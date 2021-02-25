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Собянин указал возможные сроки снятия некоторых ограничений в Москве
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Московское правительство может в течение одного–двух месяцев снять несколько ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Мы видим устойчивый продолжающийся тренд на снижение заболеваемости, хотя количество заболевших еще достаточно приличное, около 500–600 человек укладывается в больницы каждый день. Но тем не менее их было еще недавно 1700 [в сутки]. Надеюсь, что в ближайшие месяц-два, если такой тренд будет, мы снимем эти ограничения», – заявил мэр в эфире «России 1», передает ТАСС.
В середине февраля Сергей Собянин отмечал, что пандемия коронавируса идет на спад, система здравоохранения города выдержала экстремальную нагрузку.
В начале прошлого месяца губернатор Московской области Андрей Воробьев принял решение об отмене ограничений на посещение ночных клубов. В Подмосковье сняты почти все ограничения.
Москвичам предложили два варианта на выбор, кому поставить памятник на Лубянке
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Жителям российской столицы предложили выбрать, кому поставить памятник на Лубянской площади. Варианта два – полководец, святой Русской православной церкви Александр Невский или революционер, политический деятель Феликс Дзержинский, следует из голосования, опубликованного на портале «Активный гражданин».
«Общественная палата Москвы вышла с инициативой провести голосование о возможной установке монумента на Лубянской площади. Ранее вопрос об уместности какой-либо крупной архитектурной доминанты в центре площади обсуждался на заседании палаты. Жителям столицы предлагается выбрать, кому из двух исторических деятелей можно поставить памятник: полководцу, великому князю Александру Невскому или революционеру Феликсу Дзержинскому», – говорится в сообщении на портале.
Далее представлены два варианта для голосования. На данный момент выбор сделали 6 тыс. 796 человек.
Чтобы отдать свой голос, необходимо зарегистрироваться на портале или войти через сайт mos.ru.
Ранее вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве призвала группа российских деятелей культуры и журналистов.
Идея какого памятника на Лубянской площади в Москве вам нравится больше?
Напомним, возможность возвращения памятника Дзержинскому либо размещения там другого монумента обсуждается давно. Еще в феврале 2014 года комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме выступила против установки памятника Дзержинскому на Лубянской. Перед этим РПЦ выступила против реставрации памятника Дзержинскому, указав, что подобные действия оскорбляют память всех, кто невинно пострадал в СССР. При этом речь шла только о реставрации, а не о возвращении памятника на то место, где он стоял до начала 1990-х.
Летом 2015 года Лубянская площадь вновь стала предметом активного обсуждения москвичей после предложения КПРФ вернуть на нее памятник Дзержинскому. Соответствующее предложение поддержала Мосгордума. Однако, как отмечала газета ВЗГЛЯД, уже появились опасения, что восстановление монумента спровоцирует раскол в обществе.
В то же время начали поступать предложения восстановить на Лубянской площади фонтан или организовать пешеходную зону.
По данным социологического опроса ВЦИОМ, за восстановление памятника Дзержинскому на Лубянской площади высказалось 37% москвичей, в то время как предложенный «Единой Россией» проект пешеходной зоны с фонтаном поддержало 56%.
Архитектор Андрей Баталов, комментируя газете ВЗГЛЯД итоги заседания Общественной палаты Москвы, посвященного судьбе памятника Дзержинскому, отметил, что вместо памятника революционеру на площади мог бы появиться монумент в честь полководца Александра Невского, князя Дмитрия Пожарского или князя Ивана III.
Памятник основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии был поставлен в 1958 году на бывшей и будущей Лубянской площади, с 1926 по 1991 год носившей имя Дзержинского.
В ЮНЕСКО назвали число не получивших ни одной дозы вакцины стран
Более 130 государств по всему миру еще не получили ни одной дозы вакцины от коронавирусной инфекции (COVID-19), заявил генеральный директор ЮНЕСКО Одоэ Азуле.
«Когда кампании по вакцинации были объявлены по всему миру, мировое сообщество вздохнуло с облегчением. Без солидарности мы далеки от достижения этой цели, поскольку более 130 стран еще не получили ни одной дозы вакцины», – цитирует Азуле сайт ЮНЕСКО.
Он добавил, что наиболее уязвимые слои населения по всему миру до сих пор не защищены от этого вируса.
В ЮНЕСКО отметили, что некоторые развитые государства законтрактовали столько доз вакцины, что могут позволить себе привить население своих стран два, три или даже пять раз, при этом страны Глобального Юга остаются позади.
Также в сообщении приводятся слова главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса. Он отметил, что с пандемией в мире нельзя покончить в одном месте, пока с ней не будет покончено в другом.
«В конечном итоге справедливость вакцинации – это не просто правильный выбор, это лучший способ контролировать пандемию, восстановить доверие и возродить мировую экономику», – указал он.
Отмечается, что Международный комитет ЮНЕСКО по биоэтике (МКБ) и Всемирная комиссия по этике научных знаний и технологий (КОМЕСТ) призвали сменить курс действующих стратегий вакцинации от COVID-19.
Организации призывают к тому, чтобы вакцины рассматривались как глобальное общественное достояние, доступное на справедливой основе во всех странах, «а не только для тех, кто предлагает самые высокие цены на эти вакцины.
Ранее глава ВОЗ Гебрейесус заявлял, что странам с высокими доходами на душу населения необходимо выделить часть вакцин от COVID-19 механизму COVAX для облегчения доступа к вакцинации жителей небогатых стран.
Угрожавшего взорвать гранату в московском метро задержали
Мужчину, угрожавшего взорвать гранату на станции «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии метро столичного метрополитена, задержали, сообщили в экстренных службах Москвы.
Источник РИА «Новости» рассказал, что полицейские задержали мужчину с гранатой, проходила проверка. Он также отметил, что граната оказалась муляжом, станция открыта. Кроме того, по данным источника, угрожавший себя взорвать был нетрезв и вел себя неадекватно. У него не найдено представляющих опасность предметов. Вагон метро, в котором он ехал, был отогнан в тупик на станцию «Киевская», где его проверяют.
Ранее станцию «Славянский бульвар» временно закрыли из-за мужчины, который угрожал взорвать гранату.
В голосовании по памятнику на Лубянке Александр Невский лидирует с небольшим перевесом
За пять часов со старта голосования за установку памятника на Лубянской площади проголосовали более 100 тыс. москвичей, в голосовании с небольшим отрывом пока лидирует Александр Невский, свидетельствуют данные портала «Активный гражданин».
По данным на 15.15 мск, в голосовании приняли участие 101 714 человек. Лидирует вариант с памятником Александру Невскому, свой голос за него отдали 52 055 человек (51%), за памятник Феликсу Дзержинскому – 49 659 (49%), передает РИА «Новости».
Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади началось в четверг в 10.00 мск на нескольких площадках, оно продлится до 5 марта. В шорт-лист вошли памятники Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому.
Идея какого памятника на Лубянской площади в Москве вам нравится больше?
Ранее вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве призвала группа российских деятелей культуры и журналистов.
Станцию метро «Славянский бульвар» в Москве закрыли из-за мужчины с гранатой
Мужчина угрожает взорвать гранату на станции «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена, сообщил источник в экстренных службах.
«Мужчина сообщил, что у него граната, он угрожает взорвать себя на станции «Славянский бульвар». Сотрудники полиции вступили с ним в переговоры», – сказал источник ТАСС.
Ранее сообщалось, что в поезде на синей ветке найден предмет, похожий на гранату. Станцию временно закрыли. По данным источника, в московском метро, около 19.25 на станции «Славянский бульвар», был «обнаружен бесхозный предмет». «По требованию сотрудников полиции эвакуированы пассажиры, станцию закрыли на вход и выход», – сказал источник. Он добавил, что около 19.00 мск поезд, следующий в сторону станции «Киевская», высадил пассажиров на станции «Славянский бульвар», так как в его последнем вагоне был обнаружен предмет, похожий на гранату.
Финны объяснили выбор вакцины «Спутник V»
Живущие в России финны рассказали, почему выбирали «Спутник V» для вакцинации от коронавируса, сообщила газета Helsingin Sanomat.
Глава финской компании Specta Эрик Хелин начал собирать информацию о вакцинах против COVID-19 в начале января.
«Будучи финном, я привык к вакцинации. Я думал не о том, прививаться мне или нет. Речь шла лишь о том, когда и какой вакциной я привьюсь», – передает РИА «Новости» слова Хелина.
Он заявил, что высокая эффективность вакцины, а также ее доступность в России, определили его выбор в пользу «Спутника V».
«Мы увеличиваем осведомленность наших сотрудников. Многие даже не задумывались о вакцинации. Я стараюсь свести размер этой группы до минимума, а там уже каждый пусть принимает самостоятельное решение, будет он прививаться или нет», – отметила глава компании Specta.
Глава московского представительства организации East Office Яри Юмппонен отметил рост заинтересованности финских предпринимателей к «Спутнику V».
«Многие хотели убедиться в эффективности вакцины и выжидали время. Во-вторых, финны начали понимать, что в Финляндии еще долго не начнется вакцинация», – подчеркнул он.
Юмппонен рассказал, что многие финские руководители хотят подать пример своим подчиненным.
В январе в Финляндии было зафиксировано более 30 случае побочных эффектов от вакцины Pfizer.
В Чехии начали проверку сообщений о связанных с вакцинацией смертях
В Чехии работники Государственного института по контролю лекарств (ГИКЛ) проверяют сообщения о смерти людей, якобы связанные с прививками от коронавирусной инфекции, сообщили в институте.
«ГИКЛ зарегистрировал к вечеру среды восемь сообщений о смерти людей, которые могли бы быть связаны с вакцинацией против коронавируса. Все данные случаи проверяются. В целом от граждан получено 996 сообщений о возможных нежелательных последствиях (вакцинации), что составляет примерно две промилле от общего количества проведенных прививок», – цитирует сообщение учреждения РИА «Новости».
Согласно данным института, все полученные от граждан сообщения – это пока подозрения, а не доказанные нежелательные последствия вакцинации. «Между сделанными прививками и реакциями на них может существовать лишь взаимосвязь во времени без взаимосвязи в причинах», – отметили в ГИКЛ.
Институт отправляет сообщения с подозрениями на возможную смерть, связанную с вакцинацией, в европейскую базу данных нежелательных последствий.
В Чехии вакцинация стартовала 27 декабря. К утру 25 февраля привиты 600 тыс. 400 человек.
«На сегодняшний день мы в целом получили 797 460 вакцин, в частности, на этой неделе пришли 93 тысячи вакцин от фирм Pfizer/BioNTech, 80 400 от фирм Modernа и AstraZeneca. Astra сократила свою поставку нам на 20 тыс.», – заявил премьер страны Андрей Бабиш.
Ранее в Норвегии зафиксировали 82 случая смерти среди постояльцев домов престарелых после вакцинации от коронавируса, причиной стали сопутствующие заболевания.
После этого греческие врачи установили пять случаев серьезных побочных эффектов после вакцинации от коронавируса.
Дипломаты США выразили недовольство из-за долгого ожидания вакцины от COVID-19
Американские дипломаты, работающие за рубежом, недовольны тем, что долго не могут получить вакцину от коронавируса, сообщают СМИ.
Газета The New York Times сообщила, что дипломаты недовольны и разочарованы из-за того, что сотрудники госдепартамента США получают прививки от коронавируса раньше. Американский посол в самопровозглашенном Косово Филипп Коснетт, в частности, заявил, что он до сих пор не получил вакцины для своих сотрудников, передает РИА «Новости».
«Все сложнее принять логику госдепартамента в приоритетности вакцинации тыловых сотрудников в Вашингтоне. До тех пор, пока госдепартамент не сможет обеспечить вакцинами такие посты, как Приштина, влияние пандемии на здоровье, благосостояние и работоспособность будет значительным», – сказал посол.
Некоторые американские дипломаты заявляют, что у них «складывается впечатление, будто потребности находящихся в США высокопоставленных руководителей и сотрудников считаются более важными, чем тех, кто живет в странах с растущим числом случаев заражения или отсутствием современной системы здравоохранения».
До этого сообщалось, что американские дипломаты, работающие в других странах, из-за недоступности вакцин американского производства бывают вынуждены обращаться за прививками к другим странам, в том числе к России.
В России оценили прогноз ВОЗ о сроках завершения пандемии COVID-19
Прогноз специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) об окончании пандемии коронавируса в начале 2022 года можно считать точным, заявил российский вирусолог, генетик, руководитель Лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков.
