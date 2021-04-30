В Крыму отвергли претензии Европарламента по судоходству в Керченском проливе

Проблем с судоходством в Керченском проливе нет, для беспрепятственного прохода судам нужно соблюдать действующий порядок, претензии Европарламента на этот счет неуместны, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Россия строго соблюдает все нормы международного и национального морского права. Проблем с судоходством в Керченском проливе нет, для беспрепятственного прохода судам нужно соблюдать действующий порядок и заблаговременно направлять запрос на прохождения пролива. Керченский пролив являются районом обязательной лоцманской проводки в целях безопасного прохода. Все претензии Европарламента неуместны», – сказал Гемпель, передает РИА «Новости».

По его словам, Керченский пролив является внутренними водами России, и с этим обязаны считаться другие государства. «Диктат со стороны депутатов Европарламента неприемлем. Международные организации, такие, как ООН и ОБСЕ, могут лично убедиться в свободе судоходства в проливе», – подчеркнул Гемпель.

Так он отреагировал на то, что Европейский парламент призвал ЕС в сотрудничестве с государствами-членами обеспечить постоянный мониторинг за свободой судоходства в Керченском проливе. Депутаты ЕП призвали Россию придерживаться своих обязательств в рамках Конвенции ООН по морскому праву и гарантировать свободу навигации и транзитного прохода в порты Азовского моря.

Ранее в Минобороны опровергли информацию о том, что Россия якобы закрывает Керченский пролив, что приведет к транспортному коллапсу.

Напомним, с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября приостановлено осуществление права мирного прохода через территориальные воды России для иностранных военных кораблей и других государственных судов» в трех районах Черного моря. Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня Минобороны, не попадает в указанные зоны.

Госдеп США заявил, что обеспокоены этим решением. В американском ведомстве назвали данный шаг Москвы якобы очередным «примером неспровоцированной эскалации» в рамках «кампании», проводимой, по мнению Вашингтона, Россией «с целью подорвать и дестабилизировать» ситуацию на Украине.

Адмирал Владимир Валуев заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «запрет касается не судоходства, а прохода конкретных корабле», и «режим Черноморских проливов и нахождение кораблей у берегов черноморских стран оговорены правилами», а в случае их нарушения «страна вправе ввести запрет».