Князев. «Артемову официально признали потерпевшей по уголовному делу, по которому проходит Бил. Более того, жена Била вышла с нами на связь и подтвердила намерение виновника автоаварии предоставить Артемовой материальную помощь. Мы выразили готовность ее принять. Ее объем будем обсуждать позже», – пояснил Князев ТАСС. В понедельник сообщалось, что Эдварду Билу надели электронный браслет по решению суда по делу об аварии в Москве. В этот же день Артемова была отключена от аппарата искусственной вентиляции легких, но не вышла из комы. 1 апреля на Садовом кольце в Москве произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате серьезно пострадала женщина. Столичный дептранс опубликовал видеозапись с моментом происшествия, согласно которой один из автомобилей перед ДТП выехал на встречную полосу движения. Виновником ДТП, предположительно, стал водитель спорткара Audi RS6 одного из последних поколений, оценочная стоимость которого превышает 9 млн рублей. По словам источника в правоохранительных органах, за рулем Audi RS6 находился блогер и пранкер Эдвард Бил (Эдуард Биль). Сам блогер сначала заявил о своей невиновности в аварии. При этом, по словам блогера, за рулем Audi RS 6 Avant якобы находился его приятель, а сам он подъехал на место, чтобы разобраться в инциденте. Однако позже блогер признал, что в момент аварии действительно находился за рулем, о чем говорили свидетели ДТП. Через некоторое время он признал, что раскаивается в совершении правонарушения.

Москве пообещали возвращение снега и заморозков 5 апреля 2021, 18:52

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Погода в Москве начнет ухудшаться 7 апреля, из-за глубокого антициклона в четверг в столицу вернется снег и заморозки, сообщили синоптики. Как сообщают «Метеоновости», в четверг дождь сменится мокрым снегом, который может сохраниться на земле до утра пятницы. В Москве может выпасть до 20 мм осадков, почти половина месячной нормы. По данным синоптиков, ненастье продлится до дня пятницы, а в выходные погода вновь порадует солнцем и теплом. Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что начало предстоящей недели в Москве будет теплой, однако уже в четверг ожидается сильный ливень и мокрый снег, образуется снежный покров. Синоптики пообещали москвичам майское тепло в середине апреля 4 апреля 2021, 16:42 Текст: Елена Мирошниченко

Снег исчезнет в Москве к 13 апреля, а уже в середине месяца температура воздуха повысится до 18 градусов, что обычно бывает только в начале мая, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Влияние антициклона сохранится на большей части последующей недели, благодаря чему осадки будут маловероятны. Облаков прогнозируется немного, усилится юго-восточная тяга ветров, несущих из Средней Азии более теплые и сухие воздушные массы. В такой ситуации снежный покров в Москве окончательно исчезнет к 13 апреля», – передает слова Тишковца РИА «Новости». Синоптик уточнил, что к середине месяца по ночам воздух уже не будет остывать ниже 3-8 градусов, в дневные часы в среднем можно рассчитывать на 13-18 градусов. По его словам, такая температура воздуха свойственна первой половине мая. Ранее сообщалось, что начало предстоящей недели в Москве будет теплой, однако уже в четверг ожидается сильный ливень и мокрый снег, образуется снежный покров. На столкнувшего человека на рельсы в метро Москвы мужчину завели дело об угрозе убийством 6 апреля 2021, 14:06 Текст: Алексей Дегтярев

В метро Москвы мужчина избил молодого человека и сбросил его на рельсы, возбуждено уголовное дело об угрозе убийством, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Инцидент произошел на станции «Сокольники» московского метро. «Злоумышленник спровоцировал конфликт с молодым человеком, а затем нанес ему несколько ударов и столкнул на рельсы. Полицейские среагировали мгновенно. Они помогли пострадавшему подняться на платформу до прибытия электропоезда и задержали подозреваемого, который пытался скрыться. По данному факту <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Угроза убийством», – цитирует Волк РИА «Новости». 39-летнего подозреваемого задержали на станции «Сокольники». В декабре суд в приговорил к 15 годам колонии мигранта, который убил одного человека и ранил другого во время драки у станции метро «Электрозаводская». Вандалы вскрыли колумбарий на Ваганьковском кладбище в Москве 4 апреля 2021, 13:15 Текст: Елена Мирошниченко

Полиция Москвы ищет неизвестных, которые повредили колумбарий и административное здание на Ваганьковском кладбище, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. «Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления обстоятельств повреждения колумбария на одном из кладбищ в центральной части Москвы и административного здания», – рассказали в МВД. Об этом сообщает РИА «Новости». В правоохранительных органах сообщили, что инцидент произошел в субботу, были вскрыты несколько урн с прахом, а также три кабинета в административном здании кладбища. Ущерб и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Ранее сообщалось, что в Петербурге полицейские задержали подозреваемого в многолетнем серийном вандализме на кладбищах. В ДТП с автобусом в Туле пострадали семь человек 5 апреля 2021, 19:14 Текст: Ксения Панькова

В результате столкновения легкового автомобиля и автобуса в Туле пострадали семь человек, сообщил источник в экстренных службах. В пресс-службе УМВД по Тульской области сообщили, что авария с участием автомобиля «Шевроле» и автобуса, не связанного с маршрутными перевозками, произошла днем в понедельник на улице Щегловской Засеки в Туле. «Полицейские работают на месте происшествия, устанавливают обстоятельства ДТП», – отметили в пресс-службе, передает ТАСС. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона, по предварительной информации, госпитализация потребовалась одному человеку. «Водитель легкового автомобиля доставляется в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи имени Д. Я. Ваныкина», – сказали в пресс-службе. Накануне сообщалось, что на Кубани в результате ДТП погибли женщина и полугодовалый ребенок, еще пятеро человек оказались в больнице. Москвичку арестовали по подозрению в истязании приемного ребенка 3 апреля 2021, 21:15 Текст: Ксения Панькова

Суд в Москве арестовал 35-летнюю женщину по подозрению в истязании 10-летней девочки, она является опекуном ребенка, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. «Установлено, что с 2018 года по март 2021 года 35-летняя женщина, являющаяся опекуном малолетней девочки 2010 года рождения, а также ее 47-летний муж, на территории частного дома в поселке Щаповское в городе Москве, систематически подвергали ребенка избиению», – говорится в сообщении. Отмечается, что 30 марта у ребенка учителя школы обнаружили множественные гематомы головы и тела. Девочка была доставлена в медицинское учреждение. По словам школьницы, травмы различными предметами ей причинили женщина с сожителем. Также ребенок рассказал о применении к ней недопустимых методов воспитания и жестокого обращения. Девочка была госпитализирована. «Сегодня суд избрал в отношении женщины меру пресечения в виде заключения под стражу. Прокуратура Москвы контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по п. «г, е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание)», – говорится в сообщении. По данным старшего помощника руководителя московского главка СК России Юлии Ивановой, по подозрению в истязании школьницы арестован и сожитель женщины, передает РИА «Новости». «По подозрению в совершении преступления задержаны женщина 1985 года рождения и мужчина 1974 года рождения, им предъявлено обвинение... Сегодня судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщила Иванова. Ранее сообщалось, что полиция организовала розыск женщины, которая, согласно информации в соцсети, держала на привязи свою восьмилетнюю дочь дома в Новошахтинске Ростовской области и не кормила ее. В «Ритуале» опровергли вскрытие колумбария на Ваганьковском кладбище 4 апреля 2021, 16:01 Текст: Елена Мирошниченко

Ячейки колумбариев на Ваганьковском кладбище в Москве не пострадали, неизвестные проникли только в административное здание, сообщили в пресс-службе ГБУ «Ритуал». «Утром 3 апреля работники Ваганьковского кладбища обнаружили следы взлома административного здания колумбарного хозяйства и незамедлительно вызвали полицию. Объектом проникновения являлись административные помещения кладбища, включая кассу, а не ячейки колумбарных стен, как сообщалось ранее», – передает сообщение пресс-службы РИА «Новости». Уточняется, что ГБУ «Ритуал» помогает правоохранительным органам в проведении расследования по факту проникновения в здание администрации колумбарного хозяйства Ваганьковского кладбища. Ранее сообщалось, что полиция Москвы ищет неизвестных, которые повредили колумбарий и административное здание на Ваганьковском кладбище. Москвичей предупредили об ухудшении погоды 4 апреля 2021, 13:05 Текст: Елена Мирошниченко

