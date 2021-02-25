Собянин указал возможные сроки снятия некоторых ограничений в Москве

Москвичам предложили два варианта на выбор, кому поставить памятник на Лубянке

Жителям российской столицы предложили выбрать, кому поставить памятник на Лубянской площади. Варианта два – полководец, святой Русской православной церкви Александр Невский или революционер, политический деятель Феликс Дзержинский, следует из голосования, опубликованного на портале «Активный гражданин».

«Общественная палата Москвы вышла с инициативой провести голосование о возможной установке монумента на Лубянской площади. Ранее вопрос об уместности какой-либо крупной архитектурной доминанты в центре площади обсуждался на заседании палаты. Жителям столицы предлагается выбрать, кому из двух исторических деятелей можно поставить памятник: полководцу, великому князю Александру Невскому или революционеру Феликсу Дзержинскому», – говорится в сообщении на портале.

Далее представлены два варианта для голосования. На данный момент выбор сделали 6 тыс. 796 человек.

Чтобы отдать свой голос, необходимо зарегистрироваться на портале или войти через сайт mos.ru.

Ранее вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве призвала группа российских деятелей культуры и журналистов.

На ваш взгляд Идея какого памятника на Лубянской площади в Москве вам нравится больше? Александру Невскому

Ивану III

Феликсу Дзержинскому

Юрию Андропову

Восстановить фонтан

Оставить площадь свободной



Напомним, возможность возвращения памятника Дзержинскому либо размещения там другого монумента обсуждается давно. Еще в феврале 2014 года комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме выступила против установки памятника Дзержинскому на Лубянской. Перед этим РПЦ выступила против реставрации памятника Дзержинскому, указав, что подобные действия оскорбляют память всех, кто невинно пострадал в СССР. При этом речь шла только о реставрации, а не о возвращении памятника на то место, где он стоял до начала 1990-х.

Летом 2015 года Лубянская площадь вновь стала предметом активного обсуждения москвичей после предложения КПРФ вернуть на нее памятник Дзержинскому. Соответствующее предложение поддержала Мосгордума. Однако, как отмечала газета ВЗГЛЯД, уже появились опасения, что восстановление монумента спровоцирует раскол в обществе.

В то же время начали поступать предложения восстановить на Лубянской площади фонтан или организовать пешеходную зону.

По данным социологического опроса ВЦИОМ, за восстановление памятника Дзержинскому на Лубянской площади высказалось 37% москвичей, в то время как предложенный «Единой Россией» проект пешеходной зоны с фонтаном поддержало 56%.

Архитектор Андрей Баталов, комментируя газете ВЗГЛЯД итоги заседания Общественной палаты Москвы, посвященного судьбе памятника Дзержинскому, отметил, что вместо памятника революционеру на площади мог бы появиться монумент в честь полководца Александра Невского, князя Дмитрия Пожарского или князя Ивана III.

Памятник основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии был поставлен в 1958 году на бывшей и будущей Лубянской площади, с 1926 по 1991 год носившей имя Дзержинского.