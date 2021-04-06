Депутат Госдумы: Только вакцинация сформирует коллективный иммунитет

«Лишь массовая вакцинация от коронавируса обеспечит нашей стране коллективный иммунитет», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы и врач Борис Менделевич, комментируя призыв премьер-министра Михаила Мишустина не допустить в России третьей волны коронавируса, которая уже началась в других странах.

«Я изучил тему вакцин от Covid-19 еще в прошлом году и прошел оба этапа вакцинации. Что касается самочувствия, то чувствовал себя хорошо, как во время адаптационного периода, так и после. Для здорового организма, у которого нет медицинского отвода от вакцины, такая медицинская процедура вполне безопасна и это доказано как испытаниями, так и на примере таких людей как я, кто привился одним из первых», – пояснил депутат Госдумы, доктор медицинских наук Борис Менделевич («Единая Россия»).

Депутат напомнил также, что вакцинация в России проводится только на добровольной основе и после изучения состояния здоровья пациента. «При этом важно понимать, что вакцинация не отменяет использование средств индивидуальной защиты, а также соблюдение мер безопасности», – заключил Менделевич.

Напомним, во вторник на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия не может допустить развития новых волн заболевания, как в других странах. Он отметил, что ситуация COVID-19 в России «остается стабильной несколько недель подряд, но мы видим, как она развивается в целом ряде стран Америки, Европы и Азии: там снова растет заболеваемость, выявляют рекордное число больных и уже объявлено о начале третьей волны коронавируса, некоторые государства были вынуждены ввести локдаун».

Ряд экспертов предупреждают о возможных рисках ухудшения ситуации, в том числе и в России, подчеркнул премьер-министр. «Важно не допустить такого сценария в нашей стране. Для этого необходимо оперативно принимать меры, чтобы обезопасить граждан от инфекции, реагировать незамедлительно и наращивать темпы вакцинации», – цитирует его РИА «Новости».