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Жертвами ДТП с автобусом в Хабаровском крае стали три человека
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В результате ДТП в Хабаровском крае, где опрокинулся автобус, три человека погибли и 10 пострадали, сообщила местная прокуратура.
Прокуратура начала проверку по данной аварии. Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что пассажирский автобус «Джонк», следовавший по маршруту Хабаровск – Советская Гавань, принадлежит местной компании «Пять звезд». В компании сообщили, что водитель перед рейсом проходил медицинское освидетельствование. Водители, которые находились в автобусе, «работают более двух лет», с ними «ни ДТП, ничего не было», сказали в компании.
Напомним, ДТП случилось на дороге Лидога – Ванино в 140 км от населенного пункта Лидога. В автобусе были 32 пассажира и два водителя.
Бразилия поставила России условие для разрешения поставок «Спутника V»
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Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) готово пересмотреть решение о запрете ввоза российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в республику после получения новых данных от разработчика, заявил глава регулятора Антониу Барра Торрес.
«Мы приняли решение [о запрете ввоза российской вакцины от коронавируса «Спутник V»] на основании полученных данных. <…> Эти предоставленные нам данные могут быть пересмотрены, исправлены и поданы повторно. Решение регулятора отражает состояние на момент рассмотрения. В понедельник мы, к нашему великому сожалению, не могли одобрить [импорт вакцины в Бразилию]», – приводит слова главы Anvisa ТАСС.
«Это временная картина. Она может измениться. Мы не закрываем двери», – добавил бразильский чиновник, призвав сплотиться и работать сообща для победы над «общим невидимым врагом».
Напомним, в понедельник бразильский регулятор не разрешил импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». При этом до этого глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии Паулу Баррозу подтвердил, что российская вакцина «Спутник V» от коронавируса является безопасной.
Разработчики «Спутника V» назвали политическими причины отказа Национального агентства по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) от разрешения на ввоз российской вакцины от коронавируса. В пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что комментарии бразильского регулятора не соответствуют действительности.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва готова предоставить Бразилии необходимую информацию для разрешения поставок и использования в стране вакцины от коронавируса «Спутник V». Глава МИД Сергей Лавров отметил, что его не удивляет сложившаяся ситуация, так как США не скрывают попыток оказать давление по этой теме на страны региона.
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Бразилия ответила на обвинения разработчиков «Спутника V»
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Руководство бразильского национального агентства по надзору за здоровьем Anvisa отвергло обвинения разработчиков вакцины «Спутник V», которые намерены подать в суд на регулятора за распространение ложной информации. При этом бразильский регулятор готов пересмотреть решение о запрете ввоза «Спутника V».
«Anvisa обвинили во лжи, неэтичных действиях и распространении ложных новостей об обнаружении реплицирующегося аденовируса в документах, касающихся вакцины «Спутник V»... Это серьезные обвинения, которые подрывают доверие к организации», – передает РИА «Новости» слова генерального директора Anvisa Антониу Барры.
По данным бразильского агентства, основным препятствием для утверждения импорта российской вакцины против COVID-19 является наличие реплицирующихся аденовирусов, которые могут вызывать инфекции у здоровых людей после вакцинации. Разработчики препарата опровергли эти заявления, однако Барра утверждает, что информация об этом содержится в документах, которые они получили от российской стороны.
Во время презентации руководство регулятора показало предполагаемые страницы документов, предоставленных разработчиками «Спутника V», где в таблицах оценивается наличие реплицирующихся аденовирусов, а также обнародовало аудиозапись встречи представителей Anvisa и Института Гамалеи, которая состоялась 23 марта.
На аудиозаписи бразильские технические специалисты спрашивают, почему процесс разработки вакцины не был обращен вспять, когда были обнаружены реплицирующиеся аденовирусы. Представитель российской лаборатории, согласно сказанному переводчиком, ответил, что «это отняло бы много времени».
Генеральный директор Anvisa отверг обвинения в политизации и заверил, что в учреждении нет людей, «заинтересованных или радующихся» отказу в импорте какой-либо вакцины или медицинского продукта. По его словам, отчет Anvisa об оценке вакцины «Спутник V» был отправлен во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и другие зарубежные регулирующие органы.