Начало предстоящей недели в Москве будет теплой, однако уже в четверг ожидается сильный ливень и мокрый снег, образуется снежный покров, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «В понедельник и большую часть вторника, на фоне повышенного атмосферного давления, жителей Москвы ждут по-весеннему погожие деньки с температурным фоном на два-три градуса выше положенной климатической нормы. Ночью столбики термометров будут колебаться от минус трех до плюс двух, а днем воздух прогреется от плюс семи до 12. И покажется, что наконец-то весна пойдет в наступление по всем фронтам. Однако, это иллюзия», – рассказал Тишковец. Об этом сообщает РИА «Новости». Он добавил, что к концу вторника станет ощущаться приближение атмосферного фронта, из-за чего постепенно начнутся небольшие дожди, в среду облачность продолжит уплотняться, а интенсивность дождя (ночью возможно с мокрым снегом) увеличится, под утро от ноля до плюс пяти, днем от плюс шести до 11. «Четверг, 8 апреля, станет настоящим испытанием непогодой. Регион будет атакован мощным «балканцем» – циклоническим вихрем балканского происхождения, который обрушится сильными осадками с общим количеством до 12-17 миллиметров, что составляет более 1/3 всей месячной нормы», – рассказал синоптик. В четверг температура понизиться от плюс трех до плюс шести, что приведет к мокрому снегу с ухудшением видимости до нескольких сотен метров, начнет формироваться временный снежный покров. Порывы западного ветра будут достигать 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление опустится до 729 миллиметров ртутного столба. В ночь на пятницу воздух остынет до околонулевых отметок. Днем в пятницу воздух прогреется от плюс шести до плюс 11, что станет прологом к настоящему наступлению весны и потеплению. Ранее сообщалось, что Европейскую Россию в ближайшие пять дней ожидает «температурная уравниловка», когда столбики термометров на Северо-Западе, в Приволжском федеральном округе и в центре страны будут держаться на одном и том же уровне в 6-11 градусов. Под Воронежем пьяный полицейский устроил ДТП 5 апреля 2021, 22:15 Текст: Ксения Панькова

Под Воронежем полицейским в пьяном виде на своем Mercedes устроил ДТП, в результате которого пострадали два человека, возбуждено уголовное дело, сообщила в пресс-служба управление СК России по региону. Как сообщает ГУМВД по региону, авария произошла накануне на автодороге «Бутурлиновка-Воробьевка-Калач». Выехавший на встречную полосу Mercedes, за рулем которого был 33-летний сотрудник полиции, столкнулся с ВАЗ-2115 под управлением 29-летней женщины. Оба водителя были доставлены в районную больницу. При этом причиненные женщине телесные повреждения квалифицируются, как причинившие тяжкий вред здоровью, отмечается в сообщении. По данным ведомства, сотрудник полиции находился в состоянии алкогольного опьянения. «В отношении 33-летнего сотрудника полиции по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения)», – говорится в сообщении. Как информирует следствие, в ДТП также пострадал 27-летний пассажир отечественного автомобиля. Он госпитализирован. Руководством ГУМВД по данному факту назначено проведение служебной проверки, сотрудник полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей. Ранее под Краснодаром в поселке Южном насмерть сбили ребенка, СМИ сообщали, что за рулем автомобиля якобы находилась сотрудница полиции. Мантуров опроверг дефицит автомобилей в России 5 апреля 2021, 09:49 Текст: Алина Назарова

Говорить о дефиците автомобилей в России неправильно, рост потребления означает восстановление экономики, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. «Я вам скажу одно: говорить о том, что есть какой-то дефицит – это неправильно. По каким-то моделям, по каким-то категориям автомобилей всегда бывает повышенный спрос, и с учетом, скажем так, предиктивности дилера, который отвечает за реализацию той или иной продукции, он должен прогнозировать, что интересно сегодня потребителю», – сказал Мантуров, передает РИА «Новости». Он считает, что дилеры должны формировать заранее заказ. «Конечно, сам автопроизводитель тоже старается работать с рынком и анализировать, но это же все зависит еще и от дилеров, которые находятся на местах. Поэтому это такая, скажем так, штатная абсолютно ситуация, а то, что потребление растет – это очень хорошо. Это значит, что экономика восстанавливается», – добавил министр. Ранее дилеры говорили о дефиците автомобилей. Так, впервые о нем на рынке новых машин сообщили в августе, когда выяснилось, что посткарантинный всплеск спроса на новые автомобили в России в июле почти на 7% в годовом выражении, а также карантинные ограничения и последовавшие за ними сезонные отпуска на автозаводах привели к тому, что крупным игрокам авторынка стало нечем торговать. В Котласе на 11 лет осудили сбившего насмерть троих девушек водителя 5 апреля 2021, 20:03 Текст: Елена Мирошниченко

