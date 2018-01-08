Россиянам запретили разводить костры и жечь траву у дорог

Российский кабмин внес изменения в правила противопожарного режима для владельцев земельных участков, которые расположены в пределах населенных пунктов.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина в понедельник. Новые требования вводятся для правообладателей земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.

Запрет установлен на выжигание сухой травянистой растительности, разведение костров, сжигание хвороста в границах полос отвода и в придорожных полосах автомобильных дорог, охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов.

Кроме того, запрещено выращивать колосовые культуры в пределах полос отвода и охранных зонах железных и автомобильных дорог. Владельцев с/х земель обязали защищать угодья от зарастания сорняком и своевременно косить сено.

Принятые решения, как ожидают в кабмине, позволят повысить уровень защищенности земель от пожаров.