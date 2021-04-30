Президенты Киргизии и Таджикистана договорились о встрече Киргизия и Таджикистан начали отвод войск с границы 30 апреля 2021, 18:04 Текст: Абдулла Шакиров

Бишкек и Душанбе заявили об отводе войск с границы, выпустив совместное заявление о решении всех вопросов только путем переговоров. Встреча глав Госкомитетов национальной безопасности Киргизии и Таджикистана Камчыбека Ташиева и Саймумина Ятимова состоялась на нейтральной территории между киргизским блокпостом «Кызыл-Бел» и таджикским «Гулистон». Республики договорились об обоюдном отводе всех видов войск и военной техники в пятницу с 13.00 по местному времени (11.00 мск), передает Sputnik Таджикистан. В субботу на территории Баткенской области Кыргизии пройдет очередная встреча межправительственной комиссии по делимитации и демаркации таджикско-киргизской государственной границы. Тем временем Sputnik Кыргызстан в своем Telegram-канале передает со ссылкой на полпреда Киргзии Омурбека Суваналиева, что военнослужащие Таджикистана покинули Баткенскую область. В настоящее время все села освобождены, военнослужащие Киргизии проверяют местность на возможное минирование. После проверки часть эвакуированных граждан сможет вернуться домой, говорится в сообщении. Ранее Киргизия и Таджикистан условились отвести войска от линии государственной границы в пятницу, 30 апреля. Новый виток обострения конфликта между Киргизией и Таджикистаном случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух республик произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». В МИД заявили, что Москва приветствует достигнутые в ночь на 30 апреля договоренности между Киргизией и Таджикистаном о прекращении столкновений и призывает стороны не допустить повторения инцидентов на границе. В Кремле заявили, что президент Владимир Путин готов стать посредником в разрешении конфликта Киргизии и Таджикистана.

Путин готов решить конфликт Киргизии и Таджикистана 30 апреля 2021, 13:25

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Россия надеется на стабилизацию отношений Киргизии и Таджикистана, а также на устойчивость решения о прекращении огня, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, президент Владимир Путин готов стать посредником в разрешении конфликта Киргизии и Таджикистана. «Обе стороны наладили контакт по линии министров иностранных дел. Мы, конечно, обеспокоены этими новостями (о конфликте на границе Киргизии и Таджикистана), внимательно следим и приветствуем принятое решение о прекращении огня. Надеемся, что это будет устойчивое прекращение огня, которое позволит избежать дальнейших таких эксцессов», – цитирует представителя Кремля ТАСС. При этом, по словам Пескова, президент Владимир Путин готов стать посредником в разрешении конфликта Киргизии и Таджикистана. «Безусловно, учитывая нашу общность в различных форматах – это и ОДКБ, и другие – конечно же, президент всегда готов сыграть посредническую роль в разрешении острых проблем, которые могут возникать между странами-участницами. Он уже это неоднократно и эффективно демонстрировал», – отметил пресс-секретарь главы государства. Напомним, Киргизия и Таджикистан условились отвести войска от линии государственной границы в пятницу, 30 апреля. Новый виток обострения конфликта между Киргизией и Таджикистаном случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух республик произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Всего, по последним данным, в результате столкновений пострадали более 150 человек с обеих сторон, 20 человек погибли. В МИД заявили, что Москва приветствует достигнутые в ночь на 30 апреля договоренности между Киргизией и Таджикистаном о прекращении столкновений и призывает стороны не допустить повторения инцидентов на границе. Увеличилось число погибших из-за столкновений на границе Киргизии и Таджикистана 29 апреля 2021, 21:57 Текст: Елизавета Булкина

