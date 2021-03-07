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России спрогнозировали рост заболеваемости COVID в середине весны
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Заболеваемость коронавирусом в России может вырасти к середине весны, спад ожидается в конце мая, считают российские медики.
«Я считаю, что в середине весны, скорее всего, будет не снижение, а повышение заболеваемости. Обусловлено это различными факторами. Тем, что иммунитет при коронавирусной инфекции у людей, которые переболели в легкой и бессимптомной форме, уже будет не на настолько выражен, также будет возможность заболеть повторно людям, которые болели год назад», – рассказал РИА «Новости» главврач медцентра «Лидер медицины», врач-инфекционист Евгений Тимаков.
Он также добавил, что статистика прошлого года по переболевшим коронавирусом может быть неточной, так как многие люди, перенесшие болезнь в легкой и бессимптомной форме, избегали похода к врачу из-за боязни самоизоляции.
«Второй вопрос – весной обычное повышение сезонной заболеваемости, которое тоже снижает иммунитет, воздух способствует передаче коронавирусной инфекции, потому что влажность определенной температуры. Я говорю про среднюю полосу (России – прим. ВЗГЛЯД). И после зимы у людей это стандартное снижение иммунитета», – считает врач.
Мнение Тимакова поддержал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Он выразил надежду на снижение заболеваемости к апрелю-маю, так как «каждый день количество вакцинированных увеличивается».
Напомним, врачи рассказали, что коллективный иммунитет от коронавируса на уровне 60% в России следует ожидать до второй половины 2021 года.
Ранее во вторник вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в 60% населения страны, необходимый для полного снятия ограничений, может сформироваться в России к августу.
Главный инфекционист США похвалил «Спутник V»
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Данные о российской вакцине от коронавируса «Спутник V» достаточно хорошие, заявил главный инфекционист США, советник американского президента Джо Байдена Энтони Фаучи.
Журналист телеканала спросил Фаучи, сделал бы он прививку российским препаратом или китайской вакциной. «Данные, которые я знаю о «Спутнике V», достаточно хорошие. У меня недостаточно информации о китайской вакцине, потому что у них есть две или три разные вакцины. Так что я не следил внимательно за их эффективностью, но российские данные выглядят неплохо», – сказал Фаучи в интервью греческому телеканалу Skai, передает РИА «Новости».
По его словам, у него минимальное беспокойство о возможных побочных эффектах вакцин. «Я говорю это потому, что тесты, проведенные в США с М-РНК вакцинами Pfizer и Moderna, показали их эффективность от 94 до 95% и минимальную реактивность. После первой дозы появляется некоторая боль в руке, которая длится около 24 часов. Во второй дозе реактивность выше. Появляется через 21 день для Pfizer и 28 для Moderna. После второй дозы появляются симптомы усталости, боли, озноба и возможна небольшая температура», – сказал эпидемиолог. По его словам, у большинства людей это длится около 24 часов, а затем проходят.
Ранее США сочли неправильным способ использования Россией вакцины от COVID-19. Напомним, успехи российской вакцины «Спутник V», пользующейся огромным спросом во многих странах мира, с уверенностью позволяют говорить о возрождении российской мягкой силы. При этом США отказались делиться своими вакцинами от COVID-19 с другими странами.
Ученые предупредили о проблемах с психикой у переболевших коронавирусом
Ученые из Оксфордского университета Брукса выяснили, что в краткосрочной перспективе 95% клинически стабильных пациентов с COVID-19 страдали посттравматическим стрессовым расстройством, от 17% до 42% пациентов – депрессией. Соответствующие исследование было опубликовано в журнале Frontiers in Psychology.
Основными краткосрочными когнитивными расстройствами стали нарушение внимания (45 %) и ухудшение памяти (от 13 до 28%), передает РИА «Новости».
В долгосрочной перспективе, согласно результатам исследования, психоневрологические проблемы заключаются в аффективных расстройствах и утомляемости. Однако пациенты также жаловались на проблемы с концентрацией (44%) и памятью ( от 38% до 50%). Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 115,2 млн инфицированных, а по подсчетам Университета Хопкинса их число уже превысило 116 млн.
Ранее ВОЗ предположила, что мир справится с пандемией в начале 2022 года, но это не значит, что сам коронавирус исчезнет.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения сообщила, что число новых случаев COVID-19, а также число жертв инфекции в мире продолжает снижаться, а стран, где выявлены мутации коронавируса, становится все больше.
Врач дал советы по вакцинации при низком уровне антител
При низком уровне антител после завершения вакцинации или выздоровления от коронавируса лучше привиться повторно, рассказал исполняющий обязанности директора ФГБУ «НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева» Минздрава России Дмитрий Лиознов.
«Считается, что в течение года-двух мы сможем привить все группы риска, также тех, кто перенес заболевание или тех, кто был вакцинирован, но у них недостаточный иммунный ответ на COVID-19, на вакцинацию. Их нужно тоже или повторно вакцинировать, или вакцинировать после заболевания. Единственная сложность – у нас пока нет критериев, на основе которых мы должны прививать тех, кто переболел», – передает слова специалиста ТАСС.
Как пояснил врач, необходимость повторной вакцинации зависит от уровня иммуноглобулина в крови, от клеточного ответа организма и ряда других факторов. При этом, отметил Лиознов, сохраняются вопросы относительно прививок для особых групп населения, то есть детей, беременных женщин и лиц с сопутствующими заболеваниями, в частности, онкологическими или аутоиммунными. Также специалист подчеркнул, что растет количество россиян, прививающихся трижды в обход системы учета и контроля вакцинации: это вызвано отсутствием у них достаточного титра антител. Лиознов сообщил, что были случаи, когда пациенты сначала прививались вакциной «Эпиваккорона», а затем вакцинировались «Спутником V», что, по мнению эксперта, является сомнительной практикой с точки зрения последствий для организма.
Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила об улучшении ситуации с коронавирусом в России. Она также рассказала, что ВОЗ пока не рекомендует вводить «иммунные паспорта» для путешественников.
В РФПИ сравнили число вакцинировавшихся от коронавируса россиян и британцев. Полную иммунизацию против коронавируса, то есть оба укола вакцины, получили вдвое больше россиян, чем британцев, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев, комментируя мнение, что Великобритания является лидером по массовой вакцинации.
Помощник президента Максим Орешкин заболел COVID
Помощник президента России Максим Орешкин заболел коронавирусом, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания по социально-экономическому развитию Кузбасса.
«К сожалению, он (Орешкин – прим. ВЗГЛЯД) заболел коронавирусом. Хочу, пользуясь случаем, передать пожелания здоровья. Он с нами на связи здесь», – цитирует «Интерфакс» Мишустина.
За минувшие сутки в России выявлено 11 022 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
США захотели «превзойти остальной мир»
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Принятие пакета стимулирующих экономику мер позволит США «превзойти остальной мир», заявил глава американского государства Джо Байден.
В субботу Байден выступил в Белом доме с заявлением в связи с принятием в Сенате соответствующей программы в размере 1,9 трлн долларов. Законопроект поддержали 50 сенаторов, против выступили 49. Так как в документ внесены изменения, Палате представителей предстоит вновь рассмотреть его, передает ТАСС.
По словам Байдена, «это создаст миллионы рабочих мест». «Мы ожидаем 6 млн рабочих мест», – сказал он, добавив, что «план поможет увеличить ВВП на триллион долларов, поможет превзойти остальной мир», который «не стоит на месте, особенно Китай». Байден заявил, что противостояние США никогда не приводило ни к чему хорошему. Он заверил, что страна преодолеет последствия коронавируса и «останется ведущей и самой успешной экономикой мира».
Напомним, беспрецедентные меры властей США по спасению экономики от коронавирусного кризиса привели к рекордному увеличению дефицита федерального бюджета страны – в начале 2021 года он приблизился к астрономическим 3,5 трлн долларов. Основным способом наращивания бюджетного дефицита остается постоянное расширение госдолга США.
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Путин наградил медиков за борьбу с COVID
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медиков, борющихся с коронавирусной инфекцией, орденами Пирогова и медалями Луки Крымского. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Президент удостоил более 200 медиков орденами Пирогова и медалями Луки Крымского за большой вклад в борьбу с коронавирусом, самоотверженность, организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения инфекции, передает ТАСС.
Орден Пирогова и медаль Луки Крымского были учреждены в России в июне 2020 года, они вручаются российским и иностранным медикам, волонтерам за заслуги в борьбе с эпидемиями, разработку методов лечения заболеваний и лекарств, за вклад в организацию оказания медпомощи и спасение жизней пациентов.
За минувшие сутки в России выявлено 11 022 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Японцы высказались «за» использование «Спутника V»
Читатели японского СМИ выступили за использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V», призвав власти Японии забыть о политике и спасать людей.
Читатели японской ежедневной газеты Mainichi Shimbun в комментариях под статьей, посвященной выступлению российского посла в Японии Михаила Галузина в одной из программ местного телеканала, поддержали идею использовать в стране вакцину против COVID-19 «Спутник V», передает «ИноСМИ» .
«В ответ на соответствующие запросы японской стороны мы известили ее, что можем не только экспортировать в Японию российскую антиковидную вакцину «Спутник V», но и передать ей соответствующие технологии, а также организовать совместное производство вакцины на месте. В настоящее время мы ведем переговоры с министерством труда, здравоохранения и социального развития Японии, передав японской стороне детальную информацию по вакцине» – заявил посол Галузин, телеканалу BS Fuji.
Один из пользователей под ником iri напомнил, что «нельзя забывать, что в 1960-х годах бывший Советский Союз спас Японию от страшной эпидемии полиомиелита, сохранив жизни многим тысячам и даже миллионам наших детей».
«Японии нужно постепенно отходить от своих представлений о том, что западно-американское – самое лучшее в мире!»,– пишет galla.
«Пока японскую фармацевтику окончательно не разбил паралич, уж лучше нам объединиться с Россией в производстве уже готовой вакцины!», – написал mei.
Также и другие комментаторы поддержали использование «Спутника V» в Японии, так как речь идет о жизнях людей.
В японском правительстве подтвердили обращения российской стороны с предложениями об экспорте вакцины в Японию и производстве ее на месте. Пока японская сторона придерживается позиции о необходимости одобрения российской вакцины японскими властями.
Ранее Михаил Галузин заявил, что популярность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Японии растет после публикации итогов третьей фазы клинического исследования препарата в медицинском журнале The Lancet.
Напомним, в начале февраля научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Кремль: Путин не контактировал с заболевшим COVID Орешкиным
Президент России Владимир Путин не контактировал лично со своим помощником Максимом Орешкиным, который заболел коронавирусом, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Нет. Прямых контактов у них не было», – сказал Песков, отвечая на вопрос, встречался или лично президент с Орешкиным в последнее время, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что совещание по экономическим вопросам с участием президента и его встречу с кабмином из-за болезни Орешкина переносить не планируется.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что Орешкин заболел коронавирусом.
За минувшие сутки в России выявлено 11 022 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В ВОЗ поприветствовали исследования препарата от COVID «Мир-19»
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, отвечая на вопрос об исследованиях российского препарата от COVID-19 «Мир-19», заявила, что организация приветствует различные инициативы, способствующие борьбе с пандемией коронавируса.
«ВОЗ приветствует различные исследования в рамках борьбы с COVID-19 и поддерживает различные инициативы, и данный вопрос находится в области обсуждения НИОКР (не относится к компетенции офиса ВОЗ в России)», – цитирует ТАСС Вуйнович.
Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщала, что ФМБА России планирует завершить первую фазу клинических исследований препарата «Мир-19» к середине марта. По ее словам, препарат абсолютно безопасен для человека, но с высокой эффективностью поражает вирус, предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции. 3 марта стало известно, что исследование препарата «Мир-19» против коронавируса практически завершено, в нем участвуют 50 добровольцев.
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Больницы Словакии не справились с ростом числа пациентов с COVID-19
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В связи с нехваткой мест в отделениях интенсивной терапии тяжелобольных пациентов с коронавирусом направляют в Германию и Польшу, сообщил минздрав Словакии.
В ведомстве сообщили, что в «реанимации словацких больниц госпитализированы 349 тяжелобольных пациентов с COVID-19». Указывается, что «это максимальное количество за период пандемии», причем «мест в отделениях интенсивной терапии практически не осталось».
В результате в субботу «первых двух COVID-больных из Словакии приняла Германия», они доставлены в клинику в Дортмунде. Кроме того, «тяжелые пациенты направляются в Польшу», там их разместили «в специализированной больнице города Горлице», передает ТАСС.
Напомним, в Словакии 322104 случая коронавируса, в больницах в данный момент на лечении находятся 3911 пациентов с COVID-19. Умерли 7739 пациентов. Однако решения премьер-министра страны Игора Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины «Спутник-V» встретило критику ряда словацких политиков, в Словакии разгорелся правительственный кризис.
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В ВОЗ заявили об улучшении ситуации с COVID в России
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила об улучшении ситуации с коронавирусом в России. Она также сообщила, что ВОЗ пока не рекомендует вводить «иммунные паспорта» для путешественников.
«Вторую неделю подряд в Европейском регионе ВОЗ, к которому относится Россия, было зарегистрировано менее 1 миллиона новых случаев, передача инфекции в регионе продолжает замедляться. Уменьшение числа новых случаев за последний месяц обусловлено странами, которые принимают меры в области общественного здравоохранения и социальной сферы, в их число входит Российская Федерация», – цитирует ТАСС Вуйнович.
Кроме того, по ее словам, ВОЗ пока не рекомендует использовать так называемые не рекомендует использовать «свидетельства о вакцинации» для путешественников, поскольку есть много элементов, которые необходимо учесть. «Также мы все еще находимся на раннем этапе понимания полного иммунного ответа на COVID-19. Иммунный ответ, вероятно, будет более сложным, чем то, что можно определить с помощью индивидуального измерения антител к COVID-19 в любой момент времени. По этой причине ВОЗ не рекомендует использовать так называемые «иммунные паспорта», – добавила она.
Ранее Вуйнович, отвечая на вопрос об исследованиях российского препарата от COVID-19 «Мир-19», заявила, что организация приветствует различные исследования и инициативы, способствующие борьбе с пандемией коронавируса.
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Мадуро вакцинировался «Спутником V»
Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес вакцинировались российским препаратом от коронавируса «Спутник V», сообщил венесуэльский лидер.
«Как я и обещал народу, я исполняю обещание… Моя первая доза, я вакцинировался», – передает РИА «Новости» слова Мадуро.
В конце своего обращения президент республики поблагодарил Россию за вакцину, сказав «спасибо» по-русски.
В настоящее время применение вакцины «Спутник V» одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе и Ираке.
Общая численность населения 45 стран, в которых зарегистрирована вакцина «Спутник V», превысила 1,2 млрд человек.
«Спутником V» вакцинировались свыше 100 тыс. граждан Сербии
Более 100 тыс. граждан Сербии получили первую дозу российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил президент страны Александр Вучич.
Он сообщил, что Сербия получила 2 млн 620 тыс. вакцин. По его словам, примерно 105 тыс. человек «приняли Pfizer»; 103257 человек – первую дозу «Спутника V» и 17 тыс. – вторую; 88 тыс. человек – AstraZeneca. Сербия заказала 13,5 млн вакцин, передает ТАСС.
Напомним, «Спутник V» поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших ее государст. Сербия надеется, что сможет сама производить «Спутник V».
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В Японии зафиксировали второй случай анафилаксии после вакцины Pfizer
В Японии выявили второй случай анафилаксии после вакцинации препаратом американской компании Pfizer. Случай был зафиксирован у женщины в возрасте от 20 до 30 лет, сообщил минздрав страны.
По данным ведомства, в течение 25 минут после введения препарата у женщины проявились такие аллергические симптомы, как кашель, температура, снижение давления, сложности с дыханием и зуд, передает РИА «Новости».
В минздраве подчеркнули, что у нее «не значатся сопутствующие заболевания», которые могли повлиять на развитие аллергической реакции после введения препарата.
Пациентке дали необходимые лекарства, после чего симптомы аллергической реакции прошли.
Первый случай анафилаксии был заявлен 5 марта. Тогда аллергическая реакция проявилась у женщины в возрасте от 30 до 40 лет с астмой.
В настоящее время единственной одобренной в Японии вакциной является препарат Pfizer - одобрение он получил 14 февраля.
Ранее читатели японского СМИ выступили за использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V», призвав власти Японии забыть о политике и спасать людей.
Напомним, в январе в Норвегии зафиксировали 23 смерти после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. Все погибшие старше 80 лет. В Германии власти также начали проверку после смерти 10 человек, привитых вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у всех были серьезные заболевания. Также сообщалось о том, что несколько немцев заразились коронавирусом, хотя ранее получили прививку Pfizer.
Эпидемиолог заявил, что более половины россиян привиты от гриппа
К эпидсезону 2020-2021 года против гриппа привиты 56,9% россиян, сообщил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
«В результате подготовки к эпидемиологическому сезону 2020-2021 гг против гриппа привито более 83,6 миллиона человек, что составило 56,9% от численности населения страны, в том числе привито более 19 миллионов детей», – говорится в презентации к выступлению Горелова на Конгрессе педиатров России, передает РИА «Новости».
Эпидемиолог отметил, что в настоящее время ни один регион России не приблизился к эпидпорогу по ОРВИ и гриппу.
В 2020 году, по его словам, заболеваемость внебольничными пневмониями выросла в России в 3,5 раза. «Цифры я привожу: десятилетний среднегодовой показатель был 543, в 2020 году – 1856 на 100 тысяч населения. В 100 раз по сравнению с предыдущим годом увеличилась регистрация вирусной пневмонии, что очевидно. И официальное число – 783 на 100 тысяч населения», – сказал он.
Ранее вирусолог Михаил Щелканов заявил, что третьей волны коронавируса в России удастся избежать, если заданный темп прививочной кампании от COVID-19 в стране сохранится, а уровень вакцинации населения от гриппа составит 60%.
За минувшие сутки в России выявлено 11 022 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.