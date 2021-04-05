Соболь нанесла травму женщине при проникновении в ее квартиру

Активистка ФБК (признан в России НКО-иноагентом) Любовь Соболь причинила телесные повреждения потерпевшей по делу о незаконном проникновении в квартиру, говорится в обвинительном заключении, которое зачитал в суде представитель прокуратуры.

«В день совершения преступления Соболь заметила курьера, после чего ввела его в заблуждение, рассказав, что в квартире находится ее сын. Курьер согласился и взял Соболь с собой. После этого она ворвалась в прихожую, сдавила руку потерпевшей Субботиной и, несмотря на ее сопротивление, проникла в квартиру номер 37. Там она обошла чужое жилище, сняла его помещения на телефон и покинула квартиру. У потерпевшей Субботиной обнаружили телесные повреждения, а незаконное проникновение нанесло ей моральный вред», – отмечается в документе, передает ТАСС.

По версии обвинения, активистка ФБК рассчитывала, что съемка напугает тех, кто находится в квартире, а видео повысит интерес к ней самой. «Соболь получила телефон от свидетеля Абдулкеримова и пыталась проникнуть в квартиру к Кудрявцеву под разными предлогами, после чего стала ожидать в подъезде», – сказано в обвинительном заключении. После нескольких неудачных попыток проникновения она и нашла курьера, с помощью которой ей и удалось попасть в квартиру.

Соболь обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия).

Ранее сообщалось, что предполагаемый сотрудник спецслужб Константин Кудрявцев, которого Соболь искала в квартире, не проходит свидетелем или потерпевшим по этому делу. Потерпевшими стали теща Кудрявцева Галина Субботина и его жена.