Количество погибших в результате столкновений на границе Киргизии и Таджикистана возросло до трех человек, среди них – 13-летняя девочка, сообщили в пресс-службе минздрава Киргизии. «На 23.30 [20.30 мск] (…) зарегистрировано три летальных случая: два случая в Баткенской областной больнице, один летальный случай в Лейлекском районе Баткенской области – девочка 2008 года рождения скончалась по дороге в больницу», – передает сообщение Минздрава РИА «Новости». Число пострадавших граждан Киргизии увеличилось до 84 человек. В четверг глава правительства Киргизии и премьер-министр Таджикистана встретились на полях Евразийского межправительственного совета для обсуждения ситуации на границе. Премьеры пришли к единому мнению по снижению напряженности в ситуации на границе между странами. Пресс-служба киргизского МИДа сообщила, что стороны пришли к соглашению прекратить огонь с 20.00 по местному времени и отвести военных на места прежней дислокации. Пресс-служба МИД Таджикистана заявила, что ситуация на границе перешла в политико-дипломатическое русло, главы правоохранительных органов двух стран вскоре начнут переговоры. Новый виток обострения конфликта случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух стран произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Киргизия уже эвакуировала население из зоны конфликта на границе с Таджикистаном. Последствия столкновений на границе Таджикистана и Киргизии попали на видео 29 апреля 2021, 20:41 Текст: Елизавета Булкина

Военный корреспондент ИД «Комсомольская правда» Александр Коц опубликовал видео горящих домов и разрушений в результате столкновений на границе Таджикистана и Киргизии. Видеозапись Коц опубликовал в своем Telegram-канале. Ранее было опубликовано видео обстрела позиций Таджикистана силами Киргизии. Напомним, в четверг глава правительства Киргизии и премьер-министр Таджикистана встретились на полях Евразийского межправительственного совета для обсуждения ситуации на границе. Премьеры пришли к единому мнению по снижению напряженности в ситуации на границе между странами. Пресс-служба киргизского МИДа сообщила, что стороны пришли к соглашению прекратить огонь с 20.00 по местному времени и отвести военных на места прежней дислокации. Пресс-служба МИД Таджикистана заявила, что ситуация на границе перешла в политико-дипломатическое русло, главы правоохранительных органов двух стран вскоре начнут переговоры. Новый виток обострения конфликта случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух стран произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Киргизия уже эвакуировала население из зоны конфликта на границе с Таджикистаном. Замглавы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев заявил, что ситуация на киргизско-таджикской границе вышла из-под контроля, идет перестрелка. Глава Киргизии Садыр Жапаров обратился к согражданам с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации в свете ситуации на границе с Таджикистаном. При этом все силовые структуры Таджикистана переведены на казарменное положение в связи с ситуацией на границе с Киргизией. По данным киргизского минздрава, в результате столкновений на границе с Таджикистаном погибли два жителя Киргизии, 26 получили ранения. Таджикский эксперт Негматулло Мирсаидов заявил газете ВЗГЛЯД, что нынешняя вспышка боев под Баткеном может перерасти в длительное военное противоборство. Причина – нет признанной полноценной границы между республиками. Евросоюз потребовал от Киргизии и Таджикистана избегать конфликтов 30 апреля 2021, 14:46

Фото: IGOR KOVALENKO/ЕРА/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Европейский союз настаивает на «достижении устойчивого мирного решения» между Киргизией и Таджикистаном и призывает страны заключить соглашение о прекращении огня и дальнейших переговорах, об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано. «ЕС сожалеет о насилии, имевшем место в последние дни, и выражает сочувствие тем, кто потерял родных и близких», – цитирует заявление Deutsche Welle. В документе говорится, что ЕС, в том числе через своего специального представителя в Центральной Азии Питера Буриана, поддерживает постоянные дипломатические контакты с властями Киргизии и Таджикистана. Стано подчеркнул, что соглашение о прекращении огня должно быть выполнено без промедления «для достижения устойчивого мирного решения». «Обе стороны должны предпринять все необходимые шаги, чтобы избежать любых конфликтов в будущем», – добавил представитель внешнеполитической службы ЕС Также Брюссель готов при необходимости предоставить всю техническую помощь в рамках своих региональных программ по приграничному контролю и использованию водных ресурсов, а также «постоянную политическую поддержку для обеспечения стабильности и процветания в регионе, который является одним из приоритетных в стратегии Евросоюза по Центральной Азии». Ранее Киргизия и Таджикистан условились отвести войска от линии государственной границы в пятницу, 30 апреля. Новый виток обострения конфликта между Киргизией и Таджикистаном случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух республик произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Всего, по последним данным, в результате столкновений пострадали более 150 человек с обеих сторон, 20 человек погибли. Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов стать посредником в разрешении конфликта Киргизии и Таджикистана. Эксперт назвал причину военного инцидента между Киргизией и Таджикистаном 29 апреля 2021, 18:42 Текст: Евгений Погребняк

