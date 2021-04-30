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30 апреля, пятница | Последнее обновление — 10:46 | vz.ru
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В Крыму отвергли претензии Европарламента по судоходству в Керченском проливе
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Проблем с судоходством в Керченском проливе нет, для беспрепятственного прохода судам нужно соблюдать действующий порядок, претензии Европарламента на этот счет неуместны, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
«Россия строго соблюдает все нормы международного и национального морского права. Проблем с судоходством в Керченском проливе нет, для беспрепятственного прохода судам нужно соблюдать действующий порядок и заблаговременно направлять запрос на прохождения пролива. Керченский пролив являются районом обязательной лоцманской проводки в целях безопасного прохода. Все претензии Европарламента неуместны», – сказал Гемпель, передает РИА «Новости».
По его словам, Керченский пролив является внутренними водами России, и с этим обязаны считаться другие государства. «Диктат со стороны депутатов Европарламента неприемлем. Международные организации, такие, как ООН и ОБСЕ, могут лично убедиться в свободе судоходства в проливе», – подчеркнул Гемпель.
Так он отреагировал на то, что Европейский парламент призвал ЕС в сотрудничестве с государствами-членами обеспечить постоянный мониторинг за свободой судоходства в Керченском проливе. Депутаты ЕП призвали Россию придерживаться своих обязательств в рамках Конвенции ООН по морскому праву и гарантировать свободу навигации и транзитного прохода в порты Азовского моря.
Ранее в Минобороны опровергли информацию о том, что Россия якобы закрывает Керченский пролив, что приведет к транспортному коллапсу.
Напомним, с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября приостановлено осуществление права мирного прохода через территориальные воды России для иностранных военных кораблей и других государственных судов» в трех районах Черного моря. Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня Минобороны, не попадает в указанные зоны.
Госдеп США заявил, что обеспокоены этим решением. В американском ведомстве назвали данный шаг Москвы якобы очередным «примером неспровоцированной эскалации» в рамках «кампании», проводимой, по мнению Вашингтона, Россией «с целью подорвать и дестабилизировать» ситуацию на Украине.
Адмирал Владимир Валуев заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «запрет касается не судоходства, а прохода конкретных корабле», и «режим Черноморских проливов и нахождение кораблей у берегов черноморских стран оговорены правилами», а в случае их нарушения «страна вправе ввести запрет».
Джабаров: При отключении России от SWIFT ЕС придется платить за нефть наличными в чемоданах
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Антироссийская резолюция Европарламента не имеет юридической силы, в случае отключения России от SWIFT Евросоюзу придется платить за нефть «наличными в чемоданах», заявил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
«Европарламент – это орган, который ничего никогда не решает, его рекомендации, резолюции не имеют юридической силы. Он превратился в очаг русофобии», – сказал Джабаров.
«Очень хорошо, пусть отключают, у нас готов дублер этой системы, о чем уже заявил глава МИД РФ. Мне интересно, как они будут расплачиваться с нами за нефтепродукты, наличку в чемоданах возить?» – заявил сенатор, комментируя предложение отключить Россию от SWIFT.
Парламентарий предупредил, что если европейцы захотят покупать энергоресурсы у США, это обойдется им в полтора раза дороже. Они также могут захотеть воспользоваться различными хитрыми реверсивными схемами, но при этом им придется переплачивать посредникам, добавил он. «В Европарламенте находятся политики с мышлением прошлого века, которое не соответствует современным реалиям, они не уважают даже интересы своих стран», – заключил законодатель.
Ранее Европарламент внес пункт об отключении России от SWIFT в проект резолюции, еврочиновники также предлагают отказаться от российских поставок нефти и газа «в случае продолжения агрессии на Украине». Между тем позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может отключить Россию от платежной системы SWIFT, поскольку это частная организация, а также заморозить строительство газопровода «Северный поток – 2», так как за этот проект тоже отвечают частные компании.
В среду министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в России есть база для создания аналога платежной системы SWIFT. В свою очередь директор Департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских заявил, что Запад вряд ли решится отключить Россию от платежной системы SWIFT.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обернется отключение России от SWIFT.
Захарова оценила реакцию главы ЕК на инцидент со стулом в Анкаре
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала реакцию главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен на инцидент в Анкаре, когда ей не досталось стула на встрече президента Турции Тайипа Эрдогана и главы Евросовета Шарля Мишеля.
