Киргизия и Таджикистан начали отвод войск с границы

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НОВОСТЬ ЧАСА

В аварии с автобусом на Ставрополье погибли шесть детей

30 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 18:25  |  vz.ru
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Пять способов обойти отключение от SWIFT

Россию снова ставят на одно место вместе с Ираном и Северной Кореей REUTERS/Dado Ruvic
Запад продолжает активно пугать Россию новыми санкциями. На этот раз к самым жестким методам борьбы призвал Европарламент. Речь идет в том числе об отключении России от международной платежной системы SWIFT. Какие у нашей страны есть возможности не оказаться в торговой изоляции от внешнего мира?  Подробности...
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Взрывы военных складов в Чехии и Болгарии породили вопросы к ЕС

Емельян Гебрев признался, что поставлял Украине боеприпасы вопреки запрету властей ЕС REUTERS/Dimitar Kyosemarliev
Власти Болгарии заподозрили Россию в организации серии взрывов на своих военных складах. Причастность Москвы София объясняет тем, что там хранились предназначенные Грузии и Украине боеприпасы. Сам владелец арсеналов отвергает такую версию. Она к тому же свидетельствует о том, что страны Восточной Европы незаконно торгуют оружием и нарушают подписанные ЕС договора.  Подробности...
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Где россиянам искать защиты своих прав на работе

Больше 50% россиян уверены, что их право на труд должно защитить государство Виктор Толочко/РИА Новости
Международные структуры, отнюдь не дружественные России, признали – наша страна надлежащим образом защищает права работников. В соответствующем рейтинге мы обгоняем США и Австралию. Но опрос россиян в канун 1 Мая выявил неоднозначную закономерность: за помощью в решении конфликтных ситуаций на работе россияне практически не обращаются к профсоюзам. Нужны ли перемены в сфере труда? Подробности...
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США возобновили визовую войну против россиян

Посольство США в России приостановило рассмотрение виз Borna Filic/PIXSE/ТАСС
На фоне острого дипломатического конфликта с Россией посольство США приостановило рассмотрение виз для недипломатических поездок, фактически закрыв страну для россиян. В качестве причины указывается запрет властей России представительству США нанимать на работу иностранных граждан в любом качестве. Каких целей добивается американская дипломатия этими мерами? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Россия ставит условия Центральной Азии

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Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
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Слово «ответственность» теряет смысл

Дмитрий Волошин
Дмитрий Волошин, сооснователь Otus.ru
Толпа мотивирующих спикеров призывает нас делать, что хочется, видеть и не упускать возможностей. И на этом фоне растет число тех, кто засыпает с пультом в руках. Кто устает от постоянной необходимости принимать сложные решения. Подробности...
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Кто подставил Джона Керри

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Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
В администрации Байдена, в этом либеральном вашингтонском политбюро, вовсю идут подковерные схватки за влияние на принятие важнейших решений, в том числе внешнеполитических. Подробности...
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Стали известны лауреаты 93-й премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Главный фаворит прошлого года, фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» получил статуэтки в трех номинациях, в том числе став лучшим фильмом года. На фото: продюсеры Питер Спирс, Фрэнсис МакДорманд, Хлоя Чжао, Моллье Ашер и Дэн Джанви
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В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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    Киргизия и Таджикистан начали отвод войск с границы

    30 апреля 2021, 18:04

    Текст: Абдулла Шакиров

    Бишкек и Душанбе заявили об отводе войск с границы, выпустив совместное заявление о решении всех вопросов только путем переговоров.

    Встреча глав Госкомитетов национальной безопасности Киргизии и Таджикистана Камчыбека Ташиева и Саймумина Ятимова состоялась на нейтральной территории между киргизским блокпостом «Кызыл-Бел» и таджикским «Гулистон». Республики договорились об обоюдном отводе всех видов войск и военной техники в пятницу с 13.00 по местному времени (11.00 мск), передает Sputnik Таджикистан.

    В субботу на территории Баткенской области Кыргизии пройдет очередная встреча межправительственной комиссии по делимитации и демаркации таджикско-киргизской государственной границы. Тем временем Sputnik Кыргызстан в своем Telegram-канале передает со ссылкой на полпреда Киргзии Омурбека Суваналиева, что военнослужащие Таджикистана покинули Баткенскую область. В настоящее время все села освобождены, военнослужащие Киргизии проверяют местность на возможное минирование. После проверки часть эвакуированных граждан сможет вернуться домой, говорится в сообщении.

    Ранее Киргизия и Таджикистан условились отвести войска от линии государственной границы в пятницу, 30 апреля.

