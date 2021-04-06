Инфекционист заявил о стабильном уровне заболеваемости COVID в России

Заболеваемость COVID-19 в России держится на относительно стабильном уровне, однако растет заболеваемость в расположенных рядом странах, заявил доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.

Малышев заявил на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», что в данный момент Россия находится «в состоянии относительного покоя в том смысле, что никаких особых известий, а самое главное известие, которое мы ждем, это продолжение снижения заболеваемости», передает РИА «Новости».

«И вот в настоящее время заболеваемость, она держится на постоянных цифрах. И это, наверное, очень хорошо, хотя мы видим, что вокруг, во многих странах, наблюдается значительный подъем заболеваемости», – добавил он.

Между тем начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Москве Юлия Кобзева заявила на заседании комиссии Мосгордумы по образованию, что заболеваемость COVID-19 в Москве снижается очень медленно, порядка 1–3% в неделю.

«То есть ситуация остается достаточно напряженной. Не хотелось бы говорить о том, что необходимо продолжать снимать какие-то ограничительные мероприятия», – констатировала она.

Ранее в России спрогнозировали рост заболеваемости COVID-19. Власти Москвы заявляли о готовности к росту числа коронавирусных больных.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД