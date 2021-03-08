Власти Москвы заявили о готовности к росту числа коронавирусных больных

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НОВОСТЬ ЧАСА

В России за сутки зафиксировали 10,2 тыс. случаев коронавируса

8 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 11:54  |  vz.ru
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Минэнерго Украины подводит страну к блэкауту

Украинская энергетика оказалась хромой лошадью Zuma/ZEUS/ТАСС
На Украине заявили о готовности отсоединиться от энергосистемы России и Белоруссии в 2022 году, а в 2023-м – подключиться к энергосистеме Евросоюза. По мнению экспертов, первую часть своих планов минэнерго страны действительно может осуществить без труда. Однако вторая часть планов сулит Киеву целый ряд проблем. Каких именно? Подробности...
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Альфред Рубикс: Горбачев был под каблуком

Большинство россиян считают Михаила Горбачева главным виновником распада СССР Лизунов Юрий,Чумичев Александр/ТАСС
«От Горбачева исходил целый вал цветастой болтологии, а смысловых зерен – от силы на два-три предложения. Так он, кстати, и проболтал страну», – рассказал газете ВЗГЛЯД бывший член политбюро ЦК КПСС Альфред Рубикс, комментируя 90-летие своего политического оппонента. Подробности...
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Российские школьники набирают лишний вес

Главная ответственность за лишний вес детей лежит на родителях Chris Radburn/FA Bobo
PIXSELL/PA Images/ТАСС
Каждый пятый российский школьник имеет лишний вес. Диетологи говорят, что главная причина этого – неправильный рацион ребенка в семье. Представители образования с ними солидарны и считают, что если детей перекармливают дома, то не помогут ни сбалансированные школьные обеды, ни дополнительные уроки физкультуры. Кто и как должен бороться с ожирением среди учащихся школ? Подробности...
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Афганская война обнажила масштабы коррупции в Пентагоне

Американское военное ведомство не может отчитаться о триллионных затратах Alex Brandon/АР/ТАСС
Триллионы долларов, выделяемых американским бюджетом на военные нужды, либо потрачены на бесполезное оружие и оборудование, либо просто банально украдены. Таковы официальные выводы контрольных органов США. Как выглядят наиболее яркие примеры и эпизоды воровства, коррупции и неэффективного использования оборонного бюджета Америки? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Вакцинация в Европе пошла по пути «колбасы в позднем СССР»

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
В Европе вокруг вакцинации развернулась настоящая истерика. При этом процент желающих вакцинироваться что в Европе, что в России одинаковый. Примерно 50 на 50. Так в чем дело? Полагаю, в советском опыте, пережитом российской элитой и совершенно непонятном Западу. Подробности...
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Чего добьется Украина новой войной в Донбассе

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
ВСУ остаются соломенным домиком Ниф-Нифа и будут сметены «Северным ветром». Недоверчивые могут вспомнить 2008-й. Тогда Россия не только наказала агрессора, но и лишила его шансов вернуть мятежные территории. Подробности...
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Самое жуткое в пандемии – триумф дикого капитализма

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Мир уничтожен, а на его развалинах чавкает административный предприниматель. Это раньше богатым было быть стыдновато. А сейчас он сидит дома – спасает жизни. Он купил акции «Модерны», и ему комфортно, когда муравьишки тащат ему жратву из супермаркета. Подробности...
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«Экстремальные санкции» от США и Британии

«Спутник V» подорвал власть в Словакии

«Скопинский маньяк» на свободе

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Каналы Венеции пересохли

Часть каналов Венеции пересохла из-за отлива, который привел к снижению уровня воды на полметра. Многие гондолы и лодки оказались на мели. Это затрудняет передвижение по городу. Навигация сохраняется на Гранд-канале, который тоже заметно обмелел
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Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Мощнейшая метель заставила закрыть Крымский мост

Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Будете ли вы смотреть телешоу с отсидевшим свой срок маньяком?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: В России за сутки зафиксировали 10,2 тыс. случаев коронавируса
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    Власти Москвы заявили о готовности к росту числа коронавирусных больных

    8 марта 2021, 11:31

    Текст: Алексей Дегтярев

    В Москве возможно увеличение числа заболевших коронавирусной инфекцией, но столица готова к такому развитию событий, заявила заммэр города Анастасия Ракова.

    «Я сказала, что мы вообще не строим прогнозы ни на первую, ни на вторую, ни на третью волну. Я понимаю, что на сегодняшний день мы готовы к любому сценарию развития событий. Подъем заболеваемости возможен, но я очень надеюсь, что он не будет таким же [как в 2020 году]», – заявила Ракова в эфире «России 24», передает ТАСС.

    Столичные власти создают постоянные резервные мощности и корпуса для лечения разных инфекций при эпидемиях, добавила она.

    Руководство города систематически замеряет уровень популяционного иммунитета к коронавирусу среди москвичей, отметила заммэра. «В Москве официально переболели, то есть внесены в ковидный регистр более 1 млн человек. По нашим данным, на сегодняшний день, а мы систематически проводим замер уровня популяционного иммунитета, и вот антитела антитела G имеют в среднем 42-43% москвичей», – сказала она.

    Ракова отметила, что правительство Москвы достойно справилось с ситуацией с коронавирусом в 2020 году.

    Ранее в Москве для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями отменили режим самоизоляции и разблокировали транспортные карты. Мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательную самоизоляцию для москвичей из групп риска. В конце февраля мэр города заявлял, что правительство может в течение одного–двух месяцев снять несколько ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.


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    Северная Македония зарегистрировала «Спутник V»

    7 марта 2021, 12:55

    Текст: Елена Мирошниченко

    Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в Северной Македонии в рамках ускоренной процедуры, заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

    «Спрос на вакцину «Спутник V» растет в Европе и по всему миру, тысячи людей предпочитают российский препарат в качестве главного средства для защиты от коронавируса. РФПИ создал широкую сеть международных партнерств по вакцине, присоединение к ней Северной Македонии позволит спасти множество жизней в стране в период пандемии», –цитирует главу РФПИ Кирилла Дмитриева РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что российский препарат «Спутник V» поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших ее государств.

    В настоящее время применение вакцины «Спутник V» одобрено также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе и Ираке.

    Общая численность населения 45 стран, в которых зарегистрирована вакцина «Спутник V», превысила 1,2 млрд человек.

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    В Австрии приостановили использование вакцины AstraZeneca после гибели женщины
       7 марта 2021, 15:53
    Фото: Michael Matthey/Global Look Press
    Текст: Абдулла Шакиров

    Власти Австрии решили приостановить использование партии вакцины AstraZeneca в связи со смертью одной привитой женщины и заболеванием другой, сообщило Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения республики (BASG).

    Уточняется, что 49-летняя женщина, получившая прививку от коронавируса, скончалась в результате тяжелых нарушений свертываемости крови. У другой привитой женщины в возрасте 35 лет развилась тромбоэмболия легочной артерии – в настоящее время она выздоравливает, передает РИА «Новости».

    Ранее в Норвегии зафиксировали 82 случая смерти среди постояльцев домов престарелых после вакцинации от коронавируса, причиной стали сопутствующие заболевания.

    После этого греческие врачи установили пять случаев серьезных побочных эффектов после вакцинации от коронавируса.

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    Переболевшая COVID девушка рассказала о необычном побочном эффекте

    7 марта 2021, 17:03

    Текст: Елена Мирошниченко

    Переболевшая коронавирусом девушка рассказала о том, что она постоянно ощущает неприятные запахи после перенесенной болезни, сообщает издание Mirror.

    Репортер из Северного Уэльса Джеймелуиза Хадспит переболела коронавирусом в декабре 2020 года, после выздоровления она заметила, что чувствует неприятные запахи. Долгое время девушка думала, что источник запаха находится в квартире, но позднее она заметила, что чувствует запах в супермаркете и на улице, передает сообщает РИА «Новости».

    Журналистка поняла, что страдает паросмией – искаженным восприятием запахов после коронавируса. И даже спустя три месяца обычный запах вернулся к ней не до конца. Она описала неприятный запах «как смесь тухлых яиц, прогорклого мяса и рыбы, смешанных со сточными водами».

    Ранее врач рассказал, как восстановить обоняние переболевшим коронавирусом.

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    Западную Украину назвали эпицентром COVID-19 из-за «чумных бараков»
       7 марта 2021, 17:28
    Фото: Evgeniy Maloletka/АР/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Закарпатская область стала «красной зоной», движение поездов туда приостановлено, также в неблагоприятную зону попали Ивано-Франковская, Житомирская и Черновицкая области, где больные коронавирусом выстраиваются в очередь, чтобы получить помощь, пишет «Страна.ua». По данным издания, Западная Украина вновь стала эпицентром распространения коронавируса.

