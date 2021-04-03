Защита пострадавшей в ДТП с блогером Билом назвала решение суда плевком

Адвокат женщины, которая в результате ДТП с участием блогера Эдварда Била получила серьезные травмы, назвал избранную судом меру пресечения в отношении виновника плевком в адрес пострадавших.

«Могу сказать, что с данной мерой пресечения мы не согласны. Во-первых, у нас очень много вопросов к следствию. К тому материалу, который был собран и предоставлен. Говорить о том, что следствие проводится качественно, я в настоящее время не могу», – отметил адвокат, сообщает «Вечерняя Москва».

Князев возмутился тем, что устроившему ДТП блогеру не было предъявлено обвинение. Он отметил, что на виновника аварии только за последний год выписано более 400 протоколов за нарушения правил дорожного движения, в том числе грубые. К тому же автомобиль, на котором передвигался блогер, не имел страховки ОСАГО и КАСКО. Следовательно, он не имел права находиться за его рулем. Адвокат назвал столь мягкую меру пресечения в отношении Била вызовом обществу, ведь пострадать от подобной манеры вождения автомобилиста мог любой участник движения.

«Мы считаем это плевком в адрес потерпевших, не только Марии, а всех тех, кто пострадал и может пострадать, проживая в одном городе с лицами, для которых такое поведение является нормой», – заявил Князев.

В субботу суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий блогеру Эдварду Билу по делу о ДТП на Садовом кольце. При этом защита женщины, пострадавшей в ДТП с блогером, недовольна слишком мягкой мерой пресечения.

Напомним, 1 апреля на Садовом кольце в Москве произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате серьезно пострадала женщина. Столичный дептранс опубликовал видеозапись с моментом происшествия, согласно которой один из автомобилей перед ДТП выехал на встречную полосу движения. Виновником ДТП, предположительно, стал водитель спорткара Audi RS6 одного из последних поколений, оценочная стоимость которого превышает 9 млн рублей. По словам источника в правоохранительных органах, за рулем Audi RS6 находился блогер и пранкер Эдвард Бил (Эдуард Биль). Сам блогер сначала заявил о своей невиновности в аварии. При этом, по словам блогера, за рулем Audi RS 6 Avant якобы находился его приятель, а сам он подъехал на место, чтобы разобраться в инциденте. Однако позже блогер признал, что в момент аварии действительно находился за рулем, о чем говорили свидетели ДТП.