Ранее в пятницу Барра заявил, что Anvisa готово пересмотреть решение о запрете ввоза «Спутника V» в республику после получения новых данных от разработчика российской вакцины.
Напомним, в понедельник бразильский регулятор не разрешил импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». При этом до этого глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии Паулу Баррозу подтвердил, что российская вакцина «Спутник V» от коронавируса является безопасной.
Разработчики «Спутника V» назвали политическими причины отказа Национального агентства по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) от разрешения на ввоз российской вакцины от коронавируса. В пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что комментарии бразильского регулятора не соответствуют действительности.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва готова предоставить Бразилии необходимую информацию для разрешения поставок и использования в стране вакцины от коронавируса «Спутник V». Глава МИД Сергей Лавров отметил, что его не удивляет сложившаяся ситуация, так как США не скрывают попыток оказать давление по этой теме на страны региона.
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В Германии предсказали реакцию Берлина в случае войны России и НАТО
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Немецкий публицист Вольфганг Мюнхау в статье для германского издания Handelsblatt высказался о действиях ФРГ в случае вооруженного столкновения России и НАТО.
По мнению автора статьи, точкой напряжения может стать борьба за так называемый «Сувалкский коридор» – участок длиной около 100 километров, который мог бы соединить территорию Белоруссии с Калининградской областью. Сейчас там проходит граница Польши с Литвой. Мюнхау назвал этот участок гипотетическим местом начала боевых действий, передает РИА «Новости».
При этом публицист считает наивным полагать, что пятая статья устава НАТО о коллективной безопасности мгновенно вступит в действие. «Я не вижу совершенно никаких шансов, что Германия когда-нибудь примет участие в военной акции против России, даже если та вторгнется в Прибалтику», – высказался Мюнхау.
Журналист привел в качестве аргумента слова президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера который заявил, что Германия «должна» России газопровод «Северный поток – 2», чтобы «искупить свои грехи времен Второй мировой войны». Кроме того, Штайнмайер назвал маневры НАТО в Сувалкском коридоре бряцанием оружием, заметил Мюнхау.
«Не думаю, что среди немецких политиков возникнет большинство, поддерживающее военные акции в какой бы то ни было форме», – выразил уверенность автор материала.
Ранее британцы осудили просьбу Польши прислать войска НАТО из-за России.
Напомним, во вторник министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что действия США и НАТО в Европе способствуют росту военной опасности, а националистические настроения на Украине провоцируют вооруженный конфликт в Донбассе.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. В свою очередь полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева в Донбассе. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Между тем замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Эксперт объяснил цель визита Санду в Москву
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«Президент Молдавии не настроена на ухудшение диалога с Россией, поэтому цель ее визита – найти общие темы, по которым стороны смогут договариваться», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виталий Андриевский, комментируя заявление президента Молдавии Майи Санду о желании посетить Москву и провести переговоры с президентом России.
«Вопросы, связанные с молдавскими мигрантами, беспошлинной торговлей и российской вакциной – это лишь составляющие части большого разговора. Главный мотив приезда Майи Санду в Москву – налаживание прагматичных отношений с Россией, где обе стороны будут учитывать национальные интересы друг друга», – считает политолог, глава Центра политологии избирательных технологий в Молдавии Виталий Андриевский.
Он также заметил, что с того времени, как Майя Санду стала президентом Молдавии, она старательно обходит острые для России темы. «Выступая в ПАСЕ, она вполне могла поднять вопрос о выводе российских войск из Приднестровья, замене миротворцев РФ в Приднестровье на миссию гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ или о военных складах в селе Колбасна. Но Санду не стала этого делать. Я думаю, что таким образом Санду посылает сигнал Кремлю о нежелании каким-то образом обострять отношения», – пояснил Андриевский.
При этом политолог добавил, что Санду прямо говорит об ориентации своего политического курса на Европу и США, но это ни в коем случае не должно означать каких-то недружественных шагов в отношении России. «Санду стремится договариваться с Россией и искать общие точки соприкосновения. А там, где взгляды расходятся – находить компромиссы», – рассказал собеседник.
В то же время Андриевский указал на сложную внутриполитическую обстановку в Молдавии, которая может оказать влияние на отношения с Россией. «Ситуацию всячески раскачивает бывший президент Игорь Додон, делая громкие заявления по поводу стремления Молдавии в НАТО. На мой взгляд, цель таких заявлений – поссорить действующего президента Молдавии с Россией. Только в таком случае не будет победителей, все проиграют», – убежден политолог.
Эксперт обратил внимание на то, что в таких условиях многое будет зависеть от позиции Москвы – примет ли она предложение Санду или поддержит экс-президента Додона. «Но главное – Молдавия не заинтересована в превращении страны в поле боя, поэтому самым здравым путем является кооперация и с Западом, и с Россией», – заключил Андриевский.
В четверг президент Молдавии Майя Санду заявила, что хотела бы посетить Россию, отношения с которой считает важными для республики. «Я открыта к этому визиту, хотя пандемический и, возможно, политический кризис, пока не создали условия для него. Для нас важны отношения с Россией, где работает большое число наших граждан. Важны они и с точки зрения торговых отношений», – приводит ТАСС слова президента Молдавии в ходе выступления на телеканале «ПРО ТВ». Санду также заметила, что хочет провести переговоры для продления льготного режима для молдавских товаров, который закончился 31 марта.
В минувшую субботу Санду поблагодарила Россию за поставленную Молдавии в качестве гуманитарной помощи партию вакцины «Спутник V». Днем ранее Санду заявила, что у Молдавии «есть много проблем, которые нужно решить с Россией». В январе Санду пообещала приложить усилия для выстраивания взаимоуважительных и взаимовыгодных отношений с Россией.
При этом ранее вице-спикер парламента Молдавии Влад Батрынча в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил о том, что «Санду пошла по пути Зеленского». Так он прокомментировал решение президента республики распустить высший законодательный орган.
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Россия ввела санкции против утверждавшего об отравлении Навального европейского химика
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В ответ на санкции Евросоюза Россия вводит ограничения на въезд в страну восьмерых граждан ЕС, в том числе главы Европарламента Давида Сассоли и шведского химика Осы Скотта, заявившей, что блогер Алексей Навальный был отравлен «Новичком», сообщило Министерство иностранных дел.
Санкции вводятся в отношении председателя Европарламента Давида Сассоли, председателя Национального совета Латвийской Республики по электронным СМИ Иварса Абольиньша, директора Центра госязыка Латвии Мариса Балтиньша, члена французской делегации в ПАСЕ Жака Мэра, руководителя прокуратуры Берлина Йорга Раупаха, главы Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Осы Скотта, главы Языкового департамента Эстонии Ильмара Томуска, зампреда Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности Веры Юровой.
«Евросоюз продолжает политику нелегитимных односторонних ограничительных мер в отношении российских граждан и организаций. Только в марте 2021 года неправомерным еэсовским ограничениям были подвергнуты шесть россиян», – говорится в заявлении на сайте МИДа.
Ведомство подчеркнуло, что практика односторонних санкций идет вразрез с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права. «Сопровождается сознательно разгоняемой в западных СМИ антироссийской истерией. Не подкрепляется доказательствами. Все наши предложения по решению любых возникающих между Россией и ЕС проблемных вопросов в режиме прямого профессионального диалога последовательно игнорируются или отвергаются», – указали в МИДе.
Ранее Европарламент осудил прошедшие недавно российские военные учения у границ Украины, призвав ЕК отключить Россию от системы платежей SWIFT и отказаться от ее нефти и газа «в случае продолжения агрессии» на Украине.
Министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил, что у России есть база для создания аналога платежной системы SWIFT. В свою очередь директор Департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских заметил, что Запад вряд ли решится отключить Россию от платежной системы SWIFT, Москва чувствует себя вполне уверенно, реагируя на угрозы отключения, и не оставит это без ответа.
В сентябре 2020 года в Шведском институте оборонных исследований (FOI) вынес заключение, что блогер Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Заявление об этом сделала доктор Оса Скотт. В 2013 году этот же институт утверждал, что в пригороде Дамаска Гуте был применен фосфорорганический отравляющий химагент зарин.
Госдеп пригрозил ответом на контрмеры России против дипмиссии США
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В Госдепартаменте США не располагают всеми деталями принятых Россией дополнительных мер в отношении американской дипломатической миссии в Москве и оставляют за собой право на ответ, сообщил руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.
«Москва официально уведомила Госдепартамент о частях дополнительных мер, которые она решила принять в отношении нашей [дипломатической] миссии в России. Однако мы еще не располагаем всеми деталями этого», – приводит ТАСС слова представителя американского внешнеполитического ведомства.
«Мы находимся в процессе изучения тех мер, о которых нас официально поставили в известность. Знаем, что они негативно отразятся на способности нашей миссии функционировать, и, как следствие, на нашей способности дипломатически взаимодействовать с нашими российскими коллегами. Конечно, мы действительно оставляем за собой право ответить», – отметил Прайс.
При этом он в очередной раз выступил с утверждениями о том, что антироссийские шаги Вашингтона «не были эскалационными» и якобы являлись лишь ответом на предполагаемую атаку на американскую демократию со стороны России и взлом компьютерных систем в США через программное обеспечение фирмы SolarWinds. «Так мы на это смотрим. Дело не в том, что мы осуществили эскалацию [напряженности в отношениях России и США]», – подчеркнул дипломат. Между тем Россия отвергает упомянутые обвинения со стороны США.
«И мы (американские должностные лица) продолжаем рассматривать то, что россияне довели до нашего сведения, зная, что оставляем за собой право ответить. Это будет зависеть от того, что мы услышим и оценим в будущем. Однако мы знаем, что нам необходимо держать эти линии связи [между Россией и США] открытыми, если мы хотим привнести какую-то долю стабильности и предсказуемости в [двусторонние] отношения», – добавил Прайс.
Накануне Байден пригрозил России «последствиями». Ранее временный поверенный в делах России в США отверг утверждения Госдепа о «дестабилизирующих действиях» Москвы.
Напомним, 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях и объявил о высылке десяти сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне. Российский МИД официально объявил ответные меры в связи с враждебными действиями США.
23 апреля президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении недружественных России государств, который вводит ограничения на заключение трудовых договоров с физлицами на территории РФ диппредставительствами стран, чьи действия будут признаны недружественными. Список недружественных стран поручено определить правительству России. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в свою очередь сообщил, что списка недружественных России стран «ждать осталось недолго».
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Чешский генерал заявил об отсутствии убедительных доказательств версии событий во Врбетице
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Убедительных доказательств якобы участия агентов ГРУ в подрыве складов во Врбетице чешские власти не предоставили, а правительство явно не было готово к своим заявлениям, они сделаны в спешке и хаотично, заявил бывший глава военной разведки Минобороны Чехии бригадный генерал Андор Шандор.
«Меня удивило официальное объяснение событий во Врбетице, с которым пришло правительство. Я не говорю, что это неправда. Но мы не получили ни одного качественного доказательства того, что это (взрывы на складах) сделали агенты ГРУ. То, что (Анатолий) Чепига с (Александром) Мишкиным были накануне взрывов в Остраве, это задокументировано (в гостинице), но то, что они действительно были (на складах) во Врбетице, отрицают как представители фирмы Imex Group, так и ее адвокат», – сказал Шандор, передает РИА «Новости».
По словам генерала, его весьма удивило, что спустя почти семь лет после событий во Врбетице руководители чешского правительства, озвучив столь громкую версию, не привели в ее подтверждение никаких доказательств. «Если это (взрывы) действительно сделали люди из ГРУ, то они должны были иметь помощников на складе и помощников на государственном уровне, которые сообщили бы им о том, что данная фирма собирается вывозить вооружение в Болгарию. Они ведь не могли прочитать об этом в «Комсомольской правде», не так ли!?» – говорит Шандор.
При этом генерал полагает, что Imex Group не смогла бы получить в 2014 году официального разрешения на экспорт вооружения в запрещенный регион. «Я работал в этой сфере и знаю, что госорганы с большой строгостью следят за выдачей лицензий на вывоз вооружений. В частности, категорически запрещен вывоз оружия частными фирмами в районы конфликтов, это тщательно контролируют МИД, спецслужбы и полиция. Я не верю тому, чтобы фирма Imex Group могла экспортировать вооружение на Украину. Возможно, она хотела отправить его этому болгарскому торговцу (Емельяну Гебреву). Но ведь Болгария в 2014 году уже была членом НАТО, и отправка туда оружия не давала поводов для беспокойства», – сказал Шандор.
По его словам, власти Чехии ни в коем случае не позволили бы экспорт вооружения на Украину или в Сирию, он в этом абсолютно уверен.
Возвращаясь к теме информирования 17 апреля общественности руководителями чешского кабмина об инциденте во Врбетице, Шандор отметил, что они явно не были готовы к этому и свои заявления сделали в спешке и хаотично. «Во-первых, я не верю тому, что они (премьер Андрей Бабиш и первый вице-премьер Ян Гамачек) якобы узнали об этом (инциденте) в последний момент. Во-вторых, они вынуждены были выйти с этой информацией на пресс-конференцию вечером в субботу, потому что опасались утечки в СМИ. Они не были готовы, сделали все хаотично. Что касается утечки важной информации, то в Чехии это, к сожалению, обычное дело», – сказал Шандор.
При этом он полагает, что политики РФ и Чехии еще не исчерпали возможные взаимные претензии. «Конечно, нельзя исключить дальнейшей эскалации отношений обеих стран. Пока что остановились на том, что до конца мая сотрудники посольства РФ покинут Прагу. Потом будет период неких попыток договориться. Думаю, что обе стороны не могут быть полностью уверены в том, что ничего больше (в отношениях обеих стран) уже не будет происходить», – сказал в заключение генерал.
Ранее глава Минюста республики Мария Бенешова заявила, что существует больше двух версий инцидента со взрывами на складах в чешской деревне Врбетице в 2014 году.
Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву.
В Праге прошел многотысячный митинг против «русака» президента Чехии Земана
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Вечером 29 апреля около 10 тыс. человек собрались на Вацлавской площади в Праге, выступая против политики в отношении России президента Чехии Милоша Земана, которого они называют «марионеткой» Москвы.
Организовало акцию общественное движение «Миллион мгновений для демократии». На одном из плакатов были изображены рыжие тараканы-прусаки с надписью «Выгнать русаков из Града».
Как заявляют представители движения, Земан движет Чехию «прямо в руки России», распространяя «те же самые сказки, что и российские дезинформационные сайты, и российская пропаганда», передает Deutsche Welle.
Председатель движения Беньямин Ролл выразил мнение, что если Земан останется на посту президента, это будет нести «риск для безопасности». Протестующие также подписывали петицию за то, чтобы предать Земана суду по обвинению в государственной измене.
Напомним, сенат Чехии намерен подать конституционную жалобу на президента страны Милоша Земана, поскольку он в ходе телеобращения якобы рассекретил некоторые данные по делу о взрывах на складах во Врбетице, что может рассматриваться как измена Родине.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, от «чрезвычайного обращения» президента Милоша Земана к чешской нации ждали того, что оно расставит точки над i в конфликте между Москвой и Прагой, переведя его в еще более острую стадию. Однако получилось строго наоборот: Земан признал, что доказательств присутствия неких «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки страны. Теперь главу государства обвиняют в том, что он «подставил» чешские спецслужбы и выступил как адвокат Москвы в «деле о взрывах во Врбетице».
В Минздраве ответили на претензии Бразилии к «Спутнику V»
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Один из аденовирусов, который используется в вакцине «Спутник V», имеет шанс размножения менее одного процента, что практически равно тому, что это невозможно, поэтому претензии Бразилии касательно российского препарата абсолютно несерьезные, рассказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов.
Бразильское национальное агентство по надзору за здоровьем Anvisa заявило, что причиной отказа в импорте и использовании в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V» стала не политика, а наличие в препарате реплицирующихся аденовирусов.
«Претензия бразильцев несерьезная. Во-первых, в первой дозе «Спутника V» используется аденовирус 26-го типа, который вообще не способен к репликации, а аденовирус 5-го типа только в супертеоретической прогрессии может быть способен к репликации. Естественно, они живые, но они не способны к самовоспроизведению», – говорит Козлов.
Он предлагает дождаться, когда Anvisa сможет пояснить свою позицию в Верховном суде Бразилии, поскольку никаких оснований говорить, что в вакцине «Спутник V» есть способные размножаться аденовирусы – нет.
«Шанс размножения этого аденовируса – менее одного процента. То есть это только теоретически возможно, практически этого нет. Производитель проводил многочисленные исследования, которые показали, что аденовирусы не реплецируются. Поэтому я бы абсолютно точно не стал бы говорить, что они вообще могут размножаться, этого нет. Ни в одном из исследований этого показано не было. Я бы даже сказал, что возможности их размножения не существует», – объясняет микробиолог.
Ранее была обнародована аудиозапись встречи представителей Anvisa и Института Гамалеи, которая состоялась 23 марта. На ней бразильские специалисты спрашивают, почему процесс разработки вакцины не был обращен вспять, когда были обнаружены реплицирующиеся аденовирусы, после чего последовали слова переводчика, который перевел слова представителя российской лаборатории, как «это отняло бы много времени».
«Это какой-то нонсенс, мне не верится в реальность этой записи. Потому что я доверяю разработчикам «Спутника», потому что я их знаю, и Минздраву России, который регистрировал вакцину. Еще одним наглядным показателем того, что все нормально, является регистрация препарата в более чем 60 странах. Даже представить себе данную ситуацию невозможно: есть регистрация, сертифицированное производство, исследования, поэтому этот разговор больше похож на фейк какой-то, потому что это несерьезно», – считает Козлов.
Разработчики «Спутника V» уверены, что Anvisa не одобрило импорт и использование российской вакцины «Спутник V» по политическим причинам, а не потому, что действительно сомневается в безопасности препарата. В пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) рассказали, что заявление Anvisa не соответствует действительности, а решение бразильского регулятора в отношении «Спутника V» будет рассмотрено Верховным судом Бразилии.
Пушков ответил предрекшим России проигрыш НАТО болгарам
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил болгарским читателям издания «Дневник», спрогнозировавшим России поражение в случае войны с НАТО.
«Удивительно недалекие рассуждения. И удивляет градус ненависти к России в некоторых отзывах. Предшественники этой публики когда-то тоже относили Болгарию к «цивилизованному миру» во главе с Гитлером. Не стоит забывать, что в годы второй мировой Болгария была союзником Гитлера», – написал Пушков в Twitter.
Ранее издание опубликовало материал, посвященный российским военным учениям на юге страны, конфликту на востоке Украины, а также военно-техническому сотрудничеству Турции и Киева. Некоторые болгарские читатели стали оставлять русофобские комментарии, передает РИА «Новости».
«Если США захотят, России конец, потому что весь цивилизованный мир объединен в НАТО <...>. В случае конфликта русских сотрут с карты прежде, чем они поймут, куда запускать ракеты», – написал coy341048611.
«Да, Украина не может соперничать с Россией в военном плане, но Турция может. В конце концов, это вторая по численности армия в НАТО. Турецкий флот современнее и сильнее российского. Единственное, что останавливает Турцию – ядерное оружие России. Не то чтобы она будет его применять, но...» – высказался anonimnii.
Однако были и те, кто проявил иную позицию.
«Исторически сложилось так, что в военных конфликтах Российская и Османская империи с момента своего основания, в семнадцатом и пятнадцатом веках, были как противниками, так и союзниками. Однако по болгарским учебникам истории остается ощущение, что они противники по определению. Превозношение той или другой страны заканчивалось в ущерб Болгарии», – отметил fkm26555709.
«Правительство должно немедленно отправить две резиновые лодки, предоставленные нам НАТО, чтобы остановить российские атомные подводные лодки», – пошутил Dimitar Kunev.
В четверг Болгария объявила о высылке российского дипломата.
Ранее представитель главного прокурора Болгарии Сийка Милева сообщила, что прокуратура страны подозревает шестерых россиян в организации в период с 2011 по 2020 год четырех взрывов на оружейных заводах страны, где хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Емельяну Гебреву.
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, комментируя ситуацию, что так можно дойти и до обвинений в убийстве эрцгерцога Фердинанда. Он также призвал ЕС разобраться с выполнением обязательств по торговле оружием.
В марте прокуратура Болгарии сообщила, что шесть действующих и бывших сотрудников Минобороны и военной разведки страны при поддержке ЕС и США были задержаны по подозрению в шпионаже в пользу Москвы.
После этого Болгария объявила персонами нон грата двоих российских дипломатов. В ответ Москва объявила о высылке двух сотрудников посольства Болгарии.
Назван самый опасный при коронавирусе индекс массы тела
Ученые провели исследование связи между индексом массы тела (ИМТ) и риском заболеть коронавирусом в тяжелой форме или умереть от него.
Риск тяжелой формы заболевания или смерти от коронавируса существует у людей с ИМТ больше 23. С увеличением ИМТ на каждую единицу риск госпитализации возрастает в среднем на 5%, вероятность попасть в реанимацию – на 10%, причем на это не влияют отягчающие факторы, такие как диабет второго типа, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Lancet Diabetes & Endocrinology.
Авторы исследования обратили внимание на несколько закономерностей. Так, избыточный вес максимально повышал риск тяжести COVID-19 у мужчин в возрасте от 20 до 39 лет. У людей старше 60 лет зависимость ИМТ от заболевания снижалась, а у пациентов старше 80 лет вес почти не оказывал влияния на течение болезни. При увеличении ИМТ на каждую единицу риск госпитализации при коронавирусе для людей возрастом 20-39 лет повышается на 9%, для пациентов в возрасте 40-59 лет – на 8%, 60-79 лет – 4%, старше 80 лет – 1%. При этом отмечается, что риск тяжелого течения болезни среди людей от 20 до 39 лет в целом ниже, чем в других возрастных группах, а большинство пациентов с тяжелой формой были старше 60 лет. По мнению авторов эксперимента, даже небольшой излишек веса может увеличивать риск осложнений от коронавируса.
Кроме того, ученые выявили, что вероятность осложнений существует и у пациентов с пониженным ИМТ (менее 18,5). В связи с этим специалисты порекомендовали избавляться от лишнего веса с осторожностью, не доводя себя до истощения. Уточняется, что для исследования была использована общемедицинская база данных QResearch в Великобритании, ученые просмотрели более 6,9 млн записей, отобрав свыше 20 тыс. пациентов, госпитализированных во время первой волны COVID-19.
Индекс массы тела или ИМТ – величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста. Индекс массы тела рассчитывается по формуле: вес человека делится на квадрат его роста в метрах. ИМТ считается нормальным, если он находится в пределах от 18,5 до 24,99.
Ранее в России назвали влияющие на летальность коронавируса факторы.
В прошлом году ученые Королевского колледжа Лондона определили категории людей, наиболее подверженных затяжному течению коронавируса.
Санду захотела посетить Россию
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Президент Молдавии Майя Санду заявила, что хотела бы посетить Россию, отношения с которой считает важными для республики.
«Я открыта к этому визиту, хотя пандемический и, возможно, политический кризис, пока не создали условия для него. Для нас важны отношения с Россией, где работает большое число наших граждан. Важны они и с точки зрения торговых отношений», – приводит ТАСС слова президента Молдавии в ходе выступления на телеканале «ПРО ТВ».
Санду заметила, что хочет провести переговоры для продления льготного режима для молдавских товаров, который закончился 31 марта.
«Я направляла письмо с просьбой продлить беспошлинный режим для экспорта молдавских товаров в Российскую Федерацию и мне хотелось бы системного решения этой проблемы», – пояснила глава Молдавии. Она также сообщила, что в настоящее время проблемы двусторонних отношений обсуждаются по дипломатическим каналам.
«Обсуждаю с послом России многие проблемы, направила несколько писем, в том числе по поводу поставки нам вакцины. Мы благодарны за гуманитарную помощь, которую предоставила нам Россия», – отметила Санду.
В минувшую субботу Санду поблагодарила Россию за поставленную Молдавии в качестве гуманитарной помощи партию вакцины «Спутник V». Днем ранее Санду заявила, что у Молдавии «есть много проблем, которые нужно решить с Россией». В январе Санду пообещала приложить усилия для выстраивания взаимоуважительных и взаимовыгодных отношений с Россией.
Пушков объяснил решение посольства США остановить выдачу виз россиянам
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«Это попытка вызвать недовольство граждан России властями страны», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя решение посольства США о приостановлении рассмотрения виз для недипломатических поездок.
«Решение американского посольства – это демонстративный шаг и попытка наказать Россию за то, что мы запретили им нанимать персонал из числа россиян», – полагает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
«Их цель – вызвать недовольство со стороны граждан нашей страны контрмерами, которые приняло российское руководство в ответ на американские санкции», – пояснил собеседник.
«Россияне должны понимать, что вину за это обострение между нашими странами несет исключительно американская сторона. Не мы против них принимали санкции первыми. Последний пакет санкций Соединенные Штаты также приняли по собственной инициативе. Это было практически первое действие администрации Джо Байдена, направленное против нас. Оно вызвало наши ответные меры. Поэтому претензии, которые могут возникнуть у граждан России по этому поводу, они должны предъявлять американской стороне», – заключил Пушков.
В пятницу американское посольство в Москве сообщило, что приостанавливает рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок. Также дипмиссия «в обозримом будущем» не будет предлагать нотариальные услуги, консульские отчеты о рождении за границей или услуги по обновлению паспортов. Посольство предложило отправить по электронной почте запросы тем, кому требуется новый паспорт США, если ситуация чрезвычайная.
«Мы сожалеем, что действия правительства России вынудили нас сократить наш штат сотрудников консульства на 75%, и будем стараться предложить гражданам США как можно больше сервисов», – говорится в сообщении.
23 апреля президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении недружественных России государств, который вводит ограничения на заключение трудовых договоров с физлицами на территории РФ диппредставительствами стран, чьи действия будут признаны недружественными. Список недружественных стран поручено определить правительству России. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в свою очередь сообщил, что списка недружественных России стран «ждать осталось недолго».
Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что список недружественных России государств еще формируется, но США уже фигурируют в нем.
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Мендель уволилась с должности пресс-секретаря Зеленского
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель уволилась с должности, сообщают украинские СМИ.
Увольнение Юлии Мендель с должности пресс-секретаря Зеленского подтвердил советник главы офиса президента Михаил Подоляк изданию «Бабель».
«Юлия Мендель сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ. Сегодня коммуникации инициатив президента для внешних потребителей нуждаются в существенном усилении. Юлия Владимировна имеет отличные связи в этом секторе медийного сообщества и сможет быть эффективной в качестве советника по международным коммуникациям», – указал Подоляк.
Ранее в пятницу СМИ сообщали, что Мендель написала заявление об увольнении уже в третий раз – два прошлых ей не подписали.
Мендель стала пресс-секретарем Зеленского вскоре после его вступления в должность – в июле 2019 года. До этого она работала журналистом на телевидении, в частности на ICTV, «Эспрессо-ТВ» и «Интере». Также она сотрудничала с The New York Times, украинского филиала Forbes и американского издания Politico. Помимо этого, она была координатором по связям с общественностью украинского подразделения Всемирного банка.
Нафтогаз пообещал защитить Европу от Газпрома
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Компания «Нафтогаз» намерена использовать все юридические возможности, чтобы не допустить «злоупотребления доминирующим положением Газпрома» на рынке Европы, заявил глава Нафтогаза Юрий Витренко.
«Мы будем использовать все юридические возможности, которые есть у Нафтогаза, чтобы сделать так, чтобы Газпром не злоупотреблял своим доминирующим положением на рынке Восточной и Центральной Европы», – цитирует ТАСС Витренко.
По его словам, Нафтогаз рассмотрит варианты инициирования новых арбитражных разбирательств против Газпрома, поскольку это позволяет действующий контракт по транзиту газа.
Также он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль поставили ему задачи увеличить собственную добычу газа и улучшить финансовые показатели компании, передает РИА «Новости».
Витренко подчеркнул, что у Украины очень большой потенциал собственных ресурсов, которые Нафтогаз будет реализовывать. Он добавил, что изменения в лучшую сторону в этих направлениях будут заметны уже в 2021 году.
Ранее украинский кабмин снял Андрея Коболева, занимавшего пост исполнительного директора Нафтогаза с 2014 года, с должности, сославшись на убыток компании в 19 млрд гривен (684 млн долларов) за прошлый год. С 29 апреля компанию возглавил Юрий Витренко.
СМИ сообщили, что увольнение главы Нафтогаза Андрея Коболева грозит Украине осложнением переговоров по представлению 5,5 млрд долларов от МВФ.