    «Хочу обратиться к власти: у нас ситуация критическая. В нашем ковид-центре еще утром находилось 145 больных, уже поступило еще 10 человек. Эти все больные кислородозависимые. Кислорода и концентраторов уже не хватает. Пустые кровати есть только в коридорах, но они не имеют ничего, в том числе и медперсонала. В таком режиме медперсонал не может работать, люди просто «падают». Система не выдерживает: исчезает электричество, потому что сеть не рассчитана на напряжение, когда в палатах есть по четыре концентратора. Из 145 больных утром на кислороде находилось 120. Это все плохо кончится, потому что больные задыхаются на глазах. И мы не можем им помочь», – рассказала изданию «Страна.ua» заведующая ковид-отделением Закарпатской областной клинической больницы им. Андрея Новака Оксана Цимбота.

    Аналогичная ситуация наблюдается и в других городах. В центральной больнице Яремче, 40 км от горнолыжного курорта «Буковель», пациенты, больные коронавирусом, занимают все места в инфекционном и терапевтическом отделении.

    «Весь год эпидемии всегда были свободные места, чтобы положить несколько больных. А теперь нет. Пациенты устраивают скандалы, что мы не хотим их класть, но ведь просто некуда», – рассказывает заведующий терапевтическим отделением Ярослав Гундяк.

    Многие медики, отмечает издание, считают, что главным очагом распространения коронавируса в регионе является горнолыжный курорт «Буковель».

    «Буковель» продолжает работать на фоне того, что Ивано-Франковская область оказалась в состоянии чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Надо говорить как есть – за прибыль олигарха и его подручных украинцы платят жизнью и здоровьем. Вопрос не в туристах, которые приехали и уехали, а в местных жителях из числа персонала. Которые подхватив заразу, несут ее домой», – написал в Facebook блогер Евгений Булавка.

    «Власть и Зеленский делают вид, будто ничего не происходит. Да, признали вспышку ковида и назвали его эпицентр. Но поднять руку на Коломойского, наказать виновных, закрыть этот чумной барак духа не хватает», – добавил блогер.

    Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на Украине уже началась третья волна пандемии коронавируса, в случае если большинство регионов страны окажутся в «красной зоне», будут вновь введены жесткие ограничения.

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    Bloomberg оценило потери ЕС от провала вакцинации в 100 млрд евро
       8 марта 2021, 04:26
    Фото: Claudio Furlan/
    Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    ЕС грозит потеря около 100 млрд евро инвестиций из-за провала вакцинации от коронавируса в первом квартале 2021 года, сообщило агентство Bloomberg.

    Как указывает Bloomberg, провалы вакцинации в ЕС вызывают обеспокоенность крупнейших мировых инвесторов, так как медленные темпы возобновления работы бизнеса могут подорвать возобновление экономического роста. Из-за задержки открытия бизнеса в один-два месяца ЕС может потерять 50–100 млрд евро прибыли. Европейские инвестиционные фонды на протяжении трех недель фиксируют отток капиталов, передает ТАСС.

    Bloomberg, комментируя темпы вакцинации, отмечает, что ЕС использует восемь доз вакцины на 100 человек населения, тогда как США – 33, а Великобритания – 25. Агентство связывает отставание ЕС с политическими спорами, нарушениями поставок, бюрократией и недоверием общества. Bloomberg полагает, что ЕС может реализовать задуманную стратегию и вакцинировать 75% взрослого населения до осени, но это грозит потерей уже второго туристического сезона.

    Напомним, на фоне пассивности и крючкотворства европейских бюрократов правительства стран ЕС начали напрямую закупать у России вакцину «Спутник V», используя специальные лазейки в европейском законодательстве.

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    Названо число проведенных в России тестов на COVID

    7 марта 2021, 12:30

    Текст: Ксения Панькова

    В России провели более 113 млн тестов на выявление нового коронавируса. Под наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 525,4 тыс. человек сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

    «Учреждениями Роспотребнадзора и медицинскими организациями по состоянию на 06.03.2021 проведено 113 280 229 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении.