В Facebook Захарова, ссылаясь на СМИ, привела слова фон дер Ляйен после инцидента: «Мне было обидно! Я чувствовала себя одиноко и как женщина, и как европейка»: Урсула фон дер Ляйен – о своих ощущениях на диване у Эрдогана».
«Напомню, что именно эта «обиженная одинокая женщина-европейка», как она себя сама назвала, предлагала вести диалог с Россией с позиции силы. Хотелось бы большей определенности от партнеров в самоидентификации», – указала Захарова.
Напомним, Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен находились с визитом в Турции, где провели переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. При этом организаторы встречи предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов Евросоюза и Турции. Стулья заняли президент Турции и Шарль Мишель, а главе ЕК пришлось сесть на диван в стороне – напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.
Чавушоглу заявлял, что визит Урсулы фон дер Ляйен и Шарля Мишеля был организован с учетом протокольных предложений ЕС, при этом в Анкаре «удовлетворили все требования», которые «были высказаны с той стороны».
Немецкий политолог Александр Рар в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, почему глава Еврокомиссии стерпела унижение от Эрдогана.
ЕП призвал Евросоюз пересмотреть отношения с Россией
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Европейский парламент в итоговой резолюции призвал Евросоюз разработать новую стратегию отношений с Россией, предусматривающую усиленную поддержку гражданского общества и ограничивающую сотрудничество с Москвой.
«Европарламент призывает Совет ЕС и верховного представителя (Жозепа Борреля) разработать новый стратегический подход в отношениях ЕС и России, который должен больше поддерживать гражданское общество, усиливать контакты между народами, проводить четкие рамки для сотрудничества с российскими государственными субъектами», – передает РИА «Новости» текст резолюции.
Как заявили депутаты Европарламента, «любой диалог с Россией должен базироваться на уважении международного права и прав человека». Также они осудили прошедшие недавно учения российской армии вблизи границ Украины, отметив, что Киев ответил на них «сдержанно». «ЕП по-прежнему обеспокоен значительным военным присутствием на границе с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму… Осуждает учения России, направленные на запугивание и дестабилизацию, приветствует взвешенный ответ Украины», – говорится в документе.
Кроме того, депутаты ЕП заявили о поддержке «независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ» и непризнании «незаконной аннексии Крыма». В сообщении отмечается, что резолюции ЕП по международным вопросам носят необязательный характер, при этом институты ЕС должны брать их во внимание.
В четверг официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что отношения между Россией и ЕС находятся в низшей точке из-за действий Брюсселя.
Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано заявил, что полноценный диалог России и Евросоюза на высоком уровне возможен только при полном выполнении Минских соглашений по Украине.
Европарламент призывал отключить Россию от SWIFT, а также отказаться от российских нефти и газа «в случае продолжения агрессии на Украине». Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в России есть база для создания аналога платежной системы SWIFT. В свою очередь директор Департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских заявил, что Запад вряд ли решится отключить Россию от платежной системы SWIFT, Москва чувствует себя вполне уверенно, реагируя на угрозы отключения, и не оставит это без ответа.
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Reuters заявил, что 19 апреля на видеоконференции с главами внешнеполитических ведомств стран Евросоюза призывал рассмотреть возможность «отключения России» от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.
До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада, в том числе и отключение страны от международной системы SWIFT.
Кремль: Россия не будет терпеть то, что сейчас творят в Чехии
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Москва не станет терпеть «то, что сейчас творят в Чехии», и четко это демонстрирует, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире Первого канала.
«То, что сейчас творят в Чехии, как к ним присоединяются болгары, как к ним в рамках этой так называемой солидарности присоединяются прибалты и другие. Мы не будем этого терпеть, и мы этого уже не терпим. Мы четко это демонстрируем», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Он также заявил, что Россия готова выстраивать добрые отношения со всеми, но это упорно не хотят слышать ни в США, ни в европейских столицах. «Главное все-таки это желание России быть в добрых отношениях. Вот эту часть... почему-то упорно не хотят слышать ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в европейских столицах», – сказал Песков.
Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Позже представитель главного прокурора Болгарии Сийка Милева сообщила, что прокуратура страны подозревает шестерых россиян в организации в период с 2011 по 2020 год четырех взрывов на оружейных заводах страны, где хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Емельяну Гебреву.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что так можно дойти и до обвинений в убийстве эрцгерцога Фердинанда. Он также призвал ЕС разобраться с выполнением обязательств по торговле оружием.
«Софагейт» испортил отношения между двумя лидерами ЕС
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Инцидент в Анкаре, когда главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен не досталось стула на встрече президента Турции Тайипа Эрдогана и главы Евросовета Шарля Мишеля, испортил отношения между двумя лидерами ЕС, которым еще предстоит работать вместе до конца ноября 2024 года.
«Спустя почти три недели после инцидента в Анкаре Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель в понедельник, 26 апреля, пришли объясниться перед Европейским парламентом. Депутаты Европарламента с волнением ожидали встречу с ними, поскольку отношения между двумя лидерами ЕС ухудшились после их поездки в Турцию и трансляции видео, где Урсула фон дер Ляйен стоит перед председателем Европейского совета и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, уже удобно устроившимися в своих креслах, а потом во время переговоров садится на диван», пишет Le Figaro, перевод статьи которой приводит ИноПресса.
Как отмечает издание, во время дебатов, посвященных отношениям между ЕС и Турцией, и на последнем заседании Европейского совета дер Ляйен уделила первостепенное внимание этому делу, «обиду от которого ей, видимо, до сих пор нелегко снести».
«Я председатель Европейской комиссии, и когда я отправлялась в Турцию, я ожидала, что со мной будут обращаться в таком качестве. Как с председателем Комиссии. Но это было не так. Я не нахожу оправдания такому обращению в европейских договорах. Поэтому я должна сделать вывод, что это произошло потому, что я женщина», – предположила она, добавив, что «чувствовала себя оскорбленной и одинокой как женщина и как европейка».
Шарль Мишель выразил свои сожаления по этому поводу. «Мы уверены, Урсула фон дер Ляйен и я, что эта ситуация больше не повторится», – пообещал он. Подвергнувшись нападкам со стороны нескольких депутатов Европарламента, председатель Европейского совета ради умиротворения постарался дать обещания женщинам. Так, он пообещал оказать давление на государства-члены, чтобы они приняли директиву о присутствии женщин в советах директоров и уменьшили неравенство в оплате труда между мужчинами и женщинами. Он также упомянул о созыве саммита, посвященного гендерному равенству, с созданием в рамках Европейского совета органа, посвященного этим вопросам.
Издание отмечает, что инцидент в Анкаре испортил отношения между двумя лидерами ЕС. «В последние дни множились прямые и косвенные послания столиц, в частности Парижа и Берлина, направленные на то, чтобы убедить фон дер Ляйен и Мишеля положить конец их разногласиям. … (Однако) похоже, что пока такие запросы еще не полностью реализованы». «На саммите по климату с Байденом они потратили уйму времени, выясняя, кто и что скажет», – заявил один из европейских дипломатов.
«Софагейт» неизбежно оставит след в отношениях между двумя лидерами ЕС, которым, тем не менее, придется работать вместе еще несколько лет. До конца ноября 2024 года», отмечает издание.
Напомним, Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен находились с визитом в Турции, где провели переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. При этом организаторы встречи предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов Евросоюза и Турции. Стулья заняли президент Турции и Шарль Мишель, а главе ЕК пришлось сесть на диван в стороне – напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.
Позже Чавушоглу заявлял, что визит Урсулы фон дер Ляйен и Шарля Мишеля был организован с учетом протокольных предложений ЕС, при этом в Анкаре «удовлетворили все требования», которые «были высказаны с той стороны».
Немецкий политолог Александр Рар в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, почему глава Еврокомиссии стерпела унижение от Эрдогана.
Болгарский политолог оценил заявления Софии о причастности россиян к взрывам на оружейных заводах
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«Полагаю, что претензии Болгарии к России – это фейк, за которым стоит большая политическая игра, управляемая из Вашингтона», – сказал газете ВЗГЛЯД болгарский политолог Пламен Милетков, комментируя заявление прокуратуры Болгарии о якобы причастности России к взрывам боеприпасов в республике с 2011 по 2020 годы.