«Киргизия собирается строить несколько водохранилищ на своей территории, чтобы регулировать стоки рек (идущих в том числе и в Таджикистан). Если водохранилища построят, то таджикские позиции в переговорах вокруг анклавов и других приграничных вопросов резко ослабнут». Такими словами военный эксперт из Киргизии Марс Сариев в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил подоплеку военного обострения на границе стран. По мнению наблюдателей, разгорающийся между Киргизией и Таджикистаном приграничный конфликт имеет параллели с недавней войной в Нагорном Карабахе. Как известно, война на Южном Кавказе стала итогом давних территориальных споров. «Я думаю, что таджикская сторона в данном случае является фигурой в более глобальной игре. Ситуация удивительным образом напоминает затянувшийся конфликт на южном Кавказе. Таджикистан, как и Армения, – страны, которые по большей части находятся в окружении тюркоязычных стран и имеют с ними приграничные проблемы вокруг своих анклавов. Война в Карабахе сильно изменила геополитический фон, есть влиятельные геополитические игроки, которым выгоден конфликт между двумя членами ОДКБ», – заявил Сариев. Напомним, 28 апреля у воднораспредительного пункта «Головной», которую контролирует Киргизия, разгорелся конфликт. По сообщению киргизской стороны, в одностороннем порядке граждане Таджикистана попытались вывезти оттуда гравий, а также установить камеры видеонаблюдения. В ответ собравшаяся толпа жителей Киргизии попыталась выразить протест, стороны стали закидывать друг друга камнями и конфликт быстро перерос в перестрелку. На следующий день 29 апреля к конфликту подключились пограничники и, судя по видеокадрам с места событий, военные обеих стран. На кадрах видны взрывы, горящие дома и сильная стрельба из стрелкового оружия, Киргизия обвинила Таджикистан в минометном обстреле и стрельбе по мирному автотранспорту. В свою очередь таджикские силовики утверждают, что стрельбу по мирным жителям начали их киргизские коллеги, а они лишь ответили. «Попытка установки видеокамер – это всего лишь предлог к эскалации конфликта. – полагает Сариев. – Киргизия собирается строить несколько водохранилищ на своей территории, чтобы регулировать стоки рек (идущих в том числе и в Таджикистан). Если водохранилища построят, то таджикские позиции в переговорах вокруг анклавов и других приграничных вопросов резко ослабнут. Поэтому я думаю, что Душанбе решил целенаправленно форсировать события, это был своеобразный превентивный ход. Со вчерашнего дня обстрел начался именно с таджикской стороны. Сейчас уже и минометы применяют. Ранее киргизские пограничники старались не открывать ответный огонь, но сейчас уже втянулись в перестрелку, которая идет с обеих сторон», – полагает Сариев. Разрешить конфликтную ситуацию мог бы посредник, пояснил эксперт. Поскольку обе страны являются членами Договора о коллективной безопасности, то высказывается предположение о возможном участии Москвы как переговорной площадки. «В этом непримиримом конфликте как нейтральный третейский судья должна выступить Россия. На идущем сейчас митинге в Бишкеке уже есть высказывания, что Москва могла бы выступить арбитром. Местные элиты ведут свои игры, которые в итоге могут привести к печальным последствиям. Однако ни России, ни другим членам ОДКБ, ни народам Средней Азии – этот конфликт абсолютно не выгоден», – полагает Марс Сариев. В свою очередь, пресс-служба пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан возложила всю вину на Киргизию, обвинив в незаконном захвате «Головного» и начале обстрела. «29 апреля на участке водораспределительного пункта «Головной» военнослужащие Кыргызской Республики открыли огонь по военнослужащим пограничных войск Республики Таджикистан. Этот инцидент произошел в свете нарушения кыргызской стороной ранее достигнутых двусторонних соглашений, где соседней страной осуществляются попытки по незаконному захвату водораспределительного пункта «Головной». Согласно картам 1924-1927 годов, а также 1989 года этот объект всецело принадлежит Республике Таджикистан и с 1968 года использовался для орошения и водоснабжения приграничных районов республик Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан», – так изложила свою версию конфликта таджикская сторона. Киргизия и Таджикистан подписали заявление по итогам переговоров 30 апреля 2021, 02:30 Текст: Антон Никитин

Полномочный представитель правительства Киргизии Омурбек Суваналиев и председатель Государственного комитета нацбезопасности Таджикистана Саймумин Ятимов после переговоров в городе Исфара подписали совместное заявление о намерении властей республик прекратить вооруженный конфликт на границе. В заявлении, текст которого опубликован на сайте государственного информагентства Таджикистана Ховар, говорится, что созданные по инициативе правительств Таджикистана и Киргизии комиссии по урегулированию вооруженного конфликта в приграничных районах обеих стран, случившегося 29 апреля 2021 года, «обсудили причины и последствия инцидента, пришли к обоюдному согласию прекратить вооруженный конфликт, отвести личный состав и боевую технику к местам постоянной дислокации», передает ТАСС. Также комиссии договорились «принять меры к недопущению эскалации напряженности, создать совместную рабочую группу из числа сотрудников правоохранительных органов и сотрудников исполнительной власти двух стран для полной реализации намеченных мер и создания соответствующих стабилизирующих условий для плодотворного переговорного процесса в интересах двух дружественных народов и государств». Новый виток обострения конфликта между Киргизией и Таджикистаном случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух республик произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». В результате столкновений на границе Киргизии и Таджикистана погибли три человека, еще 96 человек пострадали. В четверг глава правительства Киргизии и премьер Таджикистана встретились на полях Евразийского межправительственного совета для обсуждения ситуации на границе, где договорились о снижении напряженности. В МИД Киргизии сообщили, что стороны решили прекратить огонь и отвести военных на места прежней дислокации. В МИД Таджикистана заметили, что ситуация на границе перешла в политико-дипломатическое русло. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему весенние сельхозработы доводят киргизов и таджиков до войны. Протяженность границы Таджикистана и Киргизии составляет около 980 км, после развала Советского Союза на ней остались десятки спорных участков. В настоящее время в процессе делимитации и демаркации границы описано уже около 580 км линии прохождения рубежа. Последнее заседание комиссии по демаркации состоялось в марте 2021 года, делегации возглавляли председатели государственных комитетов национальной безопасности Таджикистана и Киргизии. На некоторых участках время от времени возникают споры и конфликты между местными жителями приграничных районов. В Киргизии назвали число погибших в конфликте с Таджикистаном 30 апреля 2021, 05:33 Текст: Антон Никитин

Число граждан Киргизии, погибших за время конфликта на границе с Таджикистаном, возросло до 13 человек, 134 гражданина Киргизии пострадали, сообщили в киргизском Минздраве. «За время конфликта на границе с Таджикистаном погибли 13 жителей республики», – приводит слова представителя Минздрава Киргизии ТАСС. Там также сообщили, что в общей сложности ранения и травмы с киргизской стороны получили 134 человека. При этом 25 пострадавших в ночь на 30 апреля были доставлены из больниц Баткенской области в Бишкек, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Ранее сообщалось, что в результате столкновений на границе Киргизии и Таджикистана погибли три человека, еще 96 пострадали. Новый виток обострения конфликта между Киргизией и Таджикистаном случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух республик произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». В четверг глава правительства Киргизии и премьер Таджикистана встретились на полях Евразийского межправительственного совета для обсуждения ситуации на границе, где договорились о снижении напряженности. В МИД Киргизии сообщили, что стороны решили прекратить огонь и отвести военных на места прежней дислокации. В МИД Таджикистана заметили, что ситуация на границе перешла в политико-дипломатическое русло. По итогам переговоров в городе Исфара представители Киргизии и Таджикистана подписали заявление о намерении властей республик прекратить вооруженный конфликт на границе. Протяженность границы Таджикистана и Киргизии составляет около 980 км, после развала Советского Союза на ней остались десятки спорных участков. В настоящее время в процессе делимитации и демаркации границы описано уже около 580 км линии прохождения рубежа. Последнее заседание комиссии по демаркации состоялось в марте 2021 года, делегации возглавляли председатели государственных комитетов национальной безопасности Таджикистана и Киргизии. На некоторых участках время от времени возникают споры и конфликты между местными жителями приграничных районов. Премьеры Киргизии и Таджикистана заявили о готовности разрешить ситуацию на границе 29 апреля 2021, 19:00 Текст: Алексей Дегтярев

Премьер-министры Таджикистана и Киргизии Кохир Расулзода и Улукбек Марипов пришли к единому мнению по снижению напряженности в ситуации на границе между странами, сообщили в пресс-службе киргизского правительства. «Стороны выразили полную готовность в скорейшем разрешении конфликтной ситуации на границе двух республик путем переговоров», – цитирует пресс-службу РИА «Новости». Премьеры обеих стран полагают, что при решении приграничных вопросов «применение силовых методов недопустимо, и озвучили необходимость принятия срочных мер по недопущению дальнейшей эскалации конфликта». Напомним, в четверг глава правительства Киргизии и премьер-министр Таджикистана встретились на полях Евразийского межправительственного совета для обсуждения ситуации на границе. Пресс-служба киргизского МИДа сообщила, что стороны пришли к соглашению прекратить огонь с 20.00 по местному времени и отвести военных на места прежней дислокации. Пресс-служба МИД Таджикистана заявила, что ситуация на границе перешла в политико-дипломатическое русло, главы правоохранительных органов двух стран вскоре начнут переговоры. Новый виток обострения конфликта случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух стран произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Киргизия уже эвакуировала население из зоны конфликта на границе с Таджикистаном. Замглавы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев заявил, что ситуация на киргизско-таджикской границе вышла из-под контроля, идет перестрелка. Глава Киргизии Садыр Жапаров обратился к согражданам с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации в свете ситуации на границе с Таджикистаном. При этом все силовые структуры Таджикистана переведены на казарменное положение в связи с ситуацией на границе с Киргизией. По данным киргизского минздрава, в результате столкновений на границе с Таджикистаном погибли два жителя Киргизии, 26 получили ранения. Таджикский эксперт Негматулло Мирсаидов заявил газете ВЗГЛЯД, что нынешняя вспышка боев под Баткеном может перерасти в длительное военное противоборство. Причина – нет признанной полноценной границы между республиками. Киргизия и Таджикистан договорились о создании групп для патрулирования на границе 29 апреля 2021, 18:51 Текст: Елизавета Булкина

Для патрулирования границы между Киргизией и Таджикистаном будут созданы совместные группы, сообщила пресс-служба киргизского МИДа. «В качестве дальнейших мер стороны согласились усилить совместную информационно-разъяснительную работу с населением на уровне местных самоуправлений (областной, районный и сельский уровень) двух стран с участием территориальных подразделений пограничных служб, организовать на уровне областных структур совместные группы правоохранительных органов для патрулирования и мониторинга обстановки в приграничье, а также поддерживать постоянную прямую связь между внешнеполитическими ведомствами и лично между министрами для оперативного решения имеющихся вопросов», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Также министры иностранных дел двух стран Руслан Казакбаев и Сироджиддин Мухриддин призвали обе стороны не поддаваться на провокации отдельных деструктивных сил. Кроме того, глава МИД Киргизии подчеркнул, что все пограничные и хозяйственные вопросы должны решаться за столом переговоров рамках правительственных делегаций по делимитации и демаркации границы. Ранее Таджикистан и Киргизия пришли к соглашению с 20.00 прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Новый виток обострения конфликта случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух стран произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Киргизия уже эвакуировала население из зоны конфликта на границе с Таджикистаном. Замглавы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев заявил, что ситуация на киргизско-таджикской границе вышла из-под контроля, идет перестрелка. Глава Киргизии Садыр Жапаров обратился к согражданам с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации в свете ситуации на границе с Таджикистаном. При этом все силовые структуры Таджикистана переведены на казарменное положение в связи с ситуацией на границе с Киргизией. По данным киргизского минздрава, в результате столкновений на границе с Таджикистаном погибли два жителя Киргизии, 26 получили ранения. Таджикский эксперт Негматулло Мирсаидов заявил газете ВЗГЛЯД, что нынешняя вспышка боев под Баткеном может перерасти в длительное военное противоборство. Причина – нет признанной полноценной границы между республиками. Казахстан решил помочь восстановить доверие Киргизии и Таджикистану 29 апреля 2021, 22:52 Текст: Антон Никитин

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обеспокоен информацией о вооруженном столкновении на границе между Киргизией и Таджикистаном, готов помочь восстановить доверие между двумя странами, говорится в заявлении главы республики, опубликованном его пресс-службой. «С глубокой обеспокоенностью воспринял информацию о вооруженном столкновении на государственной границе между Кыргызстаном и Таджикистаном. Приветствую достигнутую договоренность о прекращении вооруженного конфликта и начале переговоров между полномочными представителями обоих государств», – приводит заявление главы республики ТАСС. Токаев также выразил готовность способствовать восстановлению доверия между двумя государствами. «Уверен, что руководители Кыргызстана и Таджикистана, проявив должную мудрость, сумеют решить все спорные вопросы исключительно мирным путем. Со своей стороны готов приложить усилия к поиску взаимоприемлемых решений и восстановлению взаимного доверия», – отметил он. В связи с этим президент Казахстана подчеркнул, что считает возможным выработать механизм урегулирования подобных пограничных инцидентов в рамках очередной консультативной встречи глав государств Центральной Азии. По словам главы республики, народы Киргизии и Таджикистана являются братскими для казахстанской стороны, их объединяют общая история и культурные ценности. «Нашим государствам и народам присущи миролюбие, толерантность и взаимное уважение», – добавил Токаев. В четверг глава правительства Киргизии и премьер Таджикистана встретились на полях Евразийского межправительственного совета для обсуждения ситуации на границе. Премьеры договорились о снижении напряженности в ситуации на границе. В МИД Киргизии сообщили, что стороны пришли к соглашению прекратить огонь с 20.00 по местному времени и отвести военных на места прежней дислокации. В МИД Таджикистана заметили, что ситуация на границе перешла в политико-дипломатическое русло. Новый виток обострения конфликта случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух стран произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Киргизия эвакуировала население из зоны конфликта на границе с Таджикистаном. В результате столкновений на границе Киргизии и Таджикистана погибли три человека, пострадали 84 гражданина Киргизии. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему весенние сельхозработы доводят киргизов и таджиков до войны. Киргизия заявила о прекращении перестрелки на границе с Таджикистаном 29 апреля 2021, 21:32 Текст: Абдулла Шакиров

Перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана между военнослужащими двух стран прекратилась, сообщили в пресс-центре киргизской Государственной пограничной службы. «В зоне инцидента перестрелка прекращена. Части и соединения пограничной службы ГКНБ КР (Госкомитета нацбезопасности Киргизской республики), дислоцированные в Баткенской области, совместно с органами местного самоуправления, подразделениями силовых структур и правоохранительных органов предпринимают все необходимые меры по недопущению дальнейшей эскалации обстановки», – передает сообщение пресс-центра РИА «Новости».



В четверг глава правительства Киргизии и премьер-министр Таджикистана встретились на полях Евразийского межправительственного совета для обсуждения ситуации на границе. Премьеры пришли к единому мнению по снижению напряженности в ситуации на границе между странами. Пресс-служба киргизского МИДа сообщила, что стороны пришли к соглашению прекратить огонь с 20.00 по местному времени и отвести военных на места прежней дислокации. Пресс-служба МИД Таджикистана заявила, что ситуация на границе перешла в политико-дипломатическое русло, главы правоохранительных органов двух стран вскоре начнут переговоры. Новый виток обострения конфликта случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух стран произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Киргизия уже эвакуировала население из зоны конфликта на границе с Таджикистаном. Замглавы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев заявил, что ситуация на киргизско-таджикской границе вышла из-под контроля, идет перестрелка. Глава Киргизии Садыр Жапаров обратился к согражданам с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации в свете ситуации на границе с Таджикистаном. При этом все силовые структуры Таджикистана переведены на казарменное положение в связи с ситуацией на границе с Киргизией. По данным киргизского минздрава, в результате столкновений на границе с Таджикистаном погибли два жителя Киргизии, 26 получили ранения. Таджикский эксперт Негматулло Мирсаидов заявил газете ВЗГЛЯД, что нынешняя вспышка боев под Баткеном может перерасти в длительное военное противоборство. Причина – отсутствие признанной полноценной границы между республиками. Президент Киргизии назвал ситуацию на границе с Таджикистаном стабильной 30 апреля 2021, 07:26 Текст: Антон Никитин

Обстановка на границе Киргизии и Таджикистана стабилизировалась, заявил глава Киргизской Республики Садыр Жапаров. «Ситуация в Баткенской области Кыргызской Республики стабилизировалась и находится под контролем президента страны. В Баткенской области находится рабочая группа во главе с первым вице-премьер-министром Кыргызской Республики Артемом Новиковым. Рабочая группа с момента своего прибытия предприняла ряд мер по урегулированию конфликта», – приводит текст сообщения ТАСС. Как отмечается, принимаются меры «по недопущению эскалации напряженности» на госгранице. «В настоящее время нет необходимости для отправления добровольцев в приграничный район. Граждане Кыргызстана должны доверить эту работу соответствующим государственным органам, представители которых находятся на участке кыргызско-таджикской госграницы. Очаг напряженности погашен, ситуация урегулирована в ходе переговоров», – подчеркивается в сообщении. Ранее сообщалось, что в результате столкновений на границе Киргизии и Таджикистана погибли 13 человек, еще 134 пострадали. Новый виток обострения конфликта между Киргизией и Таджикистаном случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух республик произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». В четверг глава правительства Киргизии и премьер Таджикистана встретились на полях Евразийского межправительственного совета для обсуждения ситуации на границе, где договорились о снижении напряженности. В МИД Киргизии сообщили, что стороны решили прекратить огонь и отвести военных на места прежней дислокации. В МИД Таджикистана заметили, что ситуация на границе перешла в политико-дипломатическое русло. По итогам переговоров в городе Исфара представители Киргизии и Таджикистана подписали заявление о намерении властей республик прекратить вооруженный конфликт на границе. Число пострадавших на границе Киргизии и Таджикистана достигло 96 человек 30 апреля 2021, 01:31 Текст: Антон Никитин

Число пострадавших во время конфликта на границе с Таджикистаном граждан Киргизии возросло до 96 человек, сообщил координатор минздрава Киргизии по Баткенской области Арзыбек Борубеков. Кроме того, как передает 24.kg, 38 пострадавших были отправлены в медучреждения Бишкека, передает ТАСС. Новый виток обострения конфликта между Киргизией и Таджикистаном случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух республик произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». В результате столкновений на границе Киргизии и Таджикистана погибли три человека, пострадали 84 гражданина Киргизии. Киргизия эвакуировала население из зоны конфликта на границе с Таджикистаном. В четверг глава правительства Киргизии и премьер Таджикистана встретились на полях Евразийского межправительственного совета для обсуждения ситуации на границе, где договорились о снижении напряженности. В МИД Киргизии сообщили, что стороны решили прекратить огонь и отвести военных на места прежней дислокации. В МИД Таджикистана заметили, что ситуация на границе перешла в политико-дипломатическое русло. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему весенние сельхозработы доводят киргизов и таджиков до войны. Киргизия и Таджикистан нашли способ урегулировать приграничный конфликт 30 апреля 2021, 08:51 Текст: Алина Назарова