    По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию остаются 525,4 тыс. человек.

    За минувшие сутки в России выявлено 10 595 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

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    Киев решил оштрафовать китайскую фармкомпанию из-за вакцины

    7 марта 2021, 13:22

    Текст: Елена Мирошниченко

    Украина намерена оштрафовать китайскую компанию «Лекхим», которая задержала поставку первой партии вакцины от коронавируса в страну, рассказал замминистра здравоохранения Украины Игорь Иващенко.

    «Они не соблюдают заявленные сроки. Будут штрафы, которые указаны в контракте», – сказал Иващенко агенству Reuters, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что «Лекхим» поставляет китайскую вакцину от коронавируса компании Sinovac. Первая поставка вакцины должна была состояться до 6 марта.

    Однако Иващенко не уточнил, какие именно ограничения будут применены в отношении китайской фирмы. Уточняется, что фирму могут оштрафовать на 0,1% от стоимости за каждый день просрочки.

    Ранее только 1% украинцев заявили о доверии китайской вакцине от COVID, говорится в исследовании.

    Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от использования вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».

    В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада.

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    Пушков отреагировал на слова главы МИД Словакии о «Спутник V»
       8 марта 2021, 10:20
    Фото: Совет Федерации/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Российский сенатор Алексей Пушков оценил заявление министра иностранных дел Словакии Ивана Корчока о российской вакцине против коронавирусной инфекции «Спутник V».

    «Глава МИД Словакии решил имитировать Кулебу из МИД Украины, повторив его глупость о российской вакцине как «инструменте гибридной войны». Как может вакцина быть инструментом войны, он не задумывается», – заявил Пушков в своем Telegram-канале.

    По его словам, модель поведения некоторых восточноевропейских политиков удивительна.

    «В Восточной Европе выросло удивительное поколение политиков без собственных мыслей, твердящих бессмысленные банальности и воспроизводящих пустые штампы и на этом строящих свою карьеру. Прискорбное зрелище», – заключил Пушков.

    Напомним, премьер Словакии Игор Матович заявил, что пообещал России в обмен на вакцину против коронавируса «Спутник V» «Закарпатскую Украину». Он пояснил, что это была шутка.

    Министерство иностранных дел Украины потребовало от Словакии официальных извинений за шутку словацкого премьера. В украинский МИД пригласили временного поверенного в делах Словакии на Украине Матуша Корбу, ему выразили протест. Глава МИД Словакии Корчок принес извинения за шутку Матовича.

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    Коментарии (5)
    В Белоруссии запланировали массовое производство «Спутник V»

    7 марта 2021, 21:55

    Текст: Алексей Дегтярев

    В Белоруссии в конце марта может начаться промышленное производство российской вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщил замминистра здравоохранения страны Дмитрий Чередниченко.

    «26 февраля выпущена первая партия – 15 тыс. ампул, которые сейчас в институте имени Гамалеи (Россия) проходят экспертизу на устойчивость, эффективность и т.д. И с 30-31 марта мы уже начнем производить вакцину. По плану – 500 тыс. доз ежемесячно. Это довольно большие объемы», – заявил замглавы ведомства в эфире канала ОНТ, передает БелТА.

    Он пояснил, что главная задача – насытить белорусский рынок, чтобы вакцинировать население Белоруссии. «Когда появится возможность для экспорта вакцины – будем поставлять ее за рубеж. В частности, это предусмотрено договором», – сказал Чередниченко.

    Напомним, общая численность населения 45 стран, в которых зарегистрирована вакцина «Спутник V», превысила 1,2 млрд человек. Этот российский препарат поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших ее государств.

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    Гвинея получила партию «Спутник V»

    7 марта 2021, 18:57

    Текст: Алексей Дегтярев

    Партию российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» доставили в Гвинею, сообщило посольство России в этой африканской стране.

    «В церемонии передачи российской вакцины принял участие посол России в Гвинее Вадим Разумовский», – цитирует сообщение дипмиссии ТАСС.

    В аэропорт для встречи груза приехали министр транспорта Мохамед Кейта и генеральный директор Национального агентства санитарной безопасности Сакоба Кейта.

    «Самолет с партией «Спутника V» приземлился поздно вечером в субботу. Груз доставлен из России», – уточнил представитель посольства.

    Ранее сообщалось, что российский препарат «Спутник V» поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших ее государств.

    В настоящее время применение вакцины «Спутник V» одобрено также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе и Ираке.

    Общая численность населения 45 стран, в которых зарегистрирована вакцина «Спутник V», превысила 1,2 млрд человек.

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    Глава ВОЗ оценил инвестиции России в науку

    8 марта 2021, 00:56

    Текст: Антон Антонов

    Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал о разговоре с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко.

    Гебрейесус сообщил, что разговор был «конструктивный» и касался вопроса «реагирования» на коронавирус, российской вакцины «Спутник V» и «процесса включения в список лекарственных средств, одобренных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях». «Я ценю инвестиции России в науку», – приводит его слова РИА «Новости».

    Гендиректор Всемирной организации здравоохранения сообщил, что стороны также обсудили роль системы первичной медицинской помощи, продвижение здорового образа жизни и борьбу с неинфекционными заболеваниями. Гебрейесус подчеркнул, что организация «очень ценит ведущую роль России и ее финансовую поддержку в этой сфере».

    Напомним, успехи российской вакцины «Спутник V», пользующейся огромным спросом во многих странах мира, с уверенностью позволяют говорить о возрождении российской мягкой силы. Изначально на Западе с большим недоверием отнеслись к созданию, тестированию и внедрению «Спутника V», но вакцина быстрыми темпами заняла лидирующие позиции на рынках развивающихся стран.

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    В Москве загорелся ангар

    7 марта 2021, 19:04

    Текст: Алексей Дегтярев

    В Москве внутри ангара, который проходит реконструкцию, начался пожар, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по столице.

    «Происходит возгорание внутри ангара, находящегося на реконструкции, поделен на отсеки. Возгорание в одном из отсеков», – цитирует сообщение РИА «Новости».

    Возгорание произошло в здании на улице Зорге, площадь пожара составляет около 60 квадратных метров. Данных о пострадавших пока не поступало.

    В конце февраля в частном доме в СНТ Простоквашино поселке Роговское в Новой Москве произошел пожар, погиб пятилетний ребенок.

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    Мадуро рассказал о самочувствии после «Спутника V»

    8 марта 2021, 06:14

    Текст: Антон Антонов

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что после вакцинации российским «Спутником V» чувствует себя хорошо.

    Он отметил, что «всегда, когда тебе вводят вакцину, есть реакция в виде небольшой температуры или плохого самочувствия». Мадуро сообщил, что «почувствовал сонливость» и «небольшое головокружение». После того, как он «отдохнул», президент Венесуэлы «чувствует себя на 100%», передает РИА «Новости».

    Напомним, Мадуро и его супруга Силия Флорес вакцинировались российским препаратом от коронавируса. Мадуро поблагодарил Россию за вакцину, сказав «спасибо» по-русски.

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    В Москве пожилым разблокировали транспортные карты

    8 марта 2021, 08:31

    Текст: Алексей Дегтярев

    Для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями в Москве отменили режим самоизоляции, также для этих категорий разблокировали транспортные карты.

    Режим самоизоляции, сохранявшийся для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями, перестал быть обязательным, теперь он носит рекомендательный характер, передает РИА «Новости».

    С 8 марта пожилые могут пользоваться правом льготного проезда в городском транспорте, разблокированы их транспортные карты.

    Также перестал быть обязательным перевод на удаленку пожилых работников и людей с хроническими заболеваниями, дистанционная работа теперь носит рекомендательный характер.

    Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательную самоизоляцию для москвичей из групп риска. В конце февраля мэр города заявлял, что правительство может в течение одного–двух месяцев снять несколько ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.

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    В России за сутки зафиксировали 10,2 тыс. случаев коронавируса

    8 марта 2021, 11:02

    Текст: Алексей Дегтярев

    В России за последние сутки зарегистрировали 10 тыс. 253 случая инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

    «За последние сутки в России выявлено 10 253 случая COVID-19 в 83 регионах, из них 1 269 (12,4%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», – говорится в Telegram-канале оперштаба.

    Всего в России выявлено 4 млн 333 тыс. 29 случаев инфицирования COVID-19. Также за сутки зарегистрировано 379 летальных исходов. За весь период пандемии в России от коронавируса скончалось 89 тыс. 473 человека.

    За минувшие сутки в России выявили 10 595 новых случаев коронавируса.

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