«Я думаю, что все это фейк. Какие российские интересы могли стоять за этими взрывами? Никаких не могло быть. Никто в это не верит. Были взрывы, да, но сейчас прокуратура действует не как орган правосудия, а исходит из политических целей», – отметил глава болгарского Евразийского института геополитики и экономики Пламен Милетков.
Он также добавил, что такие обвинения могут быть следствием напряженной внутриполитической обстановки в стране. «В апреле у нас завершились парламентские выборы, но они не решают всех внутренних проблем. В связи с этим, вероятно, в июле могут состояться перевыборы. Поэтому я в принципе не понимаю, зачем на фоне внутренних проблем ввязываться в новую авантюру», – считает болгарский политолог.
При этом Милетков отметил схожий сценарий обвинений России со стороны Праги. «Сейчас примерно то же самое происходит и в Чехии. Но если там отсутствуют явные доказательства, то я уверен, что и в нашей стране никаких доказательств участия России во взрывах не будет представлено», – предположил собеседник.
«Мне кажется, настоящая причина взрывов в Чехии и в Болгарии – это неправильное хранение боеприпасов. Они находились там с 80-х годов, поэтому они и взрывались без чьей-либо помощи. Но поскольку происходит большая политическая игра, которая управляется из Вашингтона, то некоторые европейские страны используют старые истории для обвинений в адрес России», – полагает эксперт. По его мнению,
США позволяют себе вмешиваться во внутренние дела других государств, включая Болгарию, поэтому не стоит удивляться подобным ситуациям.
При этом Милетков не исключает возможной кооперации Болгарии с Чехией. «Возможно, между Болгарией и Чехией и идет какая-то координация по этой части, но я думаю, что в любом случае, этот скандал нужен в первую очередь Соединенным Штатам», – резюмировал политолог.
В среду представитель главного прокурора Болгарии Сийка Милева сообщила, что прокуратура страны подозревает шестерых россиян в организации в период с 2011 по 2020 год четырех взрывов на оружейных заводах страны, где хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву.
В ответ на это глава МИД России Сергей Лавров, комментируя заявления Софии, сказал, что так можно дойти и до обвинений в убийстве эрцгерцога Фердинанда. Напомним, эрцгерцог австрийский, наследник престола Австро-Венгрии Франц Фердинанд был убит сербским студентом Гаврилой Принципом в 1914 году. Его убийство стало формальным поводом для начала Первой мировой войны.
Ранее издания Bellingcat и The Insider сообщали, что после подрыва склада с боеприпасами в Чехии офицеры Главного управления Генштаба ВС России (ГРУ) якобы дважды пытались убить болгарского бизнесмена Эмилияна Гебрева с помощью нервно-паралитического вещества, которое они провезли через границу дипломатическим багажом.
По данным СМИ, компания Гебрева экспортировала военные товары Киеву в разгар военного конфликта в Донбассе с декабря 2014 года по февраль 2015 года. В этот период организация поставила Украине три корабля с боеприпасами.
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Боррель: У ЕС нет компетенции отключить Россию от SWIFT
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Евросоюз не может отключить Россию от платежной системы SWIFT, поскольку это частная организация, а также заморозить строительство газопровода «Северный поток – 2», так как за этот проект тоже отвечают частные компании, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«SWIFT – это международная частная организация, поэтому здесь у ЕС нет компетенции. А «Северный поток» – это противоречивая тема. Мы уже говорили, что этот проект не служит диверсификации источников энергии ЕС. Но проект находится в ответственности частных компаний, и ЕС не владеет инструментами для принятия решения по его судьбе», – передает слова Борреля ТАСС.
Ранее Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT, а также отказаться от российских нефти и газа «в случае продолжения агрессии на Украине».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в России есть база для создания аналога платежной системы SWIFT. В свою очередь директор Департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских заявил, что Запад вряд ли решится отключить Россию от платежной системы SWIFT, Москва чувствует себя вполне уверенно, реагируя на угрозы отключения, и не оставит это без ответа.
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Reuters заявил, что 19 апреля на видеоконференции с главами внешнеполитических ведомств стран Евросоюза призывал рассмотреть возможность «отключения России» от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.
До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада, в том числе и отключение страны от международной системы SWIFT.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обернется отключение России от SWIFT.
