В МЧС разъяснили запрет разводить костры во дворах частных домов

Новые правила противопожарного режима не предполагают полный запрет на разведение костров и приготовление шашлыков во дворах частных домов, пояснили в МЧС.

В профильном департаменте МЧС России уточнили, что сжигать мусор и разводить костры во дворах частных домов запрещено только на расстоянии ближе пяти метров от построек, это правило распространяется и на разжигание мангалов, передает «Российская газета».

Таким образом, разводить огонь в несгораемых емкостях можно при условии удаленности от придворовых построек не менее пяти метров.

Также с 2021 года нельзя будет устраивать свалки горючих отходов на территориях общего пользования, прилегающих к жилым домам, садовым домам, объектам недвижимого имущества, а также относящимся к имуществу общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества.