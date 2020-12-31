2021 год изменит и пенсии, и правила работы

Взгляд
31 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 16:26  |  vz.ru
Разделы

Коронавирус вызвал расцвет путешествий внутри России

Оказалось, что путешествовать по России ничуть не менее интересно, чем за границу Юрий Смитюк/ТАСС
Вместо Антальи и Куршевеля многие россияне были вынуждены открыть для себя новые туристические направления – это не только Крым, но и Петропавловск-Камчатский и даже Магадан. Таким оказался результат коронавирусного 2020 года для туристической индустрии. Как изменился мировой и российский туризм – и куда отправятся отдыхать жители России в 2021-м?  Подробности...
Перейти в раздел…

Как чиновников заставят лучше работать на интересы России

Чиновникам придется отчитаться о содержимом чемоданов, в том числе виртуальных Сысоев Григорий/ТАСС
Наступающий 2021-й станет годом, направленным на резкое улучшение качества работы государственных служащих. В частности, нечистых на руку будет проще уволить или привлечь к суду, обладатели двойного гражданства и вовсе будут изгнаны с работы, а тем, кто оскорбляет граждан, грозит крупный штраф. Планируется и ряд других нововведений, повышающих спрос с чиновников и депутатов. Подробности...
Перейти в раздел…

Гражданская авиация заждалась новый «кукурузник»

В отличие от привычного «кукурузника» Ан-2, «Байкал» – не биплан, а моноплан uwca.ru
Меньше чем через пять лет в массовое производство запустят замену «кукурузника» Ан-2 – рабочей лошадки, на которой держалась вся советская малая авиация. У нового самолета «Байкал» весьма запутанная история. За право довести проект до воплощения бились разработчики с Урала и из Сибири. Чей проект в итоге победил и почему? Подробности...
Перейти в раздел…

Последняя комедия с Зеленским грозит ему импичментом

Зеленский решил показать зубы, но на выходе получился традиционный для его прежней профессии фарс Sergey Dolzhenko/Pool/REUTERS
Острый политический кризис на Украине стал еще острее. Попытавшись отстранить от работы главу Конституционного суда Тупицкого, президент Зеленский не только поставил себя в дурацкое положение, но и дал оппонентам основания для вынесения себе импичмента. Кто победит в этой схватке, одним из ключевых участников которой является американское посольство?  Подробности...
Перейти в раздел…

Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
Перейти в раздел…

Главные победители и проигравшие в 2020 году

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Уходящий год был самым необычным для международных отношений с середины прошлого века. Раньше весны, а то и лета 2021 года, международная политика не вернется к своему обычному формату. Однако и в 2020-м были свои герои и жертвы. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Юрий Мель показывает пример мужества всей России

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Уходящий год потребовал от всех нас мужества, терпения и выдержки. Умения бороться и противостоять. Держаться до конца, несмотря ни на что. Но есть среди наших сограждан человек, которому эти качества пригодились, возможно, едва ли не больше, чем всем остальным. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Постсоветские страны ничему не учатся

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Массовые акции протеста армян против премьер-министра Никола Пашиняна – еще одно доказательство элементарной аксиомы для стран постсоветского пространства. Никакие простые акции – ни Майданы, ни выборы спасителя – не помогут решить фундаментальную задачу по созданию государства. Подробности...
Обсуждение: 41 комментарий
Перейти в раздел…

Новая комедия с Зеленским

Что изменит уход Меркель

ТОП-10 технологических достижений России в 2020 году

Перейти в раздел…

Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
Подробности...

Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
Подробности...