В Котласе, Архангельская область, суд приговорил к 11 годам колонии водителя, который, находясь за рулем автомобиля в нетрезвом виде, устроил ДТП с тремя погибшими и одним пострадавшим, сообщили в региональной прокураторе. «Обвиняемый Князькин вину в совершении преступления не признал. Приговором суда ему назначено наказание в виде 11 лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами на срок 2,5 года», – цитирует сообщение пресс-службы РИА «Новости». Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении морального вреда на сумму шесть миллионов рублей. Следствие установило, что 27-лений житель Ухты Никита Князькин в ноябре 2019 года, сев за руль пьяным, ехал по дороге «Котлас-Коряжма» на автомобиле Audi Q3. Двигаясь со скоростью 170 километров в час, он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo, в салоне которого находились три девушки, все они погибли на месте, а пассажир Audi получил тяжелые травмы. Приговор суда в законную силу не вступил. Ранее сообщалось, что на Кубани в результате ДТП погибли женщина и полугодовалый ребенок, еще пятеро человек оказались в больнице. Собянин рассказал о благоустройстве вылетной магистрали от Таганки до Липецкой улицы 5 апреля 2021, 09:43 Текст: Алина Назарова

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о порядке благоустройства магистрали Большие Каменщики – Липецкая улица, которое планируется завершить в конце 2021 года. «Одним из самых крупных объектов благоустройства 2020-2021 годов. является вылетная магистраль, связывающая Таганку с югом Москвы. Большие Каменщики, Новоспасский проезд, Симоновский Вал, улица Велозаводская, проспект Андропова, Пролетарский проспект и, наконец, Липецкая улица с выходом на МКАД и федеральную трассу М-4 – таков маршрут магистрали протяженностью 14,2 км», – говорится в блоге Собянина. Он указал, что власти Москвы потратили много сил, чтобы развязать многочисленные узлы, создававшие хронические заторы на этой магистрали. Так. от Таганки до МКАДа заработали выделенные полосы для общественного транспорта – одни из первых в Москве. Был построен тоннель под Каширским шоссе, связавший проспект Андропова и Пролетарский проспект. В Нагатинской пойме были открыты станция метро «Технопарк», оттянувшая на себя часть транспортной нагрузки, и пешеходный переход с траволатором через проспект Андропова. На Липецкой улице была построена одна из самых больших эстакад в Москве. «В ближайших планах – реконструкция развязки Липецкой улицы с МКАДом. На месте старой развязки клеверного типа, которая давно уже не справляется с потоком машин, будут построены направленные съезды – эстакады, путепроводы, тоннели. Работы планируется начать уже весной», – указал мэр. «Пришло время и для комплексного благоустройства этих улиц. Глобальных изменений не планируется. Задача – высадить побольше деревьев, отремонтировать тротуары и создать комфортную среду для 300-400 тысяч человек, которые живут или работают в зоне притяжения магистрали. В прошлом году мы привели в порядок головной участок от улицы Большие Каменщики до станции метро «Коломенская». В этом году – в планах добавить красоты и уюта скверу напротив Новоспасского монастыря. А основные работы развернутся от метро «Коломенская» до Липецкой улицы», –добавил Собянин. В частности, он указал, что будет заменен асфальт на тротуарах, который местами довольно сильно поврежден, а наиболее востребованные жителями участки пешеходной зоны будут замощены плиткой. Кроме того, будет убрана «паутина проводов», а освещать улицы будут 725 новых энергосберегающих фонарей. «Вдоль магистрали появятся 30 современных остановочных павильонов общественного транспорта. В ожидании автобуса пассажиры смогут там зарядить мобильный и подключиться к Wi-Fi. На улицах и прилегающих к ним территориях планируется высадить почти 520 деревьев и более 8 100 кустарников. К пруду Дунай на Липецкой улице будут организованы удобные подходы. Во дворах Липецкой, Элеваторной улиц и Пролетарского проспекта обновим 12 детских площадок, состояние которых сейчас оставляет желать лучшего», – сообщил градоначальник. Он добавил, что завершить основные работы по благоустройству магистрали Большие Каменщики – Липецкая улица планируется в конце 2021 года, а реконструкция развязки потребует 2,5 года напряженной работы. В Госдуму внесли проект об ужесточении наказания за повторное вождение в пьяном виде 5 апреля 2021, 15:24 Текст: Алексей Дегтярев

В Госдуму внесли проект закона, предлагающий увеличить наказание за повторное вождение в нетрезвом виде до трех лет лишения свободы, также документ предлагает запрещать таким лицам занимать определенные должности на более длительный срок. «Актуальность обозначенных изменений обусловлена увеличивающейся степенью общественной опасности при управлении транспортным средством в состоянии опьянения и необходимостью применения более строгих санкций за неоднократное его совершение», – цитирует РИА «Новости» пояснительную записку к проекту. В записке приводится статистика, свидетельствующая «об устойчивой тенденции роста повторных преступлений по статье 2641 УК и неэффективности действующих санкций». Срок лишения свободы предлагается увеличить до трех лет взамен установленных сейчас двух, а штраф – повысить от 300 до 500 тыс. рублей вместо действующего диапазона от 200 до 300 тыс. рублей. Кроме того, предлагается исключить наказание в виде обязательных работ. «Также предусматривается увеличение срока дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до шести лет взамен установленного до трех лет», – отмечается в записке. В марте СМИ сообщали, что в правительстве задумались об ужесточении наказания за повторное вождение в нетрезвом виде. Синоптики рассказали о погоде в столице 6 апреля 2021, 06:16 Текст: Елизавета Булкина

Во вторник в Москве ожидается облачная погода с прояснениями и до плюс 12 градусов, сообщил Гидрометцентр России. В столице днем температура воздуха поднимется до 10-12 градусов тепла. В ночь на среду – может опуститься до плюс 2 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра. Ветер южный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное будет около 738 мм ртутного столба. В Подмосковье 6 апреля температура будет колебаться в пределах плюс 8 – плюс 13 градусов, на западе региона ожидается небольшой дождь. В ночь на среду температура может опуститься до нуля. Ранее синоптики сообщили, что погода в Москве начнет ухудшаться 7 апреля, из-за глубокого антициклона в четверг в столицу вернется снег и заморозки. Жителя Башкирии лишили водительских прав по вине тезки из Приморья 6 апреля 2021, 09:29 Текст: Дмитрий Зубарев

Прокуратура в Приморье добилась освобождения от ответственности жителя Башкирии, который лишился водительских прав и был оштрафован за правонарушение, совершенное его тезкой из Владивостока, сообщили в надзорном ведомстве. Решением мирового судьи во Владивостоке житель Башкирии за невыполнение водителем требования о прохождении медосвидетельствования на опьянение (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ) был оштрафован на 30 тыс. рублей и лишен водительских прав. Однако прокурорская проверка установила, что в мае 2015 года полный тезка этого гражданина, будучи пьяным, ездил на машине на острове Русский во Владивостоке. «У мужчин, помимо фамилии, имени и отчества, совпадал и год рождения», – передает «Интерфакс» сообщение прокуратуры. Однако к ответственности в итоге был привлечен житель Башкирии. Прокурор смог доказать, что мужчина никогда не был в Приморье. В частности, он не покупал билеты, а детализация телефонных номеров свидетельствовала, что все звонки он делал в часовом поясе Башкирии. По протесту прокурора постановление суда отменено, производство по делу прекращено из-за отсутствия состава административного правонарушения. Напомним, ранее в России участились случаи так называемых фантомных ДТП – ситуаций, когда водитель не подозревает, что он стал участником дорожного происшествия. Мошенники получают выплаты по таким извещениям, а страховщики взыскивают средства с потерпевших. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД