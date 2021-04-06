В Британии задумались над ограничением использования вакцины AstraZeneca

Британский медицинский регулятор рассматривает возможность ограничения использования вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета среди молодежи из-за опасений по поводу образования тромбов, сообщают местные СМИ.

Газета Times сообщает, что подобное решение может быть принято Агентством по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Соединенного Королевства уже во вторник, передает ТАСС.

По свидетельству источников издания в MHRA, появляется «все больше аргументов в пользу того, чтобы предложить молодым людям – по крайней мере моложе 30 лет – другую вакцину».

Напомним, из-за образования тромбов после вакцины AstraZeneca в Британии умерли семь человек.

Ранее власти США прекратили производство вакцины AstraZeneca в Балтиморе. Также Нидерланды приостановили использование этого препарата.