ВМФ пополнил новый корвет «Гремящий», вооруженный «Калибром»

Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Подробности...
Перейти в раздел…
17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
Подробности...
12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
Подробности...
Перейти в раздел…
Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
  • Лучше

  • Хуже

  • Таким же
В какой обстановке вы будете встречать Новый год?
  • Дома с семьей и близкими

  • В гостях у друзей

  • В кафе, ресторане или клубе

  • Во время прогулки на улице

  • В иных условиях (указать в комментариях)

  • Еще не знаю
В связи с санкциями Спортивного арбитража какая мелодия могла бы звучать вместо гимна России на Олимпиаде в Токио?
  • «Все идет по плану» Егора Летова

  • «Выйду ночью в поле с конём»

  • «Катюша»

  • «Мгновения» (Не думай о секундах свысока)

  • «Нас не догонят»

  • Прощание славянки

  • Увертюра Чайковского «1812 год»
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин освободил Гриня от должности замгенпрокурора России
    Генсек НАТО отказался считать Россию «непосредственной угрозой» Украина запретила ввоз российских «пропагандистских» книг для детей Подсчитан прожиточный минимум за 2020 год Профессор сказал, надо ли после вакцинации носить маски
    Мишустин поздравил россиян с Новым годом Премьер Эстонии поздравил сограждан с Новым годом по-русски Украине посоветовали ждать при Байдене не «рок-н-ролла», а «плясок смерти» Вучич назвал цену газа из «Турецкого потока» для Сербии
    Алиев анонсировал скорое создание турецко-российского центра в Карабахе Гинцбург исключил продажу препарата от COVID-19 на основе антител в аптеках Умер французский актер Робер Оссейн Названы лучшие песни для встречи Нового года

    праздник в космосе


    Космонавт рассказал о традициях встречи Нового года на МКС

    неполитическое решение


    Администратор объяснил запрет использования оборота «в Украине» в русскоязычной Википедии

    встреча 2021 года


    Выяснилось, где в России будет жарче всего на Новый год

    Видео

    прощание с канцлером


    Конец эпохи Меркель не сулит России ничего хорошего

    мишень спецслужб


    Как наказать Латвию за гонения на российские СМИ

    развал украины


    Новороссию реанимируют как угрозу для Запада

    война в Карабахе


    Азербайджанская армия встревожена «армянскими диверсантами»

    28-й штат США


    Присоединение Техаса доказывает лицемерие Америки

    убийство Распутина


    Тимур Шерзад: Империю Романовых погубили мифы и слухи

    история гимна


    Андрей Веселов: Почему в России любят гимн СССР

    создание государства


    Геворг Мирзаян: Постсоветские страны ничему не учатся

    на ваш взгляд


    Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?

    2021 год изменит и пенсии, и правила работы

    Удаленная работа стала одним из символов 2020 года - и наконец узаконена официально    31 декабря 2020, 16:10
    Фото: Петр Ковалев/ТАСС
    Текст: Артур Приймак,
    Николай Васильев

    Традиционно с 1 января вступают в силу целый ряд изменений в законодательстве, затрагивающий материальное благополучие и бытовую жизнь россиян. На этот раз изменения касаются пенсий (они увеличатся), статуса удаленной работы (он будет узаконен), и даже таких повседневных обстоятельств, как порядок приготовления шашлыков на даче.

    Необходимо дополнительно рассмотреть возможность индексации пенсий для работающих россиян, отметил президент Владимир Путин на встрече с председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым. Профсоюзный лидер обратил внимание главы государства на вопрос о приостановленной индексации пенсий для этой категории граждан. Он попросил Путина вновь вернуться к этой теме и поручить правительству рассмотреть этот вопрос.

    Если решение будет принято, то это станет еще одной переменой в жизни российских пенсионеров в новом году. Пока же перечислим то, что гарантированно ожидает наших граждан в 2021-м.

    Пенсии подрастут

    С Нового года вырастут страховые пенсии для неработающих граждан на заслуженном отдыхе. 1 января произойдет индексация пенсий на 6,3%. В результате этого повышения средний размер выплат должен составить 17,4 тыс. рублей в месяц, сообщили в Пенсионном фонде России. По расчетам ведомства, получателями станут более 36 миллионов россиян.

    «С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии – они положены тем, кто не смог набрать нужного количества пенсионных баллов и нужного стажа для назначения страховой пенсии... Пока это 2,6%, но показатель еще может быть скорректирован», – сообщила еще в ноябре в интервью «Парламентской газете» сенатор Елена Бибикова, зампред профильного комитета верхней палаты по социальной политике.

    На 3,7% с 1 января пересчитают выплаты столичным пенсионерам. Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, минимальная пенсия составит 20 тысяч 222 рубля для тех, кто живет в столице не менее десяти лет. Власти обещают проиндексировать пенсии и в некоторых регионах, в том числе в дотационных­ – например, в Чечне и Курганской области.

    Зарплаты проиндексируют, пособия начнут выводить в «Мир»

    С января изменения в лучшую сторону почувствуют работающие россияне, в том числе бюджетники. Напомним, что был установлен новый минимальный размер оплаты труда (МРОТ) – 12 792 рубля. По статье 133 Трудового кодекса, работодатель не может платить сотрудникам, которые трудятся на условиях полного дня, зарплату ниже МРОТ. Руководство государственных и муниципальных структур обязано проиндексировать жалованье своим работникам с учетом роста инфляции.

    Прочие работодатели, в том числе хозяева коммерческих фирм, обязаны производить индексацию согласно правилам, установленным коллективным договором, соглашениями и локальными нормативными актами (ЛНА), пояснила агентству «Прайм» руководитель HR-службы юридической группы «Яковлев и партнеры» Светлана Краснянская.

    Повышается налог с доходов физических лиц (НДФЛ) – но это в случае, если доходы человека превышают пять миллионов рублей в год. В остальных случаях остается прежняя шкала в 13%. Фирмам IT-сферы снизят налог с прибыли с 20% до не превышающего 3%.

    В 2021 году Министерство труда и соцзащиты даст старт своему пилотному проекту по освобождению работодателей от выплаты больничных, декретных пособий, очередных и внеплановых рабочих отпусков. В рамках этого проекта Фонд социального страхования (ФСС) будет перечислять вышеперечисленные выплаты гражданам на карты «Мир». В эксперименте должны принять участие Москва, Петербург, Московская, Свердловская и Челябинская области, Краснодарский и Пермский края, а также Ханты-Мансийский автономный округ.

    Механизм прямых выплат позволит выплачивать пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством напрямую из средств ФСС. Это гарантирует полную оплату независимо от финансового положения работодателя, полагают в Минтруде. Как отмечают в ведомствах, такой механизм удобен и организациям, ведь он позволяет не отвлекать собственные средства на страховые выплаты сотрудникам.

    Работающим на «удаленке» гарантируют выходные

    С 1 января войдет в правовое поле удаленная работа, которая стала привычным делом для очень многих россиян в коронавирусном 2020-м. Ранее «удаленка» считалась уделом только фрилансеров – «вольных художников», которые работают по срочным договорам. Такой труд регулировали по нормам закона о самозанятых.

    Когда же во время пандемии на удаленный режим стали массово переводить и штатных сотрудников, возникло множество проблем. Например, возник вопрос, как высчитывать рабочее время. Как отмечали эксперты по рынку труда, многие работодатели сочли, что раз их сотрудники работают из дома, ему не нужны фиксированные выходные – и тем более им не надо платить за переработку.

    С началом нового года вступают в силу поправки в Трудовой кодекс, которые делают «удаленку» синонимом уже имеющегося правового понятия «дистанционная работа». Если сотрудник часть работы делает дома, а часть в офисе, то это будет считаться комбинированной занятостью. Трудовые отношения с тем, кто находится в удаленном режиме, оформляются в стандартном порядке. Работодатель обязан обеспечивать его всем необходимым, оплачивать сверхурочное время. «Удаленщик» же обязан регулярно сообщать начальству о своем нахождении на рабочем месте или же нетрудоспособности по тем или иным причинам.

    Женщины могут стать машинистами электричек

    Минтруда, не дожидаясь Международного женского дня, сделало подарок сторонницам равноправия. С 1 января заработает пересмотренный перечень тех профессий, где по соображениям охраны здоровья ограничивали женщин. В ранее действующем списке было 450 работ, то в обновленном – всего сотня.

    В частности, отныне представительницам прекрасного пола можно занимать должности машиниста электропоезда, включая скоростные составы «Ласточка» и «Сапсан». Из перечня, вопреки старой морской примете, убрали такие специальности, как матрос и боцман. При этом по-настоящему физически тяжелые профессии и потенциально вредные работы (связанные, например, с трудом в литейном цеху, первичной обработкой хлопка и кож и т. п.) остались в черном списке. Полный перечень доступен на сайте министерства, где опубликован соответствующий приказ. Опасность той или иной профессии для женщины определяет специальная комиссия – на месте работы. 

    Курильщикам придется следить за собой даже на балконе

    В новом году закон усложнит жизнь людям, приверженным одной из самых распространенных вредных привычек. С 1 января вступят в силу новые правила противопожарного режима, и в число мест, где запрещено курение, включаются объекты здравоохранения, образования и транспорта.

    Как отмечает ТАСС, сейчас запрет курения в больницах, поликлиниках, образовательных заведениях, аэропортах, на вокзалах и поездах закреплен в законе «Об охране здоровья граждан», за его нарушение грозит штраф от 500 до 1500 рублей (по статье 6.24 КоАП). Но с нового года за курение на таких объектах может грозить ответственность и по другой статье – «Нарушение требований пожарной безопасности», а за это грозит более серьезный штраф: от двух до трех тысяч рублей.

    В целом запрет не будет действовать лишь в специально отведенных для этого местах (курительных комнатах), на открытом воздухе не менее чем в 15 метрах от общественных учреждений, остановок транспорта, спортивных и культурных объектов. Можно будет курить «в изолированном жилом помещении личного пользования», но здесь тоже есть тонкость. На балконе курение разрешено, но за обнаруженную непогашенной сигарету вам может грозить штраф. Как и за горящие свечи, оставленные на балконе без присмотра.

    Дачные шашлыки введут в рамки

    Новые правила пожарной безопасности коснутся и дачников. Точнее, на территории частных домов, «расположенных на территориях населенных пунктов, запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест». Также запрещается «сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия». Напомним, что по нормам, действовавшим до 1 января 2021 года, разводить костры, а также сжигать мусор и траву, запрещалось только на землях общего пользования населенных пунктов.

    Еще одно положение новых правил противопожарного режима запрещает оставлять без присмотра в жилых домах источники огня: свечи, керосиновые лампы, а также – о чем говорилось выше – непотушенные сигареты. Кроме того, запрещается устанавливать в жилых домах металлические печки кустарного производства.

    На экзаменах в ГИБДД «площадку» совместят с «городом»

    В апреле перемены будут ожидать будущих водителей. В автошколах отменят отдельный экзамен по вождению на площадке – когда на закрытой территории ученик показывает, что умеет трогаться с места, разворачиваться, совершать подъем и парковаться. Как пояснили в ГИБДД, отмена этого экзамена позволит автошколам уделить больше внимания обучению езде в городе. Именно неопытные водители, выезжая на улицы, чаще всего попадают в аварии, уточняют в ГИБДД. Теперь «площадку» совместят с «городом».

    Но для соискателей прав на вождение мотоцикла или мопеда (категория А) отдельный экзамен по площадке остается. Кроме того, больше не будет утвержденных маршрутов экзаменов, то есть натаскать кандидатов в водители на соответствующий маршрут станет невозможно. Будет установлен перечень дорог и территорий, на которых проводятся практические экзамены. Но заранее экзаменационный маршрут известен не будет.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •