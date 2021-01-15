Опубликовано видео проникновения Соболь в чужую квартиру

Появилась видеозапись, на которой сотрудница Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь пытается попасть в квартиру пожилой женщины в Восточном административном округе Москвы. За проникновение в чужой дом Соболь позже была задержана.

На кадрах женщина, похожая на соратницу Алексея Навального, пытается прорваться в квартиру пенсионерки и настойчиво требует поговорить с неким Константином. Хозяйка квартиры объясняет, что человек с таким именем здесь не проживает, и угрожает вызвать сотрудников полиции, передает Life.

Напомним, после инцидента против Соболь возбудили уголовное дело о нарушении неприкосновенности жилища. В СК сообщили, что она дважды пыталась проникнуть в чужое жилье.

«Соболь ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представившись «брошенной женой с маленьким ребенком», и прошла в подъезд жилого дома. Когда хозяйка квартиры открыла дверь, Соболь оттолкнула женщину и ворвалась в квартиру. Обойдя все помещения, при этом снимая свои противоправные действия на телефон, Соболь покинула жилище и скрылась с места происшествия», – говорится на сайте СК.