Власти Киргизии и Таджикистана договорились о создании совместной рабочей группы по урегулированию конфликта, сообщили в киргизском МИД. По поручению глав государств на приграничной территории состоялась встреча представителей двух стран, в которой участвовали руководство спецслужб, главы погранведомств и губернаторы областей, в которых произошел конфликт, передает РИА «Новости». «В ходе встречи стороны, основываясь на добрососедских отношениях и ранее принятых межгосударственных соглашениях и договоренностях, пришли к обоюдному согласию по прекращению боевых действий на приграничных участках Баткенской области КР и Согдийской области РТ», – заявил представитель МИД. По его словам, также делегации договорились об отводе войск и военной техники с приграничных участков места их постоянной дислокации и о продолжении переговорного процесса по стабилизации обстановки на приграничных участках двух стран. «Сторон договорились о создании совместной рабочей группы из числа сотрудников правоохранительных органов и исполнительной власти двух стран с целью реализации намеченных мер и создания соответствующих стабилизирующих условий для проведения дальнейшего плодотворного переговорного процесса в интересах двух дружественных народов и государств», – подчеркнули в киргизском внешнеполитическом ведомстве. Как сообщил МИД Таджикистана, «об этом была достигнута договоренность в ходе рабочей встречи представителей Таджикистана и Киргизии по урегулированию вооруженного конфликта на приграничных участках Согдийской области Таджикистана и Баткенской области Киргизии - главы Госкомитета нацбезопасности Таджикистана Саймумина Ятимова и полномочного представителя правительства Киргизии в Баткенской области Омурбека Суваналиева». В настоящее время обстановка на границе Киргизии и Таджикистана спокойная. «С момента прекращения огня прошлой ночью в этом районе не слышно никакой стрельбы», – сказал источник в мэрии города Исфара, расположенного вблизи границы. По его словам, дорога между Исфарой и анклавом Ворух сейчас открыта, жители сел Ходжи Аъло и Сомониен, покинувшие свои дома во время перестрелок, постепенно возвращаются в свои дома, однако вернулись не все женщины и дети, сказал он. Ранее сообщалось, что Киргизия эвакуировала из зоны столкновений с Таджикистаном 2 726 местных жителей. Граница между Таджикистаном и Киргизией составляет 970 километров, из которых демаркировано всего 519 километров. Остальное - спорные территории, что приводит к разногласиям по поводу использования воды и земли в приграничных районах. Новый виток обострения конфликта между Киргизией и Таджикистаном случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух республик произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». В результате столкновений погибли 13 человек, еще 134 пострадали. В четверг глава правительства Киргизии и премьер Таджикистана встретились на полях Евразийского межправительственного совета для обсуждения ситуации на границе, где договорились о снижении напряженности. В МИД Киргизии сообщили, что стороны решили прекратить огонь и отвести военных на места прежней дислокации. В МИД Таджикистана заметили, что ситуация на границе перешла в политико-дипломатическое русло. По итогам переговоров в городе Исфара представители Киргизии и Таджикистана подписали заявление о намерении властей республик прекратить вооруженный конфликт на границе. МИД прокомментировал ситуацию на границе Киргизии и Таджикистана 29 апреля 2021, 18:27 Текст: Алексей Дегтярев

Москва изучает данные о ситуации на киргизско-таджикской границе, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. «Мы сейчас изучаем эту ситуацию, более подробно скажу после консультаций с нашими экспертами», – цитирует Захарову ТАСС. Ранее в четверг погранслужба Киргизии заявила об атаке военных Таджикистана на пять киргизских погранзастав, на одной из них начался пожар. Также в погранслужбе Киргизии заявили, что таджикские военнослужащие предприняли попытку атаки территории Киргизии в районе поселка Кызыл-Бел Баткенского района Баткенской области. Киргизский минздрав сообщил, что в результате столкновений на границе с Таджикистаном погибли два жителя Киргизии, 26 получили ранения. Новый виток обострения конфликта случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух стран произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Киргизия уже эвакуировала население из зоны конфликта на границе с Таджикистаном. Замглавы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев заявил, что ситуация на киргизско-таджикской границе вышла из-под контроля, идет перестрелка. В Киргизии заявили, что в ходе столкновений на границе с Таджикистаном погиб житель Киргизии, еще 16 получили ранения.