Зеленскому предложили встретиться с Путиным в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский мог бы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Крыму, пишут украинские СМИ.
По мнению портала depo.ua, в случае такой встречи Зеленский мог бы заявить, что «Крым – это Украина». В таком случае рейтинги Зеленского, несмотря на скандал, стали бы значительно выше, чем после введения санкций против Виктора Медведчука, полагает автор статьи.
Издание также не исключает, что Зеленский не поедет ни в Крым, ни в Москву, а будет искать какую-то нейтральную территорию, передает РИА «Новости».
Ранее Зеленский в интервью римской газете la Repubblica заявил, отвечая на вопрос о возможной встрече с Путиным, что Ватикан мог бы стать «оптимальным» местом для проведения переговоров по урегулированию в Донбассе с российской стороной.
Напомним, Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
До этого Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
Зеленский собрался посетить позиции военных на границе с Крымом
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Херсонскую область, где посетит передовые позиции украинских военных на границе с Крымом и проведет совещание по ситуации с безопасностью.
«Зеленский начал рабочую поездку в Херсонскую область. Глава государства посетит передовые позиции украинских военных на временной админгранице с … Крымом, где ознакомится с оперативной обстановкой и пообщается с военнослужащим», – говорится в сообщении офиса главы государства.
По данным пресс-службы, также Зеленский в Херсоне проведет совещание по ситуации с безопасностью на границе с Крымом, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Одесской и Николаевской областях.
Лавров призвал ЕС разобраться с выполнением обязательств по торговле оружием
Брюссель должен разобраться в вопросе отношения частных предпринимателей к сладам боеприпасов в Чехии и Болгарии и ответить, насколько ЕС контролирует выполнение его членами обязательств в сфере торговли оружием, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Я могу допустить, что Евросоюз все-таки должен озаботиться ситуацией и в Чехии, и в Болгарии – ситуацией, которая связана с тем, что к торговле оружием, к хранению оружия и боеприпасов имеют отношение какие-то частные предприниматели. И Евросоюз должен все-таки ответить на вопрос, который мы задали и который заключается в том, насколько Евросоюз контролирует выполнение его членами обязательств по различным документам в сфере торговли оружием», – заявил Лавров, комментируя скандалы вокруг взрывов на складах в Болгарии и Чехии, передает РИА «Новости».
По его словам, «Евросоюзу не помешает объяснить международному сообществу, как все это сочетается с теми самими международными конвенциями и договорами, которые члены Евросоюза дружно подписали».
Ранее Лавров, комментируя заявления Болгарии о якобы причастности россиян ко взрывам на оружейных складах, сказал, что так можно дойти и до обвинений в убийстве эрцгерцога Фердинанда.
В среду представитель главного прокурора Болгарии Сийка Милева сообщила, что прокуратура страны подозревает шестерых россиян в организации в период с 2011 по 2020 год четырех взрывов на оружейных заводах страны, где хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву.
Кроме того, издания Bellingcat и The Insider сообщали, что после подрыва склада с боеприпасами в Чехии офицеры Главного управления Генштаба ВС России (ГРУ) якобы дважды пытались убить болгарского бизнесмена Эмилияна Гебрева с помощью нервно-паралитического вещества, которое они провезли через границу дипломатическим багажом.
По данным СМИ, компания Гебрева экспортировала военные товары Киеву в разгар военного конфликта в Донбассе с декабря 2014 года по февраль 2015 года. В этот период организация поставила Украине три корабля с боеприпасами.
РФПИ назвал ожидаемые сроки сертификации «Спутника V» в Евросоюзе
Процесс сертификации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе завершится в июне, спрогнозировали в Российском фонде прямых инвестиций.
«Европейское агентство лекарственных препаратов (EMA) проводит сейчас процедуру последовательной экспертизы (rolling review), специально созданную для регистрации вакцин. «Спутник V» проходит этот процесс в настоящий момент. Это новая процедура, поэтому сложно предсказать, когда она будет завершена в отношении «Спутника V». Мы ожидаем, что это произойдет в начале лета, возможно, до конца июня, однако это зависит от многих обстоятельств», – передает ТАСС слова директора направления здравоохранения РФПИ Нины Канделаки.
По мнению Канделаки, самым сложным в процессе регистрации российского препарата в ЕС стало согласование российских и европейских регуляторных норм.
В начале этой недели в Россию прибыли инспекторы EMA, чтобы проверить производство и результаты клинических испытаний «Спутника V».
Напомним, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявлял, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». Однако страны ЕС уже либо приобрели и начали использовать его, либо собираются это сделать после одобрения европейским регулятором.
В Госдуме рассказали о последствиях для ЕС при отказе от «Северного потока – 2»
Депутат Госдумы Руслан Бальбек указал, что в случае отказа от газопровода «Северный поток – 2» пострадают лишь простые граждане Евросоюза (ЕС).
Бальбек заявил, комментируя резолюцию Европарламента с призывом остановить реализацию данной инициативы, что прежде всего при таком развитии событий пострадают простые граждане ЕС, которые в данный момент с недоумением наблюдают за действиями своих политиков и не понимают, почему они должны из своего кармана оплачивать чьи-то политические игры, передает RT.
Ранее в МИД России заявили, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2», поскольку строительство газопровода близится к завершению. Президент России Владимир Путин назвал спекуляции вокруг газопровода недобросовестной конкуренцией.
Между тем судно-трубоукладчик «Академик Черский» приступило к укладке газопровода «Северный поток – 2» в территориальных водах Дании.
При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может заморозить строительство «Северного потока – 2», так как за этот проект тоже отвечают частные компании.
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Крым решил взыскать с Киева компенсацию за уход украинских банков
Власти Крыма намерены по всей строгости закона наказать представителей Украины и потребовать возместить ущерб от ухода с полуострова банков, забравших сбережения местных жителей, сообщил глава республиканского парламента Владимир Константинов.
«Это будет и банковский сектор, потому что все деньги крымчан, честно заработанные за весь период, исчезли в одночасье, вывозились наличными и безнальные деньги, в том числе пенсии людей. Все эти суммы сейчас собираются в общий пакет по оценке ущерба», – цитирует РИА «Новости» Константинова.
В четверг рабочая группа госсовета Крыма передала в Следственный комитет и ФСБ материалы для возбуждения дела против граждан Украины за блокаду Крыма, в том числе водную.
В начале апреля сообщалось, что власти Крыма подадут судебный иск к бывшему президенту Украины Петру Порошенко и еще четверым лицам из-за ущерба, причиненного водной, энергетической, транспортной и продовольственной блокадами.
Европарламент потребовал вводить ковид-паспорта максимум на год
Сертификаты о вакцинации от коронавируса должны быть введены в Евросоюзе на срок максимум в 12 месяцев, такое требование содержится в переговорной позиции Европарламента (ЕП), утвержденной на сессии ЕП в Брюсселе.
«В четверг Европарламент принял свою переговорную позицию по предложению о выдаче сертификата, подтверждающего право на свободное передвижение в Европе во время пандемии. Депутаты Европарламента согласились с тем, что новый «сертификат ЕС COVID-19» – вместо цифрового зеленого сертификата, предложенного Еврокомиссией, – должен действовать в течение 12 месяцев, а не дольше», – отмечается в документе, передает ТАСС.
Тем временем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сочла поспешным введение паспортов вакцинации от коронавируса для международных поездок, поскольку применение вакцин еще недостаточно исследовано.
В конце февраля канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что лидеры стран ЕС договорились о введении в течение трех месяцев ковид-паспортов. Глава МИД Сергей Ларов подчеркивал, что введение ковид-паспортов на территории ЕС означает насильную вакцинацию, что противоречит принципу добровольности.
Европарламент одобрил торговое соглашение между ЕС и Британией
Европарламент (ЕП) одобрил соглашение по двусторонним отношениям между Евросоюзом и Великобританией после выхода королевства из состава сообщества. Результаты голосования, которое состоялось накануне дистанционно, обнародовал координатор ЕП по Brexit и лидер либералов Ги Верхофстадт.
«Европарламент одобрил соглашение о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией! Первая в истории торговая сделка по созданию барьеров и устранению свобод? Провал для обеих сторон, но лучше, чем ничего», – передает ТАСС сообщение Верхофстадта.
Напомним, во вторник госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что страны ЕС прибегнут к санкциям в отношении Лондона в случае несоблюдения торгового соглашения после Brexit.
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