Пострадавшую в ДТП с блогером Эдвардом Билом отключили от ИВЛ

Пострадавшая в аварии с пятью машинами в Москве консультант Госдумы Мария Артемова отключена от аппарата искусственной вентиляции легких, но не вышла из комы, сообщил адвокат Андрей Князев, представляющий интересы пострадавшей и ее семьи.

«Артемова находится в стабильном, но тяжелом состоянии. Ее отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, но она остается в медикаментозной коме. У нее открытые переломы ног и внутренние разрывы органов», – пояснил ТАСС юрист.

Адвокат решил подать жалобу на меру пресечения подозреваемому виновнику ДТП блогеру Эдварду Билу (Эдуарду Билю), молодому человеку необходимо было избрать домашний арест, добавил Князев.

«Также мы будем добиваться официального признания Артемовой потерпевшей. Пока этого не произошло. Мы также готовы принять материальную помощь, потому что хотим, чтобы Мария восстановила свое здоровье, чтобы ей компенсировали материальный ущерб. Мы пока не знаем, какие суммы потребуются, этого даже сами врачи не знают», – указал он.

Ранее в понедельник сообщалось, что Эдварду Билу надели электронный браслет по решению суда по делу об аварии в Москве.

1 апреля на Садовом кольце в Москве произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате серьезно пострадала женщина. Столичный дептранс опубликовал видеозапись с моментом происшествия, согласно которой один из автомобилей перед ДТП выехал на встречную полосу движения. Виновником ДТП, предположительно, стал водитель спорткара Audi RS6 одного из последних поколений, оценочная стоимость которого превышает 9 млн рублей.

По словам источника в правоохранительных органах, за рулем Audi RS6 находился блогер и пранкер Эдвард Бил (Эдуард Биль). Сам блогер сначала заявил о своей невиновности в аварии. При этом, по словам блогера, за рулем Audi RS 6 Avant якобы находился его приятель, а сам он подъехал на место, чтобы разобраться в инциденте. Однако позже блогер признал, что в момент аварии действительно находился за рулем, о чем говорили свидетели ДТП. Через некоторое время он признал, что раскаивается в совершении правонарушения.