    Новый виток обострения конфликта между Киргизией и Таджикистаном случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух республик произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной».

    В МИД заявили, что Москва приветствует достигнутые в ночь на 30 апреля договоренности между Киргизией и Таджикистаном о прекращении столкновений и призывает стороны не допустить повторения инцидентов на границе. В Кремле заявили, что президент Владимир Путин готов стать посредником в разрешении конфликта Киргизии и Таджикистана.


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    Путин готов решить конфликт Киргизии и Таджикистана
       30 апреля 2021, 13:25
    Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
    Текст: Елизавета Булкина

    Россия надеется на стабилизацию отношений Киргизии и Таджикистана, а также на устойчивость решения о прекращении огня, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, президент Владимир Путин готов стать посредником в разрешении конфликта Киргизии и Таджикистана.

    «Обе стороны наладили контакт по линии министров иностранных дел. Мы, конечно, обеспокоены этими новостями (о конфликте на границе Киргизии и Таджикистана), внимательно следим и приветствуем принятое решение о прекращении огня. Надеемся, что это будет устойчивое прекращение огня, которое позволит избежать дальнейших таких эксцессов», – цитирует представителя Кремля ТАСС.

    При этом, по словам Пескова, президент Владимир Путин готов стать посредником в разрешении конфликта Киргизии и Таджикистана.

    «Безусловно, учитывая нашу общность в различных форматах – это и ОДКБ, и другие – конечно же, президент всегда готов сыграть посредническую роль в разрешении острых проблем, которые могут возникать между странами-участницами. Он уже это неоднократно и эффективно демонстрировал», – отметил пресс-секретарь главы государства.

    Напомним, Киргизия и Таджикистан условились отвести войска от линии государственной границы в пятницу, 30 апреля.

    Новый виток обострения конфликта между Киргизией и Таджикистаном случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух республик произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Всего, по последним данным, в результате столкновений пострадали более 150 человек с обеих сторон, 20 человек погибли.

    В МИД заявили, что Москва приветствует достигнутые в ночь на 30 апреля договоренности между Киргизией и Таджикистаном о прекращении столкновений и призывает стороны не допустить повторения инцидентов на границе.

    Коментарии (70)
    Увеличилось число погибших из-за столкновений на границе Киргизии и Таджикистана

    29 апреля 2021, 21:57

    Текст: Елизавета Булкина

    Количество погибших в результате столкновений на границе Киргизии и Таджикистана возросло до трех человек, среди них – 13-летняя девочка, сообщили в пресс-службе минздрава Киргизии.

    «На 23.30 [20.30 мск] (…) зарегистрировано три летальных случая: два случая в Баткенской областной больнице, один летальный случай в Лейлекском районе Баткенской области – девочка 2008 года рождения скончалась по дороге в больницу», – передает сообщение Минздрава РИА «Новости».

    Число пострадавших граждан Киргизии увеличилось до 84 человек.

    В четверг глава правительства Киргизии и премьер-министр Таджикистана встретились на полях Евразийского межправительственного совета для обсуждения ситуации на границе. Премьеры пришли к единому мнению по снижению напряженности в ситуации на границе между странами.

    Пресс-служба киргизского МИДа сообщила, что стороны пришли к соглашению прекратить огонь с 20.00 по местному времени и отвести военных на места прежней дислокации.

    Пресс-служба МИД Таджикистана заявила, что ситуация на границе перешла в политико-дипломатическое русло, главы правоохранительных органов двух стран вскоре начнут переговоры.

    Новый виток обострения конфликта случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух стран произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Киргизия уже эвакуировала население из зоны конфликта на границе с Таджикистаном.

    Коментарии (1)
    Последствия столкновений на границе Таджикистана и Киргизии попали на видео

    29 апреля 2021, 20:41

    Текст: Елизавета Булкина

    Военный корреспондент ИД «Комсомольская правда» Александр Коц опубликовал видео горящих домов и разрушений в результате столкновений на границе Таджикистана и Киргизии.

    Видеозапись Коц опубликовал в своем Telegram-канале.

    Ранее было опубликовано видео обстрела позиций Таджикистана силами Киргизии.

    Напомним, в четверг глава правительства Киргизии и премьер-министр Таджикистана встретились на полях Евразийского межправительственного совета для обсуждения ситуации на границе. Премьеры пришли к единому мнению по снижению напряженности в ситуации на границе между странами.

    Пресс-служба киргизского МИДа сообщила, что стороны пришли к соглашению прекратить огонь с 20.00 по местному времени и отвести военных на места прежней дислокации.

    Пресс-служба МИД Таджикистана заявила, что ситуация на границе перешла в политико-дипломатическое русло, главы правоохранительных органов двух стран вскоре начнут переговоры.

    Новый виток обострения конфликта случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух стран произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Киргизия уже эвакуировала население из зоны конфликта на границе с Таджикистаном. Замглавы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев заявил, что ситуация на киргизско-таджикской границе вышла из-под контроля, идет перестрелка.

    Глава Киргизии Садыр Жапаров обратился к согражданам с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации в свете ситуации на границе с Таджикистаном. При этом все силовые структуры Таджикистана переведены на казарменное положение в связи с ситуацией на границе с Киргизией.

    По данным киргизского минздрава, в результате столкновений на границе с Таджикистаном погибли два жителя Киргизии, 26 получили ранения.

    Таджикский эксперт Негматулло Мирсаидов заявил газете ВЗГЛЯД, что нынешняя вспышка боев под Баткеном может перерасти в длительное военное противоборство. Причина – нет признанной полноценной границы между республиками.

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    Евросоюз потребовал от Киргизии и Таджикистана избегать конфликтов
       30 апреля 2021, 14:46
    Фото: IGOR KOVALENKO/ЕРА/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Европейский союз настаивает на «достижении устойчивого мирного решения» между Киргизией и Таджикистаном и призывает страны заключить соглашение о прекращении огня и дальнейших переговорах, об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.

    «ЕС сожалеет о насилии, имевшем место в последние дни, и выражает сочувствие тем, кто потерял родных и близких», – цитирует заявление Deutsche Welle.

    В документе говорится, что ЕС, в том числе через своего специального представителя в Центральной Азии Питера Буриана, поддерживает постоянные дипломатические контакты с властями Киргизии и Таджикистана.

    Стано подчеркнул, что соглашение о прекращении огня должно быть выполнено без промедления «для достижения устойчивого мирного решения». «Обе стороны должны предпринять все необходимые шаги, чтобы избежать любых конфликтов в будущем», – добавил представитель внешнеполитической службы ЕС

    Также Брюссель готов при необходимости предоставить всю техническую помощь в рамках своих региональных программ по приграничному контролю и использованию водных ресурсов, а также «постоянную политическую поддержку для обеспечения стабильности и процветания в регионе, который является одним из приоритетных в стратегии Евросоюза по Центральной Азии».

    Ранее Киргизия и Таджикистан условились отвести войска от линии государственной границы в пятницу, 30 апреля.

    Новый виток обострения конфликта между Киргизией и Таджикистаном случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух республик произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Всего, по последним данным, в результате столкновений пострадали более 150 человек с обеих сторон, 20 человек погибли.

    Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов стать посредником в разрешении конфликта Киргизии и Таджикистана.

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    Эксперт назвал причину военного инцидента между Киргизией и Таджикистаном

    29 апреля 2021, 18:42

    Текст: Евгений Погребняк

    «Киргизия собирается строить несколько водохранилищ на своей территории, чтобы регулировать стоки рек (идущих в том числе и в Таджикистан). Если водохранилища построят, то таджикские позиции в переговорах вокруг анклавов и других приграничных вопросов резко ослабнут». Такими словами военный эксперт из Киргизии Марс Сариев в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил подоплеку военного обострения на границе стран.

    По мнению наблюдателей, разгорающийся между Киргизией и Таджикистаном приграничный конфликт имеет параллели с недавней войной в Нагорном Карабахе. Как известно, война на Южном Кавказе стала итогом давних территориальных споров.

    «Я думаю, что таджикская сторона в данном случае является фигурой в более глобальной игре. Ситуация удивительным образом напоминает затянувшийся конфликт на южном Кавказе. Таджикистан, как и Армения, – страны, которые по большей части находятся в окружении тюркоязычных стран и имеют с ними приграничные проблемы вокруг своих анклавов. Война в Карабахе сильно изменила геополитический фон, есть влиятельные геополитические игроки, которым выгоден конфликт между двумя членами ОДКБ», – заявил Сариев.

    Напомним, 28 апреля у воднораспредительного пункта «Головной», которую контролирует Киргизия, разгорелся конфликт. По сообщению киргизской стороны, в одностороннем порядке граждане Таджикистана попытались вывезти оттуда гравий, а также установить камеры видеонаблюдения. В ответ собравшаяся толпа жителей Киргизии попыталась выразить протест, стороны стали закидывать друг друга камнями и конфликт быстро перерос в перестрелку.

    На следующий день 29 апреля к конфликту подключились пограничники и, судя по видеокадрам с места событий, военные обеих стран. На кадрах видны взрывы, горящие дома и сильная стрельба из стрелкового оружия, Киргизия обвинила Таджикистан в минометном обстреле и стрельбе по мирному автотранспорту. В свою очередь таджикские силовики утверждают, что стрельбу по мирным жителям начали их киргизские коллеги, а они лишь ответили.

    «Попытка установки видеокамер – это всего лишь предлог к эскалации конфликта. – полагает Сариев. – Киргизия собирается строить несколько водохранилищ на своей территории, чтобы регулировать стоки рек (идущих в том числе и в Таджикистан). Если водохранилища построят, то таджикские позиции в переговорах вокруг анклавов и других приграничных вопросов резко ослабнут. Поэтому я думаю, что Душанбе решил целенаправленно форсировать события, это был своеобразный превентивный ход. Со вчерашнего дня обстрел начался именно с таджикской стороны. Сейчас уже и минометы применяют. Ранее киргизские пограничники старались не открывать ответный огонь, но сейчас уже втянулись в перестрелку, которая идет с обеих сторон», – полагает Сариев.

    Разрешить конфликтную ситуацию мог бы посредник, пояснил эксперт. Поскольку обе страны являются членами Договора о коллективной безопасности, то высказывается предположение о возможном участии Москвы как переговорной площадки.

    «В этом непримиримом конфликте как нейтральный третейский судья должна выступить Россия. На идущем сейчас митинге в Бишкеке уже есть высказывания, что Москва могла бы выступить арбитром. Местные элиты ведут свои игры, которые в итоге могут привести к печальным последствиям. Однако ни России, ни другим членам ОДКБ, ни народам Средней Азии – этот конфликт абсолютно не выгоден», – полагает Марс Сариев.

    В свою очередь, пресс-служба пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан возложила всю вину на Киргизию, обвинив в незаконном захвате «Головного» и начале обстрела.

    «29 апреля на участке водораспределительного пункта «Головной» военнослужащие Кыргызской Республики открыли огонь по военнослужащим пограничных войск Республики Таджикистан. Этот инцидент произошел в свете нарушения кыргызской стороной ранее достигнутых двусторонних соглашений, где соседней страной осуществляются попытки по незаконному захвату водораспределительного пункта «Головной». Согласно картам 1924-1927 годов, а также 1989 года этот объект всецело принадлежит Республике Таджикистан и с 1968 года использовался для орошения и водоснабжения приграничных районов республик Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан», – так изложила свою версию конфликта таджикская сторона.

    Коментарии (1)
    Киргизия и Таджикистан подписали заявление по итогам переговоров

    30 апреля 2021, 02:30

    Текст: Антон Никитин

    Полномочный представитель правительства Киргизии Омурбек Суваналиев и председатель Государственного комитета нацбезопасности Таджикистана Саймумин Ятимов после переговоров в городе Исфара подписали совместное заявление о намерении властей республик прекратить вооруженный конфликт на границе.

    В заявлении, текст которого опубликован на сайте государственного информагентства Таджикистана Ховар, говорится, что созданные по инициативе правительств Таджикистана и Киргизии комиссии по урегулированию вооруженного конфликта в приграничных районах обеих стран, случившегося 29 апреля 2021 года, «обсудили причины и последствия инцидента, пришли к обоюдному согласию прекратить вооруженный конфликт, отвести личный состав и боевую технику к местам постоянной дислокации», передает ТАСС.

    Также комиссии договорились «принять меры к недопущению эскалации напряженности, создать совместную рабочую группу из числа сотрудников правоохранительных органов и сотрудников исполнительной власти двух стран для полной реализации намеченных мер и создания соответствующих стабилизирующих условий для плодотворного переговорного процесса в интересах двух дружественных народов и государств».

    Новый виток обострения конфликта между Киргизией и Таджикистаном случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух республик произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». В результате столкновений на границе Киргизии и Таджикистана погибли три человека, еще 96 человек пострадали.

    В четверг глава правительства Киргизии и премьер Таджикистана встретились на полях Евразийского межправительственного совета для обсуждения ситуации на границе, где договорились о снижении напряженности. В МИД Киргизии сообщили, что стороны решили прекратить огонь и отвести военных на места прежней дислокации. В МИД Таджикистана заметили, что ситуация на границе перешла в политико-дипломатическое русло. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему весенние сельхозработы доводят киргизов и таджиков до войны.

    Протяженность границы Таджикистана и Киргизии составляет около 980 км, после развала Советского Союза на ней остались десятки спорных участков. В настоящее время в процессе делимитации и демаркации границы описано уже около 580 км линии прохождения рубежа. Последнее заседание комиссии по демаркации состоялось в марте 2021 года, делегации возглавляли председатели государственных комитетов национальной безопасности Таджикистана и Киргизии. На некоторых участках время от времени возникают споры и конфликты между местными жителями приграничных районов.

    Коментарии (0)
    В Киргизии назвали число погибших в конфликте с Таджикистаном

    30 апреля 2021, 05:33

    Текст: Антон Никитин

    Число граждан Киргизии, погибших за время конфликта на границе с Таджикистаном, возросло до 13 человек, 134 гражданина Киргизии пострадали, сообщили в киргизском Минздраве.

    «За время конфликта на границе с Таджикистаном погибли 13 жителей республики», – приводит слова представителя Минздрава Киргизии ТАСС.

    Там также сообщили, что в общей сложности ранения и травмы с киргизской стороны получили 134 человека. При этом 25 пострадавших в ночь на 30 апреля были доставлены из больниц Баткенской области в Бишкек, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

    Ранее сообщалось, что в результате столкновений на границе Киргизии и Таджикистана погибли три человека, еще 96 пострадали. Новый виток обострения конфликта между Киргизией и Таджикистаном случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух республик произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной».

    В четверг глава правительства Киргизии и премьер Таджикистана встретились на полях Евразийского межправительственного совета для обсуждения ситуации на границе, где договорились о снижении напряженности. В МИД Киргизии сообщили, что стороны решили прекратить огонь и отвести военных на места прежней дислокации. В МИД Таджикистана заметили, что ситуация на границе перешла в политико-дипломатическое русло. По итогам переговоров в городе Исфара представители Киргизии и Таджикистана подписали заявление о намерении властей республик прекратить вооруженный конфликт на границе.

    Протяженность границы Таджикистана и Киргизии составляет около 980 км, после развала Советского Союза на ней остались десятки спорных участков. В настоящее время в процессе делимитации и демаркации границы описано уже около 580 км линии прохождения рубежа. Последнее заседание комиссии по демаркации состоялось в марте 2021 года, делегации возглавляли председатели государственных комитетов национальной безопасности Таджикистана и Киргизии. На некоторых участках время от времени возникают споры и конфликты между местными жителями приграничных районов.

    Коментарии (1)
    Премьеры Киргизии и Таджикистана заявили о готовности разрешить ситуацию на границе

    29 апреля 2021, 19:00

    Текст: Алексей Дегтярев

    Премьер-министры Таджикистана и Киргизии Кохир Расулзода и Улукбек Марипов пришли к единому мнению по снижению напряженности в ситуации на границе между странами, сообщили в пресс-службе киргизского правительства.

    «Стороны выразили полную готовность в скорейшем разрешении конфликтной ситуации на границе двух республик путем переговоров», – цитирует пресс-службу РИА «Новости».

    Премьеры обеих стран полагают, что при решении приграничных вопросов «применение силовых методов недопустимо, и озвучили необходимость принятия срочных мер по недопущению дальнейшей эскалации конфликта».

    Напомним, в четверг глава правительства Киргизии и премьер-министр Таджикистана встретились на полях Евразийского межправительственного совета для обсуждения ситуации на границе.

    Пресс-служба киргизского МИДа сообщила, что стороны пришли к соглашению прекратить огонь с 20.00 по местному времени и отвести военных на места прежней дислокации.

    Пресс-служба МИД Таджикистана заявила, что ситуация на границе перешла в политико-дипломатическое русло, главы правоохранительных органов двух стран вскоре начнут переговоры.

    Новый виток обострения конфликта случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух стран произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Киргизия уже эвакуировала население из зоны конфликта на границе с Таджикистаном. Замглавы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев заявил, что ситуация на киргизско-таджикской границе вышла из-под контроля, идет перестрелка.

    Глава Киргизии Садыр Жапаров обратился к согражданам с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации в свете ситуации на границе с Таджикистаном. При этом все силовые структуры Таджикистана переведены на казарменное положение в связи с ситуацией на границе с Киргизией.

    По данным киргизского минздрава, в результате столкновений на границе с Таджикистаном погибли два жителя Киргизии, 26 получили ранения.

    Таджикский эксперт Негматулло Мирсаидов заявил газете ВЗГЛЯД, что нынешняя вспышка боев под Баткеном может перерасти в длительное военное противоборство. Причина – нет признанной полноценной границы между республиками.

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    Киргизия и Таджикистан договорились о создании групп для патрулирования на границе

    29 апреля 2021, 18:51

    Текст: Елизавета Булкина

    Для патрулирования границы между Киргизией и Таджикистаном будут созданы совместные группы, сообщила пресс-служба киргизского МИДа.

    «В качестве дальнейших мер стороны согласились усилить совместную информационно-разъяснительную работу с населением на уровне местных самоуправлений (областной, районный и сельский уровень) двух стран с участием территориальных подразделений пограничных служб, организовать на уровне областных структур совместные группы правоохранительных органов для патрулирования и мониторинга обстановки в приграничье, а также поддерживать постоянную прямую связь между внешнеполитическими ведомствами и лично между министрами для оперативного решения имеющихся вопросов», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

    Также министры иностранных дел двух стран Руслан Казакбаев и Сироджиддин Мухриддин призвали обе стороны не поддаваться на провокации отдельных деструктивных сил.

    Кроме того, глава МИД Киргизии подчеркнул, что все пограничные и хозяйственные вопросы должны решаться за столом переговоров рамках правительственных делегаций по делимитации и демаркации границы.

    Ранее Таджикистан и Киргизия пришли к соглашению с 20.00 прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

    Новый виток обострения конфликта случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух стран произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Киргизия уже эвакуировала население из зоны конфликта на границе с Таджикистаном. Замглавы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев заявил, что ситуация на киргизско-таджикской границе вышла из-под контроля, идет перестрелка.

    Глава Киргизии Садыр Жапаров обратился к согражданам с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации в свете ситуации на границе с Таджикистаном. При этом все силовые структуры Таджикистана переведены на казарменное положение в связи с ситуацией на границе с Киргизией.

    По данным киргизского минздрава, в результате столкновений на границе с Таджикистаном погибли два жителя Киргизии, 26 получили ранения.

    Таджикский эксперт Негматулло Мирсаидов заявил газете ВЗГЛЯД, что нынешняя вспышка боев под Баткеном может перерасти в длительное военное противоборство. Причина – нет признанной полноценной границы между республиками.

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    Казахстан решил помочь восстановить доверие Киргизии и Таджикистану

    29 апреля 2021, 22:52

    Текст: Антон Никитин

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обеспокоен информацией о вооруженном столкновении на границе между Киргизией и Таджикистаном, готов помочь восстановить доверие между двумя странами, говорится в заявлении главы республики, опубликованном его пресс-службой.

    «С глубокой обеспокоенностью воспринял информацию о вооруженном столкновении на государственной границе между Кыргызстаном и Таджикистаном. Приветствую достигнутую договоренность о прекращении вооруженного конфликта и начале переговоров между полномочными представителями обоих государств», – приводит заявление главы республики ТАСС.

    Токаев также выразил готовность способствовать восстановлению доверия между двумя государствами. «Уверен, что руководители Кыргызстана и Таджикистана, проявив должную мудрость, сумеют решить все спорные вопросы исключительно мирным путем. Со своей стороны готов приложить усилия к поиску взаимоприемлемых решений и восстановлению взаимного доверия», – отметил он.

    В связи с этим президент Казахстана подчеркнул, что считает возможным выработать механизм урегулирования подобных пограничных инцидентов в рамках очередной консультативной встречи глав государств Центральной Азии.

    По словам главы республики, народы Киргизии и Таджикистана являются братскими для казахстанской стороны, их объединяют общая история и культурные ценности. «Нашим государствам и народам присущи миролюбие, толерантность и взаимное уважение», – добавил Токаев.

    В четверг глава правительства Киргизии и премьер Таджикистана встретились на полях Евразийского межправительственного совета для обсуждения ситуации на границе. Премьеры договорились о снижении напряженности в ситуации на границе. В МИД Киргизии сообщили, что стороны пришли к соглашению прекратить огонь с 20.00 по местному времени и отвести военных на места прежней дислокации. В МИД Таджикистана заметили, что ситуация на границе перешла в политико-дипломатическое русло.

    Новый виток обострения конфликта случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух стран произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Киргизия эвакуировала население из зоны конфликта на границе с Таджикистаном. В результате столкновений на границе Киргизии и Таджикистана погибли три человека, пострадали 84 гражданина Киргизии. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему весенние сельхозработы доводят киргизов и таджиков до войны.

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    Киргизия заявила о прекращении перестрелки на границе с Таджикистаном

    29 апреля 2021, 21:32

    Текст: Абдулла Шакиров

    Перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана между военнослужащими двух стран прекратилась, сообщили в пресс-центре киргизской Государственной пограничной службы.

    «В зоне инцидента перестрелка прекращена. Части и соединения пограничной службы ГКНБ КР (Госкомитета нацбезопасности Киргизской республики), дислоцированные в Баткенской области, совместно с органами местного самоуправления, подразделениями силовых структур и правоохранительных органов предпринимают все необходимые меры по недопущению дальнейшей эскалации обстановки», – передает сообщение пресс-центра РИА «Новости».



