В России с 1 января запретят сжигать мусор и разводить костры на территориях домов

Запрет на сжигание мусора и разведение костров на территории частных домов в населенных пунктах введут в России с 1 января 2021 года, когда начнут действовать новые правила противопожарного режима.

В соответствующем документе указывается, что «на землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, запрещается разводить костры использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия», передает ТАСС.

По нынешним правилам противопожарного режима разводить костры, а также сжигать мусор и траву запрещается только на землях общего пользования населенных пунктов.

Также с 2021 года нельзя будет устраивать свалки горючих отходов на территориях общего пользования, прилегающих к жилым домам, садовым домам, объектам недвижимого имущества, а также относящимся к имуществу общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества.

Прежде эта норма вовсе отсутствовала в требованиях противопожарного режима.

Новые правила противопожарного режима в России приняты в рамках «регуляторной гильотины». Они будут действовать до 2026 года, после чего будут их пересмотрят в соответствии с требованиями времени.

За их нарушение предусмотрена ответственность по ст. 20.4 КоАП («Нарушение требований пожарной безопасности»), она предусматривает для граждан штраф в размере от 2 до 3 тыс. рублей, а в случае возникновения пожара из-за такого нарушения – до 5 тыс. рублей.

До этого, в 2018 году, россиянам запретили разводить костры и жечь траву у дорог.