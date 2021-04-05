В Японии задумались о повышении возраста выхода на пенсию

Правительство Японии намерено внести в парламент законопроекты о повышении возраста выхода на пенсию государственных служащих, сообщил премьер-министр Есихидэ Суга.

«Возраст выхода на пенсию нужно повышать, чтобы соответствовать усложняющимся задачам административного управления. Мы ведем подготовку к скорейшему внесению соответствующих законопроектов», – приводит ТАСС текст заявления премьер-министра Японии, сделанного в ходе дебатов в одной из комиссий нижней палаты парламента.

Старение и сокращение населения – одна из самых острых социальных проблем Японии. Однако, по официальным данным органов здравоохранения, мужчины в стране сохраняют полную бодрость и способность к работе в среднем до 71 года, а женщины – до 74 лет. Правительство рассматривает пожилых японцев как важнейший трудовой резерв.

В настоящее время пенсии в Японии выплачиваются гражданам при достижении 65 лет. Но они имеют право уйти на отдых в любой момент в возрасте с 60 до 70 лет. Выплаты тем, кто сделает это до 65 лет, будут несколько урезаны, а продолжающим трудиться и после 65 лет полагается надбавка. Сейчас в Японии рассматривается вопрос о том, чтобы увеличить на пять лет официальный возраст выхода на пенсию с повышением соответствующих надбавок.

Напомним, в феврале Минтруд предложил изменить расчет стажа для досрочного выхода на пенсию. В январе стало известно о планах ПФР присылать россиянам старше 45 лет уведомления о размере будущей пенсии. В декабре 2020 года стал известен желаемый размер пенсии для большинства россиян. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как изменились пенсии россиян с 1 января 2021 года.