По мнению специалиста, к 2022 году будут отмечаться только эпизодические вспышки коронавируса. Однако эксперт указал на проблему того, что во многих странах, где введен жесткий карантин, COVID-19 переболела лишь небольшая часть населения, передает «Комсомольская правда».
«Какие-то формы все равно будут, а значит, потенциальная угроза этим странам, которые сейчас на карантине, остается. Либо они вакцинируются тотально, либо переболеют после того, как ВОЗ объявит победу над пандемией», – заявил вирусолог.
Ранее глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что пандемия коронавируса завершится в начале 2022 года. По его словам, худший сценарий позади и человечество знает о вирусе больше, чем на момент, когда он только начал распространяться.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения сообщила, что число новых случаев COVID-19, а также число жертв инфекции в мире продолжает снижаться, а стран, где выявлены мутации коронавируса, становится все больше.
Байден продлил режим чрезвычайной ситуации в США
Президент США Джо Байден продлил режим чрезвычайной ситуации, введенный его предшественником Дональдом Трампом на фоне распространения коронавируса.
«13 марта 2020 года президент объявил чрезвычайную ситуацию в стране в связи с пандемией COVID-19. Пандемия продолжает создавать значительный риск для общественного здравоохранения и безопасности страны», – говорится в указе, передает ТАСС.
В связи с этим режим чрезвычайной ситуации продолжится после 1 марта 2021 года. При этом конкретные сроки продления режима ЧС не уточняются.
Во вторник сообщалось, что в США свыше 500 тыс. человек стали жертвами коронавируса. Президент США Джо Байден почтил их память и объявил траур.
Напомним, Байден считает, что относительная нормализация ситуации с коронавирусом может наступить в США к Рождеству или началу 2022 года. Байден винит за ситуацию в стране своего предшественника на посту президента Дональда Трампа. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что Соединенные Штаты справляются с распространением новой коронавирусной инфекции хуже, чем большинство стран, несмотря на свое богатство.
Мексика приступила к вакцинации «Спутником V»
В Мексике началась вакцинация пожилых людей против коронавируса российским препаратом «Спутник V», первым привился 72-летний Франсиско Бетансо, который рассказал, что чувствует себя хорошо и ждет получения второй дозы вакцины.
На выходе из центра вакцинации в столичном округе Истакалько Бетансо встречали десятки журналистов – доступ в помещения дворца спорта, который оборудовали для проведения иммунизации, был строго ограничен для всех кроме врачей, технического персонала и самих пациентов. На вопрос, знает ли он, какой препарат ввели ему врачи, он ответил, что это была «первая российская вакцина», передает РИА «Новости».
Некоторые из вакцинированных мексиканцев, которые выходили после Бетансо, затруднились ответить на вопрос о том, какой препарат им только что ввели, другие отвечали, что это «Спутник». При этом все опрошенные отметили, что не придают этому большого значения.
Мэр столицы Клаудиа Шейнбаум сообщила, что применение вакцин начали утром 24 февраля в шести центрах в трех районах столицы, каждый из которых включает до 45 индивидуальных «ячеек». Врачи принимают пожилых людей старше 60 лет по предварительной записи, ежедневно в каждом из центров планируется обслуживать по 5 тыс. человек.
Накануне Мексика получила первую партию «Спутника V». Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков Мексики зарегистрировала «Спутник V» в начале ферваля. Мексика стала первой страной в Северной Америке, зарегистрировавшей российскую вакцину от коронавируса.
«Спутник V» одобрен уже в 36 странах, и их число продолжает увеличиваться. В настоящее время «Спутник V» зарегистрирован в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане и Киргизии.
Гондурас зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V»
Гондурас зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник V» в рамках ускоренной процедуры, став 36 страной, где одобрено применение российского препарата, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Агентством по регулированию в здравоохранении (Agencia de Regulacion Sanitaria, ARSA) Республики Гондурас. Регистрация вакцины состоялась в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)», – передает РИА «Новости» сообщение фонда. Гондурас стал 36 страной, где одобрено применение российской вакцины. «Спутник V» - это вакцина для всего человечества, и ее одобрение в 36 странах мира подчеркивает важный вклад в глобальную борьбу с пандемией. Гондурас присоединился к ряду государств Латинской Америки, одобривших применение «Спутник V», и мы готовы поддержать партнеров для защиты населения с помощью одной из лучших вакцин в мире», – отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Препарат входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.
Ранее Египет одобрил применение «Спутника V».
В настоящее время «Спутник V» зарегистрирован также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане и Египте.
Выяснилось, на кого нацелена новая система слежки в метро Москвы
Новая система видеонаблюдения в метро Москвы нацелена на определение «праздношатающихся» людей, на обычных пассажиров система не будет обращать внимания, заявил директор по науке и технологиям Агентства искусственного интеллекта Роман Душкин.
«Сами мониторы здесь ни при чем. На них будут показывать рекламу, объявления. А вот встроенные в эти мониторы камеры – это и есть центр системы интеллектуального видеонаблюдения. Фактически это система видеоаналитики, распознающая различные угрозы, которые нужно предотвратить или отреагировать на них», – пояснил Душкин каналу 360.
Система работает таким образом, что распознает лица только тех, кто находится в федеральном розыске. После распознания человека аппаратура отправляет сигнал в соответствующие органы, также камера реагирует на бегающих людей, оставленные предметы, драки и «праздношатание».
«Праздношатание» – это не совсем то, что могут подумать обычные люди. Обывательский смысл слова и специальный отличаются. В данном случае это поведение человека с преступными намерениями. Если вы пять минут будете ходить по станции в ожидании кого-то, то видеоаналитика не обратит на это внимание. Но если человек достаточно долгое время бесцельно находится в метро, то система привлечет внимание оператора», – указал эксперт.
Общественности важно понимать, что видеокамеры устанавливают в метро для повышения качества жизни и увеличения безопасности. «Система интеллектуальной видеоаналитики внедряется уже давно. Например, мы в 2015 году проектировали трансконтинентальный транспортный коридор, где 2 тыс. километров покрыты видеоаналитикой. Это сделано для того, чтобы там, где практически нет людей, если что-то случится, можно было оперативно помочь пострадавшим», – указал он.
Душкин заверил, что видеокамеры не собирают личную информацию о людях, но следят за теми, кто совершает правонарушения.
Ранее стало известно, что на 85 станциях московского метрополитена установят специальные мультимедийные экраны с камерами видеонаблюдения, которые смогут распознавать быстрые движения, пересечения линий и «праздношатания».
В пресс-службе метро внедрение системы объяснили необходимостью дополнительного информирования пассажиров и трансляции рекламы.
Станцию метро «Славянский бульвар» в Москве временно закрыли
Станцию Арбатско-Покровской линии метро «Славянский бульвар» временно закрыли, сообщил департамент транспорта Москвы.
«Станция временно закрыта для входа и выхода. Пожалуйста, пользуйтесь МЦД и наземным транспортом», – цитирует сообщение департамента РИА «Новости».
До этого сообщалось, что поезда проезжают станцию «Славянский бульвар» без остановки по требованию полиции, причина ограничений не сообщалась.
Ранее в феврале за одни сутки в московском метро произошло два случая падения людей на рельсы. Один из упавших погиб.
Минздрав Дании оценил риск оказаться в больнице с «британским» штаммом COVID
Вероятность оказаться на больничной койке у заразившихся так называемым «британским» штаммом коронавируса выше на 60%, заявил министр здравоохранения Дании Магнус Хеунике.
«Последние исследования в Дании показывают, что риск попасть в больницу у заразившегося штаммом B117 – так называемым «британским» – выше примерно на 60%»,– цитирует РИА «Новости» датского министра.
«Коэффициент распространения у этого штамма составляет около 1,2, так что получается, что в целом коэффициент распространения коронавируса превышает единицу, хотя другие варианты вируса имеют коэффициент гораздо ниже единицы», – добавил глава института здравоохранения страны Хенрик Уллум. Он также уточнил, что в Дании заразившихся этим вариантом коронавируса сейчас более 60% из всех выявленных положительных проб.
По словам министра здравоохранения, в стране зарегистрировано как минимум два случая заражения «южноафриканским» штаммом. При этом в среду власти Дании объявили о том, что вводят ряд послаблений для того, чтобы возобновить общественную жизнь в стране.
Ранее ВОЗ заявила, что число новых случаев COVID-19, а также число жертв инфекции в мире продолжает снижаться, а стран, где выявлены мутации коронавируса, становится все больше.