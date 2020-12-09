Как меняются правила разведения огня на дачных участках?

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9 декабря, среда | Последнее обновление — 21:54 | vz.ru
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Америка начала спекулировать на самом главном
Советник Ельцина рассказал о роковых обстоятельствах развала СССР
Против российской вакцины созрел заговор
Как Мадуро удалось вновь разозлить Соединенные Штаты
За смерть в прямом эфире могут ответить зрители
Хип-хоп и Чайковский оказались живучее рок-н-ролла
Антон Крылов, журналист
Хорошо это или плохо, что музыка перестала быть связывающим массы общественным феноменом и стала сугубо узкогрупповым? Всё, что объединяет общество – это хорошо, а то, что разъединяет – плохо. Объединяющей всех современной музыки практически не осталось. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Нельзя оставлять людей без поддержки
Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области
Какими бы сложными не были внешние обстоятельства, мы всегда помним о наших обязательствах перед гражданами. В этот сложный период просто нельзя оставлять людей без поддержки. В Самарской области своих не бросают. Подробности...
Русская идея пошла с молотка
Ольга Андреева, Журналист
Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи», выдвинутый на «Оскар», представит в США и в мире русскую идею и экспортный вариант сталинизма, но не подлинную историю. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев
Как Корея завоевывает мир
Обсуждение: 14 комментариев
Под Наро-Фоминском срубили главную ель страны
Главную Кремлевскую елку страны срубили в Наро-Фоминском лесничестве, сообщили власти Подмосковья. За церемонией следил и Дед Мороз. Столетнее дерево высотой 25 метров выбрали на кастинге среди 50 других – по стройности ствола, строго-пирамидальной форме и пушистости кроныПодробности...
В Химках вызволили из ледяного плена утку
На Химкинском водохранилище состоялась спецоперация по спасению утки, застрявшей между льдин и примерзшей к ним. О беде сообщила неравнодушная местная жительница. Сотрудник поисково-спасательной станции «Левобережная» в гидрокостюме прополз 25 метров по тонкому льду, чтобы выручить птицу. Все закончилось успешноПодробности...
Умер доктор Борменталь из «Собачьего сердца»
2 декабря на 72-м году жизни скончался актер Борис Плотников, наиболее известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Ранее Плотников был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и неделю провел на аппарате ИВЛПодробности...
19:06
собственная новость
Библиотеки Оренбургской области в рамках нацпроекта обновили книжный фонд
Модернизация четырех муниципальных библиотек по национальному проекту «Культура» завершается в Оренбургской области. Помимо преобразований интерьеров учреждения получили почти 13 тыс. новых книг, сообщила министр культуры региона Евгения Шевченко.Подробности...
18:00
В Новосибирске определили сроки ремонта исторического здания театра кукол
В Новосибирске запланировали начать капитальный ремонт областного театра кукол в 2022 году, здание построили больше 100 лет назад, оно имеет статус регионального памятника архитектуры, сообщил директор театра Юрий Горлатых.Подробности...
16:32
Работники культуры удаленных районов Чукотки прошли обучение в ведущих центрах России
Более 20 специалистов культуры из нескольких муниципальных районов Чукотки, в том числе и самых удаленных, прошли в 2020 году переобучение в ведущих образовательных центрах страны в рамках мероприятий профильного нацпроекта, сообщил сотрудник департамента культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа Никита Подгорбунских.Подробности...
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