     

    В четверг глава правительства Киргизии и премьер-министр Таджикистана встретились на полях Евразийского межправительственного совета для обсуждения ситуации на границе. Премьеры пришли к единому мнению по снижению напряженности в ситуации на границе между странами.

    Пресс-служба киргизского МИДа сообщила, что стороны пришли к соглашению прекратить огонь с 20.00 по местному времени и отвести военных на места прежней дислокации.

    Пресс-служба МИД Таджикистана заявила, что ситуация на границе перешла в политико-дипломатическое русло, главы правоохранительных органов двух стран вскоре начнут переговоры.

    Новый виток обострения конфликта случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух стран произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Киргизия уже эвакуировала население из зоны конфликта на границе с Таджикистаном. Замглавы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев заявил, что ситуация на киргизско-таджикской границе вышла из-под контроля, идет перестрелка.

    Глава Киргизии Садыр Жапаров обратился к согражданам с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации в свете ситуации на границе с Таджикистаном. При этом все силовые структуры Таджикистана переведены на казарменное положение в связи с ситуацией на границе с Киргизией.

    По данным киргизского минздрава, в результате столкновений на границе с Таджикистаном погибли два жителя Киргизии, 26 получили ранения.

    Таджикский эксперт Негматулло Мирсаидов заявил газете ВЗГЛЯД, что нынешняя вспышка боев под Баткеном может перерасти в длительное военное противоборство. Причина – отсутствие признанной полноценной границы между республиками.

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    Президент Киргизии назвал ситуацию на границе с Таджикистаном стабильной

    30 апреля 2021, 07:26

    Текст: Антон Никитин

    Обстановка на границе Киргизии и Таджикистана стабилизировалась, заявил глава Киргизской Республики Садыр Жапаров.

    «Ситуация в Баткенской области Кыргызской Республики стабилизировалась и находится под контролем президента страны. В Баткенской области находится рабочая группа во главе с первым вице-премьер-министром Кыргызской Республики Артемом Новиковым. Рабочая группа с момента своего прибытия предприняла ряд мер по урегулированию конфликта», – приводит текст сообщения ТАСС.

    Как отмечается, принимаются меры «по недопущению эскалации напряженности» на госгранице. «В настоящее время нет необходимости для отправления добровольцев в приграничный район. Граждане Кыргызстана должны доверить эту работу соответствующим государственным органам, представители которых находятся на участке кыргызско-таджикской госграницы. Очаг напряженности погашен, ситуация урегулирована в ходе переговоров», – подчеркивается в сообщении.

    Ранее сообщалось, что в результате столкновений на границе Киргизии и Таджикистана погибли 13 человек, еще 134 пострадали. Новый виток обострения конфликта между Киргизией и Таджикистаном случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух республик произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной».

    В четверг глава правительства Киргизии и премьер Таджикистана встретились на полях Евразийского межправительственного совета для обсуждения ситуации на границе, где договорились о снижении напряженности. В МИД Киргизии сообщили, что стороны решили прекратить огонь и отвести военных на места прежней дислокации. В МИД Таджикистана заметили, что ситуация на границе перешла в политико-дипломатическое русло. По итогам переговоров в городе Исфара представители Киргизии и Таджикистана подписали заявление о намерении властей республик прекратить вооруженный конфликт на границе.

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    Число пострадавших на границе Киргизии и Таджикистана достигло 96 человек

    30 апреля 2021, 01:31

    Текст: Антон Никитин

    Число пострадавших во время конфликта на границе с Таджикистаном граждан Киргизии возросло до 96 человек, сообщил координатор минздрава Киргизии по Баткенской области Арзыбек Борубеков.

    Кроме того, как передает 24.kg, 38 пострадавших были отправлены в медучреждения Бишкека, передает ТАСС.

    Новый виток обострения конфликта между Киргизией и Таджикистаном случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух республик произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». В результате столкновений на границе Киргизии и Таджикистана погибли три человека, пострадали 84 гражданина Киргизии. Киргизия эвакуировала население из зоны конфликта на границе с Таджикистаном.

    В четверг глава правительства Киргизии и премьер Таджикистана встретились на полях Евразийского межправительственного совета для обсуждения ситуации на границе, где договорились о снижении напряженности. В МИД Киргизии сообщили, что стороны решили прекратить огонь и отвести военных на места прежней дислокации. В МИД Таджикистана заметили, что ситуация на границе перешла в политико-дипломатическое русло. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему весенние сельхозработы доводят киргизов и таджиков до войны.

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    Киргизия и Таджикистан нашли способ урегулировать приграничный конфликт

    30 апреля 2021, 08:51

    Текст: Алина Назарова

    Власти Киргизии и Таджикистана договорились о создании совместной рабочей группы по урегулированию конфликта, сообщили в киргизском МИД.

    По поручению глав государств на приграничной территории состоялась встреча представителей двух стран, в которой участвовали руководство спецслужб, главы погранведомств и губернаторы областей, в которых произошел конфликт, передает РИА «Новости».

    «В ходе встречи стороны, основываясь на добрососедских отношениях и ранее принятых межгосударственных соглашениях и договоренностях, пришли к обоюдному согласию по прекращению боевых действий на приграничных участках Баткенской области КР и Согдийской области РТ», – заявил представитель МИД.

    По его словам, также делегации договорились об отводе войск и военной техники с приграничных участков места их постоянной дислокации и о продолжении переговорного процесса по стабилизации обстановки на приграничных участках двух стран. «Сторон договорились о создании совместной рабочей группы из числа сотрудников правоохранительных органов и исполнительной власти двух стран с целью реализации намеченных мер и создания соответствующих стабилизирующих условий для проведения дальнейшего плодотворного переговорного процесса в интересах двух дружественных народов и государств», – подчеркнули в киргизском внешнеполитическом ведомстве.

    Как сообщил МИД Таджикистана, «об этом была достигнута договоренность в ходе рабочей встречи представителей Таджикистана и Киргизии по урегулированию вооруженного конфликта на приграничных участках Согдийской области Таджикистана и Баткенской области Киргизии - главы Госкомитета нацбезопасности Таджикистана Саймумина Ятимова и полномочного представителя правительства Киргизии в Баткенской области Омурбека Суваналиева».

    В настоящее время обстановка на границе Киргизии и Таджикистана спокойная. «С момента прекращения огня прошлой ночью в этом районе не слышно никакой стрельбы», – сказал источник в мэрии города Исфара, расположенного вблизи границы. По его словам, дорога между Исфарой и анклавом Ворух сейчас открыта, жители сел Ходжи Аъло и Сомониен, покинувшие свои дома во время перестрелок, постепенно возвращаются в свои дома, однако вернулись не все женщины и дети, сказал он.

    Ранее сообщалось, что Киргизия эвакуировала из зоны столкновений с Таджикистаном 2 726 местных жителей.

    Граница между Таджикистаном и Киргизией составляет 970 километров, из которых демаркировано всего 519 километров. Остальное - спорные территории, что приводит к разногласиям по поводу использования воды и земли в приграничных районах.

    Новый виток обострения конфликта между Киргизией и Таджикистаном случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух республик произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». В результате столкновений погибли 13 человек, еще 134 пострадали.

    В четверг глава правительства Киргизии и премьер Таджикистана встретились на полях Евразийского межправительственного совета для обсуждения ситуации на границе, где договорились о снижении напряженности. В МИД Киргизии сообщили, что стороны решили прекратить огонь и отвести военных на места прежней дислокации. В МИД Таджикистана заметили, что ситуация на границе перешла в политико-дипломатическое русло. По итогам переговоров в городе Исфара представители Киргизии и Таджикистана подписали заявление о намерении властей республик прекратить вооруженный конфликт на границе.

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    МИД прокомментировал ситуацию на границе Киргизии и Таджикистана

    29 апреля 2021, 18:27

    Текст: Алексей Дегтярев

    Москва изучает данные о ситуации на киргизско-таджикской границе, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

    «Мы сейчас изучаем эту ситуацию, более подробно скажу после консультаций с нашими экспертами», – цитирует Захарову ТАСС.

    Ранее в четверг погранслужба Киргизии заявила об атаке военных Таджикистана на пять киргизских погранзастав, на одной из них начался пожар.

    Также в погранслужбе Киргизии заявили, что таджикские военнослужащие предприняли попытку атаки территории Киргизии в районе поселка Кызыл-Бел Баткенского района Баткенской области.

    Киргизский минздрав сообщил, что в результате столкновений на границе с Таджикистаном погибли два жителя Киргизии, 26 получили ранения.

    Новый виток обострения конфликта случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух стран произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Киргизия уже эвакуировала население из зоны конфликта на границе с Таджикистаном. Замглавы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев заявил, что ситуация на киргизско-таджикской границе вышла из-под контроля, идет перестрелка. В Киргизии заявили, что в ходе столкновений на границе с Таджикистаном погиб житель Киргизии, еще 16 получили ранения.

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